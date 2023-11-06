لأجل مرونة وخصوصية أكبر.. واتساب يعلن عن خصائص جديدة

بدأ تطبيق واتساب في إتاحة إمكانية استخدام حسابين برقمين مختلفين على جهاز الهاتف نفسه، دون الحاجة لتنزيل تطبيق إضافي، أو التوفر على هاتفين.
وذكر موقع تشيب الألماني للأخبار التقنية، أن عددا من المستخدمين باتوا يتوفرون على هذه الإمكانية، إذ يوجد سهم صغير بجوار الاسم والرقم، وتحديدا قرب علامة مسح الباركود، وعبر النقر على الاسم يمكن فتح حساب آخر إن كان الجهاز يقبل تشغيل رقمي هاتف.
وكان واتساب قد أعلن قبل أيام أن هذه الخاصية ستتيح الانتقال من حساب لآخر، خصوصا لمن يرغبون في الاحتفاظ بحساب مهني وآخر شخصي.
وسيحتاج المستخدم لرقم هاتفي إضافي، سواء كان الهاتف يدعم تشغيل بطاقتي اتصال في الآن ذاته، أو يمكن تشغيل هذا الرقم على هاتف آخر لأجل التوصل برسالة التأكيد.
وفكر واتساب في هذا الحل بعد تنامي اللجوء إلى تطبيقات غير رسمية أو اللجوء إلى تطبيق واتساب بيزنيس لتشغيل الرقم الثاني.
كما يعمل التطبيق على وظيفة جديدة تحفظ خصوصية المستخدمين، عبر تمكينهم من خاصية وضع صورة واسم مختلفين، يظهران لدى مجموعة من الناس، بشكل يختلف عن الصورة والاسم اللذين يشاركونهما مع بقية المستخدمين.
بالتالي يمكن إخفاء المعلومات عن أيّ مستخدمين آخرين، وسابقا كان يمكن فقط منع بعض المستخدمين أو من لا يوجدون ضمن دائرة الأصدقاء، من مشاهدة الصورة الشخصية ومنشورات الستوري، لكن الآن يمكن إظهار صورة واسم مختلفين تماما.
إ.ع/ أ.ح
-
الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
طبقا لاحصاءات رسمية، يتابع الصفحة الشخصية لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أربعين مليون "صديق"، ولعل هذا الرقم لا يثير الدهشة إزاء حجم عدد سكان الهند البالغ 1.2 مليار نسمة. وقد أورد المدير التنفيذي لفيسبوك مارك تسوكربيرغ هذا الرقم للدلالة على أهمية شبكات التواصل الإجتماعي في تحقيق ارتباط الحكومات بالشعوب.
-
الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تحظى الصفحة الشخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمتابعة عشرين مليون شخص، فيما يحظى حسابه الشهير على تويتر بخمسة وعشرين مليون متابع. الدراسة التي خرجت بهذه المعطيات استفادت من إحصائيات وفرتها خدمة كراودتانغل على فيسبوك.
-
الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك
أوباما في الطليعة رغم أنه خارج السلطة
رغم أنه لم يعد زعيما سنة 2017، مازالت صفحة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في طليعة صفحات الساسة الزعماء من حيث عدد المتابعين، اذ تحظى حتى الآن باهتمام 54 مليون متابع، بما يحقق له تفوقا على أكثر صفحات زعماء العالم مجتمعة.
-
الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك
رانيا ملكة الأردن
رانيا ملكة الأردن زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتابعها 10 ملايين شخص على فيسبوك، وهو رقم يفوق بكثير عدد سكان المملكة الهاشمية. الملكة التي تحظى بحب الملايين تقدم صورة غربية عصرية للمرأة العربية المسلمة وهو أمر يروق لوسائل الاعلام.
-
الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك
الرئيس التركي أردوغان
يتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 9 ملايين شخص، وقد حظيت صفحته على فيسبوك في العام الماضي على المرتبة الثالثة في عدد متابعيها، لتكون ثالثة بعد صفحة أوباما الأولى آنذاك، والزعيم الهندي مودي، المتصدر لهذا العام.
-
الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك
الرئيس المصري السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يملك سبعة ملايين متابع لصفحته على فيسبوك ، ولفت التقرير الفني إلى أن تفاعل الزعماء مع متابعيهم من خلال الردود والتعليقات وعمليات المشاركة، والبوست تسهم بشكل حاسم في زيادة عدد متابعيهم.
-
الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك
رئيس وزراء كمبوديا هون سين
ويتحدث التقرير الفني عن تفاعل الزعماء مع جمهور صفحاتهم، مبينا أن صفحة رئيس وزراء كمبوديا هون سين قد سجلت 58 مليون تفاعل، ما وضعها في المرتبة الثالثة بعد صفحة رئيس وزراء الهند مودي. نادين بيرغهاوزن/ ملهم الملائكة