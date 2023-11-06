لأجل مرونة وخصوصية أكبر.. واتساب يعلن عن خصائص جديدة

بدأ تطبيق واتساب في إتاحة إمكانية استخدام حسابين برقمين مختلفين على جهاز الهاتف نفسه، دون الحاجة لتنزيل تطبيق إضافي، أو التوفر على هاتفين.

وذكر موقع تشيب الألماني للأخبار التقنية، أن عددا من المستخدمين باتوا يتوفرون على هذه الإمكانية، إذ يوجد سهم صغير بجوار الاسم والرقم، وتحديدا قرب علامة مسح الباركود، وعبر النقر على الاسم يمكن فتح حساب آخر إن كان الجهاز يقبل تشغيل رقمي هاتف.

وكان واتساب قد أعلن قبل أيام أن هذه الخاصية ستتيح الانتقال من حساب لآخر، خصوصا لمن يرغبون في الاحتفاظ بحساب مهني وآخر شخصي.

وسيحتاج المستخدم لرقم هاتفي إضافي، سواء كان الهاتف يدعم تشغيل بطاقتي اتصال في الآن ذاته، أو يمكن تشغيل هذا الرقم على هاتف آخر لأجل التوصل برسالة التأكيد.

وفكر واتساب في هذا الحل بعد تنامي اللجوء إلى تطبيقات غير رسمية أو اللجوء إلى تطبيق واتساب بيزنيس لتشغيل الرقم الثاني.

كما يعمل التطبيق على وظيفة جديدة تحفظ خصوصية المستخدمين، عبر تمكينهم من خاصية وضع صورة واسم مختلفين، يظهران لدى مجموعة من الناس، بشكل يختلف عن الصورة والاسم اللذين يشاركونهما مع بقية المستخدمين.

بالتالي يمكن إخفاء المعلومات عن أيّ مستخدمين آخرين، وسابقا كان يمكن فقط منع بعض المستخدمين أو من لا يوجدون ضمن دائرة الأصدقاء، من مشاهدة الصورة الشخصية ومنشورات الستوري، لكن الآن يمكن إظهار صورة واسم مختلفين تماما.

إ.ع/ أ.ح