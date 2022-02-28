 لاجئو أوكرانيا.. من أتون المعارك إلى بيروقراطية ألمانيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.04.2022

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سياسة واقتصاد

لاجئو أوكرانيا.. من أتون المعارك إلى بيروقراطية ألمانيا

وصل أكثر من 300 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى ألمانيا خلال الشهر المنصرم فرارا من أتون المعارك الدائرة في بلادهم، بيد أن الكثير منهم يواجهون تحديات كبيرة في ألمانيا لا سيما البيروقراطية التي تشتهر بها البلاد.

قطار خاص يصل إلى مدينة هانوفر الألمانية حاملا لاجئين من أوكرانيا

أصبحت مدينة هانوفر الألمانية نقطة تجمع رئيسية للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا

عشية اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، قرر الزوجان أليونا ودينيس الفرار من العاصمة كييف. قاما بوضع أمتعتهما في حقائب وجلسا عليها انتظارا لحلول الظلام حتى يتمكنا من الفرار.

مختارات

تخطّى عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 شباط/فبراير 2,8 مليون شخص ثلثهم من الأطفال، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الاثنين، في أكبر عملية نزوح داخل أوروبا منذ عقود.

وعد الاتحاد الأوروبي باستقبال كل اللاجئين القادمين من أوكرانيا. فهل يعني ذلك حتى المقيمين في أوكرانيا من دول أخرى أو طلاب الجامعات من دول أفريقية مثلا؟ الاتحاد الأوروبي يوضح ذلك.

يوسف السوداني حائر يريد لقاء أطفاله، محمد يريد العودة إلى"أم الدنيا" ففي مصر لن تكون هناك أوضاع مثل أوكرانيا، وفلسطيني يتحسر ويقول "كرهت كلمة اللجوء". قصص لاجئين عرب هاربين من جحيم أوكرانيا إلى مخيم كورجوفا البولندي.

مئات الآلاف يهربون من أوكرانيا وهناك توقعات بأن يضطر ملايين الأوكرانيين للنزوح داخل وخارج البلاد. لكن كيف سيتم استقبال اللاجئين من أوكرانيا والتعامل معهم في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى؟

وافقت ألمانيا مؤخرا على قبول10 ألف لاجئ من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن برنامج "إعادة التوطين" خاص تابع للاتحاد الأوروبي. ولكن ماذا تعني "إعادة التوطين". وما الفرق بين "إعادة التوزيع" و"إعادة التوطين"؟

ومع حلول الساعة الرابعة فجرا استقل الزوجان الشابان حافلة وانطلقا صوب الغرب، بيد أنهما تلقيا اتصالا هاتفيا من والدة دينيس تفيد بأنها لا تزال في كييف وأنها تسمع دوي الانفجارات الأولى.

وبعد مرور أسابيع قليلة، وصل الزوجان إلى محطتهما الأخيرة وهي مدينة هانوفر، وهو ما وفر لهما الفرصة لسرد قصة الفرار من أوكرانيا داخل مركز للاجئين في المدينة الواقعة بوسط ألمانيا.

ويستقبل المركز أعدادا كبيرة من اللاجئين يوما بعد يوم، حيث تم إنشاؤه لتخفيف الضغط عن مركز في برلين كان الوجهة الرئيسية للاجئين الأوكرانيين.

ومع استمرار تدفق الأوكرانيين الفارين من الحرب إلى ألمانيا، قامت السلطات بإنشاء مركز آخر لاستقبال اللاجئين في مدينة كوتبوس، بشرقي ألمانيا وهي قريبة من حدود بولندا.

وقرب الحدود الألمانية-البولندية ومع منتصف النهار، ينطلق قطار من بلده قرب الحدود المشتركة فيما يعمل متطوعون على تقديم كمامات ومياه ومواد غذائية لقرابة 258 لاجئا، كانوا على متن هذا القطار، بمجرد وصوله المحطة.

أما الأشخاص الذين يتعين عليهم المضي قدما في السفر فيمكنهم الحصول على تذاكر سفر من ثلاثة مكاتب تم إنشاؤها بشكل مؤقت، فيما يقدم آخرون بطاقات (سيم كارد) خاصة بالهواتف المحمولة للاجئين، قبل مغادرتهم محطة القطارات صوب وجهتهم القادمة.

وبمجرد الوصول إلى مدينة هانوفر، يكون أمام اللاجئين ثلاثة خيارات تتمثل في استقلال قطار آخر أو التوقف في مركز قريب للاجئين لنيل بعض الراحة أو استقلال حافلة تتجه بهم إلى مدينة أخرى تحددها لهم السلطات الألمانية.

