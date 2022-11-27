كيم يظهر مع ابنته متعهدا بامتلاك "أقوى قوة نووية في العالم"

نقلت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، عن زعيم كوريا الشمالية قوله إنبناء قوة نووية لحماية البلاد وشعبها هو "أكبر وأهم قضية ثورية، وهدفها النهائي هو امتلاك أكبر قوة إستراتيجية في العالم، القوة المطلقة غير المسبوقة في العالم في هذا القرن".
وأدلى كيم يونغ أون بهذه التصريحات يوم السبت في الوقت الذي رقّى فيه عشرات المسؤولين المشاركين في اختبار "هواسونغ17-"، وهو نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والذي أشار إليه بأنه "أقوى سلاح استراتيجي في العالم".
وقال كيم إن المسؤولين والعلماء "حققوا قفزة متقدمة رائعة في تطوير تكنولوجيا تركيب الرؤوس الحربية النووية على الصواريخ الباليستية"، ليثبتوا للعالم "القدرة التنفيذية الحاسمة، والإمكانيات الكبيرة والثقة، ومستقبل النصر الدائم لدولتنا"، فيما وصفت الوكالة الرسميّة عمليّة الإطلاق بأنها دليل قاطع بأنّ "كوريا الشعبيّة الديموقراطيّة قوّة نووية بالكامل".
مكافآت وترقيات لصانعي "الوحش"
وكافأ كيم الجنود والعلماء الذين شاركوا في تطوير الصاروخ، بمجموعة كبيرة من الترقيات. وأطلق المحلّلون العسكريّون تسمية "الوحش" على هذا الصاروخ القادر على بلوغ البرّ الرئيسي للولايات المتحدة. وكان "هواسونغ17-" الباليستي قد اختُبر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر وسقط في المياه قبالة اليابان.
وبالإضافة إلى الترقيات الممنوحة إلى المشاركين في برنامج التسلّح، أفادت وكالة الأنباء الكوريّة الشماليّة الرسميّة بأنّ النظام منح وسام "بطل جمهوريّة كوريا الشعبيّة الديموقراطيّة" للمَركبة التي أطلقت الصاروخ في ذلك التاريخ.
وأثارت الخطوة انتقادات دولية قوية. وبسبب قدرة الصاروخ على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بإصدار بيان رئاسي من مجلس الأمن الدولي لمحاسبة كوريا الشمالية على تجاربها الصاروخية المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن، فيوقت تتوقّع فيه كل من سيول وواشنطن أن تُجري بيونغ يانغ قريبًا تجربة نوويّة ستكون السابعة في تاريخها والأولى منذ خمس سنوات.
من هي الطفلة إلى جانب كيم أون؟
في ذات السياق، نشرت صحيفة "رودونغ سيمون" الرسميّة صباح الأحد أكثر من عشر صور تُظهر كيم مع مئات المدنيّين والجنود خلال الحفل، وبرفقة "ابنته الحبيبة". وظهرت الطفلة التي يعتقد انها ابنة كيم يونغ أون الثانية وتُدعى جو آي، للمرّة الأولى الأسبوع الماضي، عندما نشرت وسائل الإعلام الكوريّة الشماليّة صورًا لها ممسكة بيَد زعيم كوريا الشمالية خلال إطلاق هواسونغ-17.
الطفلة التي ظهرت مع كيم يعتقد انها ابنة كيم يونغ أون الثانية وتُدعى جو آي
وكانت ترتدي معطفًا أسود وتتأبّط ذراع والدها. وتُظهر صور أخرى الأب وابنته واقفَين أمام الصاروخ برفقة عسكريّين يرتدون الزيّ العسكري.
وأحيى الظهور المفاجئ للفتاة التكهّنات المتعلّقة بانتقال السلطة مُستقبَلًا في كوريا الشماليّة، بعد أن خلف كيم والده كيم يونغ إيل وجدّه كيم إيل سونغ. وتعتقد أجهزة الاستخبارات الكوريّة الجنوبيّة أنّ كيم الذي تزوّج عام 2009 لديه ثلاثة أولاد.
وقال يانغ مو-جين الأستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول إن وجود ابنة كيم يونغ أون يهدف إلى تصوير "هواسونغ-17" على أنه "حامٍ لجيل المستقبل". وأضاف "يبدو أنه (كيم) سيواصل تقديم ابنته في مناسبات عدة استخدامها أداة للدعاية".
و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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"قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل
قطار الزعيم مصفح وبطيء!
