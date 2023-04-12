 كيف سيغير الذكاء الاصطناعي السياحة والسفر حول العالم؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

كيف سيغير الذكاء الاصطناعي السياحة والسفر حول العالم؟

تشق روبوتات الدردشة أو "شات بوت" المدعومة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات طريقها في عالم السفر والخدمات السياحية، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لنا، وإلى أي مدى يمكن الثقة بعالم الروبوتات هذا؟

الروبوت هوغو في مدينة إرفورت الألمانية خلال ترويجه لمهرجان المدينة - 15 مايو/ أيار 2019

روبوتات تدخل مجال الترويج للأنشطة السياحية كما هو الحال في مدينة إرفورت الألمانية، هل يلغي ذلك دور الموظفين؟

لا يستطيع روبوت الدردشة "جي بي تي/ GPT" نصائح حقيقية لزيارة المعالم البارزة في جزيرة مايوركا، فإذا سألت الموقع عن أمكنة لا يقصدها السياح بكثرة،  فسوف يقترح عليك الأماكن الشهيرة والمطاعم التقليدية كما تظهر في أي دليل سفر أو على شبكة الإنترنت.

وعليه فإن روبوتات الدردشة  أو "شات بوت" المدعومة بالذكاء الاصطناعي سوف تنصحك بزيارة كاتدرائية بالما دي مايوركا ومدينة سولير الشهيرة الواقعة في قلب الجزيرة أو متجر لبيع الآيس كريم يعود إلى قرون ماضية، وهكذا فإن الاعتماد على مثل هذه المواقع ليس الأداة المناسبة للبحث عن الأماكن التي لا يقصدها السياح بكثرة.

مختارات

"شات جي بي تي" ChatGPT هو حديث العالم في مجال الذكاء الاصطناعي. لكن هل يمكن التعويل عليه كمصدر موثوق للمعلومات التي تخصّ صحتنا؟

في ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، أصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان تحذيرا من قدرة هذه الخوارزميات على إلحاق الضرر بحقوق الانسان وكرامته بشكل كبير.

أعلنت السلطات الأمريكية عن إطلاق مشاورات رسمية بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح للبيت الأبيض وضع كوابح على التقنيات الجديدة، وذلك وسط مخاوف مما تحمله هذه البرامج من "مخاطر كبيرة على البشرية".

"عندما يتعلق الأمر بالنصائح الخاصة ببك، فإن الأمر عادة ما يعود إلى التجارب الشخصية التي لا امتلكها أنا كنموذج للذكاء الاصطناعي"، هكذا يجيب الروبوت على سؤالي بخصوص نصحية ويضيف: "إذا كنت بحاجة إلى توصيات شخصية أكثر تحديدا، فإنني أنصح بطلب المشورة من المرشدين السياحيين أو السكان المحليين".

إجابة صحيحة دون كثير من الوقت للتفكير

لكن ما يتفوق فيه "شات جي بي تي" يتمثل في الرد على الاستفسارات البسيطة والأكثر وضوحا، فعلى سبيل إذا كنت تزور مايوركا للمرة الأولى وترغب في كيفية الوصول إلى ساحة "بلاكا إسبانيا" في وسط مدينة بالما عاصمة الجزيرة، فإن الإجابة ستكون  سريعة ودقيقة وحتى في حالة السؤال عن ما إذا كان البقشيش أمرا معتادا في  الجزيرة، فإن الرد من "شات جي بي تي" سيكون "نعم ودفع نسبة 10 بالمائة كبقشيش تعتبر بشكل عام دليلا على الكرم."

شعار شات جي بي تي - مارس/ آذار 2023

روبوتات الدردشة مثل "شات جي بي تي" ستلعب دورا هاما في قطاع السياحة، لكن ألن تبقى مهامها محدودة؟

بدوره، قال فولفرام هوبكن، أستاذ علوم المعلوماتية التجارية في جامعة رافنسبورغ- فاينغارتن للعلوم التطبيقية في جنوب ألمانيا: "لن يمر وقت طويل حتى تُرشدنا برامج الدردشة على طرق السفر والسياحة داخل المدن، ولن يتوقف الأمر على ذلك بل سيتم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع في مجالات سياحية أخرى".

حدود انتشار الذكاء الاصطناعي

واللافت أن هناك استعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين عمل الشركات السياحية رغم أن المسافرين قد لا يكونوا على دراية بالأمر إذ تستخدم شركات الطيران  الذكاء الاصطناعي  للتنبؤ بعدد الركاب الذين سوف يُقدمون على إلغاء رحلاتهم وأيضا رصد الحجوزات الاحتيالية عبر الإنترنت.

وفي مدينة البندقية أو "فينيسيا" الإيطالية، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي  للتخفيف من حدة الازدحام، فيما يقول هوبكن إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي "يستخدمها المسافرون وشركات السياحية ومنصات السفر عبر الإنترنت".

