 كيف يمكن أن نساعد في إعادة الحياة للأنهار والبحيرات بعد الجفاف؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 31.08.2022

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سياسة واقتصاد

كيف يمكن أن نساعد في إعادة الحياة للأنهار والبحيرات بعد الجفاف؟

الحر والجفاف الذي تشهده أوروبا هذا الصيف يعد الأشد منذ 500 عاما. إذ أدى إلى انخفاض كبير في منسوب مياه الأنهار الرئيسية، وقد يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم ذلك. فكيف يمكن أن تعود الحياة من جديد إلى الأنهار والبحيرات؟

شخصان يتجولان تحت جسر في حوض أحد الأنهار التي انحسرت في هولندا 09.08.2022

انخفض منسوب المياه في أنهار أوروبا الرئيسية بشكل مخيف ومقلق

تسببت موجات الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا هذا الصيف في انخفاض منسوب مياه الأنهار والبحيرات إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات. وعلى وقع ذلك، ارتفعت درجات الحرارة في الأنهار الرئيسة في أوروبا مثل الراين والدانوب، وتدني منسوب المياه يشكل تهديدا كبيرا للزراعة والتجارة ومياه الشرب والنظام البيئي.

مختارات

وقد أفاد المرصد الأوروبي المعني بمراقبة الجفاف بأن قرابة نصف مساحة  القارة الأوروبية باتت في دائرة خطر الجفاف، إذ يعد موسم الجفاف الحالي الأسوأ منذ 500 عاما. ومع الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري فإن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ستؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحترار أكثر، فيما يحذر العلماء من أن هذا الأمر سيزيد من ضراوة موجات الحر فضلا عن تكرارها، وسيتعين على البلدان التكيف مع تداعيات ذلك.

 خسائر انخفاض مستويات الأنهار؟

لا يؤثر انخفاض مستوى مياه الأنهار سلبا وبشكل مباشر على حياتنا فحسب، وإنما يلحق ضررا بالغا بالأنهار والبحيرات أيضا فضلا عن الكائنات الحية التي تعتمد على الأنهار.

وفي مقابلة مع DW قال خوسيه بابلو موريللو، الخبير في معهد ستوكهولم الدولي للمياه: عندما تنخفض مستويات المياه في الأنهار والبحيرات، فإن مساحات تعايش النباتات والحيوانات تقل خاصة مع تدهور جودة المياه وتضرر النظم البيئية سواء في الأنهار أو بالقرب منها وعلى ضفافها.

الطحالب تغطي جزء من أحد بحيرات كندا صورة التقطتها ناسا 05.10.2022

تكاثر الطحالب السامة يعد أحد أسباب نفوق الأسماك في الأنهار والبحيرات

وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات المياه "قد يفاقمان من مخاطر حدوث تغييرات جذرية في ظروف النظم البيئية للأنهار والبحيرات. ولا يقتصر الضرر على الأنهار فحسب. إذ يمكن أن يمتد الخطر إلى النظم البيئية في المناطق والمجتمعات التي تعيش في مناطق مصب ومنبع الأنهار خاصة وأنها تعتمد على الأنهار في تأمين مياه الشرب والري والصيد".

والجدير بالذكر أنه كلما انخفض مستوى مياه الأنهار، كلما أصبحت موطنا للبكتيريا والملوثات الأخرى مما يزيد من خطر تلوث مياه الشرب. ويقول موريللو "عندما تصبح الأنظمة البيئة تحت ضغط كبير لفترات طويلة، فإن فرص التعافي تقل".

الطحالب وتلوث المياه

ومن شأن ارتفاع درجة حرارة الأنهار أن يؤثر بالسلب على التوازن في النظم البيئة المائية، ويشدد موريللو على أن "مستوى درجة الحرارة يعد ضروريا للنظم البيئية المائية لأن ذلك يؤثر على كيمياء المياه". ويضيف بأنه "مع ارتفاع درجة حرارة المياه فإن الماء سيحتوى على أوكسجين مذاب بنسبة أقل. ومن دون الأوكسجين، يصبح بقاء الكائنات الحية على قيد الحياة مهددا".

