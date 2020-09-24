كيورفاك الألمانية تبدأ المرحلة الثانية لتجربة لقاح كورونا

أعلنت شركة الصيدلة الألمانية "كيورفاك" (CureVac) أنها بدأت بالفعل المرحلة الثانية من التجارب السريرية حول لقاحها الاختباري ضد كوفيد-19.
وقالت الشركة ومقرها توبينغن، جنوب غرب ألمانيا، في بيان "تم تلقيح مشارك أول" مع تطبيق تكنولوجيا خاصة بكيورفاك ترتكز على جزئيات "ايه أر إن مسيغر" الموجودة في جسم الإنسان. وتعمل "كيورفاك" على مادة فعالة يطلق عليها "إم آر إن إيه"، وهي نوع من الجزئيات الوسيطة التي تتضمن تعليمات إنتاج بروتينات.
وقام باحثو كيورفاك بتزويد مادة "إم آر إن إيه" بتعليمات لإنتاج بروتين فيروس كورونا المستجد لاستخدامه في اللقاح المضاد للفيروس. وبعد التطعيم، تشكل الخلايا البشرية هذا البروتين، والذي يتعرف عليه الجسم على أنه جسيم غريب، ليشكل أجساما مضادة وخلايا مناعية أخرى ضده. وبدأت المرحلة الأولى من اختبار اللقاح في منتصف حزيران/ يونيو الماضي
وستجرى تجارب المرحلة الثانية في البيرو وبنما بمشاركة 690 شخصا. وتنوي الشركة حقن هؤلاء باللقاح مرتين خلال فترة زمنية مقدارها 28 يوما. وينتظر صدور البيانات الكاملة لهذه المرحلة لدى المسنين المعرضين أكثر من غيرهم للإصابة بكوفيد-19، "في الربع الأخير" من السنة على ما أوضحت الشركة.
وقالت ماريولا فوتين-مليزيتش المديرة التقنية للمختبر "بداية المرحلة الثانية من التجربة السريرية في البيرو وبنما تجعلنا نخطو خطوة كبيرة إلى الأمام في برنامجنا لدراسة كوفيد-19 سريريا".
ومن المقرر انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من تجارب اللقاح في الربع الأخير هذا العام مع 30 ألف متطوع. وعندما يجتاز اللقاح المرحلة الثالثة بنجاح يمك للشركة أن تقدم طلبا للسماح بدخوله الأسواق.
وشركة "كيورفاك" هي من بين عشرات المختبرات في العالم المشاركة في سباق بحثا عن لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وحجزت المفوضية الأوروبية من الآن 225 مليون جرعة من لقاح كيورفاك المحتمل. وهو رابع اتفاق كهذا يبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبرات مختلفة.
يذكر أنه منذ دخول أسهم شركة كورفاك البورصة للتداول في منتصف أغسطس/ آب الماضي، تضاعف سعر السهم الواحد ثلاث مرات تقريبا.
ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا
"يخبو سريعاً"
خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".
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تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا
خياران أمام مطوري اللقاح
يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".
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تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا
سباق عالمي
تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.
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تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا
جرعتان "أفضل" من واحدة
وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.
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تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا
ضغط الزمن
قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.
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تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا
جرعات معززة
قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".