كي لا ننسى سوريا.. معرض في كولونيا عن البلاد قبل الحرب

انشغل العالم على مدار الأشهر الأربعة المنصرمة بصور القصف والدمار والموت واللجوء من أوكرانيا. وهكذا أصبحت الحرب التي يخوضها نظام الأسد في سوريا، والمستمرة منذ 11 عاما أقل أهمية. مدن قصفت ومواقع ثقافية دمرها تنيظم داعش الإرهابي - هذه الصور شكلت الانطباع العام عن سوريا خلال السنوات الماضية.

يقدم معرض "سوريا - ضد النسيان"، المقام حاليا في متحف Rautenstrauch-Joest في مدينة كولونيا الألمانية، صورة مختلفة تماما عن سوريا، ويعرض صور الحياة اليومية النابضة بالحياة والفن التقليدي والتعايش بين الثقافات والأديان المختلفة.

يقول المتخصص بالآثار جبار عبد الله، الذي نظم المعرض: "الهدف الرئيسي ليس الحديث عن الحرب". في السنوات الأخيرة، تم التركيز على فظائعها فقط ، لكن وطنه يمثل أكثر من ذلك بكثير، ويضيف: "نريد أن نقدم سوريا مختلفة وأن نعطي السوريين ذاكرة إيجابية عن وطنهم".

ويتكلم عبد الله عن القطع الأثرية التاريخية التي تعود لبدايات التاريخ البشري، هذه القطع التي استعارها المعرض من المتاحف الألمانية الأخرى. كما يحدثنا عن لوحات الخط العربي التي تمثل الفن المعاصر. وفي المعرض يتعرف الزوار على اللهجات وأنماط الملابس المختلفة في دمشق وحلب والرقة. وكذلك على تقاليد الأديان الكبرى.

يتم التركيز بشكل خاص على الدين اليهودي. ويشرح جبار عبد الله: لليهودية "تقاليد عريقة في سوريا. ولكن لسوء الحظ، لم تعد اليهودية امرا مهما خلال العقود الماضية". في عام 1947 وقعت هجمات ضد اليهود في سوريا، وغادر الكثيرون البلاد في أوائل التسعينات عندما سمحت لهم الحكومة بالمغادرة. أما اليوم فلم يبق سوى المعبد اليهودي/ الكنيس الوحيد في البلاد في دمشق.

لم يبق في سوريا سوى كنيس واحد بعد هجرة كل اليهود من البلاد وهو كنيس الفرنج في الحي اليهودي القديم في دمشق

طالب عند اندلاع ثورات الربيع العربي

نشأ جبار عبد الله، البالغ من العمر الآن 32 عاما، بالقرب من الرقة، وكان يدرس في جامعة حلب عندما اندلعت الثورة في سوريا، وسحق النظام بكل وحشية الاحتجاجات. وفي عام 2013 فرّ إلى مصر، وأكمل دراسته في الإسكندرية وحصل على الماجستير في الآثار. يقول: "لم تكن أوروبا في بالي في ذلك الوقت".

ولكن بعد الانقلاب العسكري في مصر تدهور الوضع الأمني ​​في البلاد بشكل سريع. وسافر عبد الله إلى بلغاريا عبر تركيا، حيث مكث هناك لمدة عام قبل قدومه إلى مدينة كولونيا عام 2014. كتب تجربته في كتاب "الرقة على الراين"، والذي صدر في عام 2020.

ما هي ذكرياته عن الحياة في سوريا قبل الحرب؟ يقول جبار عبد الله: " عندما كنت طفلا، بدأت التنقيب عن الآثار في قريتي". ارتبطت تلك الفترة بأحلام كبيرة، بمستقبل رسمه لنفسه في وطنه. ويضيف: الآن "أصبحت فجأة تعيش في نظام اجتماعي جديد".

برأيه من الطبيعي أن يتأقلم ويندمج في المجتمع هنا، ولكنه لا يزال يصطدم أحيانا ببعض العادات في ألمانيا، حتى بعد ثماني سنوات من وجوده هنا: "في حفلات عيد الميلاد، يقف الجميع أو يجلسون في مجموعات صغيرة. أما في احتفالاتنا في سوريا فيجلس الجميع معا على طاولة كبيرة".

تتميز سوريا بالتنوع الثقافي والديني - صورة من المعرض لقداس في الكنيسة الأرثوذكسية في إزرع جنوب البلاد

حلب، دمشق، الرقة، تدمر – هجمات على الثقافة

عنوان المعرض "ضد النسيان" لم يتم اختياره عن عبث. فهو يهدف إلى ضمان أن لا تجعل صور الرعب الحالية الناس ينسون ما حدث قبل الحرب. ومن جانب آخر، كثير من الناس لا يعرفون سوى القليل عن البلد قبل الحرب. أمر يدركه الكثيرون الآن، قياسا بما يجري في أوكرانيا.

وفيما دمرت ميليشياتداعش موقع التراث العالمي لليونسكو في تدمر السورية، خلال الفترة بين عامي 2015 و 2017، بما في ذلك تيترابيلون (البوابة الرباعية)، التي بناها الرومان، ومعبد بعل شمين؛ تستهدف الصواريخ الروسية الآن المواقع الثقافية الأوكرانية. ومع تدمير التراث الثقافي تختفي أيضًا ذكريات التاريخ والتقاليد.

