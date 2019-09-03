سلطت وسائل الإعلام الضوء على مدينة كيمنتس الألمانية بعد المظاهرات التي شهدتها ضد الأجانب في النصف الأول من أيلول/ سبتمبر 2018. وجاءت هذه المظاهرات بعد مقتل أحد المواطنين الألمان طعنا خلال عراك مع مهاجرين.

تقع مدينة كيمنتس/ كارل ماركس سابقا شرق ألمانيا في ولاية ساكسونيا ويصل عدد سكانها إلى نحو ربع مليون نسمة. تضم المدينة جامعة تقنية بمختلف التخصصات. وللمدينة تاريخ صناعي عريق حيث كانت مركزا لصناعة السيارات والآلات قبل الحرب العالمية الثانية. أما اليوم فتضم المدينة صناعات عديدة عالية التقنية وفي مقدمتها قطع غيار السيارات وتقنية المعلومات.