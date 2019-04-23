 لأول مرة في العالم.. تجريب لقاح لتطعيم الأطفال ضد الملاريا | عالم المنوعات | DW | 23.04.2019

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منوعات

لأول مرة في العالم.. تجريب لقاح لتطعيم الأطفال ضد الملاريا

بعد 30 عاما من الدراسة، تستعد دول أفريقية لاستخدام لقاح جديد ربما يكتب النهاية لمرض الملاريا القاتل الذي يحصد حياة مئات الآلاف من الأطفال كل عام. فما مدى نجاعة هذا اللقاح، وفي أي مرحلة عمرية يمكن للأطفال الاستفادة منه؟

HIV/AIDS in Afrika (picture-alliance/dpa/N. Bothma)

أطلقت دولة ملاوي اليوم الثلاثاء (23 أبريل/ نيسان 2019) برنامجا لتجريب لقاح جديد يحصن الأطفال ضد مرض الملاريا، الذي ينقله البعوض ويقتل مئات الآلاف من الأشخاص سنويا غالبيتهم من قارة أفريقيا. فوفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك أكثر من 250 ألف حالة وفاة للأطفال في إفريقيا كل عام بسبب الملاريا.

وقالت ماري هاميل، منسقة تنفيذ برنامج لقاحات الملاريا في منظمة الصحة العالمية، إن "وفاة الأطفال بسبب الملاريا أمر لا يُحتمل وأثره مدمر للأسر والمجتمعات"، مؤكدة على أن "اللقاحات من المحتمل أن تنقذ حياة الكثير من الأطفال مما يجعل اللقاح مثيرا للغاية."

اللقاح، والذي استغرق تطويره 30 عاماً، يعد الأول ضد الملاريا في العالم ويوفر حماية جزئية للأطفال من المرض، حيث صرحت منظمة الصحة العالمية بأنه تبين من خلال التجربة السريرية أن الأطفال الذين تلقوا جرعات من اللقاح كانت لديهم فرصة أقل للإصابة بالملاريا.

مختارات

وأظهرت الدراسة أن اللقاح منع حوالي أربع حالات من كل 10 حالات إصابة بالملاريا بين الأطفال، وأنه كان هناك تراجع بنسبة 29% في حالات الإصابة بالملاريا الحادة لدى الأطفال الذين تلقوا اللقاح.

ويتطلب اللقاح أربع جرعات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من حوالي 5 أشهر إلى سنتين.

يشار إلى أن ملاوي ليست الدولة الوحيدة التي تقوم بتجريب اللقاح الجديد، حيث تعتزم كلا من غانا وكينيا كذلك تجربته عبر برنامج تطعيمات يتم تنفيذه بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزرات الصحة في هذه الدول.

ويهدف البرنامج التجريبي، الذي يتوقع أن يستمر حتى نهاية عام 2022، إلى الوصول إلى حوالي 360 ألف طفل سنويا في جميع أنحاء البلدان الثلاث.

د.ب/ ع.ش (د. ب. أ)

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    الكاتب: زمن البدري


مختارات

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