جبار عبد الله حصل الآن على الجنسية الألمانية. قبل بضع سنوات قال إنه يريد العودة إلى بلده بعد الحرب للمساعدة في إعادة الإعمار هناك. ولكن الآن لم يتبق الكثير من هذه الخطط. ويقول اليوم: "نحن يائسون". إنه لا يعتقد أن نظام الأسد سيسقط، فالتأثيرات السياسية الخارجية كثيرة. وهناك حاليا مخاوف قوية جدا من صراع آخر مع تركيا.

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ويرى أنه يجب التركيز على المساعدة من الخارج، إنها مهمة. لابد من المساهمة في إنشاء المدارس ورياض الأطفال، من خلال مبادرات خاصة وضمان التعليم. ويقول جبار عبد الله: "علينا إنقاذ هذا الجيل، فاعتماد سوريا سيكون عليهم بعد 20 عاما".

ومع تركيز الاهتمام على الحرب في أوكرانيا، فإنه يتفق مع من لديهم "قلق كبير" من أن الوضع في وطنه سيستمر في الانحدار، بعيدا عن اهتمام السياسة الدولية. ويوضح عبد الله: "إنه لأمر رائع ما تفعله ألمانيا للأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا".

كما يرى أن المساعدة غير البيروقراطية، والانخراط في سوق العمل واتباع دورات اللغة، والإقامة في الشقق بدلاً من الإقامة في المآوي الجماعية - هذه تدابير كانت نادرة بالنسبة للاجئين الذين قدموا في 2015 من العالم العربي. إنه فارق ينطوي على مخاطر: "عند تقديم المساعدة لمجموعات معينة فقط، فهذا يجعلني لا أشعر بالانتماء (للمجتمع)".

ويمكن زيارة معرض "سوريا - ضد النسيان" في متحف Rautenstrauch-Joest حتى 11 سبتمبر/أيلول 2022. وإلى جانب المعرض هناك برنامج مواكب يتضمن محاضرات وورش عمل متنوعة.

إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين ذكريات الرحلات المدرسية إلى المواقع الأثرية السورية لا تزال حية في ذاكرة محمد عثمان. لم يخطر على باله بالمطلق أن أحد تلك المواقع سيصبح بيته يوماً ما. خيمة العائلة مثبتة بحجارة يفوح منها عبق التاريخ وحبل الغسيل مشدود إلى رواق حجري في منطقة أثرية تعود للعهد البيزنطي.

إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين منذ سنتين ونصف يعيش محمد وزوجته وأربعة أطفال في "سرجبلة"، التي تقع قرب الحدود التركية. في هذا الموقع البيزنطي القديم تعيش حوالي 50 عائلة أخرى. لم يبق أمام محمد وعائلته إلا الفرار بجلودهم بعد تعرض مدينته معرة النعمان لقصف قوات النظام السوري.

إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين يطعم محمد عائلته مما يجنيه من بعض الأعمال الموسمية. ويضطر في بعض الأحيان للاستدانة ليسد رمق أطفاله. تعيش العائلة وغيرها من العائلات في هذا الموقع الأثري الذي يعود للقرن الخامس الميلادي لأنه لا يترتب عليها دفع أي إيجار لمجرد نصب الخيمة على الأرض. "لم نترك ديارنا بمحض إرادتنا لنعيش في هذا المكان المهجور منذ آلاف السنين"، يبرر محمد عثمان.

إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين لا يرتاد الأطفال المدارس. وتحولت الأوابد الأثرية لملعب لهم، رغم المخاطر المترتبة على ذلك. يقول محمد عثمان لمصور رويترز: "في الصيف نواجه خطر الأفاعي والعقارب. وفي الشتاء يحاصرنا البرد والثلوج". وقد كان شتاء هذا العام قاسياً جداً في إدلب، ما أدى لموت بعض اللاجئين تجمداً.

إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين غير بعيد عن "سرجبلة" تعيش 80 عائلة أخرى في موقع "بابسقا" الأثري، المصنف على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني. يعيش محمود أبو خليفة وأسرته هنا. يقول إنه كان يملك أرضاَ قبل لجوئه إلى هنا: "كانت غلال الأرض والماشية تؤمن لنا حياة كريمة. اليوم نعيش بين الأحجار المهجورة والطين".

إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين تمكنت بعض العوائل من أخذ مواشيها معها عند فرارها من نار الحرب. وهذا ما فعله محمود أبو خليفة. ترعى الأغنام والماعز كل النهار بين أطلال المدينة المهجورة. ويبحث الدجاج في الأرض عن كل ما يؤكل. صنع محمود أبو خليفة حظيرة لمواشيه وقن لدجاجه من حجارة الموقع التاريخي. ويستخدم أحد الكهوف لتخزين علف المواشي وممتلكات بسيطة للعائلة.

إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين في السنوات الأولى للحرب اتخذت المعارضة المسلحة من "بابسقا" الأثرية موقعاً لها تشن منه هجمات على قوات النظام. وحتى اليوم يمكن العثور على بعض بقايا تلك المرحلة.

إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين لدى محمود أبو خليفة وزوجته زهرة سبعة أطفال. يسمي محمد وزوجته مخيم بابسقا "مخيم الخرابة". الوضع في إدلب لم يستقر؛ إذ أنها ما تزال تتعرض لقصف قوات النظام. يتمنى محمود أبو خليفة بأن يحيى أطفاله حياة أفضل ومطلبه الوحيد "العودة إلى قريتنا". إعداد: ديانا هودالي/خ.س



تورتسن لاندسبيرغ/ ف.ي