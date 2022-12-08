كيف يمكن معالجة تساقط الشعر؟

يعتبر تساقط الشعر مشكلة شائعة، حيث يعاني ما يقارب من 80 في المائة من الرجال ونصف النساء من تساقط الشعر خلال حياتهم. وقد أثبتت الدراسات أن الشعرمثل باقي أجزاء الجسم يحتاج إلى العديد من الفيتامينات والمغذيات حتى ينمو بصحة جيدة ويظهر بمظهر صحي وحيوي.
وعندما لا نستطيع الحصول على المكونات المهمة للشعر في الغذاء يوميا أو يكون استهلاك الجسم أكبر بكثير من الاحتياجات في حالات معينة، فمن الأفضل التوجه إلى المكملات الغذائية.
يمكن أن يحدث تساقط الشعر لأسباب عديدة، بما في ذلك الوراثة والشيخوخة وأمراض المناعة الذاتية والتغيرات الهرمونية والإجهاد. كما أن بعض الأنواع الشائعة لتساقط الشعر تشمل الثعلبة الأندروجينية، والثعلبة البقعية، وتساقط الشعر الكربي الناتح عن التعرض لحدث صادم أو توتر وضغط كبيرين أو استخدام أدوية معينة. بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي.
غذاء صحي لشعر صحي
يحتاج الجسم إلى الكثير من الطاقة لجعل الشعر ينمو بمظهر صحي وقوي. وبالتالي يؤثر عدم تناول وجبات غذائية متوازنة على نمو الشعر وطبيعته. لهذا السبب من الأفضل الحصول على الفيتامينات والمواد المغذية واتباع حمية صحية تشمل الفيتامينات والبروتينات اللازمة لنمو الشعر مثل البيض، والأسماك الدهنية، القريدس، التوت بأنواع، الأفوكادو، والحمضيات وغيرها.
استخدام المكملات الغذائية
يتطلب علاج تساقط الشعر بشكل عام معرفة السبب الكامن وراءه ومعالجته قبل كل شيء، مثل نقص التغذية أو المرض. ويمكن اللجوء إلى بعض المكملات الغذائية التي تشمل على:
أوميغا 3 وأوميغا 6
الزنك
البيوتين
فيتامين سي
الحديد
فيتامين د
فيتامين أ
وقد أظهرت التركيبات التجارية متعددة المكونات آثارا إيجابية على نمو الشعر في التجارب السريرية. ومع ذلك، هناك بيانات محدودة حول سلامة وفعالية هذه المكملات. بحسب ما نشره موقع (فوربس) الأمريكي.
ويجب التنويه إلى أنه من الضروري جدا أن تتم استشارة الطبيب قبل اللجوء إلى المكملات الغذائية.
ر.ض
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
العناية بالشعر تبدأ بطبقات فروة الرأس، وخاصة جلد الرأس. ويُنصح بمعالجة الأعراض المرضية التي تظهر على فروة الرأس وبشكل سريع، مثل التساقط المستمر لقشرة الرأس أو جفاف جلد الرأس أو الحكة المستمرة. وفي أغلب الحالات، يفيد استخدام مستحضرات غسيل الشعر المناسبة في حل المشاكل الصحية، بالإضافة إلى تدليك الرأس، الذي يساعد على تدفق الدم ونمو الشعر بصورة طبيعية.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
تمشيط الشعر قبل غسله يساعد في إزالة الشعر الميت. ويمكن بذلك توفير كمية مستحضرات غسيل الشعر والوقت والجهد. ومن الضروري أيضاً غسل الشعر بالماء بصورة كافية وتجنب الماء الساخن لأنه يوتر الشعر. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بغسله بماء بارد مع قليل من الليمون أو الخل لإعطائه قوة ولمعاناً.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
يحتاج الشعر بعد كل عملية غسيل إلى عملية عناية كاملة. ويمكن استعمال منعمات الشعر التي تعمل كغطاء حامي للشعر وتعطيه لمعاناً وتجعله قابلاً للتمشيط بصورة سلسة. ويفضل استعمال مشط ذو أسنان غير متساوية تماماً لتمشيط الشعر المبتل.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
يُنصح بتجفيف الشعر المبتل بصورة صحيحة وعدم استعمال المناشف، لأنها تعمل على تحطيم طبقة الكيراتين في الشعر. كذلك يفضل عدم استعمال مجففات الشعر التي تطلق هواء ساخناً، بل يفضل تجفيفه في هواء الغرفة أو بهواء دافئ عبر مجففات الشعر، أو عبر مجففات شعر تعمل بالأشعة تحت الحمراء.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
توجد هناك الكثير من مستحضرات العناية بالشعر الجيدة في الأسواق. وينصح مثلاً للشعر الجاف والمتقصف باستعمال الدهون النباتية الطبية أو مستحضرات الأفوكادو التي تخلط مع ملعقتين من دهن عباد الشمس والقليل من الليمون وتركه على الشعر لمدة 15 دقيقة.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
ظاهرة "تريّش" الشعر وانفصامه إلى شعيرات كثيرة تشكل ذعراً للكثير من النساء، وخاصة اللواتي يحملن شعراً طويلاً. التعرض الطويل لأشعة الشمس والإكثار من تلوين الشعر وجفافه قد تكون أسباب تريّش الشعر. لكن يمكن تجنب ذلك عن طريق دهن قمة الشعر وترطيبه بمستحضرات وكريمات تقوي بصيلات الشعر، كما مع مصل السيليكون.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
العناية الجيدة بالشعر تتطلب مشطاً جيداً أيضاً. وهناك الكثير من الأنواع للأمشاط، وكل نوع يناسب تصفيفة خاصة بالشعر أو شعراً معيناً. المشط الذي يحتوي على أسنان متباعدة، مثلاً، يمكن استخدامه لجميع أنواع الشعر ويستخدم للشعر الجاف والمبلل ويمنع تكسر الشعر وتساقطه أثناء التصفيف. ويفضل استعمال أمشاط شعر غير حادة ومدببة بصورة أليفة حتى لا تؤذي فروة الرأس.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
التلوين عملية مضرة للشعر، لأنه يتم استعمال مواد كيميائية في ألوان الشعر للحفاظ على اللون الجديد. ولذلك ينصح بالعناية جيداً بالشعر المصبوغ حديثاً وعدم صبغه من جديد وانتظار نمو شعر جديد قبل تغيير اللون.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
التغذية الجيدة تساعد على نمو طبيعي للشعر. ومن تتبع بحمية أحادية الجانب تؤثر على نمو شعرها سلباً، وذلك بسبب نقص الفيتامينات والمواد الطبيعية مثل الحديد وفيتامين "بي" والزنك وفيتامين "بي 1" المفيدة لنمو الشعر. ويُنصح بعدم الاستغناء عن الفواكه والسمك والحليب ومشتقاته، حتى مع الحمية.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
التوتر هو عدو الجسم والشعر. أثناء نوبات التوتر يزداد إنتاج هرمون التوتر "كورتيزول"، الذي يساعد على حرق بصيلات الشعر ويزيد من تساقط الشعر. لذلك يُنصح بأخذ قسط من الراحة بعد نوبات التوتر ومحاولة تجنبه عن طريق ممارسة الرياضة مثلاً. ويحتاج الشعر في الغالب لفترة زمنية حتى يتعافى من المرض والتوتر.
الكاتب: DW / زمن البدري