ويقول باحثون إن نقص الأوكسجين إلى مستويات خطيرة ساهم في نفوق الأسماك مؤخرا في نهر أودر الفاصل بين ألمانيا وبولندا. حيث شكل انخفاض مستويات المياه منذ عام 2018 مع ارتفاع درجات حرارة المياه إلى حوالي 25 درجة مئوية، خطرا كبيرا على الأسماك.

وقال موريللو إن انخفاض مستويات الأوكسجين وزيادة تلوث العناصر الغذائية يؤديان في نهاية المطاف إلى تكاثر طحالب المياه العذبة في عملية يُطلق عليها "التخثث."

اسماك السلمون في نهر أدمز في كندا

زراعة الأشجار حول الأنهار قد يساعد في تعافيها من الجفاف

خطر تزايد معدل الرواسب في قاع الأنهار والبحيرات

يؤدي تباطؤ جريان الأنهار وانحسار البحيرات جراء انخفاض مستويات المياه، إلى زيادة معدل الرواسب خاصة الرمال والطمي وجزيئات التربة الأخرى في قاع الأنهار والبحيرات ما يشكل خطرا كبيرا على نمو النباتات ويلحق الضرر بالعناصر الغذائية التي تشكل مصدر حياة للأسماك والكائنات المائية الأخرى.

وقد دقت وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة ناقوس الخطر إزاء ذلك، إذ قالت إن التلوث الناجم عن الرواسب الكيماوية السامة أدى إلى أضرار بيئية بلغت حوالي 16 مليار دولار سنويا. وأعادت الوكالة زيادة معدل الرواسب إلى تآكل التربة وزيادة تعدي الإنسان على المساحات الخضراء.

ورغم ذلك، يشير موريللو إلى أن هذه الرواسب قد تكون حيوية للنظم البيئية في مناطق دلتا الأنهار والأراضي الرطبة الساحلية الواقعة بعيدا عن مجرى الأنهار. لكنه يشدد على أن هذا الأمر قد يؤثر على "طرق هجرة الأسماك الى أعلى النهر أو على توافر العناصر الغذائية للمجتمعات والكائنات التي تعيش قرب الأنهار والبحيرات".

هل يمكن أن نساعد الأنهار والبحيرات على التعافي؟

يجمع العلماء على أن السبيل الوحيد للمساعدة على عودة الحياة مرة أخرى إلى الأنهار والبحيرات، هو خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وبالتالي تقليل ارتفاع درجات حرارة الأرض. ويؤكد العلماء على أنه حتى في هذه الحالة، فإن الحصول على نتائج ملموسة في الأنهار والبحيرات سوف يستغرق وقتا طويلا قد يمتد لعقود.

ورغم ذلك، فإن هناك خطوات يمكن القيام بها لمساعدة البحيرات والأنهار على التعافي. ويقول الباحثون إن من بين هذه الطرق التشجير حول الأنهار والبحيرات والممرات المائية لمنع ارتفاع درجة حرارة المياه، وهي تجربة قد أتت بثمارها في بريطانيا حيث جرى زراعة أكثر من 300 ألف شجرة على طول ضفاف الأنهار والجداول في جميع أنحاء البلاد.

وقد ساعد هذا الغطاء النباتي في توفير الظل للمجاري المائية وخفض درجات الحرارة في الأنهار الصغيرة بمعدل ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية، وقد أدى ذلك إلى تكاثر الأسماك خاصة السلمون. كذلك عملت الأشجار على انتشار النباتات والكائنات الحية ومنع تآكل التربة وقللت معدل الترسيب والتلوث في الأنهار.

نهر أوبلاننش في بلجيكا

قامت بلحيكا بتنظيف أنهارها وإعادة الحياة إليها مما صب في صالح النظام البيئي حول الأنهار

العودة إلى الحالة الطبيعة

بناء السدود وغيرها من الإنشاءات العمرانية على الأنهار، يؤثر على قدرتها في تحمل ارتفاع درجات الحرارة فضلا عن إضعاف قدرتها على الاحتفاظ بالمياه في حالات الجفاف والفيضانات. وفي هذا السياق، فإن إعادة تأهيل الأنهار وإعادتها إلى الطبيعة يعد الحل الأمثل وذلك من خلال إزالة السدود غير المستخدمة وغيرها من الحواجز المائية مما يسمح بتدفق المياه.

