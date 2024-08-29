لأول مرة منذ سنين- انخفاض معدل التضخم بألمانيا ​​لأقل من 2%

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أن معدل التضخم في البلاد انخفض على نحو ملحوظ، وقال المستشار الألماني: "الناس لديهم المزيد من الأموال مرة أخرى". رغم ذلك لا يزال التضخم يؤثر على المزاج الشرائي لدى المستهلكين.

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي، الخميس (29 أغسطس/آب 2024)، أن معدل التضخم في ألمانيا انخفض إلى 1.9 بالمئة في أغسطس/آب بفضل تراجع أسعار الطاقة. وذلك بعد أن بلغ هذا المعدل 2.3 بالمئة في تموز/يوليو الماضي. وأفادت التحليلات التي قامت بها مكاتب الإحصاء المحلية بأن الطاقة جاءت في طليعة السلع، التي تراجعت أسعارها مقارنة بما كانت عليه قبل عام، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بمقدار فوق المتوسط.

وانخفضت الأسعار في الشهر الجاري بوجه عام بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بالشهر الماضي. وانخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والمواد الغذائية، بمقدار 0.1 نقطة ليصل إلى 2.8 بالمئة.

وبينما كان تباطؤ آب/اغسطس مدفوعا بانخفاض نسبته 5,1% في أسعار الطاقة، بقي التضخم في أسعار الخدمات عند 3,9%.

وظل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية والكحول والتبغ المتقلّبة، عاليا عند 2,8%.

وكان آذار/مارس 2021 آخر شهر يبلغ فيه معدل التضخم في ألمانيا أقل من 2%.



وقال المستشار الألماني أولاف شولتس على منصة "إكس" إن "الناس لديهم المزيد من الأموال مرة أخرى. التضخم يتراجع والأجور الحقيقية ترتفع للفصل الرابع على التوالي. المواطنون ذوو الدخل المنخفض يستفيدون بشكل خاص. هذا جيد ونحن مستمرون في ذلك!"

وكان الخبراء الاقتصاديون توقعوا بالفعل توجها نحو استقرار الأسعار خلال الصيف حيث يتوقع معهد إيفو في ميونيخ أن تكون نسبة التضخم في ألمانيا أقل من اثنين بالمئة خلال الأشهر المقبلة، واستند المعهد في هذا التوقع إلى مسح بين الشركات حول خططها التسعيرية، وهو المسح الذي نشر المعهد نتائجه اليوم الخميس.

ولا يزال التضخم يؤثر على المزاج الشرائي لدى المستهلكين. فعلى الرغم من ارتفاع الأجور، يواصل العديد من الأشخاص الإمساك عن إنفاق أموالهم حيث أفادت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي بأن الاستهلاك الخاص انخفض في الثاني بنسبة 0.2 بالمئة، مقارنة بالربع السابق.

وفي حال انخفضت معدلات التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو بشكل عام على مدار العام الجاري، فإن ذلك سيتيح للبنك المركزي الأوروبي مجالا لتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية. وكان البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية في حزيران/يونيو وذلك لأول مرة منذ موجة التضخم. وفي تموز/يوليو، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة وترك الباب مفتوحا أمام تخفيض محتمل في اجتماع مجلس البنك في 12 أيلول/سبتمبر. ومن المتوقع في الأسواق المالية أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض الفائدة في الشهر المقبل.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، رويترز، أ ف ب)