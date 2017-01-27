 كينيا تعلن القضاء على جميع منفذي هجوم نيروبي الإرهابي | أخبار | DW | 16.01.2019

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أخبار

كينيا تعلن القضاء على جميع منفذي هجوم نيروبي الإرهابي

بعد اشتباكات على مدار يومين أعلن الرئيس الكيني القضاء على الإرهابيين، الذين شنوا الهجوم على فندق راق في العاصمة نيروبي قتل خلاله 14شخصا، حسب معلومات أولية. وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم.

Kenia Angriff auf Hotel in Nairobi (picture-alliance/dpa/B. Curtis)

أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا صباح اليوم الاربعاء (16 يناير/ كانون الثاني 2019) أن عناصر حركة الشباب الإسلامية، الذين نفذوا هجوماً ضد مجمع فندقي فخم في نيروبي أوقع 14 قتيلاً على الأقل، "تمت تصفيتهم" على أيدي قوات الأمن في ختام حصار استمر نحو عشرين ساعة.

وقال الرئيس في مؤتمر صحافي "يمكنني التأكيد أن العملية الأمنية في (مجمع) دوسيت انتهت قبل نحو ساعة وأنه تمت تصفية كل الإرهابيين" موضحا أنه "تمت خسارة 14 شخصا بريئا". وأضاف أنه تم إجلاء أكثر من 700 شخص من المجمع "في ساعات الصباح الأولى" حين كان لا يزال الهجوم مستمراً.

وكانت مصادر الشرطة ومسؤول في المشرحة أعلنا في وقت سابق عن سقوط 15 قتيلا. ولم يتضح على الفور عدد المهاجمين بالإجمال، الذين بدأوا أمس الثلاثا الهجوم الذي استمر حتى صباح الأربعاء.

مختارات

قتل العديد من عناصر الشرطة خلال كمين نصبه لهم مقاتلو حركة الشباب الصومالية الإسلامية المتشددة ليل الاثنين الثلاثاء في قرية بمقاطعة غاريسا، شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود مع الصومال. (26.05.2015)

بعد مسلمي كينيا، أدان الأزهر "الهجوم الإرهابي" الذي شنته حركة الشباب الصومالية المتطرفة على جامعة غاريسا الكينية أيضا. بدوره توعد الرئيس الكيني بالرد بأكبر قدر من الشدة على الهجمات التي تستهدف بلاده. (04.04.2015)

وبين القتلى مواطن أميركي، ولفقا لما قاله مسؤول في الخارجية الأميركية ولم يعط المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته أي تفاصيل أخرى، مشيرا إلى مسألة احترام خصوصية عائلة القتيل.

وعملت قوات الأمن طيلة الليل لتأمين مجمع دوسيت-دي2، الذي يضم فندقا فيه 100 غرفة، ومنتجعا صحيا ومطعما ومباني تشغلها مكاتب. وفجر انتحاري واحد على الأقل نفسه في الفندق فيما قام مسلحون بإطلاق النار والاشتباك مع قوات الأمن ثم تحصنوا في طوابق عليا فيما كان المدنيون يفرون أو يختبئون في مكاتبهم بانتظار إنقاذهم.

وأظهرت مشاهد كاميرات المراقبة التي بثت على التلفزيون، أربعة مهاجمين جميعهم بملابس سوداء ومدججين بالسلاح، يدخلون باحة في المجمع لدى بدء الهجوم.

وقال ضابط في وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الكينية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الهدف من الهجوم على المجمع الفندقي في نيروبي، هو مؤتمر نظمه أمريكيون وكان من المقرر أن يحضره أمريكيون أيضا.

وكثيرا ما استهدفت الحركة كينيا منذ تدخل جيشها في الصومال في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 لمحاربة الجماعة الجهادية. والهجوم على مجمع دوسيت-دي2 هو الأول في نيروبي منذ الهجوم المسلح على مركز ويستغيت التجاري في 2013 والذي أوقع 67 قتيلا على الأقل. وفي 2 نيسان/إبريل 2015 هاجم مقاتلو حركة الشباب جامعة غاريسا بشرق كينيا وقتلوا 148 شخصا.

ص.ش/ه.د (أ ف ب، د ب أ)

  • Schwerverletzte bei Attacke in Zug bei Würzburg

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  • Frankreich Lastwagen-Anschlag in Nizza

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  • Tunesien Tunis Anschlag auf Militärfahrzeug

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

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  • Anschlag Beirut Libanon

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

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  • Ägypten Untersuchung nach Absturz russischer Passagiermaschine

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

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    طائرة ركاب روسية تابعة لخطوط "كوغاليمافيا" تسقط في شبه جزيرة سيناء بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل كل من بداخلها وعددهم 224 شخصاً، أغلبهم روس. وتعتبر هذه أسوأ كارثة جوية روسية على الإطلاق. وفيما لم تثبت التحقيقات بعد ما إذا كان تحطم الطائرة ناتجاً عن خلل فني أو عمل تخريبي، أعلن تنظيم "ولاية سيناء" التابع لـ"داعش" مسؤوليته عن إسقاط الطائرة.

