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كيمنتس

سلطت وسائل الإعلام الضوء على مدينة كيمنتس الألمانية بعد المظاهرات التي شهدتها ضد الأجانب في النصف الأول من أيلول/ سبتمبر 2018. وجاءت هذه المظاهرات بعد مقتل أحد المواطنين الألمان طعنا خلال عراك مع مهاجرين.

تقع مدينة كيمنتس/ كارل ماركس سابقا شرق ألمانيا في ولاية ساكسونيا ويصل عدد سكانها إلى نحو ربع مليون نسمة. تضم المدينة جامعة تقنية بمختلف التخصصات. وللمدينة تاريخ صناعي عريق حيث كانت مركزا لصناعة السيارات والآلات قبل الحرب العالمية الثانية. أما اليوم فتضم المدينة صناعات عديدة عالية التقنية وفي مقدمتها قطع غيار السيارات وتقنية المعلومات.

ARCHIV - 23.11.2016, Brandenburg, Eisenhüttenstadt: Männliche Asylbewerber gehen über das Gelände der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH). (zu dpa Neue Asylpläne: Unkooperative Asylbewerber sollen Bußgeld zahlen am 11.04.2019) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

صعود حزب البديل في شرق ألمانيا يثير مخاوف اللاجئين 03.09.2019

تثير نتائج الانتخابات المحلية في ولايتين ألمانيتين مخاوف لاجئين يعيشون هناك بسبب صعود اليمين الشعبوي، لدرجة أن البعض يسعى لمغادرة تلك المنطقة. ويرى مهاجرون أن الشعبويين يستغلون مشاكل الناس لتأليب الرأي العام ضد اللاجئين.
DEUTSCHLAND, HUERTH, 03.10.2012 Tag der offenen Moschee Verein Moschee Hürth e.V. U.B.z interessierte Besucher aus dem Rheinland mit Muslima im Gebetssaal der Moschee. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"يوم المسجد المفتوح" في ألمانيا.. فعالية مهمة، لكنها غير كافية 03.10.2018

تتزامن فعالية "يوم المسجد المفتوح" هذا العام مع الجدل الذي تشهده المانيا اثر الأحداث الأخيرة لمدينة كيمنتس، ما يضاعف مسؤولية الجاليات المسلمة في هذا اليوم. الفعالية فرصة للتعريف بالإسلام والمسلمين، لكن هل هي كافية؟
Thema Titel: Wassim Mukdad Foto Titel: W. Mukdad und V. Bellanova auf einem Konzert Berlin Aufnahme Datum: 2018 Kopierechte: V.Bellanova

أنغام العود في مواجهة الديكتاتورية والتعصب والعنصرية 23.09.2018

وظف عازف العود الدمشقي والمولود في ألمانيا، وسيم مقداد، موسيقاه في محاربة التشدد الديني والديكتاتورية في وطنه. وفي ألمانيا يواصل الشاب مسيرته في محاربة العنصرية والعداء للأجانب. DW عربية تنقلكم إلى وسيم وعالمه.
03.09.2018, Sachsen, Chemnitz: Polizisten sichern während des Konzerts unter dem Motto «#wirsindmehr» den Gedenkort, an dem ein 35-jähriger Deutscher am Rande eines Stadtfestes erstochen worden war. Bei dem Konzert wollten unter anderem Marteria und Casper, Kraftclub und die Toten Hosen auftreten. Die Bands wollen damit ein Zeichen gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Gewalt setzen. Foto: Sebastian Willnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

كيف أثّرت أحداث كيمنتس الألمانية على أطفال اللاجئين فيها؟ 12.09.2018

ماتزال أحداث مدينة كيمنتس الألمانية تثير مخاوف لدى بعض اللاجئين الذين يعيشون فيها، ويزداد خوفهم خاصة على أبنائهم، ما يدفع بعض العائلات للسعى إلى الانتقال من المدينة.