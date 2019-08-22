 كيمنتس ومعاداة الأجانب..المواعظ الأخلاقية تستفز الكثيرين | سياسة واقتصاد | DW | 22.08.2019

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سياسة واقتصاد

كيمنتس ومعاداة الأجانب..المواعظ الأخلاقية تستفز الكثيرين

أقامت مدينة كيمنتس الألمانية الكثير من الفعاليات لتحسين سمعتها بعد جريمة قتل شاب ألماني بسكين لاجئ سوري وأعمال الشغب التي أسفرت عنها. غير أن جهود المدينة وحملة "نحن أكثرية" لا تجد قبولا عند الجميع لأكثر من سبب.

Hannover - Demonstration Wir sind mehr #wirsindmehr (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

قطعة معدنية صغيرة فقط على رصيف شارع رئيسي في كيمنتس تذكر بالشاب الألماني من أصل كوبي، إنه دانييل(35 عاما) الذي قتل طعنا بسكين لاجئ سوري في 26 آب/أغسطس 2018 أثناء الحفلة الصيفية للمدنية. وبعد سنة على مرور الجريمة صدر بحق الجاني اليوم الخميس حكما بالسجن لمدة تسع سنوات ونصف السنة. والقاتل علاء س.(23 عاما) مثل أمام محكمة في دريسدن ونال جزاء فعلته، حسب ما طالب به المدعي العام ، إلا أن عقوبة السجن هذه لا توضح سبب هذه التداعيات الواسعة للقضية ليس على نطاق مدينة كيمنتس فحسب، بل أيضا على المناخ السياسي العام في ألمانيا.

Dresden - Prozess um tödliche Messerattacke von Chemnitz (picture-alliance/dpa/M. Rietschel)

المتهم علاء س. أمام محكمة في مدينة دريسدن وقد حُكم عليه بالسجن تسعة أعوام ونصف

قبل عام وإثر مقتل دانييل، انقلبت أجواء الاحتفال الصيفي رأسا على عقب. وظهرت أشرطة فيديو تكشف وجود مطارة لمهاجرين في المدينة، فيما يبدو أن الشرطة غير قادرة على بسط سيطرتها على المشهد. وبعد إلغاء الحفل، شهدت كيمنتس على مدار اسبوع كامل احتجاجات نظمها اليمين المتطرف وتزامنت مع مظاهرات مضادة نظمتها جماعات مناهضة الفاشية اليسارية، حيث وقعت مواجهات عنيفة بين الجانبين. في غضون ذلك كان السياسيون يبحثون عن سبيل للدخول في حوار مع المواطنين.

وانتقل حمى المظاهرات إلى العاصمة برلين ومدن ألمانية أخرى، حيث جرت مظاهرات كبيرة، دعت إليها جماعات تحت وسم "نحن أكثر". وكانت المظاهرات تهدف إلى إظهار أن الأغلبية في ألمانيا تؤيد مجتمعا منفتحا واندماجا ثقافيا بدلا من رفض المهاجرين.

عام على حملة "نحن أكثرية" 

وشهدت مدينة كيمنتس خلال العام المنصرم الكثير من النشاطات، ففي الكثير من الأماكن ظهرت مشاريع فنية وثقافية معنية بمفاهيم التسامح والتنوع والانفتاح. كان آخر الأنشطة الحفل الموسيقي الكبير الذي تم تنظيمه في قلب المدنية في الرابع من تموز/يوليو الماضي 2019. وقد تم تنظيم الحفل تحت عنوان "نحن اكثرية"، حيث شارك فيه نخبة من كبار الفرق الموسيقية الألمانية.

أما حفل المدنية الصيفي السنوي، الذي انتهى العام الماضي بشكل مأساوي ومفاجئ، فسيقام بنهاية الأسبوع الجاري على شكل مهرجان شارع وتحت عنوان "كيمنتس تعيش" وينظمه هذه المرة مبادرة محلية، وليست بلدية المدينة.

