 لاريسا بندر لـ DW: وسام الاستحقاق اعتراف بأهمية عمل المترجمين | ثقافة ومجتمع | DW | 03.10.2018

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ثقافة ومجتمع

لاريسا بندر لـ DW: وسام الاستحقاق اعتراف بأهمية عمل المترجمين

منح الرئيس الألماني شتاينماير وسام الاستحقاق لنخبة من المثقفين والفنانين، بينهم مترجمة الأدب العربي لاريسا بندر، وذلك تكريماً لجهودهم في بناء جسور مع ثقافات العالم. DW حاورت حاملة الوسام لاريسا بندر.

Bundespräsident Steinmeier verleiht Verdienstorden | Larissa Bender (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

منح الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير وسام الدولة من الدرجة الرفيعة لـ 29 شخصية ثقافية تقديراً لها ولمساهماتها في المجتمع. ومن بين هؤلاء المكرمين المترجمة والمستشرقة لاريسا بندر التي ساهمت من خلال ترجمتها لعدد غير قليل من الكاتبات والكتاب العرب، في بناء جسور ثقافية بين العالم العربي وألمانيا. وكانت الرئاسة الألمانية قد وضعت شعار "الثقافة تقيم جسوراً" لنشاطات هذا العام بمناسبة ذكرى الوحدة الألمانية.

DW عربية حاورت المترجمة لاريسا بندر عشية تسلمها وسام الدولة الرفيع وسألتها عن هذا التكريم وأهميته لها وكذلك نظرتها للأوضاع في العالم العربي وألمانيا. 

DW عربية:سيدة بندر، هل كان ترشيحك لنيل الوسام مفاجأة لك؟ وماذا يعني هذا التكريم بالنسبة إليك؟

لاريسا بندر: طبعاً كان الخبر مفاجئاً لي، فلا أحد يتوقع مثل هذا النبأ. إنه تكريم كبير لي كمترجمة تساهم في التواصل بين الثقافات. أعتقد أن هذا التكريم ليس اعترافاً بجهدي الشخصي في المساهمة في التواصل الثقافي بين الشعوب فحسب، بل يشكل أيضاً اعترافاً بجهد كل المترجمين والمترجمات. لأنه غالباً ما يتم تغييب عمل المترجم، فهو غير مرئي وغير حاضر أمام أنظار القارئ.

فحين يتحدث المرء عن كاتب ما وعن عمله الروائي المترجم لا يلاحظ أنه لم يكتب عمله بهذه اللغة التي يقرأها، بل بلغة أخرى. في الحقيقة يُقرأ الكتاب المترجم بلغة المترجم، وهذا ما يتم تجاهله دوماً. لذلك نكافح، نحن المترجمين والمترجمات، من أجل ألا يُغيب دورنا. وأعتقد أن هذا التكريم يشكل منعطفاً كبيراً على طريق تقريب المترجمين للقراء.

"الثقافة تقيم جسوراً" هذا هو شعار التكريم لنخبة من الفاعلين في المجال الثقافي في ألمانيا. وأنت قمت، عبر ترجماتك إلى اللغة الألمانية، ببناء جسوربين الشرق والغرب. وإذا راجعت نشاطك الأدبي في هذا المجال عبر عقود طويلة، ما هو أهمية هذا العمل في المجتمع برأيك؟

مجتمعياً لا أريد أن أكبر من شأن عملي كمترجمة للأدب العربي، ولكني كنت ومازلت أميل إلى الرأي الذي يقول إن الأدب في كل حال عنصر مهم جداً لفهم الآخر. وأعتقد أن قراءة رواية مترجمة من الأدب العربي أفضل من الاستماع إلى محاضرة عن العالم العربي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالناس وبحياتهم اليومية وما يفرحهم وما يحزنهم.

