 كيف ينظر السوريون في تركيا لتدخلات أنقرة في الشؤون العربية؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 27.07.2020

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ثقافة ومجتمع

كيف ينظر السوريون في تركيا لتدخلات أنقرة في الشؤون العربية؟

سياسات تركيا الخارجية والداخلية لها انعكاسات على السوريين المقيمين هناك، ما يتسبب في "ضغوط نفسية وإحراج" لهم، حسب تعبيرهم. مهاجر نيوز حاور سوريين مقيمين في تركيا للتعرف على موقفهم من التدخلات التركية في الدول العربية.

العلم التركي مرفوع في أحد مخيمات اللاجئين بمحافظة غازي عنتاب

الكثير من اللاجئين السوريين في تركيا يخشون التعبير عن رأيهم بحرية والتحدث مع وسائل الإعلام حول سياستها الخارجية وتدخلها في شؤون العالم العربي

"شيء جميل على الصعيد الإنساني أن يفتح لك أحدهم أبواب بيته" هكذا وصف السوري م.أ. المقيم في تركيا منذ عام 2012 لمهاجر نيوز مشاعره تجاه تركيا، ولكنه أكد على أن "النظام التركي شيء والشعب شيء ثان". فبالنسبة للسياسات التركية الخارجية تجاه العالم العربي، يعتبر الشاب السوري الدور التركي سواء في بلاده أو مؤخرا في ليبيا "تدخلا ذو طابع ديني ومذهبي".

مختارات

يلجأ لاجئون سوريون في تركيا إلى بيع أعضاء من أجسادهم لمجرد تغطية احتياجاتهم اليومية، وذلك عبر سماسرة يستغلون مسألة "التبرع بالأعضاء" ويحولونها إلى تجارة مربحة بأعضاء البشر، فكيف تتم هذه "التجارة"؟ وما هي أسباب ازدهارها؟

صوت البرلمان المصري مؤخرا على عملية عسكرية محتملة في ليبيا. وبناء على طلب السيسي، صوت النواب بالإجماع لصالح إرسال قوات إلى الجبهة الغربية لمكافحة "العناصر الإرهابية الأجنبية"، ما يفسح المجال أمام عمل عسكري محتمل.

وفي حالة تدخل مصر عسكريا في ليبيا، يتوقع م.أ. "تأييد غالبية" العرب لها في مواجهة تركيا حيث يقول: "مصر بغض النظر عمن يحكمها تبقى لها مكانة في المشاعر القومية، أو كما تربينا عليه في عهد حزب البعث في سوريا".

أما محمد، والذي فضل عدم ذكر اسمه الحقيقي، فيرى أنه من الخطأ "القياس العاطفي للسياسات التركية في العالم العربي" ويقول: "ليس من المعقول أن تقف دولة موقف المتفرج مما تعتبره تهديدا لأمنها القومي، وعليه فإنها واحدة من الدول الكثيرة التي تتدخل وفق ما تعتبره هي مصالحها المشروعة ويعتبره الآخرون أطماعا".

إلا أن محمد المقيم في تركيا منذ عام 2013 يتفق مع م.أ. في التفريق بين سياسات الدولة التركية وشعبها، إذ ليس من الضروري أن تعبر السياسة الخارجية لتركيا عن موقف الشعب التركي نفسه من المهاجرين السوريين.

ويصل عدد السوريين المقيمين حاليا في تركيا لحوالي أربعة ملايين شخص، وفقا للحكومة التركية ومنظمات متعددة من ضمنها مؤسسات تابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.

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نازحون سوريون يحلمون بعبور الجدار التركي الحدودي بحثاً عن الأمان

"احتلال للعقل وعقلية أمنية"

صحيح أن م.ا. ومحمد عبروا عن رأيهم تجاه سياسة تركيا الخارجية شرط عدم كشفنا عن هويتهم، لكن العديدين غيرهم اعتذروا عن ذلك. حيث يخافون من التعبير صراحة عن رأيهم والحديث لوسائل الإعلام عن سياسات تركيا تجاه العالم العربي.

وفي حوار أجراه مهاجر نيوز مع الصحفي والمتخصص بملف المهاجريين السوريين في تركيا، أحمد العقدة، يقول إن سبب عدم قدرة الكثير من السوريين على انتقاد السياسات التركية أو المطالبة بحقوقه، هو "احتلال للعقل وعقلية أمنية نمت بعد سنوات طويلة من العيش في بلاد مستبدة".

