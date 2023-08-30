 لأول مرة - العثور على دودة حية في دماغ امرأة إسترالية | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 30.08.2023

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علوم وتكنولوجيا

لأول مرة - العثور على دودة حية في دماغ امرأة إسترالية

على مدار أشهر عانت سيدة أسترالية من مشاكل صحية، بما في ذلك الاكتئاب والنسيان. ليعثر الأطباء في دماغها على دودة حية تعيش عادة داخل أفعى البايثون. إنها واقعة تحدث لأول مرة في العالم، بحسب ما أوضح باحثون.

العثور على دودة حية في دماغ سيدة إسترالية في حدث يقع لأول مرة، حسب الباحثين في كانبيرا.

تعرف الأطباء على الفور على الدودة ولونها الأحمر المميز عندما عثروا عليها في دماغ السيدة البالغة من العمر 64 عاما.

نشر العلماء هذا الأسبوع معلومات عن حالة غير مسبوقة في أستراليا، حيث عثروا على دودة طفيلية حية طولها ثمانية سنتيمترات داخل دماغ امرأة، بينما كانت تجري عملية جراحية في العاصمة الأسترالية كانبيرا. 

مختارات

وكانت المرأة تعاني من آلام في البطن وإسهال وسعال جاف مستمر وحمى وتعرق ليلي. كما عانت من النسيان والاكتئاب، مما دفع إلى إجراء فحص بالرنين المغناطيسي مما أدى إلى عثور الأطباء على الدودة المستديرة.

 وأتاح اختبار الحمض النووي للأطباء التعرّف على نوع الدودة الطفيلية بعدما ظهر "شكلها الشبيه بالخيط" في الصور الطبية للدماغ.

شائعة في أفعى البايثون وموجودة في حيوانات أخرى

وتم سحب الدودة المستديرة "أوفيداسكاريس روبرتسي" وهي لا تزال على قيد الحياة وتتلوى، من المريضة (64 عاما) أثناء جراحة في الدماغ في حزيران/ يونيو 2022، حسبما كشف باحثون في الجامعة الوطنية الأسترالية ومستشفى كانبيرا، في دراسة نشرت يوم أمس الثلاثاء.

ويشيع وجود الديدان المستديرة في أفاعي البايثون، وعادة ما تعيش في مريء الثعبان ومعدته. وبحسب الباحثين فإن الدودة المستخرجة من دماغ المرأة هي دودة طفيلية تعيش عادةً لدى حيوانات الكنغر والثعابين في أستراليا. وهي تعيش أيضاً لدى حيوانات في مناطق أخرى من العالم، ولكن لم يسبق رصد مثيل لها لدى البشر.

استخراج دودة حية من دماغ سيدة في إستراليا لأول مرة.

أتاح اختبار الحمض النووي للأطباء التعرّف على نوع الدودة الطفيلية بعدما ظهر "شكلها الشبيه بالخيط" في الصور الطبية للدماغ.

كيف تمت الإصابة؟

وقال سانجايا سيناناياكي، خبير الأمراض المعدية في الجامعة الوطنية الأسترالية ومستشفى كانبيرا والمؤلف المشارك للدراسة: "هذه هي أول حالة بشرية على الإطلاق من (الإصابة بـ) أوفيداسكاريس يتم وصفها في العالم". وأضاف: "على حد علمنا، هذه هي الحالة الأولى التي تشمل دماغ أي نوع من الثدييات، سواء كان بشريا أو غير ذلك".

وأوضحت الدراسة أنه يشتبه في وجود يرقات في أعضاء أخرى في جسم المرأة، بما في ذلك الرئتين والكبد.

وقال الباحثون إن المرأة، وهي من نيو ساوث ويلز الأسترالية، أصيبت على الأرجح بالدودة المستديرة بعد جمع نوع من العشب المحلي، وهو عشب واريجال الأخضر، حيث ألقى الثعبان الطفيل عن طريق برازه، موضحين أن المرأة ربما أصيبت بالعدوى من طريق نباتات صالحة للأكل، ربما كانت ملوثة بيرقات يحويها براز ثعابين.

"امرأة صابرة وشجاعة"

ولا تزال المرأة تخضع للمراقبة من قبل فريق من المتخصصين في الأمراض المعدية والدماغ. وقال سيناناياكي "لأنها كانت حالة غير عادية على العديد من المستويات، نضعها تحت ملاحظة دقيقة ومستمرون في التواصل معها".

وشكّل هذا الاكتشاف موضوع مقال في مجلة "إيمرجينغ إنفكتيوس ديزيزس" المتخصصة في الأمراض المعدية الناشئة.