نحن المترجمين للغة العربية لدينا وضع خاص، إذ يُواجه العالم العربي والعالم الإسلامي بالرفض من قبل المجتمع الألماني. طبعا لذلك أسبابه وخلفياته التاريخية. في نفس الوقت نحاول نحن المترجمين من خلال أعمالنا الأدبية المترجمة أن نلفت الانتباه إلى أننا جميعاً نتشابه في أمور كثيرة. ولهذا أعتقد أن مصطلح بناء الجسور صحيح وفي مكانه في هذا السياق. وأعتقد أن من يقرأ الروايات المترجمة يفهم العالم العربي بشكل أفضل.

ما أهمية الترجمة الأدبية بالنسبة لعملية الاندماج في المجتمع الألماني؟

أعتقد أن الترجمة تلعب دوراً مهماً في عملية الاندماج. فالعدد الكبير من اللاجئين العرب الذين وصلوا مؤخراً إلى ألمانيا، خصوصاً من سوريا والعراق، أظهر أن المجتمع يدخل في مواجهة مباشرة مع مواطنين من العالم العربي ومع الثقافة العربية. وهناك اختلافات في المجتمع وفي الشرائح الاجتماعية، اختلافات في التصرف والتعامل واختلافات في التفكير وفي التاريخ. وعليه يجب على الجانبين أن يتعرفا على بعضهما البعض. وهنا تلعب الأعمال الأدبية المترجمة دوراً مهماً في أن يفهم الجانب الألماني الوافد العربي بشكل جيد.

وفي حين أن الأدب الأوروبي معروف ومنتشر في العالم العربي لا يبدو أن العكس صحيح. فالأدب العربي ليس منتشراً كثيراً في أوروبا. وأعتقد أن كثرة الترجمة من العربية ستساهم حقاً، ليس في فهم المجتمع الألماني للعالم العربي فحسب، بل وفي فهم اللاجئ أو الوافد العربي أيضاً وهذا ما يسهل عملية الاندماج أيضاً.

هل تشعرين بالإحباط إزاء التطورات الأخيرة في ألمانيا بعد أحداث مدينة كيمنتس ومناطق أخرى؟

أنا مصدومة. أشعر بالذهول تماماً، وهذه الأحداث تخيفني. أعتقد أن على المجتمع الألماني أن ينهض الآن ويقاوم وأن يعمل شيئاً ما ضد هذا التطور. إن الفكر اليميني ينتشر بشكل يثير القلق خصوصاً عندما يقرأ المرء في بعض المواقع نصوصاً تحمل الفكر اليميني المتطرف والشعبوي والذي يدعو إلى كراهية الأجانب. ولهذا أعتقد أن مصطلح إحباط غير ملائم في هذا السياق. وأعتقد أنه لا بد من فعل شيء ما. في الحقيقة هناك بعض المثقفين والفنانين بدأوا فعلاً بنشاطات في هذا المجال وحددوا موقفاً واضحاً بهذا الشأن.

Übersetzerin und Journalistin Larissa Bender (Ebba Drolshagen)

مترجمة الأدب العربي والمستشرقة لاريسا بندر

إذن أنت تشعرين بالقلق إزاء الصعود الكبير لليمين الشعبوي؟

نعم، أنا قلقة إزاء هذا التطور، واستطلاعات الرأي تشير إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي يجذب الكثيرين من الناخبين إليه. وأعتقد أن الكثير من الجهل يكتنف هذه العملية، لذا لا بد من القيام بعملية توعية واسعة بخصوص عدة مفاهيم مثل: ماذا يعني الفكر اليميني المتطرف، وماذا كانت تعني الاشتراكية القومية (الفكر النازي)، وماذا تعني هذه الأفكار اليوم بالنسبة إلينا. أظن أنه لا يتم توعية التلاميذ في المدراس بخطورة هذه المفاهيم. وهذا يجعلني أن أكون قلقة جداً.

في مثل هذه الظروف تبرز أهمية عملك كمترجمة للأدب العربي.. هل تشاركيني هذا الرأي؟

نعم، تزداد أهمية الترجمة في مثل هذه الظروف، ولكن يجب أن نعلم أن الأدب والترجمة لا يغيران العالم. ولكن رغم ذلك تساهم أعمالنا بجزء ما في عملية التغيير. لقد تحدثنا قبل قليل عن عملية الاندماج في المجتمع، فمن جانب تساهم الأعمال المترجمة في تسهيل هذه العملية (الاندماج) بشكل ما، كما تساعد من جانب آخر في خلق ظروف في المجتمع تسمح بفهم اللاجئ وقبوله بشكل أفضل.

