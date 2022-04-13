كييف تدعو شولتس لزيارتها وتدافع عن عدم الترحيب بشتاينماير

دعا مسؤولون أوكرانيون المستشار الألماني أولاف شولتس إلى زيارة كييف، وذلك بعد أن أُلْغِيَتْ زيارة كان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يعتزم القيام بها إلى العاصمة الأوكرانية بسبب ما بدا أنه عدم ترحيب من الجانب الأوكراني.

وطلب المستشار الرئاسي الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش، إلى تفهم إلغاء حكومته زيارة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى كييف.

وقال أريستوفيتش في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية اليوم الأربعاء (12 إبريل/نيسان 2022) إنه لا يعرف الأسباب، لكن سياسات وقرارات الرئيس فولوديمير زيلينسكي متوازنة للغاية، وأضاف: "رئيسنا ينتظر المستشار (الألماني أولاف شولتس)، حتى يتخذ قرارات عملية على الفور بما في ذلك توريد أسلحة".

وكان شتاينماير قد أعلن أنه يريد السفر إلى أوكرانيا، مشيرا في المقابل إلى أن هذا لم يكن أمرا مرغوبا فيه هناك. وأدى ذلك إلى عدم فهم وانتقادات في ألمانيا.

من جانبه قال السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء لمحطتي تلفزيون ألمانيتين: "رئيسي وحكومتي سيكونان سعيدين للغاية إذا زار المستشار أولاف شولتس كييف". وشدد ميلنيك على أن زيارة المستشار الألماني يجب أن تركز على كيفية مساعدة ألمانيا لأوكرانيا بالأسلحة الثقيلة في المعركة ضد روسيا، قائلا: "رئيسي يتطلع إلى ذلك".

وتأمل أوكرانيا أن ترسل ألمانيا أسلحة ثقيلة مثل الدبابات القتالية والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي.

وأكد ميلنيك أن دولا أخرى في حلف شمال الأطلسي مثل جمهورية التشيك اختارت بالفعل أن تسلم أسلحة ثقيلة. وأعربت الحكومة الأوكرانية عن أملها في أن تقرر الحكومة الاتحادية الألمانية في برلين قريبا أن تحذو حذوها.

وكان السفير الأوكراني قد ناشد قبل يومين المستشار الألماني زيارة أوكرانيا، بعدما زارها عدة مسؤولين من أوروبيين. لكنه السفير أكد في الوقت ذاته أنه يجب ألا يذهب المستشار الألماني وهو خالي الوفاض، وقال: "سيكون للأمر أهمية محورية بأن تكون زيارة المستشار شولتس مصحوبة في الوقت ذاته بقرارات استراتيجية جديدة من الائتلاف الحاكم (الألماني)".

ع.ج.م/إ.ف (د ب أ)