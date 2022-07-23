لأول مرة.. رفع علم قوس قزح على مبنى البرلمان الألماني

رفع البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم السبت (23 يوليو/تموز 2022) للمرة الأولى، علم قوس قزح، الذي يعتبر بخطوطه الملونة الستة رمزاً لمجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الجنس.
ومنذ صباح اليوم يرفرف أحد هذه الأعلام فوق البرج الجنوبي الغربي لمبنى الرايخستاغ في العاصمة برلين، مقر البرلمان الألماني. وتم رفع علمين آخرين أمام البوابتين الشرقية والغربية للمبنى.
ويتزامن ذلك مع مسيرة المثليين المقررة في وقت لاحق اليوم في العاصمة الألمانية، والمعروفة محلياً باسم "كريستوفر داي ستريت". ويتوقع المنظمون مشاركة مئات الآلاف من الأفراد فيها.
وتحمل الفعالية اسم شارع كريستوفر في نيويورك، موقع أعمال الشغب في عام 1969، والتي انبثقت منها حركة حقوق المثليين.
وفي نيسان/أبريل الماضي منحت وزارة الداخلية الألمانية الإذن رسمياً برفع علم قوس قزح أمام المباني الرسمية للحكومة الاتحادية أو فوقها في مناسبات معينة.
وأعلنت رئيسة البرلمان، بيربل باس، في حزيران/يونيو الماضي عن رفع العلم على مبنى الرايخستاغ، موضحة أن هذا سيؤكد مرة أخرى بشكل كبير الالتزام بالتنوع.
ع.ج.م/ (د ب أ)
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
موكب "كريستوفر ستريت" بكولونيا يعتبر أكبر تظاهرة للمثليين والمتحولين جنسيا وثنائي الجنس في أوروبا. حوالي 85 مركبة بالإضافة إلى مئات المشاركين يجوبون شوارع مدينة كولونيا ويطالبون بالمساواة القانونية والقبول الاجتماعي للمثليين والمثليات.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
موكب كريستوفر ستريت هو تقليد سنوي في كولونيا منذ 1991 ويتم تنظيمه في نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز. وينطلق الموكب من جسر Deutzer Brücke ويمر عبر وسط المدينة التي تعتبر الأكبر في ولاية شمال الراين وستفاليا.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
يشكل موكب كريستوفر ستريت ذروة الأنشطة التي تشهدها مدينة كولونيا لمدة أسبوعين والتي يريد من خلالها المثليون والمثليات والمتحولين جنسيا لفت الأنظار إليهم. مساء الأحد تحي الفرقة الموسيقية Erasure حفلا فنيا في كولونيا بهذه المناسبة.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
افتتح وزير العدل الألماني هايكو ماس يوم الجمعة الماضي مهرجان المثليين في كولونيا. في ألمانيا لم يتم إلغاء القانون الذي يعاقب على المثلية الجنسية إلا في عام 1994. وفي شهر مارس الماضي قرر البرلمان الألماني إلغاء جميع الأحكام التي أصدرت منذ 1945 في إطار الفصل 175 من القانون الجنائي الذي كان يجرم المثلية.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
"لا للعودة للتمييز" هو شعار هذا العام. ويتم هنا بالأساس تذكر ضحايا الحقبة النازية، حيث كان يطلب من المثلياث في معسكر الاعتقال النازي إرتداء زي أسود على شكل مثلث في حين كان يرتدي المثليون الذكور ملابس وردية اللون.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
قانون "الزواج للجميع" الذي أقره البرلمان الألماني في 30 من يونيو/ حزيران الماضي شكل أيضا مناسبة إضافية للاحتفال هذا العام. رغم ذلك فإن منظمي مهرجان المثليين في كولونيا مصممون على مواصلة ضغوطاتهم حتى يتم تنظيم بعض الجوانب المتعلقة بزواج المثليين، ومنها أي من الشريكين يحمل صفة الأم أمام القانون.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
الكثير من الشركات قدمت الدعم للمركبات المشاركة في موكب "كريستوفر ستريت" كما هو الحال هنا بالنسبة لشركة يورو وينغز التابعة لشركة لوفتهانزا للطيران. ومن خلال ذلك تظهر مثل هذه الشركات أنها أيضا تدعو إلى التسامح وفي نفس الوقت تقوم بالترويج لنفسها أمام حوالي مليون شخص.
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مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"
الأنشطة التي تنظم في جميع أنحاء العالم في إطار "يوم شارع كريستوفر" (Christopher Street Day) يعود أصلها إلى 28 يونيو/حزيران 1969. ففي حانة ستونوول بشارع كريستوفر ستريت في نيويورك انتفض المثليون ضد الاعتقالات التي كانت تطالهم. في ستينيات القرن الماضي كانت حانات المثليين تتعرض باستمرار لمداهمات تحت مبرر "سلوكيات غير لائقة". الكاتب: تاوبه فريدل/ هـ.د