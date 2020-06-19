 كيف يؤثر الصراع التركي-الفرنسي حول ليبيا على الدول المغاربية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.06.2020

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سياسة واقتصاد

كيف يؤثر الصراع التركي-الفرنسي حول ليبيا على الدول المغاربية؟

هل يمكن للتوتر التركي-الفرنسي في ليبيا أن يمتد إلى الدول المغاربية المجاورة، ولو على شكل تنافس اقتصادي؟ فأنقرة لا تخفي عزمها تكثيف استثماراتها في المنطقة، وهو أمر سيقلق فرنسا صاحبة النفوذ القوي تقليديا في تلك المنطقة.

الرئيس التركي أردوغان والرئيس الفرنسي ماكرون، صورة من الأرشيف

توتر متزايد بين فرنسا وتركيا بسبب دور كل منهما في الأزمة الليبية.

حالة من المواجهة الكلامية والاتهامات بين تركيا وفرنسا على خلفية الوضع في ليبيا. فباريس تتهم أنقرة بأنها تنهج "سياسة متصلبة وعدوانية" عبر تدخلها العسكري لدعم قوات حكومة الوفاق في النزاع المسلح مع قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، فيما ترّد أنقرة بأن الدعم الذي "تقدّمه فرنسا للانقلابي القرصان حفتر فاقم الأزمة في ليبيا (...) وزاد معاناة الشعب الليبي".

مختارات

خلال عقد ونيف تمكنت تركيا من أن تصبح لاعبا اقتصاديا رئيسيا في بلدان المغرب، لكن نهجها "غير الناعم" يضعها في مواجهة غضب محلي وإقليمي، يمكن قياس ميزان حرارته في المغرب وتونس. فماذا عن الجزائر وليبيا وإلى أين تسير الأمور؟ (14.02.2020)

لكن التوتر بين الحليفين في شمال الأطلسي لا تقتصر تداعياته على ليبيا، إذ قد تصل شظاياه إلى دول أخرى، خاصة في المنطقة المغاربية، حيث لم ينجح خليفة حفتر في ضمان وجود حليف له هناك. بينما استطاع فايز السراج ضمان موقف دولتين مهمتين، هما المغرب وتونس، اللتان تؤكدان أنه لا محيد عن "اتفاق الصخيرات" لإيجاد حلّ سلمي للأزمة في ليبيا، وهو الاتفاق الذي تولدت عنه حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج. 

فرنسا، المتهمة من قبل تركيا بنهج سياسة تخدم مصالح الإمارات ومصر، أكبر الداعمين العرب لخليفة حفتر، لم تجد في المغرب وتونس والجزائر، الدول التي ترتبط مع باريس بشراكات اقتصادية قوية وتنهل من الوجود الفرنسي القوي في المنطقة، أيّ رجع لصدى سياستها في ليبيا. ويحدث هذا في وقت ترتفع فيه أسهم تركيا في تلك الدول الثلاث، ما قد ينبئ بتنافس اقتصادي بين تركيا وفرنسا في هذه المنطقة، في وقت تبتعد فيه موريتانيا بشكل كبير عن دائرة هذا التقاطب.

"تركيا وفرنسا لديهما حضور تاريخي في المنطقة، والصراع بينهما على النفوذ فيها هو صراع تاريخي، سواء أكان في الكواليس أو بشكل مفتوح كما يحدث في ليبيا" يقول الخبير الاقتصادي المغربي رشيد أوراز لـDW عربية، مضيفاً أن هذا الصراع ينتقل أحياناً إلى ما هو اقتصادي، وأن فرنسا تحاول مضايقة النشاط التركي في المنطقة. لكن أنقرة ماضية في اتفاقياتها بالمنطقة رغم هذه الضغوط الفرنسية، يضيف الخبير، في إحالة منه إلى تدخل وزير الصناعة والتجارة المغربي حفيظ العلمي، لتعديل اتفاق التبادل الحر مع تركيا.

مؤشرات لتزايد النفوذ التركي

نشرت صفحات مغربية على الإنترنت صوراً لافتتاح متجر لشركة الملابس التركية الشهيرة LC Walkiki في مدينة العيون بمنطقة "الصحراء الغربية". وافتتاح هذا المتجر لم يكن ليحدث لولا تنسيق مغربي-تركي، خاصة وأن المدينة تقع في منطقة تشهد نزاعاً سياسياً مع جبهة البوليساريو، التي نقلت عدة تقارير انزاعجها من تلك الخطوة. لكن الأكيد أن الخطوة تخدم بشكل واسع مصالح المغرب وتفتح الباب لمزيد من التعاون بين تركيا والمغرب.

وفي الجزائر، جرى اتفاق مع تركيا على مشروع ضخم للبتروكيماويات بولاية أضنة التركية بمشاركة "سوناطراك"، شركة المحروقات الحكومية الجزائرية، وهو اتفاق يأتي لتعزيز علاقات البلدين، إذ تتوفر الجزائر على 377 مشروعا استثماريا تركيا، ما يجعلها ثالث دولة عبر العالم تستقبل الشركات التركية، حسب الإعلان الرسمي.

