 كيف نحمي أطفالنا من فيروس كورونا؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 24.03.2020

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صحة

كيف نحمي أطفالنا من فيروس كورونا؟

رغم أن منظمة الصحة العالمية تعتبر الأطفال أقر عرضة لأعراض فيروس كورونا، إلا أنه من الضروري جدا حماية أطفالنا من الفيروس.كيف ولماذا؟

Symbolbild Kuscheldecke Mittagschlaf Baby (Fotolia/st-fotograf)

وفق البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فإن الفئة العمرية المستهدفة من قبل فيروس كورونا المستجّد، هم كبار السن، إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، دون أن ننسى بطبيعة الحال الطواقم الطبية بحكم تعاملهم المباشر والمستمر مع المصابين بالفيروس.الأطفال الصغار، لحسن حظهم، أقل عرضة من غيرهم لتداعيات فيروس "كوفيد-19". وقد أكدت الصين مهد الوباء، وفق دراسات عديدة قامت بها، أن الفئة العمرية بين عمر يوم واحد وتسع سنوات، لم تتأثر إطلاقاً بالمرض، بل ولم يظهر عليها أعراض. ومع ذلك كان الأطفال مصابين بالفيروس وحاملين بل وناقلين له.

مختارات

بعد وضع نفسها قيد الحجر الصحي المنزلي بسبب مخالطتها طبيب مصاب بكورونا، تشارك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اجتماع الحكومة عبر الهاتف. إحصائياً سجلت ألمانيا أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة و31 حالة وفاة خلال يوم واحد. (23.03.2020)

كثيرون يعتقدون أن فيروس كورونا المستجد يؤثر فقط على كبار السن، لكن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الجائحة يمكن أن تقتل حتى الشباب. (20.03.2020)

يخضع مئات الملايين من الناس في العالم لعزلة في بيوتهم على أمل الحد من انتشار فيروس كورونا الذي أسفر عن وفاة أكثر من أحد عشر الف شخص. هذا الإجراء المشدد غير المسبوق في تاريخ البشرية يجري تنفيذه بدرجات متفاوتة حسب الدول. (21.03.2020)

ولأننا نخاف على أبنائنا أكثر من أنفسنا، قد لا تطمئن التجربة الصينية كثيراً الأمهات والآباء الذين يسعون إلى حماية أبناءهم. وهو أمر في غاية الأهمية، لأن حمايتهم من فيروس كورونا المستجّد لا يمثل حماية لهم فحسب بل أيضاً حماية للجد والجدة والأب والأم والإخوة إلى غير ذلك من الفئات العمرية الأخرى داخل العائلة الواحدة، والتي يعتقد الأطباء أنها مهددة بالفيروس بشكل أكبر. فما هي طرق الحماية إذا؟

النظافة

يؤكد الخبير الطبي لمؤسسة "إر تي إل" الإعلامية الألمانية أن الصابون خاصة والنظافة بشكل عام شرط أساسي للقضاء على فيروس كورونا المستجّد. وما يسري على الكبار يسري على الصغار. غسل اليدين بشكل متواصل ولمدة لا تقل عن ثلاث دقائق. وفي إيطاليا أراد الناس تحبيب غسل اليدين للأطفال لمدة طويلة وبدقة عبر دفعهم إلى إلقاء أغنية  عيد الميلاد "سنة حلوة يا جميل" لمرتين على الأقل. وانتشرت هذه العادة في باقي الدول الأوروبية.

من شروط النظافة أيضاً تعقيم زجاجات الحليب وحلمات الرضاعة بشكل متواصل وهذا يسيري أيضا على اللّهاية. والكثير من النساء يستعملن الغسالة الكهربائية لتعقيم اللّهاية، وهذا سلوك خاطئ تماماً، فتعقيمها يتم بالصورة الصحيحة والسليمة، سواء عبر الآلة المخصصة لذلك، أو عبر وضع اللّهاية أو زجاجات الحليب وحلمات الرضاعة في إناء نظيف للطهو مملوء بالماء وغليه على الأقل لمدة عشر دقائق.

الهلع مسيء للجميع

لا حديث حالياً في أي دولة في العالم العربي أو في أوروبا سوى عن فيروس كورونا. كلما انتشر الوباء وزادت أعداد الوفيات كلما اشتد الخوف لدى الناس. لكن يفضل أن نحافظ على هدوءنا حين نتحدث مع أطفالنا حول هذا الموضوع. ليس هذا فقط. بل علينا أن نتحلى بالهدوء أيضاً في حال أظهر أطفلنا أعراضاً مشابهة لأعراض الفيروس. فأعراض فيروس كورونا المستجد وأعراض الأنفلونزا أو الزكام متشابهة إلى حد بعيد. ولهذا ينصح خبير الصحة الألماني أن يباشر الناس في الاتصال أولاً مع الجهات المسؤولة، قبل الذهاب مع أطفالهم إلى المستشفيات، أولا لتفادي خطر نقل العدوى، وثانياً من أجل عدم إجهاد الطواقم الطبية بحالات لا تلتزم كل هذا الجهد.

