كييف تطلب من الغرب أسلحة ثقيلة ومن مجموعة السبع 50 مليار دولار

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأحد (17 أبريل/ نيسان 2022) أن إجمالي اللاجئين الأوكرانيين الذين سجلت الشرطة الاتحادية وصولهم إلى ألمانيا حتى الآن بلغ 354 ألفاً و662 لاجئاً. وبذلك زاد عدد الأشخاص الذين فروا من الحرب في أوكرانيا إلى ألمانيا، بإجمالي 4000 شخص تقريباً منذ أمس السبت. وبحسب بيانات الوزارة، فإن أغلب القادمين إلى ألمانيا نساء وأطفال وكبار سن.

وأشارت الوزارة على تويتر إلى أنه من المحتمل أن يكون عدد اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا أكثر من ذلك؛ لأنه لم يتم تسجيل جميع الأشخاص الذين وصلوا إلى ألمانيا.

من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 50 مليون يورو إضافية لدعم أوكرانيا لشراء سلع إنسانية. وجاء في بيان صادر في بروكسل اليوم الأحد أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 50 مليون يورو إضافية للمتضررين من الحرب الروسية في أوكرانيا. وهذه الأموال هي جزء من الموارد التي تم التعهد بتقديمها خلال مؤتمر للمانحين لأوكرانيا جرى عقده في العطلة الأسبوعية. وتابع البيان أن الاتحاد الأوروبي قدم بذلك 143 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في إطار رد فعله على الحرب الروسية في أوكرانيا.

ميدانيا يتواصل القتال، حيث كثفت القوات الروسية قصفها للعاصمة كييف وأعلنت سيطرتها على مدينة ماريوبول كاملة 4، ودعت القوات الأوكرانية للاستسلام، لكن السلطات الأوكرانية لم تؤكد أو تنفي ذلك، وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني اليوم الأحد إن القوات الروسية مستمرة في شن هجمات جوية على المدينة وتحديداً في منطقة الميناء الاستراتيجي. وكرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء السبت مطالبته للغرب بمد بلاده بالأسلحة الثقيلة "فورا".

مشاهدة الفيديو 01:28 ألمانيا تدعم أوكرانيا ماليًا بدلاً من تقديم أسلحة ثقيلة

إلى ذلك ناشدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الإسراع من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وقالت لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "من يستطيع، يجب أن يورد سريعاً؛ لأنه في هذه الحالة فقط يمكن لأوكرانيا أن تنجو في معركتها الدفاعية الحادة في مواجهة روسيا". وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: "لا أفرق بين أسلحة ثقيلة وخفيفة . يجب أن تحصل أوكرانيا على ما تحتاجه لأجل الدفاع وعلى ما يمكنها استخدامه".

وإضافة إلى الأسلحة طالبت أوكرانيا من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى دعما ماليا بقيمة 50 مليار دولار، وفقا أوليه أوستينكو المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني.

وفي سياق متصل أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 50 مليون يورو إضافية لدعم أوكرانيا لشراء سلع إنسانية. وجاء في بيان صادر في بروكسل اليوم الأحد أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 50 مليون يورو إضافية للمتضررين من الحرب الروسية في أوكرانيا. وهذه الأموال هي جزء من الموارد التي تم التعهد بتقديمها خلال مؤتمر للمانحين لأوكرانيا جرى عقده في العطلة الأسبوعية. وتابع البيان أن الاتحاد الأوروبي قدم بذلك 143 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في إطار رد فعله على الحرب الروسية في أوكرانيا.

ع.ج.م/ع.غ (د ب أ، رويترز، أ ف ب)