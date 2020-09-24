كيورفاك الألمانية تبدأ المرحلة الثانية لتجربة لقاح كورونا

أعلنت شركة الصيدلة الألمانية "كيورفاك" (CureVac) أنها بدأت بالفعل المرحلة الثانية من التجارب السريرية حول لقاحها الاختباري ضد كوفيد-19.

وقالت الشركة ومقرها توبينغن، جنوب غرب ألمانيا، في بيان "تم تلقيح مشارك أول" مع تطبيق تكنولوجيا خاصة بكيورفاك ترتكز على جزئيات "ايه أر إن مسيغر" الموجودة في جسم الإنسان. وتعمل "كيورفاك" على مادة فعالة يطلق عليها "إم آر إن إيه"، وهي نوع من الجزئيات الوسيطة التي تتضمن تعليمات إنتاج بروتينات.

وقام باحثو كيورفاك بتزويد مادة "إم آر إن إيه" بتعليمات لإنتاج بروتين فيروس كورونا المستجد لاستخدامه في اللقاح المضاد للفيروس. وبعد التطعيم، تشكل الخلايا البشرية هذا البروتين، والذي يتعرف عليه الجسم على أنه جسيم غريب، ليشكل أجساما مضادة وخلايا مناعية أخرى ضده. وبدأت المرحلة الأولى من اختبار اللقاح في منتصف حزيران/ يونيو الماضي

وستجرى تجارب المرحلة الثانية في البيرو وبنما بمشاركة 690 شخصا. وتنوي الشركة حقن هؤلاء باللقاح مرتين خلال فترة زمنية مقدارها 28 يوما. وينتظر صدور البيانات الكاملة لهذه المرحلة لدى المسنين المعرضين أكثر من غيرهم للإصابة بكوفيد-19، "في الربع الأخير" من السنة على ما أوضحت الشركة.

وقالت ماريولا فوتين-مليزيتش المديرة التقنية للمختبر "بداية المرحلة الثانية من التجربة السريرية في البيرو وبنما تجعلنا نخطو خطوة كبيرة إلى الأمام في برنامجنا لدراسة كوفيد-19 سريريا".

ومن المقرر انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من تجارب اللقاح في الربع الأخير هذا العام مع 30 ألف متطوع. وعندما يجتاز اللقاح المرحلة الثالثة بنجاح يمك للشركة أن تقدم طلبا للسماح بدخوله الأسواق.

وشركة "كيورفاك" هي من بين عشرات المختبرات في العالم المشاركة في سباق بحثا عن لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وحجزت المفوضية الأوروبية من الآن 225 مليون جرعة من لقاح كيورفاك المحتمل. وهو رابع اتفاق كهذا يبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبرات مختلفة.

يذكر أنه منذ دخول أسهم شركة كورفاك البورصة للتداول في منتصف أغسطس/ آب الماضي، تضاعف سعر السهم الواحد ثلاث مرات تقريبا.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)