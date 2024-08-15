كييف تعتزم إقامة "منطقة عازلة" في كورسك الروسية الحدودية

فيما يستمر هجوم أوكرانيا في كورسك، أعلنت كييف أنها تعتزم إقامة "منطقة عازلة" في هذه المنطقة الروسية الحدودية لحماية البلاد من القصف الروسي. وروسيا تجلي مزيدا من السكان من مناطق القتال وتكثف هجماتها على شرق أوكرانيا.

بدأت روسيا إجلاء آلاف آخرين من مناطق حدودية اليوم الخميس (15 أغسطس/آب 2024) مع تواصل القتال فيها بعد توغل القوات الأوكرانية. وقال أليكسي سميرنوف القائم بأعمال حاكم كورسك إنه يجري إخلاء منطقة جلوشكوف التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة. وتم إجلاء ما لا يقل عن 200 ألف شخص حتى الآن من المناطق الحدودية، وفقا لبيانات روسية.

وأعلنت أوكرانيا الأربعاء أنها تحقّق "تقدّما جيدا" في كورسك الروسية الحدودية. وأوضح وزير الداخلية الأوكراني ايغور كليمنكو أن أوكرانيا تعتزم إقامة "منطقة عازلة" لحماية السكان عند الحدود من "القصف المعادي اليومي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدّم هجوم الكرملين ضد منطقة خاركيف الأوكرانية (شمال شرق) على أنه تدبير يرمي لإقامة "منطقة عازلة" لوضع حد للضربات الأوكرانية في المناطق الروسية المحاذية، لكن الهدف لم يتحقق.

و يكثف الجيش الروسي هجمات ه على شرق أوكرانيا، وقالت هيئة الأركان العامة في كييف إن الهجمات على المواقع الأوكراني ة بالقرب من مدينة بوكروفسك، شمال غرب دونيتسك، كانت مكثفة بشكل خاص، حيث تم تسجيل 54 محاولة تقدم من قبل الوحدات الروسية. كما اندلعت اشتباكات بالقرب من توريتسك، شمال دونيتسك، حيث شنت روسيا ضربات جوية.

وتستمر المعارك أيضا في المنطقة المحيطة بمدينة خاركيف شمال شرق البلاد، حيث كانت روسيا قد شنت هجوما في وقت سابق من هذا العام.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن قوات روسية هاجمت البنية التحتية لميناء مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا مساء أمس الأربعاء.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم إنها أسقطت جميع الطائرات المسيرة التي

أطلقتها روسيا خلال هجوم الليلة الماضية وعددها 29. وذكرت في بيان أن روسيا أطلقت أيضا ثلاثة صواريخ موجهة من طراز كيه.إتش-59 خلال الهجوم.

ع.ج.م/ح.ز (رويترز، أ ف ب، د ب أ)