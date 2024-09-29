كيف علقت وزيرة الخارجية الألمانية على مقتل زعيم حزب الله؟

في تصريحات فُهمت على أنها انتقاد واضح لإسرائيل، وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من "انزلاق المنطقة بأسرها إلى دوامة من العنف" عقب مقتل الأمين العام لحزب الله، وانتقادات لها من الحزب الديمقراطي الحر الشريك في حكومة شولتس.

بعد الإعلان عن مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، كانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من الأصوات السياسية الألمانية القليلة التي علقت على هذا التطور. وقد وصفت الوضع بـ "الخطير للغاية" وهو "يهدد بزعزعة استقرار لبنان بالكامل"، لتتابع: "وهذا ليس في مصلحة أمن إسرائيل بأي شكل من الأشكال".

وواصلت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر في برنامج حواري بالقناة الأولى من التلفزيون الألماني "ايه آر دي"، محذرة أنه "لهذا السبب، طالبت ألمانيا أول أمس الخميس في نيويورك، بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا والعديد من الدول العربية، بوقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما في الشرق الأوسط من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي في الصراع"، تقول بيربوك، "لكن ما حدث هو العكس".

حزب الله وإسرائيل ... استعداد لتوغل بري إسرائيلي بجنوب لبنان To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وشددت بيربوك في ذات الوقت على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وقالت إن "حق الدفاع عن النفس يسري هنا أيضا في الوضع الذي يهاجم فيه إرهابيون إسرائيل. هذا يعني أنه يسمح بتدمير أهداف الهجمات الإرهابية". لكنها تابعت أيضا إلى أن "الآن مع الأنباء الأخيرة، يجب أن نقول بوضوح: المنطق العسكري المتعلق بتدمير إرهابيي حزب الله، شيء، ولكن منطق الأمن هو شيء آخر".

انتقادات لبيربوك

وفهمت تصريحات بيبروك على أنها انتقادات واضحة لإسرائيل. وهو ما علّق عليه الخبير في شؤون السياسة الخارجية في الحزب الديمقراطي الحر، مولر روزنتريت عبر موقع إكس، قائلا: "إذا قمت بالقضاء على زعيم أحد أكبر أعدائك، المسؤول عن الهجمات الصاروخية شبه اليومية على إسرائيل، فإن ذلك يصب في مصلحة أمن إسرائيل حتى ولو كانت كبيرة جدًا".

وفي ظل هذه التطورات، رفعت ألمانيا درجات التأهب في ثلاث بلدان وفقاً لبيان للخارجية الألمانية، الذي كشف على أن خلية أزمة اجتمعت السبت (28 سبتمبر/ أيلول 2024)، لبحث "الوضع المتوتر للغاية في لبنان والمنطقة على نطاق أوسع بعد الهجمات الأخيرة" وقررت "رفع مستوى الأزمة للبعثات في بيروت ورام الله وتل أبيب".

كما قررت الخارجية الألمانية إجلاء عائلات دبلوماسييها وتقليص عدد الموظفين في بعثاتها في إسرائيل ولبنان والضفة الغربية. وأوضح البيان أن ذلك يعني "عمليا أن عائلات العاملين هناك سيغادرون ويسافرون إلى مكان آمن في المنطقة أو إلى ألمانيا".

في ذات الوقت تعهدت الخارجية الألمانية بأن الإجراءات المقررة أخذت "مع الحرص على ضمان قدرة البعثات على تنفيذ كل مهامها".

و.ب/م.س (د ب أ، مواقع)