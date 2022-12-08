كيف يمكن معالجة تساقط الشعر؟

يعتبر تساقط الشعر مشكلة شائعة، حيث يعاني ما يقارب من 80 في المائة من الرجال ونصف النساء من تساقط الشعر خلال حياتهم. وقد أثبتت الدراسات أن الشعرمثل باقي أجزاء الجسم يحتاج إلى العديد من الفيتامينات والمغذيات حتى ينمو بصحة جيدة ويظهر بمظهر صحي وحيوي.

وعندما لا نستطيع الحصول على المكونات المهمة للشعر في الغذاء يوميا أو يكون استهلاك الجسم أكبر بكثير من الاحتياجات في حالات معينة، فمن الأفضل التوجه إلى المكملات الغذائية.

يمكن أن يحدث تساقط الشعر لأسباب عديدة، بما في ذلك الوراثة والشيخوخة وأمراض المناعة الذاتية والتغيرات الهرمونية والإجهاد. كما أن بعض الأنواع الشائعة لتساقط الشعر تشمل الثعلبة الأندروجينية، والثعلبة البقعية، وتساقط الشعر الكربي الناتح عن التعرض لحدث صادم أو توتر وضغط كبيرين أو استخدام أدوية معينة. بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي.

غذاء صحي لشعر صحي

يحتاج الجسم إلى الكثير من الطاقة لجعل الشعر ينمو بمظهر صحي وقوي. وبالتالي يؤثر عدم تناول وجبات غذائية متوازنة على نمو الشعر وطبيعته. لهذا السبب من الأفضل الحصول على الفيتامينات والمواد المغذية واتباع حمية صحية تشمل الفيتامينات والبروتينات اللازمة لنمو الشعر مثل البيض، والأسماك الدهنية، القريدس، التوت بأنواع، الأفوكادو، والحمضيات وغيرها.

استخدام المكملات الغذائية

يتطلب علاج تساقط الشعر بشكل عام معرفة السبب الكامن وراءه ومعالجته قبل كل شيء، مثل نقص التغذية أو المرض. ويمكن اللجوء إلى بعض المكملات الغذائية التي تشمل على:

أوميغا 3 وأوميغا 6

الزنك

البيوتين

فيتامين سي

الحديد

فيتامين د

فيتامين أ

وقد أظهرت التركيبات التجارية متعددة المكونات آثارا إيجابية على نمو الشعر في التجارب السريرية. ومع ذلك، هناك بيانات محدودة حول سلامة وفعالية هذه المكملات. بحسب ما نشره موقع (فوربس) الأمريكي.

ويجب التنويه إلى أنه من الضروري جدا أن تتم استشارة الطبيب قبل اللجوء إلى المكملات الغذائية.

ر.ض