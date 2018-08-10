 لاجئون سابقون يطالبون بلدانهم باستضافة لاجئي سوريا | معلومات للاجئين | DW | 11.08.2018

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معلومات للاجئين

لاجئون سابقون يطالبون بلدانهم باستضافة لاجئي سوريا

عاشوا بأنفسهم محنة الهروب من ويلات الحرب، والذكريات المريرة تدفع باللاجئين البوسنيين السابقين لمطالبة بلدانهم بحسن ضيافة اللاجئين من سوريا ومن دول أخرى ويحضون على احترام الناس الذين يمرون بمحنة مريرة.

Österreich Wien Bosnische Diaspora mahnt Landsleute (Balkan Stories)

فوادة هاتكيتش تتذكر بكل دقة أيام هروبها عندما وصلت في نوفمبر 1993 إلى وطنها الحالي سويسرا حيث كانت جريحة ونحيفة بسبب الجوع، كما تروي. هاتكيتش وُلدت في تسليتش، مدينة صغيرة في شمال البوسنة والهرسك. وقبل 25 عاما كانت مجبرة مع ابنتها في شهرها الرابع حينها على الهرب من حرب البوسنة. هاتكيتش كانت محظوظة عندما وصلت عبر صربيا والمجر والنمسا وألمانيا إلى سويسرا. "الكثير من مواطني بلدي لم يتمكنوا من النجاة على هذه الطريق"، تقول هاتكيتش. وفي سويسرا تمكنت الأخصائية في التربية الاجتماعية من بداية حياة جديدة.

وهاتكيتش مذهولة اليوم من التحريض الحاصل ضد اللاجئين في وطنها السابق البوسنة والهرسك. "نحن بالتحديد وجب علينا معرفة ذلك بشكل أفضل"، تقول هاتكيتش التي تخجل من السياسة في البوسنة والكثير من البوسنيين الذين يعاملون اللاجئين من سوريا وبلدان أخرى بدون كرامة. وقبل أيام أطلقت بالاشتراك مع ابنتها أميلة وبدعم من المدون كريستوف باوم غارتن عريضة # لأننا بشر.

وفي رسالة مفتوحة إلى الحكومة البوسنية ناشدت السياسيين وضع حد للتحريض ضد اللاجئين والتوقف عن تأجيج ذلك: "أنتم تسمحون بأن يتم التحريض ضد هؤلاء الناس، وأن يتم وصفهم كلصوص وكخطر على البوسنة وككيان يجب خشيته".

Gewalt gegen Flüchtlinge durch kroatische Grenzpolizei (Infomigrants/N. Ahmadi)

عنف ضد اللاجئين من قبل شرطة الحدود الكرواتية

بدون سقف فوق الرأس

هاتكيتش لا تريد تخيل المتاعب التي يتحملها هؤلاء الناس اليوم من أجل الهرب. فبالنسبة إلى 7.000 لاجئ الذين قدموا هذا العام إلى البوسنة لا يوجد تخفيف لتلك المتاعب، بل العكس، لأن الكثير منهم مرغمون على العيش في العراء والاكتظاظ داخل خيم وفي الغالب بدون طعام ولا سقف. "يوجد معسكر لاجئين رسمي بالقرب من موستار تسهر عليه الحكومة"، يقول باوم غارتن "هناك تسير الأمور إلى حد ما".

وفي منطقة سراييفو الكبيرة يتم إيواء اللاجئين في مساكن طوارئ وتعتني بهم منظمات إغاثة. ويوجد أيضا أشخاص في المجتمع المدني ومنظمات إغاثة تلتزم، لكنها تفقد هي الأخرى مع مرور الوقت الأموال والموارد. "وفي الجانب الآخر توجد مخيمات عشوائية، وفي بهادج يقيم مئات الأشخاص داخل رواق شركة"، كما يقول باوم غارتن.