متطوعون في خدمة اللاجئين

وبمجرد وصول الحافلة التي تحمل على متنها الزوجين أليونا ودينيس (كلاهما 23 عاما) إلى مدينة هانوفر، لم يكن لديهما أي معرفة عن وجهتهم المقبلة، إذ إنهما لم يتمكنا من تسجيل أنفسهما لدى السلطات الألمانية.

بيد أنه وبسبب الصراع الدائر في أوكرانيا، تسمح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمنح حماية فورية مؤقتة للاجئين الأوكرانيين من حاملي جوازات السفر "البيومترية"، تمكنهم من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي دون حاجة إلى تأشيرة.

ومنذ اندلاع الحرب في 24 فبراير / شباط الماضي، جرى تسجيل دخول 300 ألف لاجئ أوكراني إلى ألمانيا.

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ألمانيا: برلين كوجهة للاجئين الأوكرانيين

وفي إطار تقديم المساعدات للاجئين الأوكرانيين، قررت كريستينا فيرزبيكا (54 عاما)، وهي تعمل في مختبر بشكل دائم في مدينة كولونيا، تكريس ساعات من وقتها للعمل كمتطوعة لمساعدة اللاجئين على ملء الوثائق الرسمية ومرافقتهم إلى المكاتب الحكومية.

وقالت إنها قامت الأسبوع الماضي بمرافقة ثلاث سيدات، فررن من المعارك التي عصفت بمدينة لفيف الأوكرانية، إلى مكتب الهجرة لتقديم طلب بهدف الحصول على تصاريح إقامة مؤقتة.

وبسبب التزاحم، اضطرت النساء الثلاث إلى الوقوف في طابور لأكثر من ست ساعات وقبل أن يأتي دورهن، تم إغلاق المكتب للشروع في استراحة الغداء.

وفي ذلك، أبدت فيرزبيكا استغرابها من حرص الموظفين والموظفات على استراحة الغذاء في ظل هذه الأوقات الطارئة، إذ كان ينبغي عليهم العمل لساعات إضافية، على حد وصف فيرزبيكا.

وتنخرط فيرزبيكا في جهود التطوع ضمن جمعية مسجلة، تعرف باسم "كوني قوية" (seiSTARK e.V)، تقدم يد العون إلى اللاجئات، فيما تؤكد السيدة الألمانية أن المتطوعات يضطررن باستمرار إلى دفع ثمن الطعام والأدوية وغيرها من احتياجات أساسية لتقديمها إلى الفارين من الحرب الروسية في أوكرانيا.

يشار إلى أن اللاجئين واللاجئات يحق لهم الحصول على مساعدة مالية فور استنفاد مدخراتهم الخاصة، بيد أنه يتعين عليهم الانتظار لقرابة أسبوعين لمقابلة مسؤولي مكتب الرعاية الاجتماعية.

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توفر وظائف في تكنولوجيا المعلومات للاجئين الأوكرانيين في ألمانيا

إشادة من السياسيين

وحظي العمل التطوعي الذي تقوم به فيرزبيكا وغيرها، على إشادة من المسؤولين والسلطات الألمانية، حيث أكد فيدي بوشنر، المسؤول في وزارة الداخلية، على أهمية مشاركة وانخراط منظمات المجتمع المدني مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين. وأضاف "لا تعمل الدولة فقط من خلال أجهزتها وإنما أيضا من خلال المجتمع المدني. هذا جيد وشيء يثلج الصدر".

ولم تتوقف الإشادة بالجهود التطوعية على مستوى المسؤولين المحليين بل وصل الأمر إلى سياسيين بارزين على المستوى الاتحادي في البلاد ومن بينهم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر. وقالت الوزيرة إن الأمر بأسره يتعلق "بتقديم المساعدة بطريقة غير بيروقراطية".

ولم تحظ هذه الإشادة بقبول لدى المتطوعين والمتطوعات مثل إميتيس بول التي قامت بتأسيس جمعية "كوني قوية" في مدينة كولونيا، حيث تنظم عمل 15 متطوعة مثل فيرزبيكا.

وتقوم المتطوعات بمساعدة اللاجئات الأوكرانيات على إيجاد مسكن بل والقيام بالترجمة إلى الألمانية وتساعدهن أيضا على التعامل مع النظم البيروقراطية في البلاد.

