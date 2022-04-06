 لاجئو أوكرانيا يتجهون للسوق السوداء بعد رفض المصارف عملتهم المحلية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.04.2022

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سياسة واقتصاد

لاجئو أوكرانيا يتجهون للسوق السوداء بعد رفض المصارف عملتهم المحلية

جلب كثير من اللاجئين الأوكرانيين مدخراتهم معهم، لكن برفض المصارف التعامل مع عملتهم المحلية، يواجهون أزمة كبيرة بسبب نقص السيولة. فيما تبحث الدول الأوروبية عن حل مشترك لهذه المشكلة وتقاسم المخاطر التي قد تترتب على ذلك.

العملة الأوكرانية هريفنيا

السوق السوداء تسعف اللاجئين الأوكرانيين لحل مسكلة السيولة النقدية بعد رفض المصارف تحويل عملتهم المحلية إلى العملات الأخرى

رغم برودة الطقس صباحا في برلين وأبواب المتاجر والمطاعم لا تزال موصدة، كانت يتعين على الأوكرانية لانا بينش الانتظار في هذه الأجواء القاسية من أجل لقاء شخص لم تكن تعرفه من قبل.

مختارات

لكن يبدو أن للضرورة أحكام، فلم يكن أمامها خيار آخر، إذ كانت ترغب في تحويل قرابة 900 هريفنيا وهي عملة أوكرانيا إلى دولار (31 دولارا أمريكيا)، وكان هذا الرجل ضالتها لأنه سوف يستبدل هذا المبلغ بالدولار.

وما لفت نظر بينش وهي تقف تنتظر الرجل هو أن واجهات المنازل حولها كانت تتزين بأعلام أوكرانيا، ما يوحي بالتضامن الكبير مع بلدها منذ بدء الغزو الروسي. وفي مقابلة مع DW، قالت إن توجهها إلى السوق السوداء جعلها تشعر بعدم الارتياح، مضيفة "كأني سافرت عبر الزمن إلى ثلاثينيات القرن الماضي".

وعلى وقع الحرب في أوكرانيا وفرار الآلاف إلى البلدان الأوروبية، قامت بينش، التي تعيش في ألمانيا منذ أكثر من عشرين عاما، باستضافة أسرتين أوكرانيتين في منزلها، وبحوزتهما عملة أوكرانية مثل باقي اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم.

ولم يكن لجوء بينش إلى السوق السوداء خيارا، بل كان اضطرارا بعد رفض معظم مصارف الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي تحويل الهريفنيا إلى نقود أوروبية محلية فيما لا تزال النقاشات داخل أروقة الاتحاد الأوروبي تدور حول إيجاد حل لهذه المعضلة.

لاجئون أوكرانيون في مركز لإيواء اللاجئين في برلين

يأمل اللاجئون الأوكرانيون في حل سريع لمشكلة عدم تمكنهم من تحويل مدخراتهم بالعملة المحلية الى عملات أوروبية

لماذا ترفض المصارف الأوروبية عملة أوكرانيا؟

تعود أزمة التعامل مع عملة أوكرانيا إلى بداية الحرب، إذ أقدم البنك الوطني الأوكراني (المصرف المركزي) على تجميد تحويل الهريفنيا إلى النقد الأجنبي لحماية احتياطيات النقد الأجنبية في البلاد؛ ما حد من قدرة المصارف الأوروبية على تحويل عملة أوكرانياالمحلية إلى الدولار أو اليورو.

كذلك فإن تحويل الهريفنيا إلى عملات أوروبية في الوقت الحالي يحمل في طياته مخاطر تكبد خسائر مالية كبيرة. وعن ذلك يقول باوي توكارسكي، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن عملة أوكرانيا هي عملة "دولة تكافح من أجل بقائها. لا نعرف ماذا سيحدث؟ إذا خسرت أوكرانيا، فلن تساوي عملتها شيئا".

وبالتالي فإن إمكانية تحويل عملة أوكرانيا إلى عملات أخرى عبر الطرق الرسمية مثل المصارف باتت مهمة شبه مستحيلة. وقد أكدت بينش على ذلك بقولها: "عندما وصلت إلى مكتب للصرافة، قرأت لافتة على الباب تفيد بأنه لا يُقبل التعامل بالهريفنيا!".

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ألمانيا: اللاجئون من أوكرانيا يبحثون عن وطن جديد

تكرار النموذج البولندي

في ظل رفض المصارف والمؤسسات المالية الإقدام على المخاطرة بتداول عملة محلية قد تصبح بلا قيمة في المستقبل، يسعى المسؤولون الأوروبيون للتدخل لإيجاد حل للتعامل مع الهريفنيا وسط ظروف صعبة يعيشها لاجئو أوكرانيا.

