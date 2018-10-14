 لأول مرة لوف يتخلى عن جيروم بواتينغ | عالم الرياضة | DW | 09.11.2018

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عالم الرياضة

لأول مرة لوف يتخلى عن جيروم بواتينغ

خاض 76 مباراة دولية، كما أنه لعب ثلاث بطولات عالمية لصالح المنتخب الألماني لكرة القدم، واليوم يستغنى عنه المدرب يواخيم لوف، فهل هي بداية التغيير في صفوف الماشافت.

Joachim Löw Jerome Boateng (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

أكد النادي البافاري أن مدرب المنتخب الألماني لكرة يواخيم لوف، أنه استغنى عن مدافعه جيروم بواتينغ، مؤكدا بذلك ما أورده تقرير سابق لصحيفة "بيلد" الألمانية بهذا الشأن.

ورغم أن بواتينغ تعافى تماما من الإصابة، إلا أن لوف قرر الاستغناء عن قلب الدفاع في المباراة القادمة أمام روسيا وهولندا.

وعلّق مدرب بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش على الخبر بالقول: "إنها سابقة. ومع ذلك لا أرى أي سبب يدعو الى اعتبار أن مسيرة بواتينغ مع المانشافت قد انتهت".

وخاض جيروم بواتينغ 76 مباراة دولية مع منتخب بلاده. كما أنه لعب في مونديال 2010 و2014 و2018، وفاز مع المنتخب الألماني بلقب بطولة العالم بالبرازيل.

 

  • Fußball WM 2018 Bundestrainer Joachim Löw (Getty Images/A. Hassenstein)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    استمرار العمل على وتيرة دقات الساعة

    يعتزم يواخيم لوف الالتزام بعقده المستمر حتى سنة 2022 كمدرب للمنتخب الألماني رغم ظهوره المخيب للآمال في بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018. ويُراد من الرجل البالغ من العمر 58 عاما قيادة المنتخب خلال البطولة الأوروبية في 2020. وقد قرر اتحاد كرة القدم الألماني منحه الوقت لذلك.

  • Jogi Löw VfB Stuttgart 1980/1981 (picture alliance/dpa)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    الكرة تطبع حياته

    وُلد لوف عام 1960 في بلدة شوناو الهادئة بالغابة السوداء. مشواره الرياضي كلاعب محترف بدأ عام 1978 في فرايبورغ، وبعدها بسنتين انتقل إلى شتوتغارت. ثم جاءت محطة فرانكفورت، ومجددا فرايبورغ وكارلسروه ثم مرة أخرى فرايبورغ. وفي 1989 انتقل إلى سويسرا حيث أنهى مسيرته كلاعب مع فريق شافهاوزن ثم فينترثور.

  • Joachim und Löw und Thomas Schneider (imago sportfotodienst)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    الفوز بكأس الاتحاد الألماني لكرة القدم

    في الملعب لم يتمكن لوف أبدا من تحقيق الاختراق، وفي سن الـ 34 عاما جاءت النهاية كلاعب. وابتداء من 1994 عمل في صفوف نادي فراونفيلد كمدرب، ليسطع نجمه نهائيا بعدها بسنة إذ أصبح مساعد مدرب في شتوتغارت. وفي 1996 تولى منصب المدرب ولو بدون ترخيص رسمي لممارسة مهنة التدريب. وقد أنهى موسمه الأول بنيل كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم.

  • Trainer Joachim Löw Fenerbahce Istanbul (Imago)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    بدون سعادة في تركيا

    بعد تسريحه المفاجئ لدى نادي شتوتغارت في مايو 1998، احتل النادي المرتبة الرابعة في الدوري الألماني، انتقل لوف إلى تركيا للعمل صفوف فريق اسطنبول، ولم تحالفه السعادة هناك. وفي أكتوبر 1999 انتقل لمدة نصف سنة إلى نادي كارلسروه من الدرجة الثانية. وخلال دورة تعليمية لنيل رخصة مدرب تعرف على يورغن كلينسمان.