أما تونس، فترتبط بدورها باتفاقية للتبادل الحر، وتدفع أطراف في الحكومة التونسية لتمرير مشروع جديد يخصّ تفعيل اتفاقية لحماية الاستثمارات بين تركيا وتونس. وترغب أنقرة، وفق تصريحات رسمية، بوصول التبادل التجاري مع تونس إلى ملياري دولار، بدل مليار دولار، مسجل حالياً.

في المقابل، تعدّ فرنسا ثاني ممون للجزائر بعد الصين، وهي ثاني موّرد للمغرب بعد إسبانيا، وهي الشريك التجاري الأول لتونس داخل الاتحاد الأوروبي. لكن الأرقام الفرنسية الرسمية تبيّن أن هناك تراجعا طفيفا في نسبة الصادرات الفرنسية إلى الدول الثلاث.

كيف تعمل تركيا؟

يرى رشيد أوراز أن أنقرة تلعب كذلك على وجود تناقضات بين دول المنطقة وعدم وجود قبول كبير لفرنسا عند كثير من الفئات، التي تستحضر الصورة الاستعمارية لفرنسا، وكذلك باعتبار "الطريقة الأبوية" التي تتعامل بها فرنسا مع هذه الدول.

Kombibild - Erdogan, Khalifa Haftar, Fajis al-Sarradsch

تدخل أردوغان لصالح قواتلا حكومة الوفاق ما دفع قوات حفتر إلى التراجع

ويمضي أوراز قائلاً أن أنقرة تستهدف الطبقات الوسطى وأصحاب الدخل المتدني، لكنها تنافس شركات الصناعة الثقيلة الأوروبية، ما جعلها تكسب الرهان في منافسة السلع الصينية الرخيصة عبر تقديم سلع أكثر جودة. لكن الأهم، يستطرد الخبير، أن تركيا باتت تنافس فرنسا حتى في سوق الموارد الطبيعية بالمنطقة المغاربية وأفريقيا عموماً، وهو ما دفع باريس إلى الرد بحدة على تدخلات تركيا في ليبيا.

غير أن تركيا بدورها تتعرّض لانتقادات من فئات واسعة داخل الدول المغاربية لوجود عجز تجاري لصالح أنقرة، وكذلك بسبب توجهها لمنافسة صناعات محلية كالنسيج ومنتجات البقالة. 

ويتحدث المحلّل السياسي التونسي صلاح الدين الجورشي، عن أن تركيا ستستفيد من أيّ انكماش فرنسي في المنطقة، لكن يجب انتظار الموقف الجزائري للحكم أكثر، فأي تطوّر واسع لعلاقات تركيا والجزائر سيزيد من نفوذ تركيا في المنطقة، بيد أن ذلك لا يعني، حسب الباحث، ضرب المصالح الفرنسية، ومن الصعب للغاية تحييد فرنسا من مكانتها.

السياسة بوابة الاقتصاد؟

وقد نقلت وسائل إعلام مغربية، منها صحيفة "الأيام"، أن هناك ترتيبات لعقد قمة بين الملك محمد السادس والرئيس رجب طيب أردوغان قريباً لأجل التباحث بشأن الأزمة الليبية. خبر جاء بعد تأكيدات مغربية أن الرباط لم تتخلّ عن "اتفاق الصخيرات"، والتأكيدات ذاتها قادمة من تونس التي لم يصدر منها ما يخالف موقفها في أبريل/ نيسان 2020، عندما أكدت دعمها للاتفاق الموقع في المنتجع المغربي عام 2015.

وإن كانت الجزائر قد أخذت موقفا محايدا في عهد الرئيس عبدالمجيد تبون، لتنهي به توترا نشب بينها وبين سلطات الشرق الليبي عندما تحركت الجزائر للقاء قبائل ليبية في الجنوب الليبي، فإنه لا تونس ولا المغرب ولا الجزائر دعموا مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المؤيد لحفتر، لوقف إطلاق النار بين طرفي الحرب الليبية، والالتزام بتسوية سياسية على أساس قمة برلين، وهي القمة التي لم يحضر لها المغرب ولا تونس، ودعيت لها الجزائر بشكل متأخر.

غير أن الجورشي يرى أن خليفة حفتر لم يعد يتمتع بالتأييد نفسه من طرف العديد من الدول الأوروبية، متابعاً أن فرنسا لن تغامر بعلاقاتها مع الدول المغاربية لأجل حماية حفتر، وأنها لن تحاول فرض كل شروطها في ليبيا، لأنها تدرك وجود "طبخة" لاستفادة كل الأطراف المتوّرطة هنا ولو بشكل متفاوت، والأهم حالياً بالنسبة لها عدم نقل الحرب من غرب ليبيا إلى شرقها، وبالتالي عدم تجاوز القسمة التقليدية التي وُزعت مسبقًا بها مناطق النفوذ بين طرفي الحرب، حسب الجورشي.

إسماعيل عزام (+أ ف ب، د ب أ، رويترز، وكالات محلية)

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


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