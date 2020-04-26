 لأجل المحشي؟ القبض على ثلاث نساء يسرقن ″أوراق العنب″ بألمانيا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 16.06.2020

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منوعات

لأجل المحشي؟ القبض على ثلاث نساء يسرقن "أوراق العنب" بألمانيا

أوقفت الشرطة في جنوب ولاية هيسن الألمانية ثلاث نساء كن يقطفن أوراق العنب من مزارع الكروم لاستخدامها في عمل "محشي ورق العنب". وأصدرت الشرطة تحذيرات من مغبة أكل هذه الأوراق المهمة بالنسبة لنمو ونضج حبات العنب.

أوراق العنب

أوراق العنب- أرشيف

في مشهد غير عادي، ضبطت الشرطة في بلدة ألسباخ جنوب ولاية هيسن الألمانية ثلاث نساء يقطفن أوراق كروم العنب، وفقا لما نشره الموقع الالكتروني لراديو "FHH".

مختارات

رجال الشرطة الذين فوجئوا بالنساء بين كروم العنب المنتشرة، ويقطفون الأوراق ويضعونها في أكياس كبيرة، قاموا بالتوجه نحو النساء لمعاينة ما بين أيديهن، ليكتشفوا أنهن قمن بقطف أوراق العنب بكميات كبيرة. ويقدر المحققون أن قيمتها تصل حتى ألف يورو، حسبما ذكرت صحيفة "مانهايمر مورغن". 

وتعتقد الشرطة أن النسوة قمن بقطف الأوراق من كروم العنب لاستخدامها للأكل ضمن وصفات شرقية خاصة، منها "محشي ورق العنب". مؤكدة أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها عناصرها بضبط أشخاص يقطفون أوراق كروم العنب، ففي نهاية الأسبوع الماضي تم ضبط رجل يحاول تحميل أكياس كبيرة معبأة داخل سيارة.

الطريف أن دائرة الشرطة أصدرت تحذيرًا رسميًا من مغبة قطف هذه الأوراق وأكلها وذلك تجنبًا للأمراض، بحسب الراديو الألماني. وأوضحت الشرطة أنه يجب معرفة أن هذه الكروم مرشوشة بمبيدات حشرية ويجب عدم أكل الأوراق؛ حفاظا على الصحة العامة. كما أن القطف المتكرر بكثرة للأوراق يسبب ضررا كبيرا للكروم لأن حبات العنب تحتاج إلى الأورواق من أجل أن تنموا وتنضج. 

ولم يتسن معرفة مصير النساء الثلاث اللواتي تم ضبطهن من قبل عناصر الشرطة، ولا مصير الرجل الذي تم ضبطه الأسبوع الماضي، لكن من المفترض أن ترفع ضدهم دعاوى جنائية بتهمتي السرقة واتلاف أموال الغير، بحسب مانهايمر مورغن. 

علاء جمعة/إ.ع/ص.ش

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    أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    أبعد الطماطم عن بقية الخضروات

    يجب تخزين الطماطم (البندورة) بشكل منفصل بعيدا عن الفواكه أو بعض الخضروات القابلة للتلف سريعا. وذلك لأن الطماطم تطلق غاز الإتلين، وهو غاز يسرع نضوج بعض الخضروات ما يؤدي إلى فسادها سريعا.

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    أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    التفاح يُفسد الفواكه والخضروات

    التفاح من الفواكه التي تطلق غازالإتلين أيضا، لذا ينصح خبراء حفظ الأطعمة بحفظها بعيدا عن الخضروات والفواكه الأخرى وفي مكان رطب. ولمن لديه كيوي غير ناضج ويريد تسريع نضوجه، عليه بوضعه بجانب تفاحة ناضجة.

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    أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    اعزل البصل عن البيض

    وينصح بعدم تخزين البصل بجانب البيض، إذ يمكن لرائحة البصل أن تدخل من المسام الموجودة على قشرة البيض، ومن الأفضل عدم تخزين البصل في الثلاجة، فالرطوبة تؤدي إلى تعفنه. وينصح بوضع البصل في مكان جاف وجيد التهوية.

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    أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    لاتضع اللحم النيء بجانب الخضروات

    من المعروف أن اللحوم النيئة تحمل الكثير من البكتيريا، لذا ينصح خبراء الصحة بالابتعاد عن تخزين الخضروات مكشوفة بجانب اللحم النيء، تفاديا لانتقال البكتيريا إلى الخضروات.

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    أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    لا تضع الفواكه الاستوائية في الثلاجة

    الفواكه الاستوائية، مثل الموز والمانغا والكيوي، ينصح بعدم تخزينها في الثلاجة. فهي فواكه تنمو في المناطق الحارة وتخزينها في الثلاجة يعرضها لصدمة باردة ما يؤدي إلى تلف أنسجتها.

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    أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    لا تخزن الفراولة أكثر من يومين

    الفراولة (الفريز) من الفواكه التي تتلف سريعا لسهولة وصول جراثيم التعفن إلى داخلها. أفضل حل هو تناولها سريعا، أو حفظها مغطاة في الثلاجة وبعيدا عن الفواكه والخضروات التي تنتج غاز الإتلين مثل الطماطم والتفاح، بشرط أن لا تزيد مدة حفظها في الثلاجة عن يومين اثنين.

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    أفضل الطرق لحفظ الخضار والفواكه دون أن تتلف

    الفليفلة قابلة للتخزين لفترة طويلة

    وهناك بعض الخضروات، مثل الفليفلة، يمكن حفظها طازجة ولفترات طويلة، وهي لا تتأثر بغاز الإتلين الذي تنتجه بعض الخضروات. ما يعني أنه من الممكن حفظ الفليفلة بجانب البندورة بدون قلق.

    الكاتب: د.ص/ف.ي


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