ويكون الوضع خطيرا بالنسبة إليهم على الحدود مع كرواتيا حيث واجه مؤخرا لاجئ سوء معاملة من طرف رجال شرطة كروات بعدما حاول تجاوز الحدود. "الناس مسجونين حاليا في البوسنة"، يقول باوم غارتن. عندما يتم إغلاق طريق البلقان يتم التسبب في كوارث إنسانية. والرسالة المفتوحة ليست بالتالي موجهة إلى الحكومة البوسنية فقط، بل أيضا إلى الاتحاد الأوروبي الذي تخلى في هذه القضية عن البوسنة. كما أن وسائل الإعلام الشعبية البوسنية تساهم في اشتداد دوامة المشاهد السلبية بشكل كامل، يشرح باوم غارتن.

Gewalt gegen Flüchtlinge durch kroatische Grenzpolizei (Infomigrants/Nasir Ahmadi)

لاجئون تحت خيم في البوسنة والهرسك

والعريضة لقيت أكثر من 150 موقعا والكثير من المساندين، بينهم الفنانة البوسنية عايدة سيهوفيتش التي تعيش اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية أو دنيزا هوزيتش الملتزمة ضمن الحزب الاشتراكي في النمسا العليا. ومساندون إضافيون ينحدرون من ألمانيا وصربيا وكذلك سلوفينيا.

"يجب وقف التحريض"

وتم جلب الاهتمام للموضوع من خلال إصدار العريضة في مجلة "كوسمو" الصادرة في فيينا. وتركز المجلة تغطيتها على الناس من يوغوسلافيا السابقة في النمسا. وتقول الصحفية دوزيتشا بافلوفيتش من مجلة "كوسمو" التي ترجمت الرسالة المفتوحة إلى البوسنية: " نريد تغطية الظروف الحالية في البوسنة لكي يحصل اللاجئون في البوسنة، لكن أيضا أكثر من ألف مساعد متطوع على صوت". وتضيف بافلوفيتش إنه بالطبع من المستحيل بالنسبة إلى بلد مثل البوسنة فيما يخص مأوى اللاجئين ضمان نفس الظروف الموجودة في النمسا وسويسرا أو ألمانيا. ولكن لو على الأقل توقفت أعمال التحريض، وتم إيجاد مستويات أولية، فقد نكون قد حققنا بعض النتائج. "هذا الموضوع لا يهم في النهاية فقط البوسنة والهرسك، بل أيضا الاتحاد الأوروبي"، تقول زميلتها في مجلة "كوسمو" الصحفية مانويل بارير. "نريد خلق وعي من أجل ذلك".

ويأمل المحررون في أن تصلهم فيديوهات إضافية يحكي فيها لاجئون بوسنيون سابقون عن تجاربهم. ولا يتوقع أحد من أصحاب المبادرة صدور مواقف رسمية عن الحكومة. لكن يوجد أمل، كما يؤكد ذلك باوم غارتن الذي قال:" إذا حصل من خلال العريضة اهتمام على مستوى الاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة البوسنية ستقع تحت ضغط التبرير. وإثرها على أبعد تقدير يجب عليها التدخل".

مانويلا توميتش/ م.أ.م

  • Syrische Familie mit Baby in Griechenland (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "نتواجد في اليونان منذ ستة أشهر، وطفلنا ولد في تركيا". يقول أحمد وفينوس النازحان من قرية قرب اللاذقية في سوريا. وبسبب القصف الروسي فقدوا كل ما يملكون.

  • Irakischer Flüchtling in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    العراقي عبد الأمير (49 عاماً)، قضى العقد الأخير كنازح من بلده. في فبراير/ شباط 2016 وصل إلى اليونان. "على بعد لحظات من الساحل اليوناني ظهرت سفينة لخفر السواحل التركية، تسببت في موجات كبيرة، وأُصبنا بخوف كبير".

