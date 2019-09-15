كيف منح مدرب شالكه أمين حارث قبلة الحياة؟!

في مباراته الأخيرة في الدوري الألماني لكرة القدم، سحق شالكه نظيره بادربورن بخمسة أهداف مقابل واحد. وشهدت المباراة تألق الدولي المغربي أمين حارث، الذي سجل ثنائية وصال وجال فوق المستطيل الأخضر.

وبدأ أمين حارث في استعادة بعض من توهجه، الذي خفت بشدة في الموسم الماضي بسبب معاناة اللاعب من الإصابة، وعدة مشاكل داخل وخارج المستطيل الأخضر. ويدين الدولي المغربي الآن بالفضل لمدرب فريق شالكه دافيد فاغنر، الذي اتبع استراتيجية خاصة مع حارث بهدف استخراج أفضل ما في جعبته.

مدرب نادي شالكه في عناق مع أمين حارث بعد تسجيله في مرمى بادربون

أما عن هذه الاستراتيجية، فقد كشف موقع "شبورت" الألماني أن المدرب فاغنر أولى أهمية خاصة لأمين حارث في مرحلة التحضيرات، التي تسبق انطلاق الموسم، وأضاف أن حارث وفاغنر توصلا إلى اتفاق معين.

ونقل موقع "شبورت" عن المدرب دافيد فاغنر قوله "لقد أخبرته (حارث) عن تصوري، وأخبرني عن تصوره. ووصلنا إلى خلاصة مفادها أننا سنتعامل معاً ونجلس عند نهاية مرحلة التحضيرات". وأضاف: "هذه المحادثة الثنائية توقفت الآن لأن الأمور أصبحت واضحة".

وأكد فاغنر أن حارث يتمتع بثقته، لكن مع بعض الشروط التي وضحها للدولي المغربي "ستحصل على الدعم مني ومن النادي، عندما تتصرف كرياضي تماما مثلما ننتظر منك".

يشار إلى أن فريق شالكه، يحتل المركز السادس في "البوندسليغا" برصيد سبع نقاط، جمعها من أربع مباريات. وتأمل جماهير شالكه أن ينجح فريقها في العودة إلى تألقه المعهود، والتأهل نهاية الموسم إلى إحدى المسابقات الأوروبية.