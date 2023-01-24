كيف يمكن أن تحسم دبابات ليوبارد الألمانية المعركة في أوكرانيا؟

لماذا تصر أوكرانيا على الحصول على دبابة ليوبارد؟

بعد أشهر من الرفض، أعلنت الحكومة الألمانية الآن على لسان المتحدث باسمها، شتيفن هيبشترايت، أنألمانيا تعتزم تسليم أوكرانيا 14 دبابة "ليوبارد 2A6" من المخزون لدى الجيش الألماني.

أوكرانيا، ومنذ اليوم الأول للغزو، فاجأت الجيش الروسي بقدرتها القتالية. حيث تم إيقاف التقدم، والآن بعد مرور 11 شهرا على بدء الغزو، تم دحر القوات الروسية من عدة مناطق احتلتها.

روسيا تحضر قواتها الآن لمحاولة جديدة، مع الكثير من الدبابات، ويمكن أن تخسر أوكرانيا فيها بعض المناطق وأن تتكبد خسائر فادحة. القائد السابق في قوات الناتو، هانز-لوتر دومروزه، وخبراء آخرون، يتوقعون "هجوما (روسيا) في الربيع، فيه معارك دامية وشرسة".

ما هي الدبابات القتالية التي بحوزة أوكرانيا حتى الآن؟ وما هي الميزات الإضافية لدبابات ليوبارد؟

تمتلك أوكرانيا مئات المدرعات والدبابات الدفاعية، سواء مما يمتلكه جيشها سابقا، أو زودتها بها دول حليفة مؤخرا. كما تمتلك دبابات هجومية من الحقبة السوفييتية، من بينها دبابات قديمة مثل T72 وT80، غنمتها أوكرانيا من الجيش الروسي خلال انسحابه على وقع الضربات. وأيضا موديل T90.

والآن تأتي الدبابات الغربية، ومنها ليوبارد الألمانية، لترفع قدرات الجيش الأوكراني لشن هجوم مضاد من أجل استعادة المناطق المحتلة.

وهذه الدبابات تتفوق على نظيرتها الروسية ويمكنها تدمير الخصم في المعركة. وتعتبر دبابة ليوبارد بنسختها الحالية أفضل دبابة قتالية في العالم، بحسب المختصين.

وبها يمكن لأوكرانيا أن تفتح ممرا عبر منطقة دونباس باتجاه جزيرة القرم أيضا، وفق القيادي السابق في الجيش الأمريكي في أوروبا، بن هودجس، في مقابلة إذاعية. كما يمكن لأوكرانيا أن تبني، بهذه الدبابات القتالية الغربية المتطورة، حاجزا مصفحا يصعب اجتيازه، ويكون "مقدمة لهجوم القوات الأوكرانية لكسر خطوط الدفاع الروسية حتى الوصول إلى ماريوبول". وبشكل عام ستساهم هذه الدبابات في فتح الطريق أمام التقدم في أي اتجاه.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية منشآت الطاقة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن الضربات الروسية التي "تدمر بشكل منهجي امدادات الكهرباء والتدفئة" قبل أبرد أشهر الشتاء تشكل "جريمة حرب رهيبة". وأشار بوشمان إلى أن السلطات الأوكرانية سجلت حتى الآن نحو 50 ألف حالة جرائم حرب مفترضة. كما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "أي ضربة ضد المنشآت المدنية تشكل جريمة حرب ولا يمكن أن تبقى بدون عقاب".

