 كيف يمكن مشاهدة كسوف الشمس المقبل عبر الإنترنت؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 28.04.2022

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علوم وتكنولوجيا

كيف يمكن مشاهدة كسوف الشمس المقبل عبر الإنترنت؟

يشهد العالم أول كسوف شمسي لعام 2022 هذا الأسبوع عبر أجزاء من نصف الكرة الجنوبي .. فكيف يمكن مشاهدة هذا الحدث الفلكي المثير مباشرة عبر الإنترنت؟.

كسوف جزئي للشمس

يشهد هذا العام حدثين لكسوف الشمس

في 30 أبريل/نيسان، يشهد العالم كسوفاً جزئياً للشمس يمكن متابعته في أجزاء من القارة القطبية الجنوبية وأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي، بينما لن يتمكن هواة الفلك في الولايات المتحدة من رؤية الحدث بأنفسهم. لكن الآن يمكن للجميع مشاهدة البث المباشر للحدث الفلكي عبر الإنترنت.

سيكون الكسوف الشمسي الجزئي مرئياً لأول مرة في الساعة 2:45 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:45 بتوقيت غرينتش). سيحدث الكسوف في حده الأقصى بعد ساعتين، الساعة 4:41 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:41 بتوقيت غرينتش). بعد ذلك، سينتهي الكسوف في الساعة 6:37 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22:37 بتوقيت غرينتش) ، وفقًا لموقع "تايم آند ديت.كوم".

أحد هواة الفلك يتابع كسوف الشمس

يحذر العلماء من النظر بشكل مباشر إلى الشمس

ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس. وفي هذه الحالة، يحجب الشمس جزئيًا عند محاولة مشاهدتها من الأرض. يعطي الكسوف للشمس شكل الهلال، لتبدو وكأنها كعكة قضم جزء منها.

يختلف جزء الشمس الذي يحجبه القمر اعتمادًا على موقع المشاهد، حيث يحجب القمر 64 ٪ كحد أقصى من قرص الشمس كما يُرى من جنوب الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، وفقًا لوكالة ناسا.

إذا كنت من عشاق الفلك ولا تستطيع متابعة الحدث بنفسك، سيكون هناك بث مباشر واحد على الأقل للحدث متاح للمشاهدة عبر الإنترنت. ستبدأ قناة  Gyaan ki gareebi Live جيان كي جاريبي على اليوتيوب بث الكسوف الجزئي للشمس الساعة 1:45 بعد الظهر. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1745 بتوقيت غرينتش).

وقناة جيان كي جاريبي هي قناة للبث المباشر على YouTube ومقرها الهند وتهتم ببث مشاهد مباشرة لتغيرات القمر وإطلاق الصواريخ وغيرها من الأحداث الفلكية. ومن المتوقع أن يستمر البث الحي للكسوف الشمسي طوال فترة الحدث من البداية إلى النهاية، بحسب ما نشر موقع "سبيس.كوم". 

ويحذر العلماء بشكل مراقبي السماء الموجودين داخل منطقة الرؤية من النظر إلى الشمس بشكل مباشر دون وجود نظارات تحمي الأعين، وذلك من أجل مراقبة الشمس بأمان. يمكن أن يؤدي استخدام أدوات غير معتمدة أو استخدامها بشكل غير صحيح إلى حرق شبكية العين أو إصابتها بتلف لا يمكن إصلاحه.

سيكون كسوف 30 أبريل/نيسان هو الأول من كسوفين جزئيين للشمس في عام 2022. وسيحدث الثاني في 25 أكتوبر/تشرين الأول ، ثم لن نشهد كسوفًا كليًا آخر للشمس حتى عام 2023. ومع ذلك، يتبع الخسوف الكلي للقمر كسوفًا جزئيًا للشمس هذا الشهر بعد أسبوعين فقط ، في 16 مايو/آيار.

يتزامن كسوف هذا الأسبوع أيضًا مع القمر الجديد الثاني لشهر أبريل/نيسان، المعروف أيضًا باسم القمر الأسود. عادة، يظهر القمر الجديد مرة واحدة فقط في الشهر، عندما يكون الجانب المواجه للأرض مغطى بالكامل بالظل. 

عماد حسن/ ز.أ.ب

  • حقائق قد لا تعرفها عن الشمس!

    لن تشهد جميع المناطق كسوف الشمس، فقط جزر فارو وعلى قمم الجبال يمكن تتبع هذه الظاهرة الكونية. أما في وسط أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، فسيغطي القمر الشمس جزئياً فقط.

  • حقائق قد لا تعرفها عن الشمس!

    لا يُنصح بالنظر إلى الشمس أثناء الكسوف التام أو عند تقدم القمر أمام الشمس لحجب أشعتها. كما يُنصح بعدم المخاطرة لأن عواقب ذلك خطيرة ويمكن لشبكية العين أن تحترق تماماً.

  • حقائق قد لا تعرفها عن الشمس!

    تشير التقديرات الفلكية إلى أن عمر الشمس يفوق 4.6 مليار سنة، وأنها تحتوي ما يكفي من طاقة داخلية كي تستمر في السطوع ربما بعد فناء الخلق على كوكبنا.

  • حقائق قد لا تعرفها عن الشمس!

    تعتبر الشمس بمثابة مفاعل نووي اندماجي عملاق، وفي وسطه ضغط داخلي ودرجة حرارة مرتفعان. وتلتحم في وسط الشمس ذرات الهيدروجين ببعضها البعض لتشكل ذرات منصهرة من الهيليوم تُنتج طاقة عالية للغاية.

  • حقائق قد لا تعرفها عن الشمس!

    لا تبدو الشمس كبيرة جداً إذا نظرنا لها من الأرض، إلا أن نصف قطرها يبلغ حوالي 700 ألف كيلومتر، وتفوق درجة حرارتها في لبها 15 مليون درجة مئوية وعلى السطح حوالي 5500 درجة مئوية.

  • حقائق قد لا تعرفها عن الشمس!

    هناك مئات المليارات من النجوم التي تسطع أشعتها في مجرتنا، والشمس واحدة من تلك النجوم الأقرب إلى الأرض، إذ تبلغ المسافة بينها وبين كوكبنا الأزرق 150 مليون كيلومتر.

  • حقائق قد لا تعرفها عن الشمس!

    تصعد مواد ساخنة ومضيئة من قلب الشمس وتنخفض درجة حرارتها كلما اقتربت إلى السطح، وهناك تبرد لتنزل من جديد إلى المركز.

  • حقائق قد لا تعرفها عن الشمس!

    البقع المظلمة التي تظهر على سطح الشمس أحياناً وتبقى لشهور كانت أسبابها مجهولة لدى أسلافنا، ولكن العلم الحديث يعرف سبب ذلك، ألا وهو قوة المجال المغناطيسي في تلك المناطق بشكل خاص.

  • حقائق قد لا تعرفها عن الشمس!

    ارتفاع النشاط الشمسي ينتج في بعض الأحيان ما يسمى بـ"العواصف الشمسية"، التي يتم خلالها إطلاق عدد كبير من الجسيمات المشحونة القادرة على تدمير كل ما يعمل بالطاقة الكهربائية في أسوأ الحالات.

  • حقائق قد لا تعرفها عن الشمس!

    هناك أيضاً جوانب جميلة للعواصف الشمسية، تُعرف بظاهرة الشفق القطبي. تحدث هذه الظاهرة عندما تصطدم الجسيمات المشحونة من الشمس بالغلاف الجوي للأرض، خاصة في منطقة القطبين.

    الكاتب: ألكسندر هوسترت / عبد الكريم اعمارا


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