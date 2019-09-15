 كيف منح مدرب شالكه أمين حارث قبلة الحياة؟! | عالم الرياضة | DW | 20.09.2019

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عالم الرياضة

كيف منح مدرب شالكه أمين حارث قبلة الحياة؟!

بعدما سجل ثنائية مميزة في شباك بادربورن ضمن مباريات الدوري الألماني لكرة القدم، بدأت تتكشف الآن بعض أسباب توهج نجم شالكه المغربي أمين حارث. الدولي المغربي كان له حديث خاص مع مدرب الفريق فاغنر واتفق معه على صفقة خاصة.

Fußball Bundesliga FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg (Imago/C. v.d. Laage)

في مباراته الأخيرة في الدوري الألماني لكرة القدم، سحق شالكه نظيره بادربورن بخمسة أهداف مقابل واحد. وشهدت المباراة تألق الدولي المغربي أمين حارث، الذي سجل ثنائية وصال وجال فوق المستطيل الأخضر.

وبدأ أمين حارث في استعادة بعض من توهجه، الذي خفت بشدة في الموسم الماضي بسبب معاناة اللاعب من الإصابة، وعدة مشاكل داخل وخارج المستطيل الأخضر. ويدين الدولي المغربي الآن بالفضل لمدرب فريق شالكه دافيد فاغنر، الذي اتبع استراتيجية خاصة مع حارث بهدف استخراج أفضل ما في جعبته.

Fußball Bundesliga SC Paderborn - FC Schalke 04 (Getty Images/Bongarts/T. F. Starke)

مدرب نادي شالكه في عناق مع أمين حارث بعد تسجيله في مرمى بادربون

أما عن هذه الاستراتيجية، فقد كشف موقع "شبورت" الألماني أن المدرب فاغنر أولى أهمية خاصة لأمين حارث في مرحلة التحضيرات، التي تسبق انطلاق الموسم، وأضاف أن حارث وفاغنر توصلا إلى اتفاق معين.

مختارات

تورط لاعب المنتخب المغربي وفريق شالكه الألماني أمين حارث في حادثة سير مميتة حسب أنباء وردت في مواقع ألمانية ومغربية محلية. هذا ومازالت الشرطة المغربية تحقق في الحادث دون إعطاء أي تصريحات رسمية حول الواقعة. (30.06.2018)

بعدما نال الثناء كثيراً بفضل مستواه الجيد مع فريق شالكه في الموسم الماضي، تحاصر الشائعات الآن مستقبل النجم المغربي الشاب أمين حارث مع الفريق الألماني. وكشفت صحيفة عن سلوكيات مرفوضة للاعب، لكنه دافع عن نفسه أمام الصحيفة. (05.01.2019)

ونقل موقع "شبورت" عن المدرب دافيد فاغنر قوله "لقد أخبرته (حارث) عن تصوري، وأخبرني عن تصوره. ووصلنا إلى خلاصة مفادها أننا سنتعامل معاً ونجلس عند نهاية مرحلة التحضيرات". وأضاف: "هذه المحادثة الثنائية توقفت الآن لأن الأمور أصبحت واضحة".

وأكد فاغنر أن حارث يتمتع بثقته، لكن مع بعض الشروط التي وضحها للدولي المغربي "ستحصل على الدعم مني ومن النادي، عندما تتصرف كرياضي تماما مثلما ننتظر منك".

يشار إلى أن فريق شالكه، يحتل المركز السادس في "البوندسليغا" برصيد سبع نقاط، جمعها من أربع مباريات. وتأمل جماهير شالكه أن ينجح فريقها في العودة إلى تألقه المعهود، والتأهل نهاية الموسم إلى إحدى المسابقات الأوروبية.

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

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  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

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  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

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  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

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  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

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  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

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  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

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مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

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كيف منح مدرب شالكه أمين حارث قبلة الحياة؟!

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