وفي مقابلة مع DW، يوضح أندرو كينينغهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس في لندن، بأن الأمر برمته "يتعلق بتقديم الأموال للاجئين. فهي إذن قضية حكومية أكثر من كونها مسألة مصرفية".

وبعد مرور شهر ونصف على الغزو الروسي لأوكرانيا، اقترحت المفوضية الأوروبية في الوقت الحالي أن تضع الدول الأعضاء خطة تتيح بموجبها لكل لاجئ أوكراني تحويل قرابة عشرة آلاف من عملة البلاد المحلية أي ما يعادل 339 دولارا أو 310 يورو) بسعر صرف رسمي محدد من قبل البنك المركزي الأوكراني. ويحاكي هذا الاقتراح مبادرة أطلقتها بولندا الشهر الماضي.

وفقا للخطة الأوروبية، سوف تقوم المصارف المحلية بتحويل الأموال بعملة أوكرانيا إلى المصارف المركزية لدول أعضاء التكتل الأوروبي بسعر صرف ثابت ومن ثم تسترد هذه البنوك أموالها بالعملات الأوروبية.

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صنع في ألمانيا - حرب أوكرانيا: عبء على كل الدول

حل وهمي

بيد أن هذا الاقتراح الأوروبي لم يذكر الجهة التي سوف تتحمل المخاطر الماليةالمتمثلة في تداول عملة متقلبة. وفي حوار مع DW، يقول توكارسكي إن دول الاتحاد الأوروبي سوف تتحمل العبء الأكبر، ويضيف بأن "هذا يعني أن الدول التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين سوف تتحمل مخاطر أكبر".

ويرى مراقبون أن خطة المفوضية الأوروبية تتغاضى عن المقترحات الأخرى التي طرحها البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، والذي يفضل أن يعمل بمثابة وكيل مالي لبلدان الاتحاد الأوروبي، فيما سيدعم الاتحاد التحويلات من عملة أوكرانيا المحلية عبر توفير ضمان لتغطية أي خسائر محتملة.

وسيكون هذا الدعم إما مقدما من ميزانية التكتل أو من ميزانية الدول الأعضاء، فيما يرمي الحل المشترك إلى تقاسم هذه المخاطر بالتساوي بين دول الاتحاد الأوروبي.

بدوره، يرى توكارسكي أن الاقتراح المقدم من المفوضية لا يحمل أي إصلاح أوروبي، لكنه يعد توصية لتدشين عمل موحد من قبل دول التكتل، ويقول إن "هذا ليس حلا تضامنيا وإنما مجرد علاج وهمي".

وسوف يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح خلال اجتماعهم المقبل في لوكسمبورغ هذا الأسبوع، بيد أن قرار تنفيذ الاقتراح سيكون متروكا في نهاية المطاف للدول الأعضاء.

وفي ظل استمرار تطلع قرابة أربعة ملايين لاجئ أوكراني إلى حل سريع لمشكلة تحويل عملتهم الوطنية، ترى بينش أن الوقت ليس في صالح من فروا من المعارك في أوكرانيا. إذ "يعتمد هؤلاء على كل يورو يمكنهم الحصول عليه مقابل عملتهم المحلية مع نفاذ نقودهم" تحتم بينش حوارها مع DW.

ماري سينا / م ع

  • الطفلة الأوكرانية ليليا لم تنس غيتارها في رحلة هروبها من بلدها إلى بولندا.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    لم تنس غيتارها رغم الحرب!

    الحرب في أوكرانيا دفعت أكثر من 1,5 مليون شخص للجوء إلى البلدان المجاورة، ومنهم الطفلة الأوكرانية ليليا التي لم تنس غيتارها رغم الحرب، وجلبته معها في رحلة لجوئها إلى الحدود البولندية. تجلس ليليا مع شقيقتها وقريبات لهما على جذع شجرة مقطوع ومغطى بالبطاطين. تعزف أغنية حزينة والجميع ينصت إليها، تبتسم، لكن يلوح من عينيها خوف كبير.

  • لاجئات أوكرانيات وأطفالهن في معبر ميديكا الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء وأطفال

    تشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى من لاجئي أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، لأن كييف منعت خروج الذكور من سن 18 إلى 60 عاماً بسبب حالة الطوارئ، ليبقوا في البلاد ويدافعوا عنها. في الصورة عشرات اللاجئات الأوكرانيات يأخذن قسطاً من الراحة في معبر ميديكا الحدودي بعد دخولهن إلى بولندا.

  • فتاة أوكرانية مع قطتها في طريقها إلى المعبر الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    إنقاذ ما يمكن إنقاذه!

    ورغم اضطرار اللاجئات الأوكرانيات إلى الهرب دون أزواجهن أو إخوتهن، فقد جلبن معهن ما استطعن إنقاذه. مثل هذه الفتاة التي استطاعت إنقاذ قطتها من براثن الحرب. في الصورة التي التقطت بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب، كانت الفتاة في طريقها إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا.

