 كيف يعزز الإنترنت التطرف اليميني؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

كيف يعزز الإنترنت التطرف اليميني؟

لا يزال الباحثون يعرفون القليل نسبياً عن "الذئاب المنفردة" من ارهابيي اليمين المتطرف، إنهم الذين يخططون وينفذون الجرائم بدوافع يمينية متطرفة بشكل منفرد، لكن يبدو أن كثيراً منهم قد أصبحوا متطرفين عبرالإنترنت. كيف ذلك؟

Symbolbild Online Radikalisierung von Terroristen (picture alliance/chromorange/C. Ohde)

إرهاب

نعلم الآن أن "توبياس ر" الرجل الذي يقف وراء الهجوم الإرهابي الدموي الذي وقع يوم الأربعاء (19 شباط/ فبراير 2020) في هاناو في غرب ألمانيا، قد نشر مقاطع فيديو عنصرية على الإنترنت، وهي تردد جنبا إلى جنب بيانه المزعوم بعض نظريات المؤامرة اليمينية المتطرفة المنتشرة على شبكة الإنترنت اليوم. من الواضح أنه أحد الأفراد الذين جرى دفعهم الى التطرف عبر الإنترنت.

يشير تحليل أجرته وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية عام 2019 إلى أنها تكافح لتتبع "الذئاب المنفردة" المتطرفة. و يزعم أن كثيراً منهم قد تطرف ليس من خلال الانخراط مع جماعات اليمين المتطرف المعروفة، وإنما بشكل منفرد. في الصيف الماضي، أطلقت الوكالة وحدة عاملة لمراقبة السلوك المتطرف على وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة تهديد التطرف عبر الإنترنت.

مشهد اليمين المتطرف نشط للغاية على الإنترنت

ترى مؤسسة أماديو أنطونيو ومقرها برلين، والتي تعمل على مواجهة التطرف اليميني، أنه يمكن للأفراد أن يصبحوا متطرفين بسهولة عبر الإنترنت. يقول ميرو ديتريتش، الذي أشرف على دراسة استغرقت عامين لمحتوى الوسائط الاجتماعية المتطرفة، إن هناك : "شبكة من المحتوى على الإنترنت تخاطب المجموعات المستهدفة المختلفة وتجذبهم إلى عالم بديل (متطرف)".

يقول ديتريتش، منذ نشأة الإنترنت، تعلم النشطاء اليمينيون المتطرفون، على الرغم من "التجربة والخطأ"، تأطير المحتوى ورعايته لجذب المتطرفين. ويقول إن هؤلاء النشطاء سارعوا بتجربة منصات جديدة على الإنترنت واعتمادها، وكذلك إنتاج مردود مادي، على سبيل المثال من خلال إعلانات "يوتيوب"، والتبرع، وحملات التمويل الجماعي. ويجادل بأن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يتواصلون بشكل متزايد مع بعضهم البعض على شبكات "Dark social"، والتي يصعب مراقبتها.

Hanau Trauer um Opfer nach Amoklauf (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

قد يؤدي التطرف عبر الإنترنت إلى هجمات إرهابية، كتلك التي شهدتها بلدة هاناو الألمانية.

تطبيقات الدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي قد تساهم في التطرف

وفقاً  لدراسة مؤسسة أماديو أنطونيو، هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر التطرف عبر الإنترنت. أحدها  خوارزمية التشغيل التلقائي في "يوتيوب"، والتي على الرغم من أنها قد ضبطت إلى حد ما، فإنها لا تزال تميل إلى الترويج لمحتوى مثير للجدل.

وعامل آخر هو القدرة على إنشاء دردشات المجموعة مع 200 ألف مستخدم على خدمة "تيليغرام ماسنجر". غير أن تطبيق "واتساب" يحدد عدد المستخدمين في مجموعة الدردشة بـ 256 شخصاً على الأكثر. يسمح تطبيق "تيلغرام"  أيضاَ للمستخدم بالعثور على مستخدمين آخرين. يمكن أن توفر كلتا الميزتين منصة كبيرة لنشر المحتوى المتطرف.

تشير الدراسة أيضاً إلى أن المتطرفين على "إنستغرام" قد بدأوا في نشر أيديولوجيتهم من خلال استخدام هاشتاغات شعبية. كما أن "حركة الهوية" قد بدأت في نشر محتوى متطرف يميني ولكن بطريقة مختلفة. علاوة على ذلك، بدأ المتطرفون في إنشاء منصاتهم الخاصة على الإنترنت والتي تعمل بشكل فعال على إيقاف أي شخص لا يشاركهم نظرتهم للعالم. ووجدت الدراسة أن تأثير "غرفة الصدى" هذه يعزز طريقة تفكيرهم. وبحسب الدراسة، فالعديد من أولئك الذين يجتمعون على هذه المنصات يعتبرون أنفسهم "صليبيو العصر الحديث"، الذين يجب عليهم إنقاذ "العالم الغربي".

