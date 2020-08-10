لأول مرة - بدء ملء خط أنابيب غاز نورد ستريم2 المثير للجدل

قالت شركة غاز بروم الشركة المشغّلة لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" اليوم الإثنين (الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول) إن عملية التعبئة قد بدأت، بعدما كان بناؤه قد تأخر بسبب التوترات الدبلوماسية مع موسكو.

وجاء في بيان للشركة المشغّلة لخط الأنابيب المثير للجدل والرامي إلى ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا والبالغ طوله 1230 كيلومترا والمقام تحت بحر البلطيق "بدأت عملية دخول الغاز إلى الشبكة الأولى من خط أنابيب نورد ستريم 2"، وتتوقع الشركة المشغلة أن تبدأ عمليات الضخ الخارجي في مرحلة لاحقة في شهر أكتوبر / تشرين الأول الجاري

وبحسب الشركة "ستتم تعبئة هذه الشبكة بشكل تدريجي من أجل الوصول إلى المخزون المطلوب كشرط مسبق للاختبار التقني لاحقا.

وقبل عملية التعبئة هذه، كانت الشبكة الأولى من خط أنابيب الغاز قد خضعت لتجربة "ما قبل الوضع في الخدمة" للتأكد من سلامتها، وفق المصدر.

وتابعت الشركة المشغّلة لـ"نورد ستريم 2" أن خط أنابيب الغاز "تم بناؤه وترخيصه بشكل مستقل وفق المعايير التقنية والصناعية المعتمدة من أجل ضمان موثوقية وسلامة تشغيله".

وكانت روسيا قد أعلنت في مطلع أيلول/سبتمبر إنجاز هذا المشروع البالغة كلفته عشرة مليارات يورو، والذي سوف يزيد من الاعتماد الأوروبي على موسكو، وفق معارضيه في أوروبا والولايات المتحدة.

مسار خط نورد ستريم 2

مخاوف من زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الروسي

ومن المفترض أن يضاعف خط الأنابيب الممتد تحت مياه بحر البلطيق عمليات تسليم الغاز الروسي إلى ألمانيا، المروّج الرئيسي للمشروع. فيما واجهت برلين انتقادات قوية بسبب المشروعسواء من الولايات المتحدة أو حتى من دول أوروبية، باعتبار أن "نورد ستريم2" "سيزيد على المدى الطويل" اعتماد الدول الأوروبية في مجال الطاقة على روسيا الخصم الاستراتيجي الكبير بالنسبة للدول الغربية.

والغرض من الأنبوب هو مضاعفة شحنات الغاز الروسية إلى ألمانيا من خلال الالتفاف على أوكرانيا التي كانت في السابق نقطة عبور تقليدية. وتخوض أوكرانيا نزاعا مع موسكو منذ العام 2014.

وأنجزت أعمال بناء خط أنابيب الغاز هذا في وقت ارتفعت فيه أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات قياسية في ظل انخفاض المخزونات قبل فصل الشتاء. وتتولى غازبروم إدارة المشروع الذي موّلته خمس مجموعات طاقة أوروبية هي أو.ام.في، وإنجي، ووينترشال ديا، ويونيبر، وشل.

ومسار هذا الأنبوب القادر على ضخ 55 مليار متر مكعب من الغاز في العام هو نفس مسار "نورد ستريم 1" الذي أنشئ في عام 2011 وبدأ تشغيله في العام 2012، وبحسب البيانات الواردة فقد بلغت كفاءته التشغيلية 59.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وعلى مدى سنوات، تواجهت اشنطن وبرلين بشأن المشروع، وقد فرضت واشنطن بالفعل عقوبات على بعض الكيانات المشاركة في أعماله، قبل أن يتغيّر موقفها بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، وما تلا ذلك بالتوصل إلى تسوية ألمانية أمريكية لمحاولة وضع حدّ لهذا الخلاف. وتضمن الاتفاق اتخاذ إجراءات عقابية إذا حاولت روسيا استغلال الطاقة كسلاح، أو قامت بالمزيد من الأعمال العدوانية ضد أوكرانيا.

ع.أ.ج/ ص ش (أ ف ب، د ب ا)