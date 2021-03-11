 كيف يسعى بن سلمان لجعل السينما إحدى مظاهر السعودية ″الحديثة″؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 21.03.2021

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ثقافة ومجتمع

كيف يسعى بن سلمان لجعل السينما إحدى مظاهر السعودية "الحديثة"؟

دور السينما في السعودية ليست مجرد فضاء للترفيه، بل هي أحد وجوه رؤية المملكة نحو مزيد من الانفتاح الاجتماعي في عهد الأمير محمد بن سلمان الراغب في صناعة سينمائية محلية، غير أن الرقابة تتهدد هذه الأفلام والمسلسلات.

Saudi-Arabien Kino | Pop Corn

فجر جديد للسينما في السعودية منذ إعلان السلطات عام 2018 إنهاء حالة النظر التي كانت مفروضة على دور السينما على مدار 35 عاما. هكذا بدأت تباشير صناعة سينمائية في الظهور وأضحت أمام شعب السعودية، الذي يناهز عدده 35 مليون نسمة، فرصا جديدة للاستمتاع بالترفيه.

افتتحت أبواب أول دار سينما في السعودية بعد إنهاء الحظر يوم 18 أبريل/نيسان 2018، وكان أول عرض سينمائي هو فيلم "النمر الأسود" أمام جمهور مختلط، غير أن السلطات أتاحت للراغبين في الدخول إلى دور السينما الاختيار بين حضور مختلط أو حضور مخصص للرجال أو النساء. تقول زينة صفير، الخبيرة في صناعة السينما العربية ومخرجة ومنتجة الأفلام الوثائقية في لبنان، في حديث لـ DW عبر الهاتف: "قبل جائحة كورونا، كانت مراكز التسوق مكتظة أيام الجمعة بالناس الذين يذهبون إلى دور السينما".

فيلم النمر الأسود أول فيلم يعرض بعد حظر دام 35 عاما

فيلم النمر الأسود أول فيلم يعرض بعد حظر دام 35 عاما

استثمارات ضخمة

تتوقع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أن يصل عدد دور السينما بحلول عام 2030 إلى 350 داراً بـ2500 فيلم يعرض في عموم المملكة، وأن تصل قيمة الصناعة السينمائية إلى مليار دولار، كما تتوقع المملكة أن يرتفع الإنفاق الأسري على الترفيه من 3 بالمائة إلى 6 بالمائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي.

مختارات

فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط يؤثران بقوة على الميزانية الحكومية السعودية. المملكة أعلنت عن رفع للضرائب واقتطاعات كبيرة تؤثر على المواطن العادي، ما يعني نهاية نموذج الرفاه السعودي. فما تاثير ذلك على مستقبل بن سلمان؟

تلقي قضية الفتاة السعودية رهف القنون الضوء على حالات مشابهة لسعوديات فررن من بلادهن رفضاً لعادات مجتمعية وضغوط أسرية، لكنها في الوقت ذاته تعيد تسليط الضوء على دور خفي تلعبه السفارات السعودية في الخارج في هذا الشأن.

أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان في 25 أبريل 2016عن رؤية السعودية 2030 لإعادة هيكلة اقتصاد المملكة النفطية.ولكن بعد أشهر من إعلان الفكرة، تبقى معالم هذا المشروع العملاق غامضة.

وركز ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على مجال الترفيه في خططه للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، في إطار "رؤية 2030" التي أعلنها عام 2016 (كان حينها وليا لولي العهد)، وأعلن لاحقاً عن تمويل بقيمة 64 مليار دولار لإنتاج المسلسلات التلفزيونية.

خطة ولي العهد تعني تخفيف القيود الاجتماعية والمساح بصناعة سينمائية عبر توفير البنى التحتية اللازمة لذلك وتشجيع الإنتاج المحلي وخلق ما يصل إلى 30 ألف فرصة عمل. ولأجل تحقيق هذا الهدف، أسست السلطات السعودية الهيئة العامة للترفيه والمجلس السعودي للأفلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

 كما بدأت منصة نتفليكس شراكة مع الاستوديو السعودي "تلفاز 11" لأجل تقديم إنتاج محلي. "نقوم بتوسيع مكتبتنا الخاصة بالمحتوى السعودي، ونحاول إظهار جمالية السرد السينمائي السعودي عبر دعم الجهود المحلية، والهدف إنتاج قصص أصلية وجذابة تروق للمتابع العربي والعالمي" يقول مسؤول من نتفلكس الشرق الأوسط في تصريح صحفي.

سينما بخصوصية سعوية

يعني هذا التشجيع الرسمي أن الأفلام المنتجة ستكون سعودية بالأساس بشكل لا يتعارض مع إنتاجات سعودية قليلة ظهرت قبل عام 2018، منها فيلم "وجدة"  لهيفاء منصور الذي صدر عام 2012 ويعدّ أول فيلم روائي طويل في السعودية، "الزيارة الأخيرة" للمخرج عبدالمحسن الدهبان، و"بركة يقابل بركة" للمخرج محمود صباغ. "صُنّاع الأفلام السعوديون الجدد يصدّرون موضوعاتهم وهويتهم"، توضح المنتجة صفير. ومن الثيمات والمواضيع السينمائية التي ستظهر في هذه الأفلام ما يخصّ التفاعلات الأسرية والاجتماعية كالحب والغيرة والتغيّر المجتمعي. 

المخرجة السينمائية السعودية هيفاء المنصور

المخرجة السينمائية السعودية هيفاء المنصور

وبات ممكناً في السعودية الآن إنتاج الأفلام وتوزيعها وتصديرها، ويقول سيباستيان سونس، باحث في شؤون الشرق الأوسط لـDW عربية إن "ولي العهد يدفع في اتجاه الأفلام الوطنية كجزء من استراتيجيته لخلق معنى للهوية الوطنية يرى بأنها أكثر حداثة".