  • Türkei Ankara Selbstmordanschlag Tatort

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

    تركيا - 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2015

    هجوم انتحاري على تجمع سلمي أمام محطة القطارات في العاصمة التركية أنقرة يوقع 102 قتيلاً وأكثر من 500 جريح. وأعلن المدعي العام أن تنظيم "داعش" يقف وراء الاعتداء، الذي يعتبر الأسوأ في تاريخ تركيا.

  • Tunesien Gedenkfeier für die Opfer des Anschlags

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

    تونس - 26 يونيو/ حزيران 2015

    طالب جامعي مسلح يفتح النار داخل منتجع سياحي بمنطقة سوسة، ويقتل 38 سائحاً أجنبياً، بينهم 30 بريطانياً. وتبنى تنظيم "داعش" هذا الهجوم، الذي سبقه هجوم مماثل على متحف باردو في تونس العاصمة في الثامن عشر من مارس/ آذار أدى إلى مقتل 22 شخصاً.

  • Kenia Garissa Universität Anschlag Trauer

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

    كينيا - الثاني من أبريل/ نيسان 2015

    تعرضت جامعة غاريسا في كينيا إلى حصار استمر يوماً بأكمله، أدى إلى مقتل 148 شخصاً، بينهم 142 طالباً بالجامعة. وأعلنت حركة الشباب الصومالية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، الذي يعتبر الأسوأ في كينيا منذ تفجير السفارة الأمريكية في نيروبي عام 1998.

  • Bali Anschlag Autobombe

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

    إندونيسيا - 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2002

    تفجيرات استهدفت مطعماً وملهى ليلياً يرتاده السياح في جزيرة بالي أوقعت 202 قتيلاً، غالبيتهم من السياح. وأعلنت الجماعة الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن التفجير.

  • Nairobi Kenia Terroranschlag Al-Shabaab Einkaufszentrum Westgate Mall

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

    كينيا - 24 سبتمبر/ أيلول 2014

    مجموعة من المسلحين تقتحم مجمع "ويستغيت" للتسوق في العاصمة الكينية نيروبي وتطلق النار على المتواجدين فيه وقتلت 67 شخصا. حركة الشباب الصومالية تبنت الهجوم في وقت لاحق.

  • Pakistan Indien Anschläge von Mumbai Taj Hotel

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

    الهند - 26-29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008

    مسلحون يهاجمون فنادق فخمة ومحطة القطارات الرئيسية في مدينة مومباي ويوقعون 166 قتيلاً. وقبل ذلك بعامين، في الحادي عشر من يوليو/ تموز 2006، قتل مسلحون 189 شخصاً وجرحوا أكثر من 800 آخرين في سلسلة هجمات على قطارات محطات سكك حديدة في ضواحي مومباي.

  • Anschläge auf U-Bahnen und Busse in London 07.07.2005

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

    بريطانيا - السابع من يوليو/ تموز 2005

    اربع هجمات انتحارية منسقة خلال وقت الذروة استهدفت ثلاثة قطارات أنفاق (مترو) وحافلة عمومية في العاصمة لندن. الهجمات أدت إلى مقتل 56 شخصاً وجرح 700 آخرين، وتبنتها مجموعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة.

  • Spanien Madrid Anschlag auf Vorortzüge 2004 Bahnhof Atocha

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

    إسبانيا - 11 مارس/ آذار 2004

    عشر قنابل تنفجر على متن أربعة قطارات بمناطق متفرقة من العاصمة مدريد وضواحيها، ما أدى إلى مقتل 191 شخصاً وجرح نحو ألفين آخرين. تنظيم القاعدة تبنى هذه الهجمات.

  • AP Iconic Images 11. September World Trade Center

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

    الولايات المتحدة - الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001

    مجموعة تنتمي إلى تنظيم القاعدة تقدم على خطف ثلاث طائرات مدنية واستخدامها عن عمد لضرب برجي مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك ومقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن، بينما تحطمت طائرة رابعة في بنسلفانيا. وتعتبر هذه الاعتداءات الأكثر دموية على الإطلاق، إذ أوقعت قرابة ثلاثة آلاف قتيل.

  • Gedenken an die Terroranschläge in Paris 11.01.2015

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

    فرنسا - 7-9 يناير/ كانون الثاني 2015

    مسلحان يفتحان النار داخل مكاتب مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً، بينهم ثمانية من رسامي الكاريكاتور في المجلة. كما قتلت شرطية على مشارف باريس، فيما احتجز مسلح عدداً من الرهائن في متجر يهودي، قتل منهم أربعة أشخاص. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هذه الهجمات.

    الكاتب: ي.أ


مختارات

أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

سلسلة من الصور توضح أبرز الهجمات الدموية التي نفذتها وتبنتها جماعات إرهابية إسلامية، منذ 11 من سبتمبر 2001 مرورا بهجمات باريس ونيس وبروكسل الإرهابية، وصولا إلى هجوم فورتسبورغ الذي نفذه لاجئ أفغاني في ألمانيا وتبناه داعش. (15.11.2015)  

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