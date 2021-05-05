لاجئة سورية في نهائي مسابقة "أفضل عارضة أزياء" في ألمانيا

في برنامج "أفضل عارضة أزياء مستقبلية في ألمانيا" (Germany's next Topmodel) الذي تقدمه وتشرف عليه عارضة الأزياء العالمية الشهيرة الألمانية هايدي كلوم.

وصلت الشابة السورية سولين عمر (20 عاماً) إلى نهائيات البرنامج بنجاح. وكانت سولين طفلة في الحادية عشرة من العمر حين غادرت سوريا مع عائلتها قبل أعوام هرباً من ويلات الحرب إلى تركيا، ثم انتقلت عام 2014 مع عائلتها إلى ألمانيا حيث تعيش في مدينة هامبورغ، وقد تأقلمت سولين واندمجت سريعا في "بلدها الجديد" ألمانيا، حيث تسعى لتحقيق أحلامها وطموحاتها بالنجومية.

وقد تجاوزت سولين في مسابقة اختيار عارضات الأزياء، المرحلة الأصعب على حد وصفها، وهي جلسة التصوير العاري، التي أجرتها مع رسم خطوط حمراء على جسدها.

وقالت في مقابلة مع وسائل إعلام ألمانية " "أريد أن أوضح أمراً.. التصوير العاري ليس بالضرورة شيئاً يرحب به مجتمعي. بالنسبة لي هو رمز - مثل الخطوط الحمراء! حتى لو أظهرت نفسي هنا عارية، فهذا لا يعني أنني نسيت جذوري".

كما قالت سولين في الفيديو إن (Germany's next Topmodel) بالنسبة إليها ليس مجرد لقب ترغب في الحصول عليه، وإنما "رسالة" تريد إيصالها للناس، وتقول أنها بالرغم من المصاعب التي مرت بها، "ها أنا ذا قد وصلت".

وفي برنامج الواقع هذا تسعى ثماني فتيات للحصول على لقب "أفضل عارضة أزياء لعام2021 في ألمانيا" (GNTM 2021). وستعلن عارضة الأزياء هايدي كلوم عن اسم الفائزة في غضون أسابيع قليلة. وستنقل الحلقة الأخيرة من البرنامج ويتم الكشف عن الفائزة باللقب مباشرة على شاشة قناة (ProSieben)، وسيكون هناك العديد من الجوائز التي ستقدم للعارضة التي ستفوز باللقب منها جائزة مالية ضخمة بقيمة 100 ألف يورو وسيارة جديدة.

ر.ض/ ع.ج