كما أرجع مشاعر الخوف أيضا لشعور السوري بكونه ضيفا في تركيا وإنها لن تكون بلده، على حد تعبيره، فضلا عن إشارته إلى "حملات تنمر وخطابات كراهية تظهر من حين لآخر ضد السوريين في تركيا".

ولكن الصحفي السوري المقيم في تركيا منذ سبع سنوات يؤكد على عدم تعرضه بشكل شخصي للإزعاج بسبب انتقاده علنا لعدد من السياسات والقرارات التركية المتعلقة باللاجئين والمهاجرين السوريين.

التدخل في ليبيا "يحرج السوريين"!

أما مديرة جمعية مدد المتخصصة بشؤون المهاجرين والمرأة والطفل في تركيا، غصون الحاج حسن، فترى أن سياسات الدولة التركية "لا ترتبط بشكل رئيسي بملف السوريين الموجودين على أرضيها" لكنها لا تنفي استخدامه كأداة في بعض الأحيان.

وتقول غصون لمهاجر نيوز إن "الربط بين السياسات الخارجية التركية والسوريين إذا حدث يكون بسبب الصراع بين الأحزاب التركية، إذ يتم استخدام ملف السوريين للهجوم على حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا".

وبينما ترى مديرة الجمعية المتخصصة بشؤون المهاجرين في تركيا، أن مشاركة سوريين بالقتال في ليبيا يتم "بدافع الحاجة للمال أولا والرغبة في الوقوف لجانب تركيا ثانيا". يصف الصحفي المتخصص في ملف اللاجئين السوريين بتركيا أحمد العقدة السياسات الخارجية التركية المتعلقة بليبيا بأنها "تحرج السوريين وتؤثر بالسلب على عدالة القضية السورية".

ويقول العقدة: "تركيا تتدخل بفصائل سورية وحولت السوريين لمرتزقة، كما تصفهم وسائل الإعلام، وإن كان لدى السوريين مشكلة مع التدخل الخارجي في شؤونهم، فكيف للسوري الآن القيام بنفس الشيء في ليبيا؟".

مقاتلون ليبيون من القوات التابعة لرئيس الحكومة فايز السراجفي منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس

تدخل تركيا في ليبيا وإرسالها مرتزقة سوريين للقتال هناك يحرج السوريين المقيمين في تركيا ويؤثر على عدالة القضية السورية حسب تعبيرهم

"ضغوط نفسية على الضيوف في تركيا"

ومع وصول عدد السوريين المسجلين حاليا في تركيا لأربعة ملايين، تؤكد مديرة جمعية مدد المتخصصة بشؤون المهاجرين والمرأة والطفل في تركيا، غصون الحاج حسن، بأنه لا يمكن الحديث عن كل هؤلاء باعتبارهم "متأثرين فقط بالسياسات التركية في ليبيا حيث أن معاناة الشريحة الأكبر من السوريين في تركيا أسبابها اجتماعية وليست سياسية بالدرجة الأولى"، على حد قولها".

ومع بدء نزوح السوريين إلى تركيا عام 2011، كان يُطلق إعلاميا على كل من أقام منهم في تركيا لقب "الضيف" حيث لا تمنح تركيا حق اللجوء، إلى أن أقرت الحكومة التركية لاحقا "قانون الحماية المؤقتة".

وبالإضافة للحق في البقاء في تركيا والحماية من العودة القسرية إلى سوريا، يضمن نظام الحماية المؤقتة للسوريين الحصول على "الخدمات الصحية والتعليمية والمساعدة الاجتماعية والدعم النفسي والوصول إلى سوق العمل"، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويرى العقدة أنه يجب الإشارة إلى ما يتسبب فيه عدم تمتع السوريين بحقوق اللاجئين في تركيا من "ضغوط نفسية" على الكثيرين منهم، وخاصة بعد تفشي فيروس كورونا. ويقول العقدة: "يحتاج السوريون للعمل ليلا ونهارا وليس لدى أي منهم رفاهية التوقف، فهم إن لم يعملوا ربما يموتون حقيقة جوعا في ظل غياب الدعم المالي من جانب الدولة التركية، مع وجود العديد من الالتزامات المالية على عاتق السوريين من دفع إيجار السكن وتسديد الفواتير وتلبية الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب".