وعن ذلك، قالت إميتيس إنها تتلقى اتصالات هاتفية كثيرة بشكل يومي من سماسرة عقارات بشأن توافر شقق تصلح للسكن، بيد أن السلطات المعنية في المدينة لم تجد بعد طريقة سريعة وبسيطة لتغطية تكاليف الإيجار.

وأضافت "يتعين على السلطات النظر في هذه الأمور من منظور إنساني وليس من منظور إداري ولو لمرة واحدة. جميع الجهات المانحة تقدر الجهود التي نبذلها خاصة تصرفنا بشكل سريع وغير بيروقراطي".

إميتيس بول، مؤلفة كتاب كن ألمانياَ للمبتدأين

تقود إميتيس بول الأعمال التطوعية لمساعدة اللاجئات الأوكرانيات في ألمانيا

وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، فإن عدد الذين فروا من اوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي قد وصل إلى قرابة 3.6 مليون شخص فيما تقدر وزيرة الخارجية الألمانية أن يرتفع العدد إلى أكثر من ثمانية ملايين شخص.

وتسارع الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية في بذل الجهود لمواجهة هذا السيناريو، بيد أن الأمر يكتنفه الكثير من الغموض إذ لا يُعرف حتى الآن الجهة التي سوف تخصص الأموال اللازمة لتوفير المسكن ووسائل النقل والإعانات الاجتماعية وحتى إنشاء مكاتب جديدة لتسجيل اللاجئين بدعم من الجيش الألماني.

وفي هذا السياق، قالت عمدة العاصمة برلين فرانسيسكا غيفي إن حوالي ثلثي إجمالي عدد اللاجئين من أوكرانيا تمكنوا من العثور على مسكن من خلال "قنوات خاصة"، فيما لم ترد حتى الآن أي أنباء عن عمليات سداد أو تقديم مساعدات مالية للمتطوعين.

إعادة توزيع اللاجئين .. مشكلة أخرى

وفي النهاية، تأتي قضية إعادة توزيع اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا، حيث تقوم السلطات بتوزيع اللاجئين على الولايات الست عشرة وفقا لعائدات الضرائب وعدد السكان في كل ولاية.

بيد أن الولايات والبلديات تشعر بأنها مثقلة بالأعباء وسط تزايد الدعوات لإنشاء آلية خاصة بإعادة توزيع اللاجئين على مستوى الاتحاد الأوروبي.

أما أليونا ودينيس، ففي الوقت الذي باتت فيه قضية مصيرهما بعد الوصول إلى ألمانيا الهاجس الأكبر، استطاعا حتى الآن تدبير تكلفة البقاء في نُزل رخيص، فيما أصبح وجود مرحاض خاص بالأسرة وبعض الخصوصية أبسط الأماني.

ماتيس ريشتمان / م ع/ ص.ش

  • الطفلة الأوكرانية ليليا لم تنس غيتارها في رحلة هروبها من بلدها إلى بولندا.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    لم تنس غيتارها رغم الحرب!

    الحرب في أوكرانيا دفعت أكثر من 1,5 مليون شخص للجوء إلى البلدان المجاورة، ومنهم الطفلة الأوكرانية ليليا التي لم تنس غيتارها رغم الحرب، وجلبته معها في رحلة لجوئها إلى الحدود البولندية. تجلس ليليا مع شقيقتها وقريبات لهما على جذع شجرة مقطوع ومغطى بالبطاطين. تعزف أغنية حزينة والجميع ينصت إليها، تبتسم، لكن يلوح من عينيها خوف كبير.

  • لاجئات أوكرانيات وأطفالهن في معبر ميديكا الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء وأطفال

    تشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى من لاجئي أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، لأن كييف منعت خروج الذكور من سن 18 إلى 60 عاماً بسبب حالة الطوارئ، ليبقوا في البلاد ويدافعوا عنها. في الصورة عشرات اللاجئات الأوكرانيات يأخذن قسطاً من الراحة في معبر ميديكا الحدودي بعد دخولهن إلى بولندا.

  • فتاة أوكرانية مع قطتها في طريقها إلى المعبر الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    إنقاذ ما يمكن إنقاذه!

    ورغم اضطرار اللاجئات الأوكرانيات إلى الهرب دون أزواجهن أو إخوتهن، فقد جلبن معهن ما استطعن إنقاذه. مثل هذه الفتاة التي استطاعت إنقاذ قطتها من براثن الحرب. في الصورة التي التقطت بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب، كانت الفتاة في طريقها إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا.

  • سيدة أوكرانية تلوح لأهلها وهي في قطار إجلاء.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    وداع وقلق!

