كييف تنشر نظام مدفعية ألمانيًا متطورًا وتشكر برلين

أعلنت أوكرانيا اليوم الثلاثاء (21 يونيو/ حزيران 2022) أنها نشرت نظام مدفعية ألمانيًا متقدمًا، في أحدث عملية تسليم للأسلحة الدقيقة بعيدة المدى، التي كانت طلبتها.
وشكر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف نظيرته الألمانية كريستين لامبرشت، على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب "أصبحت بانزرهاوبيتز 2000 أخيرًا جزءًا من ترسانة هاوتزر عيار 155 ملم للمدفعية الأوكرانية". ووصف ريزنيكوف التسليم بأنه "مثال على التعاون الدولي لدعم أوكرانيا".
وأكدت ألمانيا الشهر الماضي أنها سترسل سبعة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع إلى أوكرانيا في إطار تكثيف شحنات الأسلحة الثقيلة بهدف مساعدة كييف في محاربة الغزو الروسي. ويمتلك الجيش الألماني حوالي 100 مدفع "بانزرهاوبيتز 2000" في مخزونه، لكن 40 منها فقط جاهزة للقتال. وتعد مدافع "بانزرهاوبيتز 2000" أحد أقوى أسلحة المدفعية في مخزونات الجيش الألماني ويمكنها إصابة أهداف على بعد 40 كيلومترًا.
وتعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات في الأسابيع الأخيرة، في البداية لترددها في التعهد بأسلحة متطورة، ولاحقًا بسبب تباطؤها الملحوظ في تسليم تلك الأسلحة. وفي المقابل، بررت برلين ذلك بالتغييرات المطلوبة في بروتوكولات الصناعة الدفاعية والتأكد من أن الجنود الأوكرانيين تلقوا التدريب المناسب لاستخدام الأسلحة المعنية.
وتعهدت الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاء آخرون لأوكرانيا تقديم مزيد من الأسلحة الثقيلة إلى كييف، ومن المقرر وصول شحنات من واشنطن إلى أوكرانيا هذا الشهر. وأرسل الغرب أسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها في محاربة قوات الكرملين، لكن كييف تشكو من أنها لم تتلق سوى جزء بسيط مما تحتاج إليه وتطالب بأسلحة أثقل.
معسكر للأسرى الروس
وفي سياق آخر قالت وزارة العدل الأوكرانية إن الوزير دينيس ماليوسكا عرض على الصحفيين معسكرًا لأسرى الحرب الروس. وقال الوزير إن المعسكر يقع في غرب البلاد، وأضاف: "يعيش المحتجزون في ظروف ملائمة ويتلقون الرعاية الطبية"، وتابع: "المحتجزون يشاركون في أنشطة معالجة الخشب، ويفيدون المجتمع الأوكراني".
وأشار ماليوسكا إلى أنه في الاجمالي يوجد 51 سجنًا في أنحاء البلاد، حيث "يتم احتجاز أسرى الحرب بصورة منفصلة عن السجناء العاديين"، وفقًا للمعايير الدولية.
ولم يقدم ماليوسكا أي معلومات بشأن إجمالي عدد أسرى الحرب الروس. ووفقاً لبيانات أولية، كان هناك نحو 700 أسير روسي في أوكرانيا. ويقول الجانب الروسي إنه احتجز عشرة أضعاف عدد الأسرى الذين احتجزتهم أوكرانيا منذ بداية الحرب في نهاية شباط/فبراير الماضي. ولم يتسن التأكد من الارقام التي أعلنها الجانبان بصورة مستقلة.
م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
ماريوبول قبل الحرب وبعدها
صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
ميناء ماريوبول
صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
"تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي
بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
متنزه داخل المدينة
يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
المتنزه الآن
أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
مسرح مدينة ماريوبول
اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
المسرح بعد قصف المدينة
المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب
في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
الحرب جعلته أطلالا و"خردة"
هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
طرق وشوارع حديثة
هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.
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بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
ماريوبول كيف أصبحت
الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)
الكاتب: علاء جمعة