لكن رغم كل هذا التشجيع، فالرقابة على الأفلام السعودية لا تزال حاضرة بقوة في البلد، كما توجد رقابة كذلك على طرق تمويل الإنتاجات.

ووفق استطلاع رأي من المجلس البريطاني في السعودية، فـ43 في المائة من المشاركين قالوا إن التمويل المالي هو أحد أكبر المشاكل التي تواجه صناعة الأفلام، بما أن التمويل لا يزال حكوميا ويأتي من ثلاثة مصادر رئيسية، مركز الملك عبد العزيز لثقافات العالم، ولجنة للدعم من وزارة الثقافة، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وكشف استطلاع للمجلس البريطاني في السعودية، شارك فيه صناع أفلام وطلبة وأطر في التعليم حول نظرتهم لمستقبل السعودية في السينما، أن 77 بالمائة من المستجوبين يعتقدون أن منصات الفيديو تحت الطلب ستكون أكبر وسيلة لمشاهدة الإنتاجات السعودية.

غير أن هذه المنصات ستبث فقط الإنتاجات المرخص له، في بلد تحضر فيه الرقابة بقوة.

كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، أشارإلى أن وثائقي "المعارض" (أو المنشق، بالإنجليزي The dissident) لصاحبه برايان فوغل، وهو عمل يحكي قصة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قد تعرّض لهجوم واسع منظم من حسابات سعودية على موقع "روتن توماتوس" الخاص بتقييم الأفلام، بغرض تعميم تقييم سلبي عن الفيلم بشكل لا يشجع الناس على مشاهدته.

جينيفير هوليس/إ.ع

  • Saudi Arabien Verschleierte Frau in einem Auto in Riad (picture-alliance/dpa/EPA/Str)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    قيادة السيارة

    سعت السعوديات منذ زمن طويل لقيادة السيارة، و تعرض بعضهن للسجن بسب تحديهن لقرار منع قيادتهن للسيارة. ولم يسمح لهن بالتمتع بحق قيادة السيارة حتى نهاية العام الماضي. إذ أصدر الملك السعودي مرسوما يسمح للمرأة بقيادة السيارة داخل بلد كان الوحيد في العالم الذي يفرض حظرا على قيادة النساء للسيارات.

  • Saudi-Arabien Autokauf in Khobar (DW/ T. Alsultan)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    معارض سيارات نسائية

    بعد بضعة شهور من السماح للنساء بالقيادة في السعودية، نظمت المملكة معرضا للسيارات خاصا بهن. وكان مركز "لو مول" التجاري بمدينة جدة أول مكان ينظم فيه معرضا خاصا بسيارات تناسب الذوق النسائي ورغبات الزبونات اللواتي صرن يتمتعن بحق ناضلن من أجله لعقود. وكانت مجموعة من الشركات الخاصة بصناعة السيارات تتنافس لصنع عربات تليق بذوق المرأة السعودية.

  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    صرخة "النصر"

    صرخات النساء في السعودية لم تتعال تشجيعا لفرقهن المفضلة فحسب، وإنما تعالت هذه الصيحات للتعبير عن سعادتهن أيضاً بانتصارهن لحق مشاهدات المباريات كما الرجال في الملاعب. إذ دخل قرار السماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية حيز التنفيذ منذ يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018.

  • Saudi-Arabien erstes Kino in Jeddah (Reuters/R. Baeshen)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    دور السينما تُرحب

    بعد حظر استمر لأكثر من 35 سنة على دور السينما، بدأت السعودية منذ يناير/ كانون الثاني2018، بعرض أفلام سينمائية طويلة من الرسوم المتحركة للأطفال. ومن المنتظر أن يبدأ افتتاح دور العرض في مارس/آذار، حيث يمكن للنساء مشاهدة الأفلام، والحضور في دور العرض دون أي مانع.

  • Twitter Screenshot yalbhijan (twitter.com/yalbhijan)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    الدراجات الهوائية

    من بين الأنشطة التي صار مسموحا بها للنساء في السعودية؛ قيادة الدراجة الهوائية. إذ منعت مجموعة من الشابات السعوديات من ركوب الدراجة في وقت سابق. لكنهن اليوم يزاولن نشاطهن الرياضي دون أي مانع ويشاركن متتبعيهن على وسائل التواصل الاجتماعي كل الجولات التي يقمن بها.

  • London Fashion Week 2018 Shenannz (Frank MacDonald)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    أسبوع للموضة

    عشق الأزياء والتسوق لم يكن متاحا بشكل كامل أمام السعوديات، لكنه اليوم صار ممكنا بعد إقرار تنظيم أسبوع عربي للموضة في مدينة الرياض. ويعتبر هذا الموسم هو الأول من نوعه الذي تحتضنه المملكة، حيث يكون بمقدور النساء حضور فعالياته والمشاركة في أنشطته المنظمة خلال دورتين؛ الأولى في مارس/ آذار والثانية في أكتوبر/ تشرين الأول.

  • UAE Arabische Fashion-Show (picture-alliance/dpa/A. Haider)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    عدم إلزامية العباءة!

    يبدو أن الإصلاحات بالسعودية لم تمس جانب الحياة اليومية للنساء وإنما مظهرهن كذلك. خاصة بعد فتوى عدم إلزامية ارتداء العباءة والتي قالها الشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية. فقد كانت النساء ملزمات بارتداء العباءة السوداء خلال تنقلهن.

    الكاتب: مريم مرغيش


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