  • Fußball: Joachim Löw bei Austria Wien (picture-alliance/dpa)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    الفترة في النمسا طبعت لوف

    انتقل لوف مرة أخرى إلى أدنا سبور في تركيا ليبحث بعد ثمانية أسابيع فقط عن مكان آخر. في أكتوبر 2001 التحق بنادي إنسبروك النمساوي الذي نال معه البطولة. وبعد إفلاس النادي انتقل إلى نادي فيينا وأحرز أيضا معه اللقب. لكن تم التخلي عن لوف في مارس 2004، لأنه لم يتفاهم مع رئيس فريق فيينا فرانك شتروناخ.

  • World Cup 2014 - Klinsmann und Löw (picture-alliance/dpa/Hannibal)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    كلينسمان ولوف- ثنائي ممتاز

    يورغن كلينسمان (يمين) الذي تم تعيينه لتوه مدربا ألمانيا جعل من لوف بعد البطولة الأوروبية في 2004 مساعدا له. وحصل تفاهم بين الاثنين وأصبحا صديقين. ذروة حقبة كلينسمان ولوف طبعتها بطولة كأس العالم 2006 في ألمانيا. وقد وصل المنتخب الألماني حينها إلى نصف النهائي إلى أن حققت إيطاليا الفوز في الوقت الإضافي.

  • WM 2006 - Feier am Brandenburger Tor (picture-alliance/dpa)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    المرتبة الثالثة في كأس العالم 2006 بألمانيا

    احتلت ألمانيا المرتبة الثالثة في بطولة كأس العالم والثنائي المدرب احتفل أمام بوابة براندنبورغ التاريخية. بالعناق احتفل باللحظة أمام بوابة براندنبورغ مدرب الحراس أندرياس كوبكه، والمدرب الرئيس يورغن كلينسمان ومساعده يواخيم لوف ومدير الفريق أوليفر بيرهوف

  • Archivbild - Joachim Löw und Kevin Kuranyi (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    بداية حقبة لوف كمدرب للمانشافت

    بعد بطولة كأس العالم 2006 استقال كلينسمان وأصبح لوف مدرب الفريق الألماني. في 2008 تأهل فريقه إلى نهائيات بطولة أوروبا قبيل انتهاء التصفيات. في تلك الاثناء أعطى لوف إشارة حاسمة عندما أقصى المهاجم كوراني عن المنتخب الألماني. جاء ذلك بعدما غادر الأخير الملعب في إحدى المباريات غضبا واحتجاجا على إبعاده من الشوط الثاني فيها.

  • Fußball-EM 2008 | Bundestrainer Joachim Löw (picture-alliance/Sven Simon)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    البطولة الأوروبية 2008: إسبانيا تنتزع اللقب

    أثناء البطولة الأوروبية 2008 وصل فريق لوف عن جدارة إلى النهائي، إلا ان الإسبان كانوا متفوقين، إذ انتزعوا لقب البطولة الأوروبية بفضل هدف سجله المهاجم فرناندو توريس. حلم نيل اللقب تبخر بالنسبة إلى لوف وطاقمه.

  • Fußball Deutschland Nationalmannschaft Jogi Löw Mesut Özil (Stephane de Sakutin/AFP/Getty Images)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    إسبانيا حجر عثرة في جنوب إفريقيا

    أثناء بطولة كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا شغف المنتخب الألماني جمهوره بمواهب جديدة وكثيرا من الهجوم نحو الأمام. وبرهن لوف على أنه قادر على التعامل مع لاعبين شباب، وحتى مسعود أوزيل (يمين) تطور أثناء المسابقة تحت إشراف لوف. وتمكن المنتخب الألماني من بلوغ منتصف النهائي حيث أوقفه الإسبان من جديد.

  • EURO 2012 - Deutschland - Italien - Joachim Löw (picture-alliance/dpa)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    صدمة وارسو أثناء البطولة الأوروبية 2012

    تجرع لوف انتكاسة شخصية أثناء البطولة الأوروبية 2012 في بولندا وأوكرانيا حيث تألق المنتخب الألماني بعشرة انتصارات عبر المسابقة إلى أن توقف في النصف النهائي. وفي المباراة ضد إيطاليا تعثر المدرب. الفريق الألماني لم يحسن لعبه ببساطة.