كان بإمكان زعيم كوريا الشمالية السفر لمدة خمس ساعات بالطائرة إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكنه اختار السفر لمسافة 4 آلاف كيلومتر بالقطار ولمدة 60 ساعة إلى هانوي. والمدهش أن القطار المصفح الذي يستخدمه كيم يونغ أون بطيء نسبيا، إذ تتراوح سرعته ما بين 60 و 80 كيلومتر في الساعة.
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"قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل
الخوف من السفر بالطائرة
قطار الزعيم الكوري فخم وفاره جدا. اانطلق القطار يوم السبت (23 شباط/ فبراير) من كوريا الشمالية، وسيصل العاصمة الفيتنامية هانوي في الموعد المحدد لقمة مع ترامب يوم الأربعاء (27 شباط/ فبراير). وتجدر الإشارة إلى أن والد أون أيضا، كيم يونغ إيل كان مغرما بالسفر بالقطار، ويبدو أن الزعيم الكوري كيم يونغ أون لديه خوف من السفر بالطائرة لذا غالبا ما يسافر بالقطار.
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"قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل
السفر بطائرة صينية
خوف زعيم كوريا الشمالية من السفر بالطائرة، يبدو أنه صحيح. إذ أنه سافر إلى سنغافورة في حزيران/ يونيو العام الماضي بطائرة من الخطوط الجوية الصينية للقاء الرئيس الأمريكي دنالد ترامب. وهذا ما يرجح الشائعات التي تقول إن طائرته الرئاسية غير قادرة على الطيران.
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"قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل
ميركل أيضا تسافر بالقطار
المسشتارة أنغيلا ميركل أيضا واجهت مشاكل مع طائرتها الحكومية، إذ اضطرت للسفر بطائرة عادية نهاية العام الماصي لحضور قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث لم يكن ممكنا السفر بالقطار إلى هناك. وفي هذه الصورة التي تعود لعام 2009، تسافر ميركل مع سكرتير حزبه آنذاك، رونالد بوفالا، على متن قطار "راين غولد اكسبرس" الفخم.
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"قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل
قطار فخم مميز
قطار "راين غولد" الفخم كان في عشرينات القرن الماضي مخصصا للرحلات معينة مميزة. وفيما كان المواطنون العاديون يسافرون على متن قطارات من الدرجة الثالثة، كان السفر بهذا القطار الفخم شيئا مميزا جدا. وفي الماضي كان الكثير من السياسة يحبون السفر على متن القطارات الفخمة الفارهة.
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"قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل
مقر حكومي متنقل
في الصورة كونراد أديناور، مستشار ألمانيا الأول بعد الحرب العالمية الثانية، على متن قطار مع مستشاريه ومعاوينه أثناء الحملة الانتخابية لحزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي في سبتمبر/ أيلول 1957. وكان القطار يحتوي على كل ما كان يحتاجه المستشار الألماني: قسم للجلوس والاجتماع وقسم للنوم والراحة ومكاتب عديدة مختلفة. وكان القطار بالنسبة لكونراد أديناور بمثابة مركز للحملة الانتخابية ومقر حكومي متنقل.
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"قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل
مغرم بالقطارات والسفر بها
فيللي براندت، مستشار ألمانيا بين عامي 1969 و1974، كان مغرما أيضا بالقطارات والسفر بها. في الصورة براندت مع الصحافيين في قطار خاص أثناء الحملة الانتخابية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي عام 1972.
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"قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل
بوتين بمفرده في القطار!
ليس زعيم كوريا الشمالية وحده يقطع مسافات طويلة بالقطار، الرئيس الروسي أيضا يسافر أحيانا بالقطار من مدينته سان بطرسبورغ إلى فلاديفستوك، حوالي 10 آلاف كيلومتر. الصورة تعود لعام 2012 حيث يجلس بوتين في المقصورة الرئاسية.
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"قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل
بوتين ليس وحيدا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شين جينبينغ صيف عام 2018 على متن قطار سريع حديث يسافر إلى مدينة تيانجين الصينية العملاقة. ويعرف الصينيون كيف يمكنهم توفير الراحة والهدوء لضيفهم الروسي، بوضع باقة ورد جميلة ملونة على الطاولة.
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"قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل
ساسة يحبون اللعب والتسلية بالقطار
إن لم يسافر يمكنه اللعب بالقطار أيضا. في الصورة وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، حصل على هدية أثناء زيارته للصين عام 2017، الهدية كانت عبارة عن نموذج لقطار صيني سريع حديث، حيث كان مضيفه الصيني، عمدة منطقة شاندونغ، كان يعرف أن زيهوفر يحب التسلية بالقطارات ولديه في البيت نموذج مصغر لقطار مع كل مستلزماته من سكة حديد وإشارات ضوئية وجسور وأنقاق ومحطات. إعداد: ماركو مولر/ ع.ج