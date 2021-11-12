 كيف يعيش سكان الحدود بين بيلاروسيا وبولندا مأساة المهاجرين | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.11.2021

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سياسة واقتصاد

كيف يعيش سكان الحدود بين بيلاروسيا وبولندا مأساة المهاجرين

منذ مدة لم تشهد القرى الواقعة على الحدود الغربية لبيلاروسيا حالات تقطع سبل بأشخاص هناك. لكن الآن ومع تزايد المهاجرين هناك يشعر سكان القرى على الحدود البولندية البيلاروسية بانعدام الأمان. أوضاع مؤسفة تشهدها المنطقة!

لاجئون يقيمون على حدود بيلاروسيا مع بولندا انتظارا لفرصة للعبور إلى أراضي الاتحاد الأوروبي (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)

مع دخول البرد يعاني اللاجئون والمهاجرون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا ويحاولون تدفئة أنفسهم قليلاً بنيران صغيرة.

هي منطقة مهجورة في الغالب. الحديث هنا يدور عن منطقة كامينيتس القريبة من محمية بيلوفاشسكايا الشهيرة الواقعة على الحدود البلاروسية البولندية.

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أزمة اللاجئين على حدود بولندا تدخل طورا جديدا، إذ اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لحليفتها بيلاروسيا. كما دعت ثلاث دول إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة.

يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا وسط تصاعد الأزمة الحدودية بينها وبين بولندا. حتى الآن يتمسك الاتحاد بنهج العقوبات، فهل تكفي لردع بيلاروسيا عن استغلال محنة المهاجرين في خلافها مع الاتحاد الأوروبي؟

مئات بل آلاف المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. لاجئ سوري مقيم منذ أعوام في النمسا يبحث عن والديه المفقودين عند الحدود بعد أن فقد الاتصال بهما. فهل تمكن من اللقاء بهما؟

عبر معبر حدودي واحد فقط، يمكن الوصول، بشكل قانوني، من هنا إلى بولندا المجاورة. والآن وبسبب قيود فيروس كورونا على مواطني بيلاروسيا، لم يتم تسجيل أي حالات عبور عند نقطة التفتيش بيستشاتكا. رغم ذلك، يشعر سكان القرى البيلاورسية في المنطقة المحيطة بالحدود الغربية لبيلاروسيا بقلق شديد والسبب هو كثرة الأشخاص الموجودين على الحدود.

في قرية أوبرفشتشينا، يعيش السائق ميخائيل (50 عاماً) (تم تغيير اسمه) ويعمل في شركة زراعية في قريته. يقع منزل ميخائيل على بعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود البولندية.  لكنه لم يول اهتماماً لتجمع الأشخاص على الحدود.

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"صحيح أن الحدود البولندية قريبة، لكن عبورها من هنا غير قانوني. لدخول بولندا علينا الذهاب بالسيارة إلى بيستشاتكا على بعد 8 كيلومترات"، حسبما يقول ميخائيل. لا يمكن للمواطنين، غير المقيمين هناك، الدخول إلى الشريط الحدودي. ما يعني أن سكان المنطقة هناك هم فقط من يُسمح لهم بجمع الفطر والتوت في الغابة. وهذا يتطلب تصريحا خاصا يتم إصداره من قبل دائرة الحدود المسؤولة. ومن يدخل إلى الغابة بدون تصريح يعتبر مخالفاً وتتم معاقبته بدفع غرامة مالية أما بالنسبة للأجانب فيتم ترحيلهم.

علامة تحذير على الشريط الحدودي بين بولندا وبيلاروسيا

علامة تحذير على الشريط الحدودي بين بولندا وبيلاروسيا

يملك كل سكان المنطقة أرقام هواتف أقرب نقطة حدودية، وفي حال وجود شخص غريب يقوم سكان المنطقة "بالإبلاغ عنه فوراً"، حسبما يؤكد ميخائيل. لكن هذا الخريف كان مختلفاً، إذ ظهر، وبشكل مفاجئ، عشرات الأشخاص في المنطقة الحدودية قادمين من العراق ودول أخرى. علماً بأنه لم يطرأ أي تغيير على القوانين البيلاروسية المتعلقة بإقامة المواطنين البيلاروسيين والأجانب الموجودين في المنطقة الحدودية.

في انتظار السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي!

في قرية أوبيروفشتشينا، التي يعيش فيها ميخائيل، لم يرَ المواطن البيلاروسي أي مهاجر أو لاجئ، حسبما يقول. لكن الأمر يختلف في القرى المجاورة لمنطقة كامينيتس، حسبما يؤكد، مضيفاً "بحسب معلوماتي، تم استجواب رئيس شرطة المنطقة من قبل مجلس إدارة القرية". إذ يشعر كثير من سكان المنطقة بانعدام الأمان.