Reportage Chemnitz ein Jahr nach dem Tod von Daniel H. Gedenktafel (DW/B. Knight)

قطعة معدنية صغيرة على رصيف شارع وسط كيمنتس تذكر بمقتل الشاب الألماني دانييل على يد لاجئ سوري

وهناك مشاريع فنية وثقافية كثيرة تقيمها المدينة بدعم مالي من الحكومة الاتحادية في برلين، ومن بينها ندوات وأمسيات ينظمها ناشطون وفنانون بهدف ترسيخ ثقافة الديمقراطية في المدينة، ومن أبرز الأنشطة في هذا الإطار مشروع يتناول تورط بعض المتطرفين اليمينيين في كيمنتس في نشاط الخلية النازية السرية التي قتلت خلال قرابة عقد من الزمن عشرة اشخاص جلهم من اصول مهاجرة إضافة إلى شرطية ألمانية.

في هذا السياق تقول الناشطة ومسؤولة احد المشاريع الفنية  ريبيكا داته: "حتى الصيف الماضي كان الكثير من سكان كيمنتس لا يعيرون أهمية لمواقف جيرانهم اليمينية المتطرفة أو يلتزمون الصمت إزاءها. لكن أحداث الصيف الماضي في المدينة دفعت بالكثيرين للقيام بنشاط سياسي". وتضيف داته: "يلاحظ أن الناس يتعاملون بوعي وإدراك مع ظاهرة التطرف اليميني، فهم لا يغضون الطرف بعد الآن".

انتكاسة لمبدأ التسامح

ويشارك فرانتس كنوبي مدير مشروع "شبكة كيمنتس للتعليم العالمي" رأي داته ويضيف في حديث مع دويتشه فيله: "هناك الكثير من النشاطات المدينة التي يقوم بها المواطنون، كما ينخرط الكثيرون منهم في نشاطات عامة وتجدهم في غرف وقاعات الحوارات ويطلقون مشاريع خاصة بهم. عموما هناك الكثير من النشاطات المتنوعة في هذا المجال.

Deutschlannd Symbolbild Hass in der Gesellschaft (Getty Images/AFP/O. Andersen)

احتجاجات اليمين المتطرف عبرت عن كراهية عميقة للاجئين

لكن ورغم ذلك هناك البنية السياسية في كيمنتس، حيث فاز حزب البديل اليميني الشعبوي المعادي للمهاجرين في الانتخابات البلدية الماضية بنسبة 18 بالمائة من الأصوات واحتل المركز الثاني بعد حزب ميركل المحافظ. كما حصدت جماعة يمينية متطرفة باسم "برو كيمنتس" وتعني "من أجل كيمنتس" نسبة 8 بالمائة من اصوات الناخبين. وتضم للجماعة مجاميع النازيين الجدد التي وحدت صفوفها بعد مقتل دانييل في خضم احتجاجات اليمين المتطرف في المدينة.

من جانبه، يعتقد النائب من كتلة حزب البديل اليميني الشعبوي في البرلمان الألماني، كارستن هيلزه، انه تم تفسير المظاهرات بشكل خاطئ حسب تعبيره. ويضيف: "ان مأخذ سكان كيمنتس على السياسة هو أن حادث القتل لم يأخذ اهتماما واسعا، بل تم التركيز على المظاهرات. فالمواطن العادي الذي يعمل ويدفع الضرائب يقول هكذا إذن تتصرف السياسة، فسأخرج واتظاهر ضد سياسة الهجرة". وعندما يلاحظ المواطن أن وسائل الإعلام تصفه "بالمتطرف اليمين، فيشتد غضبا عند ذاك". 

