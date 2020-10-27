لأصحاب الشعر الدهني.. وصفات طبيعية من أجل عناية أفضل!

تظهر مشكلة الشعر الدهني عادة خلال فترة المراهقة، لكن امتداد المشكلة لما بعد هذه المرحلة يشير إلى أن الشعر بحاجة لعناية خاصة ويواجه أصحاب الشعر الدهني مشكلة دائمة من ارتفاع معدلات تساقط الشعر مقارنة بغيرهم،
وفيما يلي بعض النصائح للتعامل مع مشاكل الشعر الدهني بالإضافة إلى مواد طبيعية للعناية به تساعد في تقليل إفراز الدهون الزائدة:
الغسيل السليم للشعر: ينصح الخبراء أصحاب الشعر الدهني بالتخلي عن غسيل الشعر يوميا، لأن هذا يحفز خلايا فروة الرأس على إنتاج المزيد من الدهون. من المهم أيضا الحرص على غسل بقايا الشامبو جيدا لأنها تزيد من دهنية الشعر.
الليمون لتنظيف فروة الرأس: من أفضل المواد لغسل الشعر الدهني هي الليمون إذ يمكن عصر ليمونتين على ربع لتر من الماء ثم وضعها على الشعر بعد غسله وتركها لبعض الوقت قبل شطف الشعر جيدا.
عناية طبيعية: ثلاث ملاعق من أعشاب البابونج والقراص وإكليل الجبل ووضعهم في 100 مليغرام من الماء المغلي ثم وضع القليل من خل التفاح على الخليط واستخدامه كعناية أسبوعية للشعر بعد غسله، وفقا للنصائح التي نشرها موقع "فراوين" الألماني.
المشط أم الفرشاة؟: يفضل ابتعاد أصحاب الشعر الدهني عن الفرشاة التي تنقل الدهون من الجذور لأطراف الشعر، والاعتماد على المشط مع عدم الإكثار من تمشيط الشعر خلال اليوم. ومن المهم أيضا غسل الشعر بشامبو ضد القشرة.
التجفيف: ترك الشعر يجف على طبيعته أفضل بكثير من استخدام المجفف بالنسبة لأصحاب الشعر الدهني، لكن في الحالات الاضطرارية يجب استخدام مجفف على درجة حرارة منخفضة حتى لا تحفز الحرارة من إنتاج الخلايا الدهنية في فروة الرأس.
الشامبو الجاف: من مزايا استخدام الشامبو الجاف كبديل لغسل الشعر، أنه يعطي الشعر الكثافة التي يفتقدها أصحاب الشعر الدهني عادة.
ا.ف/ ع.أ.ج
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
العناية بالشعر تبدأ بطبقات فروة الرأس، وخاصة جلد الرأس. ويُنصح بمعالجة الأعراض المرضية التي تظهر على فروة الرأس وبشكل سريع، مثل التساقط المستمر لقشرة الرأس أو جفاف جلد الرأس أو الحكة المستمرة. وفي أغلب الحالات، يفيد استخدام مستحضرات غسيل الشعر المناسبة في حل المشاكل الصحية، بالإضافة إلى تدليك الرأس، الذي يساعد على تدفق الدم ونمو الشعر بصورة طبيعية.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
تمشيط الشعر قبل غسله يساعد في إزالة الشعر الميت. ويمكن بذلك توفير كمية مستحضرات غسيل الشعر والوقت والجهد. ومن الضروري أيضاً غسل الشعر بالماء بصورة كافية وتجنب الماء الساخن لأنه يوتر الشعر. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بغسله بماء بارد مع قليل من الليمون أو الخل لإعطائه قوة ولمعاناً.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
يحتاج الشعر بعد كل عملية غسيل إلى عملية عناية كاملة. ويمكن استعمال منعمات الشعر التي تعمل كغطاء حامي للشعر وتعطيه لمعاناً وتجعله قابلاً للتمشيط بصورة سلسة. ويفضل استعمال مشط ذو أسنان غير متساوية تماماً لتمشيط الشعر المبتل.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
يُنصح بتجفيف الشعر المبتل بصورة صحيحة وعدم استعمال المناشف، لأنها تعمل على تحطيم طبقة الكيراتين في الشعر. كذلك يفضل عدم استعمال مجففات الشعر التي تطلق هواء ساخناً، بل يفضل تجفيفه في هواء الغرفة أو بهواء دافئ عبر مجففات الشعر، أو عبر مجففات شعر تعمل بالأشعة تحت الحمراء.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
توجد هناك الكثير من مستحضرات العناية بالشعر الجيدة في الأسواق. وينصح مثلاً للشعر الجاف والمتقصف باستعمال الدهون النباتية الطبية أو مستحضرات الأفوكادو التي تخلط مع ملعقتين من دهن عباد الشمس والقليل من الليمون وتركه على الشعر لمدة 15 دقيقة.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
ظاهرة "تريّش" الشعر وانفصامه إلى شعيرات كثيرة تشكل ذعراً للكثير من النساء، وخاصة اللواتي يحملن شعراً طويلاً. التعرض الطويل لأشعة الشمس والإكثار من تلوين الشعر وجفافه قد تكون أسباب تريّش الشعر. لكن يمكن تجنب ذلك عن طريق دهن قمة الشعر وترطيبه بمستحضرات وكريمات تقوي بصيلات الشعر، كما مع مصل السيليكون.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
العناية الجيدة بالشعر تتطلب مشطاً جيداً أيضاً. وهناك الكثير من الأنواع للأمشاط، وكل نوع يناسب تصفيفة خاصة بالشعر أو شعراً معيناً. المشط الذي يحتوي على أسنان متباعدة، مثلاً، يمكن استخدامه لجميع أنواع الشعر ويستخدم للشعر الجاف والمبلل ويمنع تكسر الشعر وتساقطه أثناء التصفيف. ويفضل استعمال أمشاط شعر غير حادة ومدببة بصورة أليفة حتى لا تؤذي فروة الرأس.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
التلوين عملية مضرة للشعر، لأنه يتم استعمال مواد كيميائية في ألوان الشعر للحفاظ على اللون الجديد. ولذلك ينصح بالعناية جيداً بالشعر المصبوغ حديثاً وعدم صبغه من جديد وانتظار نمو شعر جديد قبل تغيير اللون.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
التغذية الجيدة تساعد على نمو طبيعي للشعر. ومن تتبع بحمية أحادية الجانب تؤثر على نمو شعرها سلباً، وذلك بسبب نقص الفيتامينات والمواد الطبيعية مثل الحديد وفيتامين "بي" والزنك وفيتامين "بي 1" المفيدة لنمو الشعر. ويُنصح بعدم الاستغناء عن الفواكه والسمك والحليب ومشتقاته، حتى مع الحمية.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
التوتر هو عدو الجسم والشعر. أثناء نوبات التوتر يزداد إنتاج هرمون التوتر "كورتيزول"، الذي يساعد على حرق بصيلات الشعر ويزيد من تساقط الشعر. لذلك يُنصح بأخذ قسط من الراحة بعد نوبات التوتر ومحاولة تجنبه عن طريق ممارسة الرياضة مثلاً. ويحتاج الشعر في الغالب لفترة زمنية حتى يتعافى من المرض والتوتر.
الكاتب: DW / زمن البدري