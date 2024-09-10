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اقتصادألمانيا

لأول مرة منذ ثلاث سنوات.. تراجع التضخم بألمانيا دون 2 بالمئة

١٠ سبتمبر ٢٠٢٤

في سابقة منذ ثلاث سنوات، تراجع معدل التضخم في ألمانيا إلى ما دون حاجز 2 بالمائة وهو ما قد يُتيح خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، يسبق هذا الإعلان قبيل يومين من اجتماع هام للبنك المركزي الأوروبي.

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Aktion „Wahre Preise“ bei Penny Markt/Symbolbild
صورة من: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الثلاثاء (10 سبتمبر/ أيلول 2024) أنه لأول مرة منذ ثلاث سنوات سجل معدل  التضخم في البلاد تراجعا إلى ما دون 2 بالمائة، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في آب/ أغسطس الماضي بنسبة 1.9 بالمائة . ويتزامن هذا التراجع مع اجتماع مهم للبنك المركزي الأوروبي بعد غد الخميس (12 سبتمبر/ أيلول 2024)، حيث يتوقع العديد من مراقبي البنك خفض أسعار الفائدة.

يشار إلى أن انخفاض معدلات التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو يمنح البنك مجالا لخفض أسعار الفائدة. وفي  منطقة اليورو، تشير تقديرات إلى أن معدل التضخم خلال شهر آب/ أغسطس بلغ 2.2 بالمائة. وفي حزيران/يونيو الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 بالمائة للمرة الأولى منذ بدأ التضخم في الارتفاع.

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وفي تموز/ يوليو الماضي، أبقى  البنك المركزي الأوروبي  على أسعار الفائدة الرئيسية، وترك الباب مفتوحا أمام خفض سعر الفائدة في الاجتماع الرئيسي المقرر يوم الخميس المقبل. وأظهرت بيانات مفصلة لشهر آب/ أغسطس أن تراجع أسعار الطاقة على وجه الخصوص بنسبة 5.1 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، في حين سجلت أسعار الخدمات ارتفاعا بمعدل أعلى من المتوسط عند 3.9 بالمائة.

وسجلت أسعار المواد الغذائية، التي غالبا ما تكون محل شكوى بين السكان، ارتفاعا بنسبة 1.5 بالمائة فقط. ورغم ذلك، قفزت أسعار بعض المواد، مثل زيت الزيتون. وكشفت البيانات تراجع  ضغط الأسعار على المستهلكين بعد عدة سنوات من الارتفاع الشديد في معدلات التضخم. وفي تموز/ يوليو الماضي، سجل خبراء الإحصاء ارتفاعا بلغت نسبته 2.3  بالمائة في أسعار المستهلكين بعد أن كانت نسبته في حزيران/ يونيو 2.2 بالمائة.

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب)

 

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