ما هي الظروف التي ساهمت في اهتمامك باللغة العربية ودراستها والتخصص فيها؟

ثمة قصة خاصة في هذا المجال أكررها دوماً. فقد تعرفت على اللغة العربية للمرة الأولى في حياتي عندما كنت في زيارة للمغرب مع والديّ. يومها كنت في الرابعة عشرة من عمري. لقد أعجبت كثيراً باللغة والثقافة العربيتين وقررت بعد ذلك أن أدرسها.

لاريسا بندر مترجمة ومستشرقة ألمانية. ترجمت لكوكبة من الكتاب العرب كعبد الرحمن منيف وفاضل العزاوي ويوسف زيدان وجبور الدويهي. كما ترجمت للعديد من الكاتبات والكتاب السوريين كسمر يزبك وديما ونوس وحمد عبود وغياث المدهون وغيرهم.

أجرى الحوار حسن ع. حسين

  • Red curtains at empty movie theater (Fotolia)

    10 أساطير حول المشهد الثقافي الألماني

    السينما أو الشاشة الفضية

    يرتاد المواطن الألماني السينما قرابة المرتين سنوياً. اجتذبت السينما أو الشاشة الفضية خلال أيام عزها في خمسينيات القرن الماضي أكثر من 800 مليون مُشاهد سنوياً، بينما لايتجاوز من تجتذبهم السينما في أيامنا هذه أكثر من 121 مليون مشاهد سنوياً.

  • People walking in front of graffiti-laden wall at Mauerpark Berlin (DW)

    10 أساطير حول المشهد الثقافي الألماني

    مدينة برلين هي بقعة إبداع جاذبة

    مقابل كل ألف مقيم في مدينة برلين هناك أحد عشر فناناً. تضم مدينة برلين أكبر نسبة من الفنانين مقارنة بباقي مدن البلاد. كما يُقام فيها أكثر من 370 معرضاً سنوياً، وتفتخر مدينة برلين باهتمامها الذي يُميزها عن بقية المدن الألمانية بشتى الأعمال التي تتعلق بالحركة الثقافية، وتتواجد في برلين ما تصل نسبته إلى 18.3 بالمئة من جميع الشركات المُسَجلة العاملة في شتى ميادين الحياة الثقافية.

  • Stock photo of violinist (Fotolia/Alexey Klementiev)

    10 أساطير حول المشهد الثقافي الألماني

    ليس هناك نقص في أعداد الفرق الأوركسترالية

    تتواجد في البلاد أكثر من 131 فرقة موسيقية أوركسترالية يعمل فيها أكثر من عشرة آلاف موسيقي، وتتمتع ألمانيا بكثافة الفعاليات الموسيقية إذا ما قُورنت ببقية دول العالم، ويتراوح أعضاء الفرق الموسيقية بين 12 إلى 185 موسيقياً في الفرقة الواحدة، وتُعتبر فرقة مدينة لايبزيغ الأوركسترالية من أقدم الفرق الموسيقية الألمانية التي تقدم عروضها منذ عام 1503.

  • Dancers from Gauthier Dance Company Stuttgart (Gauthier Dance Company/R. Brocke)

    10 أساطير حول المشهد الثقافي الألماني

    ألمانيا تتصدر بأعداد المسارح الموجودة فيها

    في ألمانيا أكثر من 142 مسرحاً تُمول من قبل الدولة. مسرح مدينة ناومبورغ هو أقلها استيعاباً حيث لايتجاوز فيه عدد المشاهدين 80، في حين يُعتبرمسرح هامبورغ الأكبر مساحة ويستوعب قرابة 1200 شخص. وتفتخر مدينة شتوتغارت بإحتضان مركز الفنون المسرحية الأضخم من نوعه في العالم ويتخصص بتقديم فنون الدراما، والباليه، والأوبرا، ويقدم أكثر من 900 عرض فني يحضره أكثر من 450 ألف شخص سنوياً.

