كين يعوّل على تحقيق انتصارات متتالية لتصحيح مسار بايرن

بعدما عاد كين لهز الشباك بثنائية في مرمى لايبزيغ، حث الدولي الإنكليزي زملاءه في بايرن ميونيخ على تحقيق سلسلة من الانتصارات ومواصلة الضغط على المتصدر ليفركوزن، فيما أعلن بايرن أنه سيأخذ الوقت الكافي للبحث عن خليفة توخيل.

بعد الفوز (2/1) على رازن بال شبورت لايبزيغ الليلة الماضية، قال المهاجم هاري كين إن فريقه بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يحتاج لتحقيق انتصارات متتالية لتصحيح مساره في الموسم الحالي.

وهز كين شباك الخصوم مرتين في مباراة الأمس بما في ذلك هدف الفوز المتأخر ليحقق النادي البافاري الفوز بعد ثلاث هزائم متتالية في كل المنافسات ويستعيد الأمل بعد أسبوع مضطرب أعلن خلاله المدرب توماس توخيل أنه سيرحل عن تدريب الفريق في نهاية الموسم.

وقال كين (30 عاما) للصحفيين "علينا الاستمرار في القيام بما نقوم به. الفوز بهذه المباراة كان جيدا لكننا بحاجة للاستمرار في تحقيق ذلك حتى نهاية العام." وأضاف كين قائد منتخب إنكلترا "كان لابد لنا من إظهار ردة فعل بعد الأسبوع الماضي. لأن لدينا مسؤولية تجاه النادي وتجاه مدربنا ولا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي والتذمر."

مزيد من التناغم

وأكد كين أنه تدرب على الهدف الأول في مباراة الأمس مع زميله جمال موسيالا خلال تمارين الفريق وعبر عن أمله في تحقيق مزيد من التناغم والتفاهم مع زملائه بعد أن قال توخيل الأسبوع الماضي إن كين غير سعيد بما يقدمه مع الفريق.

وقال كين أيضا "نحن بحاجة لمزيد من الروابط مع بعضنا البعض. لم يكن هذا حاضرا خلال الأسابيع القليلة الماضية لكن بوسعنا البناء (على ما حققناه) اليوم." وينفرد كين بصدارة قائمة هدافي الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 27 هدفا وأحرز 31 هدفا في جميع المنافسات حتى الآن.

ويحتل بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم 11 الماضية المركز الثاني بين فرق البطولة بعد 23 مباراة برصيد 53 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر، والذي لم يخسر هذا الموسم حتى الآن.

وعن الفارق بين الفريقين، قال كين "في هذا الموسم الأمور لا تجري حسبما كنا نريد. كل التقدير (لباير) ليفركوزن..."يتعين علينا الاستمرار في القتال والاستمرار في مطاردته والضغط عليه." وسيلتقيبايرن مع ضيفه لاتسيو الإيطالي في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا في الخامس من مارس/ آذ ار المقبل وسيحل ضيفا على فرايبورغ في الدوري المحلي السبت القادم.

بديل توخيل

من ناحية أخرى، قال هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ، إن ناديه لن يتسرع في البحث عن مدرب جديد ليحل محل توماس توخيل، الذي سيرحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال هاينر: "الآن لدينا بعض الوقت للبحث سنأخذ كامل وقتنا". وأضاف: "تولى تدريب الفريق ثلاثة مدربين في وقت قصير. نريد أن نعمل مع المدرب لفترة طويلة. سندرس ونحلل هذا بشكل دقيق- ونتمنى في النهاية أن نختار الأنسب".

وأقال بايرن ميونخ هانزي فليك، من تدريب الفريق في صيف 2021 وتعاقد مع يوليان ناغلسمان، الذي تم استبداله بتوخيل في آذار/ مارس 2023. ويمتد عقد توخيل مع بايرن ميونيخ حتى حزيران/يونيو 2025، ولكن النادي أعلن بالفعل إنهاء تعاقده في الصيف.

ع.ش/ ع.ج (رويترز، د ب أ)