وأضاف سيناناياكي "ليس من السهل أو المستحبّ على الإطلاق أن يكون المرء أول من يصاب بأي مرض في العالم (...) ولا أستطيع أن أعبّر بما فيه الكفاية عن تقديرنا لهذه المرأة التي أظهرت صبراً وشجاعة طوال هذه العملية".  وتوقع سيناناياكي "رصد المزيد من الحالات في المستقبل".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Regenwürmer (Colourbox)

    الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!

    يظن البعض أنه عندما تنقسم الدودة إلى قسمين فإن كلاهما سيعيشان، لكن هذا ليس بصحيح، فالقسم الأمامي من الدودة والذي يضم منطقة الراس يمكنه النجاة. وهذا ليس مؤكد بإستمرار إذا ما كان التلف الذي أصاب أمعاء الدودة كبيراً وتعرض للإلتهاب.

  • Regenwürmer (Colourbox)

    الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!

    تحصل الديدان على غذائها بإقتيات بقايا الأعشاب وبالاعتماد على الكائنات الوحيدة الخلية وعلى الطحالب المتواجدة تحت التربة، وبسبب عدم إمتلاك الديدان لأسنان فإنها تقوم بلصق الغذاء على جدار الجحور.

  • Regenwürmer (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

    الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!

    تطرح الديدان فضلاتها التي تُساهم في تشكيل غطاء التربة خصبة، ويمكن للدودة الواحدة أن تطرح 0.5 سم من الغطاء على سطح التربة، وإذا كانت الظروف مناسبة فإن سماكة الغطاء يُمكن أن تصل إلى 5 سم، ويوفر الغطاء كل الغذاء اللازم للفطريات، ويُساعد أيضاً على تثبيت التربة.

  • Regenwurm (picture alliance/blickwinkel/J. Fieber)

    الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!

    دودة الأرض لها رأس و ذيل يصعب التمييز بينهما. وإذا كانت الدودة بالغة يظهر على جسمها شريط سميك منتفخ يسمى الجراب ويتموضع رأس الدودة على مسافة قريبة من هذا الشريط.

  • Regenwürmer (picture-alliance/blickwinkel/H. Schmidbauer)

    الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!

    يعتبر نطام الأنفاق الصغيرة مفيداً للتربة، يسمح هذا النظام بتدفق الماء بسرعة داخل التربة ويوفر لها التهوية، كما يُساعد النبات على مد جذوره من خلال الأنفاق التي تحفرها الدودة، ويمكن العثور في مزرعة تبلغ مساحتها 50 هكتاراً على شبكة أنفاق وممرات دقيقة قد يصل طولها إلى 400 ألف كم.

  • Regenwürmer (Colourbox)

    الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!

    باطن التربة هو المكان الآمن لدودة الأرض، غير أن الدودة قد تتعرض للأخطار إذا ما خرجت من بيئتها بفعل مغريات تفرضها الظروف المناخية مثل تساقط الأمطار، وتتعرض الديدان للأخطار أيضاً بفعل الأشعة فوق البنفسجية والطيور الجائعة.

  • Regenwurm (picture-alliance/blickwinkel/F. Hecker)

    الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!

    تصبح حالة التربة بغياب ديدان الأرض كحال التمديدات الصحية المغلقة عندما تهطل الأمطار، في حال عدم وجود ديدان الارض لن تستطيع المياه أن تتخلل التربة، ويُمكن لكمية بسيطة من المياه أن تتسبب بحدوث الفيضانات، وعندما تعمل الديدان في التربة، سيكون بإستطاعتها إستيعاب المزيد من المياه التي ستُخزن في الآبار والينابيع.

  • Ein Haufen Regenwürmer (picture alliance/dpa/M. Schutt)

    الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!

    في الزراعة التي تُستخدم فيها الآليات والمبيدات الحشرية يمكن أن تتواجد قرابة الـ 30 دودة في المتر المربع، أما في الأساليب الزراعية التي لاتستخدم المبيدات الأخرى فيمكن تواجد بين الـ 120 دودة إلى مئات الديدان في المتر المربع. الكاتب: غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


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This undated photo supplied by Canberra Health Services, shows a parasite in a specimen jar at a Canberra hospital in Australia. A neurosurgeon investigating a patient's mystery neurological symptoms in an Australian hospital has been surprised to pluck a 3-inch wriggling worm from her brain. (Canberra Health Services via AP)

في حالة غير مسبوقة.. العثور على دودة حية في دماغ امرأة أسترالية 29.08.2023

في أول حادثة بشرية على الإطلاق، عثر باحثون عن دودة حية في دماغ امرأة أسترالية. الدودة المستديرة والبالغ طولها 8 سنتيمترات عادة ما تعيش في مريء الثعبان ومعدته، فيما لا تزال المرأة تخضع للمراقبة من قبل فريق من المتخصصين.