    حزن على فراق الأهل وقلق عليهم وخوف من المستقبل: قد تكون هذه بعض المشاعر التي تعكسها نظرة هذه السيدة الأوكرانية في الصورة، التي تظهر فيها وهي تلوح لأهلها، بينما يتم إجلاؤها بقطار مع أطفالها من مدينة بالقرب من كييف.

  • نساء أوكرانيات يختبئن من القصف في محطة مترو بكييف.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء في الملاجئ ومحطات المترو!

    أما النساء اللواتي لم يستطعن الخروج بسبب الحرب، فيضطررن إلى التوجه إلى الملاجئ ومحطات المترو لحماية أنفسهن وعائلاتهن من القصف الروسي. في الصورة نساء وفتيات أوكرانيات يحتمين في محطة مترو بالعاصمة كييف.

  • أمهات أوكرانيات ومواليدهن في قبو مستشفى لحمايتهم من عمليات القصف الروسية.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    أمهات ومواليدهن في قبو المستشفى

    بالنسبة للنساء المرضى واللواتي أنجبن حديثاً، يتم نقلهن إلى أقبية المستشفيات. في الصورة أطفال مرضى وحديثو الولادة بجانب أمهاتهم، تم نقلهم إلى قبو بمستشفى الأطفال في كييف لحمايتهم من عمليات القصف. فحتى المستشفيات لم تسلم، إذ تعرض المستشفى المركزي في قلب المدينة للقصف، كما تم استهداف محطات للطاقة والكهرباء في ضواحي المدينة.

  • إنقاذ سيدة مسنة من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    حرب في أوروبا بعد عقود من السلام!

    وتعاني النساء المسنات من الحرب بشكل خاص، مثل هذه السيدة التي تحمل عكازها في الصورة، والتي يتم إنقاذها من قبل فرق الطوارئ من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي. ولعل هذه السيدة لم تكن تتوقع مثل كثيرين أن تشهد أوروبا حرباً كهذه بعد عقود من السلام.

  • مسنة أوكرانية تتعلم استخدام السلاح لتدافع عن بلدها.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن البلد مهما كان السن

    لكن التقدم في السن لم يمنع بعض النساء الأوكرانيات من تعلم كيفية الدفاع عن بلدهن. في الصورة تتعلم فالنتينا (79 عاماً) كيفية استخدام السلاح في دورة نظمها الحرس الوطني الأوكراني، لتساهم في الدفاع عن بلدها ضد الغزو الروسي.

  • الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تاتيانا الأوكرانية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن حقوق الإنسان

    كانت تاتيانا، التي تنتمي إلى أقلية الروما الغجربة، تجهز لعرسها وتستعد لتسلم وظيفة جديدة عندما بدأت الحرب. لكنها قررت البقاء في مدينتها الواقعة بين العاصمة كييف ومدينة خاركيف، وذلك لنقل الصورة الصحيحة وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان. تقول تاتيانا التي تعمل مدافعة عن حقوق الأقليات: "ما تقوم به روسيا جريمة حرب".

  • زواج الجندية في الجيش الأوكراني ليزا من حبيبها الجندي الأوكراني فاليري

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    زواج رغم الحرب!

    ظروف الحرب لم تمنع أوكرانيات من التطلع إلى المستقبل، مثل ليزا الجندية في الجيش الأوكراني، والتي لم تمنعها ظروف الحرب ومعاناتها عن الاحتفال بزواجها من حبيبها فاليري، الجندي الأوكراني. احتفل الزوجان بزواجهما في السادس من آذار/مارس 2022 وهما في جبهة الدفاع عن العاصمة كييف. في الصورة يقدم فاليري باقة ورد لزوجته.

  • مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    صحفيات يغطين الحرب!

    تفرض الحرب تحديات كبيرة على الصحفيات أيضاً. مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا. وفي الصورة تتحدث عن الأوضاع في مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية بالقرب من الحدود مع رومانيا. تقول فاني: "يسأل الناس في تشيرنيفتسي: متى ستعود حياتهم إلى ما كانت عليه قبل 24 شباط/ فبراير؟".

  • لاجئة أوكرانية على الحدود البولندية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    متى تنتهي الحرب؟

    حتى الآن لا يعرف أحدٌ متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، لكن تبقى الآمال بأن تنتهي قريباً ليلتئم شمل العائلات الأوكرانية من جديد، كما تأمل هذه الفتاة الأوكرانية التي لجأت إلى الحدود البولندية. إعداد: محيي الدين حسين/عباس الخشالي


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