مشاهدة الفيديو 01:51

ما الذي ستفعله المانيا لمحاربة خطاب الكراهية على الإنترنت؟ #مسائية_DW

الروايات المسمومة

تشير الدراسة إلى أن الروايات المسمومة، مثل تلك التي تدعي أن الألمان يهجرون من قبل الأجانب، من شأنها أن تنتشر بسهولة عبر الإنترنت. عندما يصادف المستخدمون محتوى مثير للريبة عبر الإنترنت يؤكد مثل هذه الروايات، يشعرون بشكل متزايد بالتهديد ويصبحون أكثر انفتاحاً على الحلول الجذرية.

تشير الدراسة إلى أن الأوساط اليمينية المتطرفة في مختلف البلدان تستخدم الإنترنت للتواصل مع بعضها البعض. وتستخدم اللغة الإنكليزية كلغة مشتركة للتواصل فيما بينهم. والإرهابيون اليمينيون المتطرفون يتعلمون ويستلهمون من بعضهم البعض، الأمر الذي قد يحفز آخرين على ارتكاب جرائم مماثلة.

منذ هجوم أندرس بريفيك الإرهابي في عام 2011، بات من الشائع أن يترك الإرهابيون المتطرفون اليمينيون بياناً. ومنذ هجمات كرايست تشيرش في عام 2019، قام العديد من المتطرفين ببث جرائمهم.

تفيد الدراسة أنه من خلال بث أعمالهم الوحشية، يسعى هؤلاء الإرهابيون إلى جذب اهتمام وسائل الإعلام والانترنت. وبينما يبدو أنهم مثل "الذئاب الوحيدة أو المنفردة"، فإنهم في الواقع مرتبطون بشبكة واسعة من المتطرفين المتشابهين في التفكير.

كاي أليكساندر شوتس/ ر.ض

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء تنامي كراهية الأجانب والتشدد اليميني في شرق ألمانيا، محذرة من أنهما يشكلان تهديدا على السلم الاجتماعي وينفر المستثمرين الأجانب. الإحصائيات الأخيرة تؤكد هذه المخاوف: ففي عام 2014 مثلا سجل 47 من الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد.

  • Deutschland NPD Wahlkampfveranstaltung in Hamburg

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    فمثلا، على الرغم من أن نشاط النازيين الجدد لا يقتصر على ألمانيا فحسب، بل سجل في عدد مناطق من العالم على غرار أمريكا والنرويج، إلا أن حزبهم "حزب ألمانيا القومي الديمقراطي" لم ينجح حتى الآن في الدخول إلى البرلمانات المحلية والمجالس المحلية إلا في شرقي ألمانيا.

  • Deutschland Demo der Anti-Islam-Bewegung Hagida in Hannover

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    شكلت مدينة دريسدن، بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، مهد ومعقل حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) التي تتظاهر منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2014 ضد الإسلام والمسلمين وتواجد الأجانب في ألمانيا. وقد بلغت هذه الاحتجاجات ذروتها مع تدفق سيل اللاجئين، وأغلبيتهم من سوريا، على ألمانيا العام الماضي.

  • Symbolbild Flüchtlingsgegner Pegida AFD Rechte

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    خلال احتجاجاتهم الليلية التي تنظمها حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) لم يتوان اليمينيون المتطرفون عن التعبير عن رفضهم لقدوم اللاجئين إلى ألمانيا. في إحدى المظاهرات حمل أحدهم لافتة تصور أناسا في قطار – وذلك في إشارة إلى أن أغلبية اللاجئين قدموا إلى ألمانيا في القطارات انطلاقا من المجر والنمسا – وقد كتب عليها بالإنجليزية: "اللاجئون غير مرحب بهم، عودوا بعائلاتكم إلى أوطانكم".

  • Dresden Pegida Demonstration 12.01.2015

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    اليمين المتطرف يرفضو أيضا التعددية الثقافية في إشارة إلى المهاجرين، الذين يعيشون في ألمانيا منذ عقود، ويعتبرونها دخيلة على الثقافة الألمانية. في الصورة أحد المتظاهرين في احتجاجات نظمتها حركة بيغيدا في مدينة دريسدن وهو يحمل لافتة كتب عليها "يجب وقف التعددية الثقافية. وطني (يجب) أن يبقى ألمانيّا".

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديدات بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. وفي الواقع، فقد شهد حزب المستشارة، الحزب الديمقراطي المسيحي، تراجعا في الانتخابات البرلمانية المحلية لعدد من الولايات الألمانية، وليس في شرق ألمانيا فقط.