هؤلاء اللاجئون من الصومال عالقون في غابة بالقرب من الحدود في بيلاروسيا منذ أسابيع

هؤلاء اللاجئون من الصومال عالقون في غابة بالقرب من الحدود في بيلاروسيا منذ أسابيع

لم تنشر الصحف المحلية سوى خبر قصير عن زيارة رئيس الشرطة فيكتور فودشيتسا لمجلس إدارة القرية، بل وحتى التغطية الإعلامية عن الأوضاع على الحدود هي أيضا محدودة جداً. وأكد فودشيتسا أن الشرطة المحلية تسيطر وبشكل تام على الأوضاع عند الحدود. "يعيش المهاجرون في مخيمات بانتظار مواصلة رحلتهم إلى الاتحاد الأوروبي. وإلا ستتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية"، حسبما يؤكد فيكتور فودشيتسا. لكن لم يتطرق الخبر إلى كيفية وصول المهاجرين إلى بولندا بشكل قانوني.

رحلات جوية جديدة من الشرق الأوسط؟

ينحدر سيرغى (لم يفضل ذكر اسمه بالكامل) من مدينة بريست البيلاروسية. سابقاً، كان يعمل كحارس للحدود. ولا يزال سيرغى على اتصال دائم بزملائه السابقين ويشعر بالأسف تجاههم بسبب الأوضاع الحالية التي يعيشونها. وبالنسبة له "فإن حرس الحدود البيلاروسي هم أداة لتنفيذ خطط مستفزة. في البداية، اُعتبرت الحدود الليتوانية نقطة ضعف، وتم بذل محاولات لتوجيه الناس إلى الحدود هناك. لكن الأوضاع تزداد سوءاً الآن أمام حدود بولندا"، يقول سيرغى.

جنود بولنديون مسلحون على الحدود مع بيلاروسيا (27 أغسطس/ آب 2021)

أقامت بولندا باستخدام أسلاك شائكة خط حدود مع بيلاروسيا ووقف خلف الأسلاك جنود مسلحون لمنع دخول مهاجرين.

على الحدود البولندية، لم تشهد مدن كبرى مثل غرودنو وبريست قدوم لاجئين أو مهاجرين. فبعد وصول اللاجئين إلى مينسك وإقامتهم لمدة قصيرة في العاصمة البيلاروسية، يتم نقلهم مباشرة إلى الحدود الخضراء. لكن هنالك افتراضات تشير إلى أن تغييرات ستطرأ على طريق نقل المهاجرين. فإلى جانب الرحلات الجوية الحالية التي تنطلق من الشرق الأوسط إلى مينسك، سيتم تنظيم رحلات تنقل المهاجرين إلى مطارات إقليمية. حتى الآن لم يتم تخطيط رحلات جوية إلى بريست. وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول هبطت آخر طائرات مستأجرة من تونس ومصر. ولا يوجد أي معلومات عن رحلات طيران جديدة.

إقرأ المزيد: بولندا....لاجئ سوري في رحلة بحث عن والديه على الحدود!

في رحلة البحث عن المسؤولين!

في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، زار منطقة بريست عدة ممثلين بارزين في السلطات الأمنية البيلاروسية. من بينهم ألكسندر فولفوفيتش، وكيل مجلس الأمن،  الذي زارالنقاط الحدودية في مقاطعة كامينيتس. وأكد لوسائل إعلام رسمية أن على بيلاروسيا الآن "محاربة الهجرة غير القانونية وحماية مصالح جيرانها الأوروبيين".

Infografik Karte Lettland Litauen Polen neue Flüchtlingswege AR

وبالنسبة له، فإن السلطات البيلاروسية "أشارت مراراً وتكراراً إلى ضرورة استئناف مشاريع التعاون عبر الحدود التي تم إيقافها"، ويزعم الرجل أنه تم تجاهل الاقتراحات لتحقيق ذلك، ويقول فولفوفيتش إن قضية الهجرة موضع ترحيب من قبل الغرب "ليحول عواقب أفعاله غير المدروسة إلى الجانب البيلاروسي".  

كما يرى حارس الحدود السابق سيرغى أن الثقة بين سلطات الحدود البيلاروسية والدول المجاورة تتضرر بشكل خطير ويقول: "كان هناك العديد من المشاريع المشتركة لتسهيل عبور سكان المناطق المجاورة للحدود مثلا" ويتأسف الرجل لأن سكان المناطق الحدودية "أصبحوا هم الآن ضحايا لأزمة الهجرة".

بسبب تدهور الأوضاع على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، تتهم بروكسل حاكم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بتهريب اللاجئين والمهاجرين عمداً من الشرق الأوسط إلى الاتحاد الأوروبي. وذلك رداً على العقوبات الأوروبية على نظام الحكم الاستبدادي في مينسك.

ومن جانبها، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إلى فرض مزيد من العقوبات على مينسك. ويتوجب على بيلاروسيا الكف عن "استغلال المهاجرين بشكل عبثي" ولأغراض سياسية، حسب فون دير لاين.

يذكر أن بروكسل لم تعترف منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في صيف 2020، بألكسندر لوكاشينكو رئيساً لبيلاروسيا.

 أليس بيتروفيتش/ د.ص/ ص.ش

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


 

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