  • WM - Manuel Neuer, Miroslav Klose, Kevin Großkreutz, Lukas Podolski, Thomas Mueller und Bundestrainer Joachim Löw (picture-alliance/dpa/A.Gebert)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    نجم لوف والطاقم في ملعب ماراكانا

    بعدها جاء التتويج في 2014! بفضل هدف واحد لصفر في الوقت الإضافي ضد الأرجنتين ضمنت ألمانيا للمرة الرابعة كأس العالم. لوف وصل إثرها إلى القمة. في البرازيل حقق وألمانيا الشغوفة بكرة القدم حلم اللقب العالمي، وقد تحقق الحلم دون خسارة وبنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف واحد ضد البلد المضيف في النصف النهائي.

  • UEFA EURO 2016 - Halbfinale | Frankreich vs. Deutschland - Joachim Löw (picture-alliance/dpa/O. Weiken)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    تبخر حلم الفوز بلقب البطولة الأوروبية مجددا

    خلال البطولة الأوروبية 2016 في فرنسا لم يكن البلد المضيف في النصف النهائي أفضل في مارسيليا، لكنه برهن على فاعلية أكبر. وانتهى حلم البطولة الأوروبية بعد لقب كأس العالم، وبالرغم من ذلك مدد لوف عقده حتى 2020 وبحماسة لخوض غمار بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

  • Russland Fußball UEFA Cup (picture-alliance/M.Meissner)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    ثقة خادعة بعد الفوز بكأس القارات

    سنة قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم 2018 بدت الكرة الألمانية مستعدة للسنوات القادمة، على الأقل ظهرت مستعدة للدفاع عن لقب كأس العالم 2018 في روسيا. وبتشكيلة تنقصها التجربة فاز لوف في كل مباراة في كأس القارات وأحرز اللقب في صيف 2017.

  • Joachim Löw Trainer in Deutschland Vorrunde Gruppe F... (picture-alliance/S.Matzke)

    يواخيم لوف - المدرب الأبدي للمنتخب الألماني

    المكسيك تقسم ظهر ألمانيا في روسيا

    كيف يمكن للمرء أن يخطأ! تأهل المنتخب الألماني بجدارة لخوض مونديال روسيا 2018، ومدد لوف بفترة وجيزة قبل انطلاق المسابقة عقده حتى 2022. إلا أنه في روسيا ظل الفريق الألماني دون إمكانياته وأُقصي منذ الدور الأول كأول منتخب ألماني في تاريخ المسابقة. آخرون كانوا سيقدمون استقالتهم، إلا أن لوف لم يفعل ذلك، فهو سيبقى مدربا للمنتخب الألماني.


 

ومن شأن هذه الخطوة، أن تثير العديد من التساؤلات حول توماس مولر، النجم البافاري الثاني الذي قد يتخلى عنه يواخيم لوف. الأخير ألمح مؤخرا أن توماس مولر، وإن كان أداءه قد تراجع بشكل ملفت، إلا أن دوره كمستشار وعنصر محفز بالنسبة للاعبين الشباب داخل المنتخب في غاية الأهمية.

ومع ذلك ونظرا للضغوط المتنامية التي يتعرض لها لوف في الفترة الأخيرة سواء من قبل الخبراء أو من المعلقيين والإعلاميين الرياضيين، بأنه يتشبث بقوة بالجيل القديم والمقصود بواتينغ ومولر ومانويل نوير، وإزاحة بواتينغ تأتي استجابة لذلك.

يذكر أن المنتخب الألماني لكرة القدم خاض تجربة مريرة في مونديال روسيا بخروجه من الدور الأول، وكان يواخيم لوف على وشك الرحيل لكنه قرر في نهاية الأمر مواصلة المشوار لانتزاع الكرة الألمانية من أزمتها الحالية. 

و.ب

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