مختارات

من جديد تتجه الأنظار نحو مدينة كيمنتس الواقعة شرق ألمانيا وعلاقتها باليمين المتطرف والنازيين الجدد. وهذه المرة نحو فريق المدينة الذي يلعب في الدرجة الثالثة في البوندسليغا، فما هي القصة؟ (05.08.2019)

مقتل سياسي مؤيد لاستقبال اللاجئين وما سبقه من أحداث في كيمنتس، وصعود حزب البديل، أمور قد تشير إلى ازدياد نسبة التطرف اليميني داخل ألمانيا. بيد أن مراقبين يرون أنه من المبالغة القول إن المجتمع الألماني يزداد تطرفا. (01.07.2019)

ورغم كل هذا الكم الهائل من النشاطات في المدينة من أجل ترسيخ مفهوم التسامح، يبقى التعامل مع الموضوع صعبا للغاية، كما يشير إلى ذلك الناشط فرانتس كنوبي. ويضيف " أعتقد أنه كلما تم تناول الموضوع من جديد، يحدث رد فعل عكسي". وعندما يصبح الموضوع عنوانا بحد ذاته، فسيساهم في تقسيم المجتمع بدلا من توحيده، حسب تعبيره. وبهذا الأسلوب لا يتم الوصول إلى المواطنين الذي لا يخرجون مع النازيين في مظاهرات، لأنهم يرون في مقتل دانيل إشارة إنذار. فالتفسير الأخلاقي للحادثة والإفراط في الموعظة يثير أعصاب الكثير من الناس البسطاء. فهم يشتمونك عندما تتحدث بهذا الشكل عن الانفتاح على العالم، وهذا هو التفسير الأخلاقي الذي يذكر الكثيرين بأيام الحكم الشيوعي في ألمانيا الشرقية

الموعظة الأخلاقية تذكّر بألمانيا الشرقية

 

ولدعم رأيه يُظهر فرانتس كنوبي شريط فيديو لفرقة موسيقية تقدم أغنية في نعي أحد نشطاء المشهد الكروي اليميني المتطرف وهو توماس هالير الذي اسس منظمة يمينية متطرفة يقول فيها: "التسامح هو الصافرة التي يرقص الجميع على أنغامها، الإعلام والسياسة، فالكل يجلس في قارب واحد".

ورغم الرفض الواسع للموعظة الأخلاقية في التعامل مع أحداث كيمنتس، يبقى أمر واحد يعود إليه الجميع في حياتهم اليومية للتعايش معا رغم الخلافات. فأطفال كنوبي يلعبون في هذا اليوم المشمس من آب/أغسطس كرة القدم مع أطفال المهاجرين وأطفال عائلات تنتخب حزب البديل اليميني المتطرف.

بين كنيت/ حسن ع. حسين

  • Sächsische Industriemetropole Chemnitz (picture-alliance/dpa)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    ثالث أكبر مدن ساكسونيا

    بمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

  • Deutschland Chemnitz Karl Marx Denkmal (imago/ecomedia/robert fishman)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تغيير الاسم على طريقة السوفييت

    اسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تدمر نحو 90 في المائة من قلب المدينة. ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).

  • Reichskristallnacht in Chemnitz (picture alliance)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مشاهد من عصر النازية

    كان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.

  • Erfolgreiches Eiskunstlaufpaar aus Chemnitz (picture-alliance/ ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تأثير سوفيتي كبير

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.

  • Neue Fertigungslinie für Dieselmotoren im VW Werk Chemnitz (picture-alliance/ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مصاعب ما بعد الوحدة

    رغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.

  • Deutschland Messerstecherei in Chemnitz (picture-alliance/dpa/A. Prautzsch)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    جريمة قتل تفسح الطريق لليمين المتطرف

    مثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    الاحتشاد أمام كارل ماركس

    صدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    صراع اليمين واليسار وهجوم على أجانب

    بالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.

  • Deutschland Flyer Bündnis unteilbar ruft zu Demonstration auf

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    "غير قابل للانقسام"

    أظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

شهدت كيمنتس تحولا كبيرا منذ إعادة توحيد ألمانيا بدءًا بعودة اسمها الأصلي إلا أنها أمست رمزا للخوف على ديمقراطية ألمانيا وانقسام المجتمع بعدما وقعت جريمة قتل لرجل ألماني، يشتبه أن مرتكبيها هما اثنان من طالبي اللجوء العرب. (31.08.2018)  

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