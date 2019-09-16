 لاجئون يواجهون مشاكل مالية واجتماعية بسبب الإسراف والتبذير! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 09.02.2020

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ثقافة ومجتمع

لاجئون يواجهون مشاكل مالية واجتماعية بسبب الإسراف والتبذير!

الإسراف في صرف المال من أجل التباهي هو سلوك لا يقتصر على فئة اجتماعية أو عمرية معينة، لكن لاجئين في ألمانيا وجدوا أنفسهم في مشاكل عدة نتيجة سلوكيات خاطئة. فما هو سبب ذلك وما هي انعكاساته على الأسرة وخاصة الأطفال؟

التبذير والسلوكيات المالية غير الرشيدة تؤدي إلى انتشار الفقر داخل بعض الأسر المهاجرة ما يؤثر على الأطفال والترابط الأسري (صورة رمزية من الأرشيف)

التبذير والسلوكيات المالية غير الرشيدة تؤدي إلى انتشار الفقر داخل بعض الأسر المهاجرة ما يؤثر على الأطفال والترابط الأسري (صورة رمزية من الأرشيف)

الالتباهي بالإسراف في إنفاق المال أمر لا يقتصر على فئة اجتماعية معينة، لكن انعكاساته السلبية قد تكون أشد على فئة معينة من المجتمع دون غيرها. في ألمانيا يجد بعض اللاجئين أنفسهم في مقارنة مع غيرهم من اللاجئين الذين وصلوا معهم في نفس الفترة لكن مستواهم المعيشي مختلف عنهم بكثير. وتحول امتلاك السيارة والموبايل الأحدث والملابس والمجوهرات الثمينة إلى مقاييس للاندماج في المجتمع الجديد لدى بعض اللاجئين. من خلال معايشته اليومية لبعض اللاجئين في محيطه يلاحظ علي، وهو لاجئ مقيم في ألمانيا منذ قرابة ثلاث سنوات، كيفية استغلال البعض المساعدات المالية المقدمة لأطفالهم للتباهي أمام غيرهم من اللاجئين، ويقول لمهاجر نيوز "هناك من يوفر أموال المساعدات، وبعد فترة قليلة تجده يمتلك سيارة ويشتري الحلي لزوجته. وغالبا ما يحدث هذا في عائلات لديها أطفال، إذ يحرم رب الأسرة أطفاله من حاجياتهم الأساسية من أجل جمع المال والتفاخر بسيارته مثلا".

مختارات

مع انحسار المعارك في سوريا، بدأ لاجئون ونازحون بالعودة إلى منازلهم ليجدوا حطاما كان في يوم ما بيتا يجمع شمل العائلة. وفي خضم النزاعات التي أسفرت عنها الحرب، تلجأ نساء سوريات إلى تدابير يائسة في محاولة للهروب من الفقر. (03.04.2019)

على الرغم من الازدهار الاقتصادي في ألمانيا ونظام الأمن الاجتماعي، إلا أن أعداداً جديدة تدخل تحت خط الفقر خاصة من الأطفال ويعزو البعض ذلك للهجرة واللجوء، لكن هذا الأمر ليس دقيقاً بحسب ما خلصت إليه دراسة ألمانية جديدة. (25.04.2017)

وعن أثر هذه السلوكيات على نفسيته ونفسية غيره من اللاجئين يقول علي:" بصراحة هذا الأمر بات يسبب لنا حساسية نحن اللاجئون. فأنا أعمل على فترتين، حيث لدي عقد عمل بدوام كامل وآخر جزئي ولا أستطيع حتى توفير ثمن استخراج رخصة القيادة، بينما غيري لا يعمل ويتباهى بجمع المال والسيارة الفخمة والرحلات". يرسل علي شهرياً جزء من راتبه لأهله وعائلات إخوته في سوريا. 


مشاكل مالية واجتماعية

أحد أقارب علي، وهو لاجئ يعيش في ألمانيا، قادته سلوكيات التباهي إلى السجن بعد أن تحول من شخص متطوع في رعاية المسنين إلى شخص مدمن على المخدرات ومروج لها. ويروي اللاجئ السوري قصة قريبه الذي "كان يعيش من راتبه مرتاح البال، لكن تعرفه على شباب آخرين غير كثيراً من قناعاته وبدأ بتعاطي المخدرات كنوع من التباهي. وبعد أن عجز عن شرائها من راتبه أقنعه رفاقه بالإتجار في المخدرات، لينتهي به الأمر في السجن. وبعد إطلاق سراحه، تم فصله من العمل وقطعت المساعدات المالية عنه ويعاني الآن من حالة نفسية صعبة بسبب فقدانه عمله وتراكم الديون عليه".

