كييف تسعى لتمتين تحالفاتها باتفاقيين أمنيين مع كندا وإيطاليا

في الذكرى الثانية لشن العدوان الروسي على أوكرانيا أعلن عن توقيع اتفاقيين أمنين منفصلين مع كل من إيطاليا وكندا. ما سيوفر دعما قويا للبلد الذي يتصدى للغزو الروسي.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت (24 شباط/ فبراير 2024) في الذكرى السنوية الثانية لبدء الغزو الروسي لبلاده، أنه وقعّ اتفاقين أمنيين ثنائيين مع كندا وإيطاليا، في إطار سعي كييف لتمتين تحالفاتها الغربية.

وجاء في منشور لزيلينسكي على تلغرام احتفاء بالتوصل لاتفاق أمني مع كندا أن "أوكرانيا اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عامين"، مشيرا إلى ان الاتفاق "يعزّز موقف شعبنا وخصوصا جنودنا". وشكر زيلينسكي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي يزور كييف.

وأشار مكتب ترودو إلى أن النص "يفصّل التعهّدات الأساسية والطويلة الأمد لكندا على صعيد مواصلة دعم أوكرانيا".

في المجموع ستوفّر كندا مساعدات مالية وعسكرية لكييف بنحو 2,2 مليار دولار في العام 2024، وفق المكتب.

قبيل ذلك، أعلن زيلينسكي توقيع اتفاق أمني مع إيطاليا التي تجري رئيسة حكومتها جورجيا ميلوني بدورها زيارة لأوكرانيا. وقال زيلينسكي الذي سبق أن وقّعت بلاده اتفاقات مماثلة مع دول أوروبية عدة على غرار ألمانيا وفرنسا، إن "هذه الوثيقة ترسي قواعد صلبة لشراكة أمنية بعيدة المدى بين أوكرانيا وايطاليا".

وأضعف النزاع أوكرانيا التي تخوض حربا دخلت عامها الثالث في مواجهة روسيا التي تزداد ثقة بعد تحقيقها مؤخرا مكاسب ميدانية، ما يدفع كييف للسعي إلى ترسيخ دعم حلفائها الغربيين لها. في الأشهر الأخيرة، عرقلت الانقسامات السياسية في واشنطن وأيضا في بروكسل مساعدات غربية تحتاج إليها كييف بشدة.

وكانت قمة مجموعة السبع قد قرّرت في تموز/يوليو 2023 توقيع اتفاقات أمنية ثنائية مع أوكرانيا. وبعد اتفاق وقّعته في كانون الثاني/يناير مع لندن، وقّعت كييف اتفاقين مماثلين مع ألمانيا وفرنسا، وانضمت إلى هذه المبادرة 25 دولة أخرى على غرار بولندا.

والسبت أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي تجري هي أيضا زيارة لأوكرانيا، أن الاتحاد الأوروبي سيوفّر في آذار/مارس 4,5 مليارات يورو لكييف. وهي شريحة أولى من حزمة مساعدات بـ50 مليار يورو صادق عليها قادة الدول الـ27 الأعضاء في شباط/فبراير، تتضمن قروضا بـ33 مليار يورو وهبات بـ17 مليارا على أربع سنوات.

وتبحث أوكرانيا عن طرق لتجديد الإمدادات العسكرية المتضائلة حيث لا تزال حزمة مساعدات حيوية بقيمة 60 مليار دولار من الولايات المتحدة مجمدة في الكونغرس بعد أن عارضها العديد من الجمهوريين في مجلس النواب ، بتحريض من الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل هذا العام.

وزار ترودو أوكرانيااليوم السبت في إظهار للدعم حيث تحدث إلى الصحافة إلى جانب الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقادة آخرين على مدرج مطار هوستوميل، أحد الأماكن الأولى التي هاجمتها روسيا قبل عامين.

خ.س/ع.أ.ج (أ ف ب، د ب أ)