وفيما يتعلق بأوروبا، فقد بلغ عدد الحواجز على الأنهار والجداول أكثر من 1,2 مليونا، وفقا لبيانات صدرت عام 2020. وفي هذا السياق، يقول تحالف بيئي يضم الصندوق العالمي للحياة البرية ومؤسسة الهجرة السمكية العالمية ومؤسسة إعادة بناء أوروبا، إنه جرى تسجيل إزالة 239 حاجزا مائيا في 17 دولة أوروبية خلال عام 2021 خاصة في إسبانيا وفرنسا والسويد.

ويضيف تحالف بأن "إزالة السدود في أوروبا" قد ساعد في عودة الأنهار إلى حالتها الطبيعية بشكل أسرع، وهو الأمر الذي لاقى إشادة من خبراء المياه. وفي هذا السياق، يقول موريللو إن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعد في تعافي الأنهار، لكن بشكل عام "نحتاج إلى تقليل الضغط الناجم عن الأنشطة البشرية على النظم البيئية للمياه العذبة".

مارتن كوبلر/ م ع

  • نهرا الراين في ألمانيا

    جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟

    ألمانيا

    صورة لوادي الراين الأوسط في شهر أغسطس/آب، وهو موقع ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، ونقطة جذب كبيرة للزوار. يضيق نهر الراين وينخفض مستواه إلى أقل من 40 سم في بعض المناطق. تعمل شركات الشحن فقط بأحمال مخفضة، ولم يعد بإمكان سفن الركاب التوجه إلى جميع المواقع. كما تتوقف العبارات عن العمل ومعها الرحلات النهرية، ويضطر السكان والمصطافون إلى سلوك طرق طويلة للعبور إلى الجهة الأخرى من نهر الراين.

  • الحرائق في إسبانيا

    جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟

    إسبانيا

    الأرض جافة جداً، شرارة واحد قد تكفي لبدء الجحيم. تستعر أسوأ حرائق الغابات منذ بدء تسجيل درجات الحرارة العالية في إسبانيا. سواء في مدن كفالنسيا، أليكانتي، مرسيا - فرق مكافحة الحرائق في عمل مستمر. تم إجلاء الآلاف من السكان - بما في ذلك السياح. وتتأثر بشكل خاص مناطق الأندلس السياحية في الجنوب وكاتالونيا وأراغون في الشمال الشرقي.

  • الحرائق في فرنسا

    جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟

    فرنسا

    في فرنسا أيضاً، بلغ الجفاف أبعاداً تاريخية. هناك حرائق في جميع أنحاء البلاد. وقعت عدة مرات على ساحل المحيط الأطلسي، الذي يشتهر بمناطقه السياحية، وخاصة في مقاطعة جيروند. وتم إجلاء آلاف السياح وأغلقت الطرق السريعة. ووقعت غابة شهيرة في منطقة دون دي بيلات يبلغ عمرها ألف عام، وتقع قرب آركاشون، ضحية للنيران.

  • الغارف في البرتغال

    جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟

    البرتغال

    منطقة الغارف هي نقطة جذب سياحي في البرتغال. وفيها مسابح فندقية مملوءة بالسياح الذين يستهلكون الكثير من المياه الحيوية في البلاد. لكن اقتصاد البرتغال يعتمد على السياحة، وهو ما شكل معضلة، لأن البلاد شديدة الجفاف وفيها المياه نادرة. وكان على الفنادق في الغارف أن تقلل من استهلاكها للمياه. وأن تبقى عاملة في نفس الوقت وهو تحد يجب أن تواجهه في الأسابيع والأشهر القادمة.

  • فيينا العاصمة النمساوية

    جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟

    النمسا

    يستمتع سياح في فيينا بنوافير المياه بعد أن وصلت درجة الحرارة إلى 39 مئوية. فيينا هي واحدة من أكثر المدن خضرة في أوروبا هي أيضًا نقطة ساخنة لتغير المناخ، لأن الحرارة تتراكم فيها بشكل غير متناسب. لذلك أطلقت المدينة خطة عمل بشأن تخفيض الحرارة - لا تشمل فقط نوافير "الاستحمام بالضباب" في شوارع المدينة، ولكن أيضاً "مناطق التبريد" ونوافير الشرب وزرع المزيد من الأشجار.