من الصعب أن تجد شخصاً يقبل الحديث بشكل صريح عن تصرفاته، خاصة إن كان الحديث عن سلوكياته وعاداته السلبية التي لا يستطيع التخلص منها بسهولة. لهذا تحدث مع مهاجر نيوز يوسف (اسم مستعار) الذي عايش عددا من تجارب أصدقائه ومعارفه من اللاجئين هنا في ألمانيا وما حدث معهم من مشاكل جراء سلوكيات الإسراف والتباهي. في البداية سرد يوسف قصة شخص لديه هوس بإقامة العزائم في بيته، ويقول لمهاجر نيوز" لا يكاد يمر يوم إلا وتجد لديه زيارة من أحد المعارف أو الأصدقاء من مدن أخرى؛ وهو يعتقد أن هذا الأمر إضافة إلى كونه نوعاً من الواجب يمنحه سمعة جيدة؛ ويحب التباهي باستقباله للضيوف وإكرامهم". ويتابع يوسف سرد قصة اللاجئ السوري "هذا الأمر يتطلب منه إضافة إلى الجهد وأحياناً الغياب عن العمل إنفاق الكثير لتلبية حاجات ضيوفه". وبسبب صرفه أموالاً كثيرة، أصبح يواجه أزمة مالية، وبالرغم من نصائخ المحيطين به لا يغير سلوكه.

التبذير والصرف غير المسؤوا يقود إلى صعوبات مالية كبير

أما أميرة (اسم مستعا) فهوسها بإقامة الحفلات والمناسبات العامة وزيارة المطاعم والمقاهي، يظهر بوضوح على حسابها الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعي انستغرام و فيسبوك، إنها لاجئة سورية وصلت ألمانيا مع زوجها. سلوكياتها كادت أن تؤدي بها إلى الطلاق، كما يروي يوسف لمهاجر نيوز، ويقول إنها تريد أن تظهر للآخرين أنها تعيش حياة مرفهة رغم أن الواقع غير ذلك ويضيف أن "الديون تراكمت على زوجها بسبب سلوكياتها. ما انعكس سلباً على حياتهما الزوجية التي أصبحت مهددة بالطلاق".

استغلال المساعدات على حساب حاجيات الأطفال

يرى بعض اللاجئين ممن تحدث معهم مهاجر نيوز أن سلوكيات الإسراف والتفاخر، آخذة في الانتشار بينهم ويخشون من تحولها إلى ظاهرة، وهو ما ينفيه الخبير الاجتماعي الألماني المهتم بشؤون المهاجرين واللاجئين في ألمانيا، سامي شرشيرة، الذي يقول في حواره مع مهاجر نيوز "من خلال عملي اليومي مع اللاجئين والمهاجرين الجدد لا أرى أن هذه السلوكيات تحولت إلى ظاهرة في أوساطهم. لا شك أن هناك بعضاً منها، ولكنها لا ترقى إلى تسميتها ظاهرة".

وعن العوامل التي قد تؤدي إلى ظهور مثل هذه السلوكيات يشير شرشيرة إلى أن أي شخص يمكن أن يضع نفسه في مكان ذلك المهاجر أو اللاجئ الجديد الذي عاش سنوات من الحرمان خلال الحرب الأهلية في سوريا مثلاً أو حتى قبل ذلك وكانت لديه طموحات وحاجيات لم يستطع تلبيتها، ويضيف بأن ذلك "هو شعور لا عيب فيه، فكل واحد لديه طموحات. وكثيرون يريدون اقتناء أحدث الأجهزة الالكترونية أو الهواتف الذكية أو ملابس أو غيرها من الأشياء، وهذا أمر طبيعي ومشروع، لكن بشرط ألا يكون على حساب الأطفال أو شريك الحياة".

ويشير الخبير الاجتماعي إلى انعكاس سلبي لهذه السلوكيات على الأسرة وبالأخص على الأطفال، إذ أن النظام الاجتماعي في ألمانيا يعتمد بصفة مباشرة على مسؤولية الآباء والأمهات في التصرف بالمساعدات المقدمة للأطفال وتأمين حاجياتهم. و"قد يجد بعض اللاجئين الجدد أنفسهم أمام هذا النظام الغريب عن بلدهم، والذي ليس لهم دراية به ولا يعرفون المقصد منه. كما يتطلب التعامل معه التحلي بالمسؤولية والإدراك. وقد يتم استغلال هذه الأموال من قبل بعض الآباء لمصالحهم الشخصية على حساب تأمين حاجيات الأطفال الأساسية وضمان مستقبلهم". من ناحية أخرى لا تدخل سلوكيات الآباء والأمهات فيما يتعلق بطريقة صرف الأموال ضمن الأسباب التي قد تؤدي إلى قطع المساعدات عن اللاجئين، حسب شرشيرة ولهذا فإن "دور المجتمع المدني مهم في توعية الآباء والأمهات بهذا الجانب المهم في حياتهم".

تجدر الإشارة إلى أن قانون مساعدات طالبي اللجوء (AsylbLG) ينظم المساعدة المالية للاجئين في ألمانيا، وينص القانون على تقديم مساعدة مالية تصل إلى 354 يورو شهريا للشخص الواحد. واللاجئون الذين يتم قبول طلب لجوئهم  يحصلون على كامل المساعدات المالية بشكل نقدي ومنها المساعدات للأطفال.

 إيمان ملوك

المصدر: مهاجر نيوز

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

عام 2018 كان مأساويا للمهاجرين عبر المتوسط، إذا ارتفع عدد الضحايا بشكل مضطرد. لكن عام 2019 لا يدعو إلى التفاؤل، إذ باتت مهمة "صوفيا" لإنقاذ المهاجرين في المتوسط مهددة بالانتهاء والخلاف مستمر حول استقبال من يتم إنقاذهم. (30.01.2019)  

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