اللقاح ضد الأنفلونزا؟

لأن اللقاح ضد فيروس "سارس-كوف-2"، كورونا المستجّد، لم يطور بعد والكل يأمل أن يحدث هذا قريباً جداً، يعتقد الكثير من الناس أن اللقاح ضد الأنفلوانزا قد يساعد أطفالهم على تقوية جهاز المناعة ضد هذا الفيروس أيضاً. غير أن رابطة الأطباء الألمان لا تنصح بذلك سوى إذا ما تعلق الأمر بأطفال يعانون من أمراض مزمنة كمرض الربو أو السكري. ويرى الأطباء أيضاً أن اللقاح الأولي ضد السعال الديكي الذي عادة ما يعطي للرضع في الأشهر الأولى بعد الولادة، يمنح الأطفال الأرضية الأولى لتقوية المناعة ضد الفيروسات بما في ذك ضد فيروس كورونا المستجّد.

و.ب

  • Blüten in Bonn, fotografiert am 16. März 2020 (DW/L. Döing)

    الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون

    بهجة الربيع

    في ظل انشغال العالم بمرض كورونا وقلق الجميع، قد لا نتذكر وجود الأشياء الجميلة من حولنا. يأتي الربيع كعادته ليذكرنا أن الشمس تشرق في النهاية دائماً. كل عام في هذا التوقيت جرت العادة أن يتوافد السياح على مدينة بون للاستمتاع بمنظر شجر الكرز الجميل، لكننا هذا العام سنجلب لكم شجر الكرز عبر موقعنا آملين أن نرسم البسمة على وجوهكم.

  • Bonn - Kirschblüten in der Heerstraße (DW/F. Schlagwein)

    الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون

    حلم وردي

    بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عدد هائل من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.

  • Noch blühen die Kirschbäume in der Bonner Heerstraße nicht (DW/L. Döing)

    الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون

    بدايات الازهار

    رغم كونها على عدد كبير من القوائم السياحية لهذا العام، إلا أن إغلاق عدد من الدول لحدودها ووقف الرحلات لبلاد عديدة سيجعل هذا من أهدأ المواسم السياحية على الإطلاق. في الوقت الحالي لن يفوتكم الكثير، فأشجار الكرز في وسط المدينة القديمة في بون لازالت تتفتح.

  • Die Blüten in der Bonner Wolfstraße blühen bereits am 16. März 2020 (DW/L. Döing)

    الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون

    صدفة سعيدة

    توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.

  • Warten auf die große Kirschblüte in Bonn im März 2020 (DW/L. Döing)

    الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون

    بون على الطريقة اليابانية

    السائحون اليابانيون أيضاً من ضمن المعجبين بأشجار الكرز في بون. يطلق اليابانيون على هذه الأشجار اسم "ساكورا"، ويسمون متعة النظر اليها "هانامي". فأشجار الكرز في اليابان ترمز إلى التغيير وعدم استمرار أي وضع أو ظرف على ما هو عليه للأبد. هذه عبرة مهمة نحتاجها جميعاً في الوقت الحالي. فهذه الأشجار التي شهدت أربعين ربيعاً أيضاً اقتربت من نهايتها.

  • Die Bonner Kirschblüte 2020 braucht noch ein bisschen Zeit. Mitte März sind nur Knospen in der Breiten Straße zu sehen. (DW/L. Döing)

    الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون

    متعة ربيعية لا تنتهي

    لكن لحسن الحظ زرعت مدينة بون أشجار كرز جديدة حتى تستمر متعة "هانامي" لوقت طويل. معظم السياح يفضلون أشجار الكرز من فصيلة "كازان" التي يوجد منها نحو 60 شجرة في المدينة القديمة. وعندما يزدهر هذا النوع يغطي المدينة بوشاح وردي بديع.

  • Knospen vor der Bonner Kirschblüte 2020 (DW/L. Döing)

    الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون

    في انتظار الشمس

    تحتاج أشجار الكرز إلى نور الشمس حتى تطل بحلتها الربيعية الزاهية. لكن لا داعي للقلق، سنقوم بتحديث هذه الصور كل فترة حتى تستطيعون أخذ استراحة قصيرة خلال عملكم في المنزل والتمتع بجمال الطبيعة.


مختارات

الربيع يواسينا رغم كورونا: إزهار أشجار الكرز في بون

يأتي الربيع في ظل ظروف عصيبة، لتبدأ الأشجار في الازهار باعثة رسالة تفاؤل للناظرين. ورغم أن زيارة المعالم السياحية صعبة في الوقت الحالي، فلا مانع من زيارة افتراضية لأشجار الكرز في مدينة بون الألمانية من خلال هذه الصور. (19.03.2020)  

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