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية تهجير وفصل أطفال عن أسرهم في تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت منظمة العفو الدولية أن روسيا ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها على الانتقال إلى مناطق أخرى، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. ويأتي هذا التقرير لمنظمة العفو بعد تقرير آخر في آب/أغسطس أغضب كييف لاتهامه أوكرانيا بتعريض حياة المدنيين للخطر من خلال إنشاء قواعد عسكرية في المدارس والمستشفيات.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية اغتصابات في 14 تشرين الأول/أكتوبر، دانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تتهم القوات الروسية بارتكابها في أوكرانيا، معتبرة أنها تمثل بشكل واضح "استراتيجية عسكرية" و"تكتيكاً متعمداً لتجريد الضحايا من إنسانيتهم". وطالبت السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا بـ"رد عالمي" على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب قائلة إن مدعين في كييف يحققون بأكثر من مئة جريمة محتملة.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية إعدام أسرى في 27 أيلول/ سبتمبر، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إن القوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها تُخضع أسرى أوكرانيين لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعنف جنسي وانتهاكات أخرى. وقالت ماتيلدا بوغنر، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، "إنهم يتعرضون لمعاملة قاسية ومهينة من قوات الأمن الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها بدت أنها منهجية".

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية أربع مناطق وفي 23 أيلول/سبتمبر، اتهم محققو الأمم المتحدة موسكو بارتكاب "جرائم حرب"، عارضين تقريراً يخالف الاحتراس الذي أبدته المنظمة الدولية بهذا الصدد حتى ذلك التاريخ. في المقابل، اعتبر المحققون أنه لا يزال مبكراً جداً الحديث عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بخلاف ما تؤكده أوكرانيا ومنظمات غير حكومية. وحسب التقرير، وقعت الانتهاكات في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية خيرسون في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، خلص باحثون من جامعة ييل في تقرير مدعوم من وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المئات اعتقلوا أو فُقدوا في منطقة خيرسون وأن العشرات ربما تعرضوا للتعذيب. وقال التقرير إن 55 على الأقل من حالات الاعتقال أو الاختفاء تضمنت مزاعم بالتعرض لمعاملة يمكن أن ترقى إلى التعذيب وفقاً للقانون الدولي، مثل الضرب والإيهام بالإعدام والروليت الروسي والصدمات الكهربائية وتعذيب الأقارب.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية خاركيف في حزيران/يونيو، اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب من خلال الهجمات على خاركيف التي استُخدِمت في كثير منها قنابل عنقودية محظورة أدت إلى مقتل مئات المدنيين. وقالت منظمة العفو إنها كشفت عن أدلة في خاركيف على الاستخدام المتكرر من جانب القوات الروسية للقنابل العنقودية 9N210 و9N235 والألغام الأرضية المتناثرة وكلها محظورة بموجب الاتفاقات الدولية.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية إيزيوم في أيلول/سبتمبر أعلنت السلطات الأوكرانية العثور على "450 جثة لمدنيين تحمل آثار موت عنيف وتعذيب" مدفونة في غابة عند مشارف إيزيوم في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا. وتمكن مراسل لفرانس برس في الموقع من مشاهدة جثة واحدة على الأقل مكبلة اليدين بواسطة حبل. إثر ذلك دعت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا.

من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية بوتشا أضحت مدينة بوتشا، إحدى ضواحي شمال غرب كييف، في نظر الغرب رمزاً لـ"جرائم الحرب" الروسية في أوكرانيا. وعثر في أوائل نيسان/أبريل الماضي على مئات الجثث في بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية. وتم اتهام جنود روس بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين هناك. إعداد: خالد سلامة الكاتب: خالد سلامة



ما عدد الدبابات التي يمكن للحكومة الألمانية أن تقدمها؟

هل سيقتصر ما تقدمه ألمانيا على الـ14 دبابة، التي أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية عن تسليمها لاحقا لأوكرانيا؟ أم ستكون هناك دفعات إضافية؟ عموما تتواجد دبابات ليوبارد في المخازن وورشات الصيانة وعند الشركة المصنعة، إضافة لتلك الموجودة بحوزة الجيش الألماني.

