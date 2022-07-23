لأول مرة.. رفع علم قوس قزح على مبنى البرلمان الألماني

رفع البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم السبت (23 يوليو/تموز 2022) للمرة الأولى، علم قوس قزح، الذي يعتبر بخطوطه الملونة الستة رمزاً لمجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الجنس.

ومنذ صباح اليوم يرفرف أحد هذه الأعلام فوق البرج الجنوبي الغربي لمبنى الرايخستاغ في العاصمة برلين، مقر البرلمان الألماني. وتم رفع علمين آخرين أمام البوابتين الشرقية والغربية للمبنى.

ويتزامن ذلك مع مسيرة المثليين المقررة في وقت لاحق اليوم في العاصمة الألمانية، والمعروفة محلياً باسم "كريستوفر داي ستريت". ويتوقع المنظمون مشاركة مئات الآلاف من الأفراد فيها.

وتحمل الفعالية اسم شارع كريستوفر في نيويورك، موقع أعمال الشغب في عام 1969، والتي انبثقت منها حركة حقوق المثليين.

وفي نيسان/أبريل الماضي منحت وزارة الداخلية الألمانية الإذن رسمياً برفع علم قوس قزح أمام المباني الرسمية للحكومة الاتحادية أو فوقها في مناسبات معينة.

وأعلنت رئيسة البرلمان، بيربل باس، في حزيران/يونيو الماضي عن رفع العلم على مبنى الرايخستاغ، موضحة أن هذا سيؤكد مرة أخرى بشكل كبير الالتزام بالتنوع.

ع.ج.م/ (د ب أ)