كييف تنشر نظام مدفعية ألمانيًا متطورًا وتشكر برلين

أعلنت أوكرانيا اليوم الثلاثاء (21 يونيو/ حزيران 2022) أنها نشرت نظام مدفعية ألمانيًا متقدمًا، في أحدث عملية تسليم للأسلحة الدقيقة بعيدة المدى، التي كانت طلبتها.

وشكر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف نظيرته الألمانية كريستين لامبرشت، على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب "أصبحت بانزرهاوبيتز 2000 أخيرًا جزءًا من ترسانة هاوتزر عيار 155 ملم للمدفعية الأوكرانية". ووصف ريزنيكوف التسليم بأنه "مثال على التعاون الدولي لدعم أوكرانيا".



وأكدت ألمانيا الشهر الماضي أنها سترسل سبعة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع إلى أوكرانيا في إطار تكثيف شحنات الأسلحة الثقيلة بهدف مساعدة كييف في محاربة الغزو الروسي. ويمتلك الجيش الألماني حوالي 100 مدفع "بانزرهاوبيتز 2000" في مخزونه، لكن 40 منها فقط جاهزة للقتال. وتعد مدافع "بانزرهاوبيتز 2000" أحد أقوى أسلحة المدفعية في مخزونات الجيش الألماني ويمكنها إصابة أهداف على بعد 40 كيلومترًا.



وتعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات في الأسابيع الأخيرة، في البداية لترددها في التعهد بأسلحة متطورة، ولاحقًا بسبب تباطؤها الملحوظ في تسليم تلك الأسلحة. وفي المقابل، بررت برلين ذلك بالتغييرات المطلوبة في بروتوكولات الصناعة الدفاعية والتأكد من أن الجنود الأوكرانيين تلقوا التدريب المناسب لاستخدام الأسلحة المعنية.

وتعهدت الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاء آخرون لأوكرانيا تقديم مزيد من الأسلحة الثقيلة إلى كييف، ومن المقرر وصول شحنات من واشنطن إلى أوكرانيا هذا الشهر. وأرسل الغرب أسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها في محاربة قوات الكرملين، لكن كييف تشكو من أنها لم تتلق سوى جزء بسيط مما تحتاج إليه وتطالب بأسلحة أثقل.



معسكر للأسرى الروس

وفي سياق آخر قالت وزارة العدل الأوكرانية إن الوزير دينيس ماليوسكا عرض على الصحفيين معسكرًا لأسرى الحرب الروس. وقال الوزير إن المعسكر يقع في غرب البلاد، وأضاف: "يعيش المحتجزون في ظروف ملائمة ويتلقون الرعاية الطبية"، وتابع: "المحتجزون يشاركون في أنشطة معالجة الخشب، ويفيدون المجتمع الأوكراني".

وأشار ماليوسكا إلى أنه في الاجمالي يوجد 51 سجنًا في أنحاء البلاد، حيث "يتم احتجاز أسرى الحرب بصورة منفصلة عن السجناء العاديين"، وفقًا للمعايير الدولية.

ولم يقدم ماليوسكا أي معلومات بشأن إجمالي عدد أسرى الحرب الروس. ووفقاً لبيانات أولية، كان هناك نحو 700 أسير روسي في أوكرانيا. ويقول الجانب الروسي إنه احتجز عشرة أضعاف عدد الأسرى الذين احتجزتهم أوكرانيا منذ بداية الحرب في نهاية شباط/فبراير الماضي. ولم يتسن التأكد من الارقام التي أعلنها الجانبان بصورة مستقلة.



م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)