وبالعودة إلى م.ا.، السوري المقيم في تركيا منذ عام 2012، فهو يشعر بترحيب بالسوريين من جانب بعض الأتراك ورفض من جانب آخرين، ولكنه يذكر دائما المشاعر الإيجابية التي تعامل بها عدد من الأتراك معه وما خلفه ذلك من آثر طيب بنفسه، على حد وصفه. 

أما محمد، والذي فضل عدم ذكر اسمه الحقيقي، فكان أقل عاطفية وأكثر عقلانية حيث يؤمن بضرورة "العمل على تنظيم اللاجئين في جاليات ومنظمات مجتمع مدني للحؤول دون استخدامهم كورقة ضغط في لعبة الأمم".

دينا البسنلي

المصدر: مهاجر نيوز

  • A man and woman at work in a field of leeks

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    رغم ظروف الحياة القاسية استقر الحال بحوالي 2000 من اللاجئين السوريين على حواف الحقول والمزارع في منطقة توربيل بإزمير، شرقي تركيا، حيث يكسبون قوتهم من العمل في الحصاد.

  • Children pose for the camera in Torbali

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    بعد أن فقد هؤلاء سبل العيش في بلادهم، سيما أولئك الذين أتوا من الأرياف حيث كانوا يعملون بالأجر اليومي، أصبحوا يعملون مقابل نصف الحد الأدنى من معدل الأجر اليومي المتبع في تركيا، كما أنهم عرضة للاستغلال بسبب حاجتهم وظروفهم.

  • A girl at Torbali farm camp

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    الهمّ الأول لهؤلاء اللاجئين هو توفير إيجار مسكن يأوي عائلاتهم، والذي عادة ما يكون خرابة قديمة أو خيمة مهترئة، ويكون ذلك بطبيعة الحال على حساب توفير متطلبات المأكل والمشرب، حيث لا تتوفر للكثير منهم إمكانية الحصول على وجبات منتظمة.

  • Dihal and his daughter sit on the floor in a run-down room

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    "في ظل الحرب في بلادنا، ليس لدينا خيار آخر"، يقول ديهال النازح من الحسكة السورية، لذلك هو سيبقى هنا مع عائلته، مع أن إزمير الخيار الأفضل بالنسبة إليه. ورغم أن الأجور في هذا الميناء جيدة إلا أنه لا يعرف المدينة ولا يجد سوى العمل في الزراعة، ومع ذلك يقول "لا بأس".

  • Farm workers on a field in Torbali

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    يوجد في تركيا أكثر من مليونين ونصف المليون سوري، وفيما يجد البعض منهم موسم الحصاد فرصة للعمل وكسب الرزق، تتجه الغالبية العظمى منهم نحو المدن الكبيرة، على أمل الحصول على فرصة عمل أفضل هناك، أو مواصلة الرحلة نحو غرب أوروبا.

  • Children stand outside makeshift tents in Torbali

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    الكثير من اللاجئين يتجنبون تسجيل أنفسهم لدى السلطات خوفا من الترحيل، وهو ما يعني عدم حصولهم على الرعاية الصحية، لكن في بعض الأحيان يأتي أطباء من المنظمات الإغاثية إلى حيث يعيش هؤلاء هنا في الحقول لمعالجة المرضى من العمال وأسرهم.

  • A boy plays in Torbali. Ramshackle accomodation is seen in the background

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    لا يبدي الكثير من أصحاب المزارع تحمسا لنصب اللاجئين خياماً على أطراف مزارعهم، لكنهم في الوقت نفسه يوفرون تكاليف نقل العمال من وإلى الحقول، وهذا ربما ما يجعلهم يتغاضون عن ذلك.

  • Children at Torbali farm camp

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    يتواجد اللاجئون الذين يعملون في الحصاد في المزارع ليس فقط في المناطق المحيطة بإزمير، ولكن في كل تركيا تقريبا. وإضافة إلى استغلال أرباب العمل لهم وتشغيلهم بأجور متدنية، يشكو البعض منهم من المماطلة في دفع مستحقاتهم.

    الكاتب: ديغو كوبولو/ع.ج.م


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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