مدير شركة راينميتال، أرمين بابرغر، قال لمجلة شتيرن: يمكن لشركته أن تجهز، حتى نهاية مارس/ آذار، 29 دبابة "ليوبارد 2A4"، والتي كان من المفترض أن تسلم لسلوفاكيا وتشيكيا ضمن نظام التسليح التبادلي. وأضاف مدير الشركة أنه يمكن تجهيز دبابات ليوبارد إضافية، ولكن ذلك سيستغرق وقتا.

كان الجيش الألماني يمتلك خلال الحرب الباردة أكثر من 2100 دبابة من طراز ليوبارد 2، ولكن بعد سقوط جدار برلين وتراجع خطر الصراعات المسلحة تخلص الجيش من كثير من تلك الدبابات إما ببيعها أو منحها لدول أخرى، أو بتفكيكها والتخلص منها.

في العام الماضي كان بحوزة الجيش الألماني 312 دبابة ليوبارد 2، ولكن ليس من بينها أي دبابة قديمة من طراز "ليوبارد 2A4"، والتي يجري الحديث عنها الآن لتسليمها لأوكرانيا. الآن ستسلم ألمانيا لأوكرانيا 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2A6". ولو تقرر تسليم دفعات لاحقة في المستقبل فقد تكون دبابات "2A5" خيارا متاحا.

هل هناك دبابات قتالية أخرى تهتم أوكرانيا بالحصول عليها؟

بريطانيا أعلنت سابقا عن أنها ستزود كييف بدبابات "تشالنجر2". ولكن عسكريا من الأفضل أن تكون الدبابات من طراز واحد، قدر الإمكان. وأي عملية صيانة قد تتطلب سحب الدبابات من أوكرانيا، ثم إعادتها لاحقا. ولذلك قامت شركة صناعة الدبابات "KMW" ووزارة الدفاع الألمانية ببناء ورشة صيانة كبيرة في سلوفاكيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. وذلك من أجل صيانة أسلحة معينة مثل دبابات "PzH 2000".

كم عدد دبابات ليوبارد المتاحة؟

هناك مبدئيا 12 دولة مستعدة لتسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا، وفق مسؤول حكومي أوكراني، في تصريح لقناة ABC الأمريكية. ومن بين هذه الدول إسبانيا وهولندا والدنمارك. وبالمجمل هناك 100 دبابة ليوبارد جاهزة للتسليم. هذا التأكيد حدث خلال اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين بجنوب غرب ألمانيا الأسبوع الماضي.

وهذا يعني حسابيا أن كل الدول المجتمعة في رامشتاين، عدا تركيا، ستسلم دبابات ليوبارد. وأول من أعلن بوضوح عن ذلك كانت بولندا، التي أكدت أنها ستسلم 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2A4"، التي تكفي عدديا لبناء سرية دبابات.

الشركة المنتجة لليوبارد "كراوس مافاي فيغمان" أنتجت حتى الآن 3500 من دبابات ليوبارد 2. ولكن العدد الأكبر منها تحتاجها الدول المالكة للدفاع الذاتي.

أين موقع الناتو من هذه الخطط؟

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يينس ستولتينبيرغ، طالب بسرعة تسليم الأسلحة الجديدة، وهناك حاجة "لأنظمة ثقيلة ومتطورة"، على حد تعبيره. وأضاف المسؤول النرويجي: "الطريق الوحيد لضمان السلام الدائم يكمن في إفهام بوتين بأنه لن يستطيع الانتصار في أرض المعركة". ولكن النقاد يحذرون من تصعيد أكبر.

كيف هو الرأي العام في ألمانيا بشأن تسليم دبابات ليوبارد؟

هناك انقسام واضح في الرأي بين الألمان، وفق استطلاع أجرته شبكة القناة الألمانية الأولى "ARD"، يوم الخميس الماضي. يؤيد 46 بالمئة من المستطلعة آراؤهم تسليم الدبابات. وفي المقابل فإن 43 بالمئة يعارضون. والـ11 بالمئة الآخرون لم يحسموا موقفهم.

تاغسشاو/ف.ي