  • سيدة أوكرانية تلوح لأهلها وهي في قطار إجلاء.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    وداع وقلق!

    حزن على فراق الأهل وقلق عليهم وخوف من المستقبل: قد تكون هذه بعض المشاعر التي تعكسها نظرة هذه السيدة الأوكرانية في الصورة، التي تظهر فيها وهي تلوح لأهلها، بينما يتم إجلاؤها بقطار مع أطفالها من مدينة بالقرب من كييف.

  • نساء أوكرانيات يختبئن من القصف في محطة مترو بكييف.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء في الملاجئ ومحطات المترو!

    أما النساء اللواتي لم يستطعن الخروج بسبب الحرب، فيضطررن إلى التوجه إلى الملاجئ ومحطات المترو لحماية أنفسهن وعائلاتهن من القصف الروسي. في الصورة نساء وفتيات أوكرانيات يحتمين في محطة مترو بالعاصمة كييف.

  • أمهات أوكرانيات ومواليدهن في قبو مستشفى لحمايتهم من عمليات القصف الروسية.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    أمهات ومواليدهن في قبو المستشفى

    بالنسبة للنساء المرضى واللواتي أنجبن حديثاً، يتم نقلهن إلى أقبية المستشفيات. في الصورة أطفال مرضى وحديثو الولادة بجانب أمهاتهم، تم نقلهم إلى قبو بمستشفى الأطفال في كييف لحمايتهم من عمليات القصف. فحتى المستشفيات لم تسلم، إذ تعرض المستشفى المركزي في قلب المدينة للقصف، كما تم استهداف محطات للطاقة والكهرباء في ضواحي المدينة.

  • إنقاذ سيدة مسنة من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    حرب في أوروبا بعد عقود من السلام!

    وتعاني النساء المسنات من الحرب بشكل خاص، مثل هذه السيدة التي تحمل عكازها في الصورة، والتي يتم إنقاذها من قبل فرق الطوارئ من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي. ولعل هذه السيدة لم تكن تتوقع مثل كثيرين أن تشهد أوروبا حرباً كهذه بعد عقود من السلام.

  • مسنة أوكرانية تتعلم استخدام السلاح لتدافع عن بلدها.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن البلد مهما كان السن

    لكن التقدم في السن لم يمنع بعض النساء الأوكرانيات من تعلم كيفية الدفاع عن بلدهن. في الصورة تتعلم فالنتينا (79 عاماً) كيفية استخدام السلاح في دورة نظمها الحرس الوطني الأوكراني، لتساهم في الدفاع عن بلدها ضد الغزو الروسي.

  • الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تاتيانا الأوكرانية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن حقوق الإنسان

    كانت تاتيانا، التي تنتمي إلى أقلية الروما الغجربة، تجهز لعرسها وتستعد لتسلم وظيفة جديدة عندما بدأت الحرب. لكنها قررت البقاء في مدينتها الواقعة بين العاصمة كييف ومدينة خاركيف، وذلك لنقل الصورة الصحيحة وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان. تقول تاتيانا التي تعمل مدافعة عن حقوق الأقليات: "ما تقوم به روسيا جريمة حرب".

  • زواج الجندية في الجيش الأوكراني ليزا من حبيبها الجندي الأوكراني فاليري

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    زواج رغم الحرب!

    ظروف الحرب لم تمنع أوكرانيات من التطلع إلى المستقبل، مثل ليزا الجندية في الجيش الأوكراني، والتي لم تمنعها ظروف الحرب ومعاناتها عن الاحتفال بزواجها من حبيبها فاليري، الجندي الأوكراني. احتفل الزوجان بزواجهما في السادس من آذار/مارس 2022 وهما في جبهة الدفاع عن العاصمة كييف. في الصورة يقدم فاليري باقة ورد لزوجته.

  • مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    صحفيات يغطين الحرب!

    تفرض الحرب تحديات كبيرة على الصحفيات أيضاً. مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا. وفي الصورة تتحدث عن الأوضاع في مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية بالقرب من الحدود مع رومانيا. تقول فاني: "يسأل الناس في تشيرنيفتسي: متى ستعود حياتهم إلى ما كانت عليه قبل 24 شباط/ فبراير؟".

  • لاجئة أوكرانية على الحدود البولندية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    متى تنتهي الحرب؟

    حتى الآن لا يعرف أحدٌ متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، لكن تبقى الآمال بأن تنتهي قريباً ليلتئم شمل العائلات الأوكرانية من جديد، كما تأمل هذه الفتاة الأوكرانية التي لجأت إلى الحدود البولندية. إعداد: محيي الدين حسين/عباس الخشالي