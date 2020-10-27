لأصحاب الشعر الدهني.. وصفات طبيعية من أجل عناية أفضل!

تظهر مشكلة الشعر الدهني عادة خلال فترة المراهقة، لكن امتداد المشكلة لما بعد هذه المرحلة يشير إلى أن الشعر بحاجة لعناية خاصة ويواجه أصحاب الشعر الدهني مشكلة دائمة من ارتفاع معدلات تساقط الشعر مقارنة بغيرهم،

وفيما يلي بعض النصائح للتعامل مع مشاكل الشعر الدهني بالإضافة إلى مواد طبيعية للعناية به تساعد في تقليل إفراز الدهون الزائدة:

الغسيل السليم للشعر: ينصح الخبراء أصحاب الشعر الدهني بالتخلي عن غسيل الشعر يوميا، لأن هذا يحفز خلايا فروة الرأس على إنتاج المزيد من الدهون. من المهم أيضا الحرص على غسل بقايا الشامبو جيدا لأنها تزيد من دهنية الشعر.

الليمون لتنظيف فروة الرأس: من أفضل المواد لغسل الشعر الدهني هي الليمون إذ يمكن عصر ليمونتين على ربع لتر من الماء ثم وضعها على الشعر بعد غسله وتركها لبعض الوقت قبل شطف الشعر جيدا.

عناية طبيعية: ثلاث ملاعق من أعشاب البابونج والقراص وإكليل الجبل ووضعهم في 100 مليغرام من الماء المغلي ثم وضع القليل من خل التفاح على الخليط واستخدامه كعناية أسبوعية للشعر بعد غسله، وفقا للنصائح التي نشرها موقع "فراوين" الألماني.

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المشط أم الفرشاة؟: يفضل ابتعاد أصحاب الشعر الدهني عن الفرشاة التي تنقل الدهون من الجذور لأطراف الشعر، والاعتماد على المشط مع عدم الإكثار من تمشيط الشعر خلال اليوم. ومن المهم أيضا غسل الشعر بشامبو ضد القشرة.

التجفيف: ترك الشعر يجف على طبيعته أفضل بكثير من استخدام المجفف بالنسبة لأصحاب الشعر الدهني، لكن في الحالات الاضطرارية يجب استخدام مجفف على درجة حرارة منخفضة حتى لا تحفز الحرارة من إنتاج الخلايا الدهنية في فروة الرأس.

الشامبو الجاف: من مزايا استخدام الشامبو الجاف كبديل لغسل الشعر، أنه يعطي الشعر الكثافة التي يفتقدها أصحاب الشعر الدهني عادة.

ا.ف/ ع.أ.ج