  • Pakistanischer Flüchtling in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    أما الباكستاني فرمان (18 عاماً) فيقول: "وصلت أمس قادماً من بلغاريا عبر تركيا ويجب أن أصل إلى ألمانيا مثل الآخرين". ويضيف: "ألمانيا بلد جميل جداً، وهناك يمكنني أن أعمل طباخاً، فأنا أطبخ بشكل جيد جداً".

  • Gruppe pakistanischer Flüchtlinge in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "تم إعادتي ثلاث مرات من قبل الصرب إلى بلغاريا. لكن سأحاول مرة أخرى الوصول إلى ألمانيا..الكثيرون نجحوا في ذلك وسأنجح أيضاَ"، يوضح الباكستاني وسيم بالقميص الأبيض (28 عاماً).

  • zwei mongolische Familien aus China in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    الغالبية في مخيم اللاجئين " باستروغور" ببلغاريا شبان أفغان وباكستانيون، إلى جانب عائلتين منغوليتين من الصين يريدون الوصول إلى ألمانيا. جاؤوا من شيلين التي تتمتع بالحكم الذاتي. ويقولون إن "المنغوليين يتعرضون باستمرار للقمع".

  • Drei Flüchtlinge im Lager Pastrogor (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    تكلف الرحلة من باكستان إلى ألمانيا 6 آلاف دولار أمريكي. علي (يسار الصورة) يتواجد في" باستروغور" منذ أسبوعين، وينتظر مكالمة من أحد المهربين لمواصلة الرحلة. " يجب أن أصل إلى ألماني لدعم عائلتي ماليا. وأستطيع العمل كسائق تاكسي".

  • Iranischer Christ im Lager Pastrogor (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "أنا مسيحي والمسلمون في هذا المخيم يهينوني باستمرار"، يروي هذا الطبيب من إيران (22 عاماً). ويضيف:"أتصور أن أبقى في بلغاريا، لكن أنا بحاجة للعيش بعيداً عن أصحاب الأديان الأخرى، لأنهم يتحرشون بي."

  • Leiter des Lagers Patrogor und pakistanischer Flüchtling (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    يطلب هذا النازح الباكستاني (يمين الصورة) من مدير مأوى اللاجئين "باستروغور" ببلغاريا إعادته إلى بلده بسبب مرض ابنه. "الرحلة إلى أوروبا كانت خطأ"، كما يوضح. لكنه ليس الوحيد الذي يعتقد ذلك. فهناك بعض الأفغان يريدون الرجوع أيضاً.

  • Pakistanischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    وصل الباكستاني "هرام" منذ بضعة أيام إلى أحد مخيمات اللاجئين في صربيا. وسبق له أن حاول عبور الحدود إلى المجر، لكنه تعرض للضرب بوحشية من قبل الشرطة المجرية، دون أن يفهم السبب، على حد تعبيره.

  • Pakistanischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    يوجد الباكستاني عمر شيداد (23 عاما) منذ أحد عشر شهرا في حالة فرار. وهو الآن في صربيا ويريد مغادرتها إلى إيطاليا. "في إيطاليا نحصل بسرعة على اللجوء. بعدها نذهب حيث نريد" يوضح عمر.

  • Syrischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "أنا منذ أسبوعين هنا وأتمنى أن أستطيع تقديم طلب اللجوء في المجر"، يقول هذا الشاب السوري في الحدور الصربية المجرية. ويضيف "إذا انتهت الحرب في سوريا سأعود. سوريا هي وطني. وقلبي ملك لها".

  • Afghanischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    يتساءل هذا الشاب الأفغاني "ماذا فعلت السيدة ميركل؟..هي وجهت لنا الدعوة جميعا. والآن أغلقت الحدود في وجهنا". فهو يتواجد منذ أسبوع في منطقة العبور الحدودية بين صربيا والمجر. وعينه على ألمانيا.

    الكاتب: ماريا إلشيفا/ عبد الرحمان عمار


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