كييف تعلن عن تقدم ميداني ضد االقوات الروسية وموسكو تدعي العكس

أعلنت أوكرانيا اليوم الاثنين (الثالث من يوليو/تموز 2023) أنها استعادت خلال أسبوع 37 كيلومتراً مربعة في شرق وجنوب البلاد من القوات الروسية بعد أسبوع "صعب" في إطار هجومها المضاد ، مشيرة في الوقت نفسه الى أن القوات الروسية تشن هجوما في مناطق أخرى على الجبهة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام إن "الأسبوع الماضي كان صعبا على الجبهة، لكننا نحقق تقدما. نتقدم خطوة بعد خطوة".

وأطلقت القوات الأوكرانية في مطلع يونيو/ حزيران عملية واسعة النطاق تهدف الى استعادة أراض تحتلها روسيا.

من جهتها قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار اليوم إنه في الجنوب، "الأراضي المحررة زادت بمقدار 28,4 كيلومتراً مربعة"، ويصل بذلك إجمالي المساحة المستعادة في هذه المنطقة إلى 158 كيلومتراً مربعة منذ بدء الهجوم المضاد في مطلع حزيران/يونيو.

في حين بلغت مكاسب كييف في الشرق 9 كيلومترات مربعة فقط، بحسب ماليار التي أشارت إلى أن "العدو يقاوم بشدة. تدور مواجهات صعبة للغاية".

من الجهة المقابلة على الجبهة، أطلق الجيش الروسي هجمات في مناطق افديفكا وماريينكا وليمان يضاف إليها منذ نهاية الأسبوع الماضي سفاتوفي. كل هذه المناطق تقع على الجبهة الشرقية حيث تجري "معارك ضارية" كما أوضحت ماليار الأحد.

وفي مقابلة نادرة نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الجمعة، قال القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني إن قواته كانت مقيدة في هجومها المضاد بسبب التأخر في تسليم الأسلحة الغربية ونقص الأسلحة، وخاصة الطائرات المقاتلة.

وقال عن الغربيين الذين يشتكون من بطء تقدم كييف أمام الروس "هذا يثير استيائي".

قصف روسي بالمسيرات للعاصمة الأوكرانية كييف

موسكو: القوات الأوكرانية "لم تحقق أهدافها على أي محور"

من جهته أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أيضا خلال تصريح الاثنين أن القوات الأوكرانية تشن "هجمات فاشلة" وأن كييف "لم تحقق أهدافها على أي محور" منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد، معلنًا تدمير 16 دبابة ليوبارد غربية سلمت الى أوكرانيا "وهذا يمثل في الواقع 100 % من الدبابات من هذا الطراز التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى كييف."، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتستخدم القوات الأوكرانية دبابات ليوبارد ألمانية الصنع منذ أن شنت هجومها المضاد. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مرارا وتكرارا عن تدمير هذه الدبابات.

وأضاف وزير الدفاع الروسي أن القوات الأوكرانية تكبدت إجمالا خسائر تقدر بنحو 2500 قطعة سلاح مختلفة في جميع الاتجاهات منذ 4 حزيران/ يونيو الماضي.

ولم يتم التحقق من مزاعم الطرفين من مصادر مستقلة.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)