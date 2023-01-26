لأول مرة بعد المصالحة.. ولي عهد البحرين يهاتف أمير قطر

ذكرت وكالة أنباء البحرين، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء (25 يناير/كانون الثاني 2023)، أن ولي عهد البحرين، أجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر في إشارة على أن البلدين الخليجيين قد يتحركان صوب إصلاح العلاقات بعد عامين من انتهاء مقاطعة أربع دول عربية للدوحة.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، أنهت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة لقطر استمرت ثلاثة أعوام ونصف العام، لكن لم تجرِ أي مناقشات ثنائية بين الدوحة والمنامة منذ ذلك الحين لحل الخلافات. وقالت وكالة أنباء البحرين إن ولي العهد في المملكة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أكد خلال الاتصال مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أهمية "العمل على حل كافة القضايا والمسائل العالقة".

يأتي الاتصال بعدما حضر أمير قطر وملك البحرين قمة عربية مصغرة استضافها رئيس الإمارات في أبوظبي الأسبوع الماضي وحضرها أيضا قادة عمان والأردن ومصر.

وتركز الخلاف الذي أسفر عن قطع العلاقات بين قطر والدول العربية الأربع في عام 2017 حول دعم الدوحة لحركات إسلامية يرى فيها جيرانها العرب تهديدا وكذلك صلاتها بإيران وتركيا. وكان لكل من الدول الأربع خلافاتها مع قطر أيضا.

وقادت السعودية جهود إعادة بناء الروابط مع قطر وأعادت العلاقات الدبلوماسية معها وكذلك فعلت مصر. ولم تحذ الإمارات والبحرين حذو الرياض والقاهرة. وأعادت السعودية والإمارات ومصر روابط السفر والتجارة مع الدوحة في عام 2021 لكن البحرين لم تفعل.

ومع تركيزها على الأولويات الاقتصادية، تحركت السعودية والإمارات لتحسين العلاقات مع تركيا والتواصل مع إيران خصمهما الإقليمي لضبط التوترات. والبحرين مملكة يحكمها السنة وكثير من سكانها من الشيعة وتشعر بالقلق الشديد إزاء علاقات قطر بإيران. وثمة نزاعات على الأراضي بين البحرين وقطر أيضا.

ا.ف/ ف.ي (رويترز، د.ب.أ)