  • Facade of the Festspielhaus Bayreuth (picture alliance/dpa/D. Karmann)

    10 أساطير حول المشهد الثقافي الألماني

    دور أوبرا تتصف بالعراقة

    يُقدم في مدينة برلين أكثر من 527 عرضاً من عروض الباليه. وتحتل المدينة مكان الصدارة بين المدن الألمانية. بيد أن الحال ليس على هذه الشاكلة إذا ما قُورنت برلين بباقي مدن العالم، إذ نرى مثلاً أن عدد عروض الأوبرا في موسكو يصل إلى 582 عرضاً سنوياً، وعدد عروض الأوبرا في فيينا يصل إلى 535 عرضاً سنوياً. تحتل دار أوبرا مدينة بايرويت البافارية الرقم القياسي من حيث عدد المشاهدين الذي يصل إلى 2500 مشاهد.

  • Man standing in front of painting at Hundertwasser exhibition (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    10 أساطير حول المشهد الثقافي الألماني

    سوق بيع الأعمال الفنية

    يوجد في ألمانيا أكثر من 9804 صالة لبيع الأعمال الفنية، وهي تحتل بذلك المرتبة الثانية في بيع الأعمال الفنية على الصعيد العالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. بيد أن نسبة نصيب ألمانيا من عائدات المزادات الفنية لا يكاد يصل إلى نسبة اثنين بالمئة فقط من السوق العالمية التي تتربع فوقها كل من الولايات المتحدة، بريطانيا والصين.

  • Woman standing in front of books at the Frankfurt Book Fair (picture-alliance/dpa/A. Rüsche)

    10 أساطير حول المشهد الثقافي الألماني

    أعداد لاحصر لها من الكتب

    في كل عام يتم إصدار أكثر من تسعين ألف كتاب وتطرح في السوق الألمانية. فلو قُدِرَ لجميع تلك الكتب أن تصطف جنباً إلى جنب فإنها ستملأ رفاً من الكتب يصل طوله إلى أكثر من 2.5 كيلومتر.

  • Woman screaming in crowd at Rock am Ring music festival (picture alliance/dpa/T. Frey)

    10 أساطير حول المشهد الثقافي الألماني

    الموسيقى للجميع

    يجتذب المهرجان الموسيقي لمدينة بوخوم، التي تقع في ولاية شمال الراين - وستفاليا في غرب ألمانيا 800 الف زائر سنوياً. وهذا ما يجعله من أكبر المهرجانات الموسيقية التجارية في ألمانيا. كما يجتذب مهرجان الروك آم رينغ أكثر من 87 ألف زائر سنوياً.

  • Man playing guitar (Fotolia/David Sanchez)

    10 أساطير حول المشهد الثقافي الألماني

    سعياً وراء حب الموسيقى

    يشارك أكثر من ثلاثة ملايين من الموسيقيين الهواة في الفرق الأوركسترالية الألمانية، وتُعتبرالسوق الألمانية أكبر رابع سوق عالمية للموسيقى. ويعمل أكثر من 64 ألف فنان بشكل احترافي في ميدان الموسيقى، ويكاد عددهم قادرا على إشغال مدينة صغيرة تقارب مساحتها مساحة مدينة فايمر.

  • Cologhe Cathedral from across the Rhine river (Fotolia)

    10 أساطير حول المشهد الثقافي الألماني

    هندسة معمارية مذهلة

    تعتبر كاتدرائية كولونيا من أشهر الصروح المعمارية والدينية والسياحية في ألمانيا. استمر العمل في بنائها أكثر من ستة قرون. وفي عام 1996 وضعتها اليونيسكو على قائمة التراث الإنساني العالمي. وتجتذب الكاتدرائية ذات البروج القوطية 6 ملايين زائر سنويا. الكاتب: غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


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