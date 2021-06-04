كيف يمكن لحيوان "الألبكة" و"اللاما" أن يحمي الإنسان من كورونا؟

يختبر العلماء في جميع أنحاء العالم حاليا العديد من الأدوية من شأنها أن تنقذ حياة المصابين بفيروس كورونا المستجد مستقبلا. علماء من المستشفى الجامعي بمدينة بون الألمانية يسعون بدورهم لحسم المعركة ضد كورونا بالاعتماد على أجسام صغيرة جدا في دماء حيوان اللاما والألبكة، كما ورد في موقع "القناة الألمانية الثانية".
العلماء قاموا في تجاربهم بتطعيم حيوان اللاما والألبكة ببروتين سطحي غير ضار من فيروس كورونا والنتيجة كانت مذهلة: حيوان اللاما والألبكة لم يصابا بكوفيد 19 وإنما كون جسمهما أجسام مضادة واكتسبوا مناعة ضد هذا الوباء، حسب موقع شبكة "في.دي .إر" الألمانية.
الشيء المميز في هذا البحث الطبي هو أن الأجسام المضادة في دم اللاما والألبكة أصغر بكثير مما هو معتاد في الطبيعة.
هذه الأجسام الصغيرة تتلاءم مع أي مكان تقريبًا ويمكنها بالتالي الالتحام مع فيروسات كورونا حتى في الأنسجة العميقة وإبطال مفعولها وجعلها غير ضارة.
واكتشف العلماء بالفعل في الاختبارات العملية أن الأجسام المضادة تقاوم بنجاح سلالات فيروس كورونا الأخرى.
ويسعى الباحثون إلى بدء الدراسات السريرية في وقت مبكر من نهاية هذا العام وابتكار بخاخ أنف "ضباب استنشاقي" ضد كورونا.
ع.اع. / ...
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
قيود السفر بسبب جائحة كورونا استهدفت الأزواج والعائلات. وفي الوقت الذي لا يعرف فيه البعض متى سيرى أحباءه من جديد، يأمل كثيرون انفراج الأزمة الصحية لتعود أجواء الدفء في العلاقات الانسانية.
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
الزواج لحظة العمر ينتظرها العشاق لتتويج قصة الحب بارتباط دائم، لكن هذه اللحظة باتت صعبة المنال بسبب اجراءات الحجر الصحي. وكثيرون ينتظرون الفرصة لتحقيق لحظة العمر الأجمل، حتى ولو على نطاق ضيق، للم شمل جناحي الأسرة الناشئة.
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
في زمن كورونا قد يضطر الحبيبان لالتزام مسافة بسبب إصابة أحدهما بالفيروس أو لمجرد التحوط. أحيانا تكون اللقاءات عبر مسافة بواسطة خدمات الانترنت المتنوعة حلا مؤقتا، وهنا لقطة رمزية لحبيبين يتبادلان التهاني و التحية بالورود وبكمامات عليها شعار الحب، على أمل لقاء مباشر بعد حين عنندما تزول أسباب الفراق "الصحي".
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
تبادل النظرات والتقاء العينين والابتسام والإنصات إلى مَن ترغب في أن يقع في غرامك، وبهذا يكون من تحبه وترغب في أن يحبك قد وقع في حبك. بهذه البساطة قد يكسب الإنسان قلب شخص آخر، بحسب ما يرى الاختصاصي النفسي الأمريكي نويمان بحسب موقع "بيكسا باي" وموقع "إن 24" الإلكترونيين.
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
الابتسام يجعل الناس أكثر جاذبيةً ولطفاً وإثارة للاهتمام. فلا يوجد أفضل من أن يبتسم الشخص لمن يريد أن يقع في حبه.
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
تبادل النظرات والتقاء العينين: فالعاشقون يقضون 75% من أوقاتهم المشتركة في النظر إلى أعين بعضهم البعض بحسب دراسة استنتجتها جامعة هارفارد المرموقة.
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
المبدأ سهل: الذين ينظرون كثيراً وطويلاً إلى بعضهم البعض تنشأ ثقة متبادلة بينهم أكثر وأكثر.
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
إبداء الاحترام لمن ترغب في أن يقع في حبك وكذلك إظهار قيمته لديك، ومنحه الانطباع بأنه يربح شيئاً من خلال الارتباط بك، ألا وهو احترامك وتقديرك له.
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
فـ 48% من شركاء الحياة أو العشاق الذين ينفصلون عن بعضهم يكون سبب الانفصال هو قلة الاحترام المتبادل أو من أحد الطرفين على الأقل.
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
الإنصات والاستماع الجيد: لا بد أن تنصت جيداً إلى الشخص الذي تحبه، فهذا هو المفتاح إلى قلبه أو قلبها.
-
كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!
فالإنسان لا يوجد لديه أجمل وأحب من أن ينظر إليه ويهتم به وبحياته شخص آخر بأمانة وود. وهذا يعني أنه عندما يتحدث الشخص الذي تريده أن يقع في غرامك فلا تغيّر موضوع الكلام للحديث عن نفسك بل استمع جيداً واترك المجال له كي يتحدث عن نفسه.