  • الحرائق في اليونان

    جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟

    اليونان

    سواء بالقرب من أثينا أو في الجزر السياحية في كريت أو ليسبوس – تشهد اليونان بأكملها حرائق مستعرة: في ليسبوس، في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، تشق النار طريقها إلى منتجع الاستحمام في فاتيرا، يبحث الناس عن ملجأ على الشاطئ ويتم انقاذهم من قبل خفر السواحل. لا يزال خطر نشوب الحرائق في جميع أنحاء البلاد قائماً.

  • مدينة دوبروفنيك في كرواتيا

    جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟

    كرواتيا

    تم حجز جولة إرشادية في مدينة دوبروفنيك وظلت الجولة قائمة رغم وصول درجة الحرارة إلى 43 مئوية. لا أحد يبدو عليه بأنه يشعر بعدم الراحة رغم ارتفاع درجة الحرارة. في كل مكان في مناطق العطلات في أوروبا، تُبذل محاولات لإبقاء السائحين سعداء، وهم، من جانبهم، يبذلون قصارى جهدهم لتجاهل الطقس المتطرف وعواقبه. ويستمتعون بإجازتهم بطرقهم الخاصة.

  • العاصمة الهولندية أمستردام

    جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟

    هولندا

    في أمستردام، يفر الناس من الحر إلى البحر - أو إلى نهر أمستل. لكن في هولندا تعاني الأنهار أيضا من الجفاف، وتنخفض المستويات في كل مكان، وتتغلغل مياه البحر المالحة في مجاري المياه. ومع ذلك، فإن الأكثر إثارة للقلق هي السدود التي تحمي 60 بالمئة من أراضي هولندا من الفيضانات، إذ أصبحت غير مستقرة بسبب الجفاف.

  • شبه جزيرة سيرميوني في إيطاليا

    جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟

    إيطاليا

    الطقس القاسي يشوه المناظر الطبيعية. تأثرت بحيرة جاردا، إحدى النقاط السياحية المزدحمة في شمال إيطاليا، بذلك أيضا وسجلت أدنى مستوى للمياه في 15 عاماً. تظهر الصخور العارية حول شبه جزيرة سيرميوني، ولا يتعرف السياح على شواطئهم المعتادة، وتختفي خلجان الاستحمام بأكملها. لا تزال الإجازات ممكنة، حسب كلام المسؤولين. لكن هل يمكن أن تكون الإجازات مع هذا الطقس مريحة؟

  • جبال الألب في سويسرا

    جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟

    سويسرا

    رغم محاولات حفظ آخر ما تبقى من الجليد من الشتاء المنصرم في ممر زانفلويرون في جبال الألب، إلا أنه ولأول مرة منذ فترة طويلة أصبحت المنطقة خالية تقريباً من الجليد. يتوقع علماء الجليد أن تصبح الصخور عارية بنهاية سبتمبر/ أيلول القادم. في عام 2012، بلغ سمك الجليد هنا 15 متراً. سيتم تكوين بحيرة من المياه الذائبة - كما هو الحال في أماكن أخرى في جبال الألب.

  • لندن

    جفاف وحرائق.. ماذا حل بالوجهات السياحية في أوروبا؟

    بريطانيا

    هل هذه الصورة حقا للعاصمة البريطانية لندن؟ الحدائق جافة جداً وصفراء بدلاً من اللون الأخضر المميز لها. وفي شوارع وحدائق لندن بالكاد ترى أحداً. الطقس حار جدا ودرجات الحرارة كسرت حاجز 40 درجة مئوية في يوليو. تم إعلان حالة الطوارئ بسبب الطقس، تلتها حالة طوارئ بسبب الجفاف في أجزاء كبيرة من البلاد في أغسطس: وهذا يعني لا يسمح بملء حمامات السباحة ولا سقي العشب ولا يمكن غسل السيارات. آنه تيرميشي/زمن البدري


 