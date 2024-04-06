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كيف يمكنك الاستمتاع بكسوف الشمس وتجنب مخاطره؟

سوشميتا راماكريشنان
٦ أبريل ٢٠٢٤

ستشهد أمريكا الشمالية كسوفًا كليًا للشمس في االثامن من شهر أبريل/ نيسان الجاري. من خلال هذا التقرير نكشف كيف وأين يمكن مشاهدته.

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مراقبة كسوف الشمس في المكسيك
النظارات الواقية من الأشعة المضرة خلال حدوث الكسوف تبقى ضرورية لعدم إصابة العيون بأذىصورة من: Francisco Canedo/Xinhua/dpa/picture alliance

خلال منتصف نهار 8 أبريل/ نيسان، ستظلم السماء فوق أجزاء من أمريكا الشمالية لبضع دقائق. والسبب هو كسوف كلي للشمس سيبدأ فوق القارة قرب مازالتان بالمكسيك إلى ما وراء مونتريال بكندا، مروراً باثنتي عشرة ولاية في الولايات المتحدة.

وسيبلغ عرض المسار الذي يمكن من خلاله رؤية كسوف الشمس الكلي حوالي 115 ميلًا، وفقًا لوكالة ناسا. وستحجب أشعة الشمس للحظات، مما يتسبب في حالة مظلمة مؤقتة تشبه الغسق خلال ذروة النهار.

وسيمر كسوف سنة 2024 عبر العديد من المدن الكبرى فيالولايات المتحدة، بما في ذلك دالاس وليتل روك وإنديانابوليس وكليفلاند وبوفالو وبرلنغتون.

لكن تعتمد المدة التي يمكن خلالها مشاهدة الكسوف على مكان تواجد الأشخاص، فوفقا لوكالة ناسا، من المرجح أن يكون كسوف هذه السنة مرئيا لمدة تتراوح بين 4 دقائق إلى 4,5 دقيقة على طول المواقع المختلفة على مساره.

من سيفوته هذا الحدث الفلكي الاستثنائي، سيضطر للانتظار إلى غاية سنة 2045 ليتكرر حدث كسوف الشمس المقبل فوق أمريكا الشمالية.

كسوف الشمس في السلفادور
صورة تعبيرية لأشخاص يراقبون ظاهرة الكسوف سابقاصورة من: Jose Cabezas/REUTERS


ماهي مخاطر كسوف الشمس الكلي؟
عندما يمر القمر مباشرة بين الأرض والشمس، فإنه يحجب بعض الضوء الذي يصل إلى الأرض، ويسمى هذا الحدث كسوف الشمس. وأثناء الكسوف، قد يلاحظ المتتبعون للحدث الفلكي ظلالًا غريبة على شكل هلال على الأرض، وانخفاضًا مفاجئًا في درجة الحرارة، وسلوكًا غريبًا بين الطيور والحيوانات.

إن رؤية الشمس من خلال عدسة الكاميرا أو المنظار أو التلسكوب بدون نظارات شمسية واقية خاصة بالظاهرة، سيؤدي إلى إصابة العين بضرر خطير على الفور. وبذلك لا تستقيم متابعة الحدث الفلكي دون النظارات التي تحمل رمز المنظمة الدولية للمعايير (ISO) 12312-2.

وعلى عكس ما يتم تداوله من إشاعات فليس هناك أي انعكاس أو ضرر للكسوف على الأطعمة، أو أي ضرر على النساء الحوامل وأجنتهن.

جدير بالذكر أنه رغم حدوث الكسوف الكلي للشمس كل عام ونصف إلى عامين تقريبًا، فإنه في الغالب ما تشهده مناطق نائية، مما يجعل من الصعب مشاهدته دائما.

أعدته للعربية: ماجدة بوعزة

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