  • Deutschland Geplantes Flüchtlingsheim in Flammen in Bautzen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - تحسب على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة. الصورة تظهر بناية خصصت لإيواء اللاجئين في بلدة باوتسن وهي تحترق. كما أظهرت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان بفعل إجرامي.

  • Deutschland Pegida gegen Moscheen Plakat in Dresden

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    بعدما سمع اليمنيون المتطرفيو أن طائفة الأحمدية تريد أن تبني مسجدا بمنطقة نائية في إيرفورت بولاية تورينغن، شرقي ألمانيا، حتى سارعوا للاحتجاج رغم أن الأمر لم يتعد طور التخطيط. ورغم أن هذا المسجد الذي لايزال مجرد حبر على ورق هو الأول من نوعه في الولاية بأسرها والثالث في شرقي ألمانيا (باسثناء برلين)، إلا أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي يرى فيه مشروعا بعيد المدى لأسلمة ألمانيا.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    الاحتجاج على بناء المساجد من قبل البعض في ألمانيا ليس بالأمر الجديد. بيد أن البعض استخدم وسائل أخرى للتعبير عن احتجاجه: ففي عام 2013 ومع انطلاق أشغال بناء أول مسجد في مدينة لايبتسغ وثاني مسجد على الإطلاق في شرق ألمانيا (باستثناء برلين) قام مجهولون بوضع رؤوس خنازير دامية على أرضية المبنى. حادث مماثل تكرر بعدها بثلاث سنوات عندما وضع مجهولون خنزيرا صغيرا ميتا أمام مسجد في المدينة ذاتها.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    لأكثر من 10 سنوات ويمنيون متطرفون، ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا، يقتلون أناسا في مختلف أنحاء ألمانيا. والمتهمون هم أوفه موندلوز، أوفه بونهارت (في الصورة – في الوسط) وبيآته تشيبه. ضحاياهم: ثمانية أتراك ويوناني وشرطية. دافعهم في ذلك هو كراهيتهم للأجانب. وإلى حدود عام 2011 كان الرأي العام يجهل هوية هؤلاء وأن القتلة هم من اليمينيين المتطرفين.

    الكاتب: شمس العياري


 

مختارات

باحثة ألمانية تكشف في كتاب جديد آليات التطرف على الإنترنت  

الاستخبارات الداخلية تحذر من تنامي اليمين المتطرف بألمانيا

يرى رئيس الاستخبارات الداخلية بألمانيا أنه تم رصد "زخم جديد" في أوساط اليمين المتطرف خصوصا بشرق البلاد، من أدواته التواصل المكثف عبر الإنترنت والأخبار الزائفة والدعاية الكاذبة. ويدعو المسؤول لزيادة مراقبة الانترنت. (13.05.2019)  

ألمانيا- منفذ الهجوم في هاله يعترف بدوافعه اليمينية المتطرفة

من خلال مقطع فيديو بالانترنت علم المحققون الألمان دوافع شتيفان ب.، مطلق النار على الكنيس اليهودي في هاله بألمانيا. والآن اعترف هو بنفسه للمحققين بدوافعه وراء الجريمة، التي أودت بحياة شخصين اثنين هما امرأة وشاب. (11.10.2019)  

مواضيع ذات صلة

Close Up Junge Frau

حياة السود في ألمانيا ـ مشروع يسعى للحد من التمييز ضدهم 28.04.2020

السود هم أكبر أقلية يراها المرء في ألمانيا، لكن حجم معاناتهم من العنصرية والتمييز يبقى دائما مسكوتاً عنه. مشروع "Afrozensus" يريد تغيير هذا الواقع من خلال التحري لدى ذوي الأصول الإفريقية عن خبراتهم في هذا البلد.

Griechenland Flüchtlingslager Moria | Coronavirus

عن الحجر واللجوء.. قصص وتعليقات من مهاجرين في أوروبا 07.04.2020

كيف يؤثر الحجر وتقييد التنقل على طالبي اللجوء في إيطاليا وألمانيا وبلدان أخرى في جميع أنحاء أوروبا؟ مهاجر نيوز طرح هذا السؤال على متابعيه عبر Facebook وكانت هذه هي بعض الإجابات.

Pressekonferenz in Berlin über die neuesten Entwicklungen bei COVID-19-Coronaviren

كورونا- ألمانيا تغلق حدودها ووفاة أكثر من ألفي شخص في أوروبا 15.03.2020

أسوة بدول أوروبية عديدة أعلنت ألمانيا إغلاق حدودها بشكل واسع، كما بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في عموم البلاد نحو 5000. في المقابل ذكرت مصادر إعلامية أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا تجاوز ألفي شخص في أوروبا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  