وفي الوقت الحالي، قد يصادف السائحون أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي منوط بها تنظيم الرحلات إذ من المحتمل أن روبوتات الدردشة أو "شات بوت" مسؤولة عن الرد على الاستفسارات، وقد يشمل الأمر أيضا حجز غرف الفنادق وتقديم إرشادات حيال أفضل العروض.

ويشير كل ذلك إلى أن الروبوتات تستحوذ ببطء على المهام التي كان يؤديها موظفو الفنادق والمطاعم، بيد أن هذا لا يعني السيطرة التامة. وفي ذلك، قال هوبكن إن الروبوتات التي تقوم بجمع الأطباق من على طاولات المطاعم وتحضرها إلى المطبخ ليست بالقدر الكبير من التعقيد حيث لا يمكنها التحرك بعيدا عن سيطرة الإنسان داخل المطعم. وأضاف أنه لهذا السبب فإنه سيتم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات معينة فقط.

روبوت يخدم الزبائن في مطعم بمدينة كولونيا الألمانية - كولونيا 2022

روبوت يخدم الزبائن في مطعم بمدينة كولونيا الألمانية، هل تسود الروبوتات في المطاعم؟

تجنب الثقة العمياء بروبوتات الدردشة

ويؤكد هوبكن أن روبوتات الدردشة مثل "شات جي بي تي" سوف تلعب دورا هاما في  قطاع السياحة، لكن عندما يتعلق الأمر بالرد على استفسارات السائحين، فإن هذه التقنيات ربما تكون غير دقيقة أو غير صائبة. واستشهد في ذلك بأن أي سائح يرغب في زيارة قصر ماريفينت والذي يعد مقر إقامة العائلة الملكية الإسبانية في الصيف، سوف يُصاب بخيبة أمل عندما يعرف أن القصر ليس مفتوحا أمام العامة.

لكن يبقى أن نرى هل بمقدور روبوتات الدردشة القيام بمهام كتيب أو دليل الإرشاد السياحي التي غالبا ما تتسم بالملل؟ ويبدو أن  "شات جي بي تي" لايعتقد أنه سوف يقوم بالأمر في وقت قريب، إذ أجاب في رد على سؤال بهذا الخصوص: "رغم فائدتي كمساعد رقمي، إلا أني لا أعتقد أنني أستطيع تعويض الخبرات التي تقدمها شركات السفر والموظفون المحليون."

يوناس مارتيني / م. ع

 

  • Ein Fahrer lässt das Lenkrad los (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يعمل صانعو السيارات على إدخال تقنية جديدة لمنع الحوادث المرورية نتيجة استخدام الهاتف المحمول أو غفوة سريعة، بداية عبر أنظمة مساعدة في السيارات الذكية بإمكانها الالتزام بالمسار أو التوقف عند الحاجة. تتنبه السيارات الذكية لما حولها عبر الكاميرات والماسحات الضوئية، وتضيف إلى خوارزميتها بعد التعلم من مواقف حقيقية.

  • Frau mit Pflegeroboter (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يستفيد الأشخاص الذين لا يستطيعون إدارة حياتهم اليومية لوحدهم من تكنولوجيا "يد المساعدة" إلى حد بعيد. يوجد في اليابان العديد من المشاريع التجريبية في دور المسنين. وفي بافاريا بألمانيا أيضاً، يقوم مركز الفضاء الألماني (DLR) بالبحث عن روبوتات مساعدة - كما (في الصورة) - بإمكانها الضغط على أزرار المصعد أو وضع الأغطية. كما بوسع هذه الروبوتات طلب المساعدة في حالات الطوارئ أيضاً.

  • Frau schaut am Computer CT-Bild an (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    حتى اللحظة، لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من استبدال الأطباء بشكل تام. غير أنه يساعد في التشخيصات السريعة وترتيب العلاج اللازم، على سبيل المثال عندما يكون المريض مصاباً بسكتة دماغية، قد تكون المساعدات الرقمية مفيدة حينها، كتحليل حالات سابقة والبحث في العلاجات التي ساعدت على الشفاء.

  • Mann spricht in Apple Watch (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    لم تعد الساعة التي تتلقى المهام صوتياً من "غوغل و"آبل" أمراً نادراً، بل على العكس شائعة جداً وفي تطور دائم. ومن المواصفات المحدثة ترجمة الكلام إلى لغات أجنبية متعددة. لذا ستجد نفسك غير مضطر لتعلم اللغات، إذ ستقوم ساعتك بالتحدث عنك بلغة البلد الذي تحل فيه.

  • Screenshot Public Safety Assessment PSA (Foto: psapretrial.org)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    هل يجب إطلاق سراح المتهم بكفالة قبل محاكمته أم لا؟ وفقاً للإحصاءات، فإن هذا القرار غالباً ما يحدده شعور القاضي فقط. لذلك تساعد خوارزمية "تقييم السلامة العامة" في اتخاذ القرارات المشابهة منذ عام 2017، حيث تتضمن بيانات ومعلومات عن ملايين الحالات الأمريكية مع تقييم المخاطر التي تنطوي عليها.

  • Roboter-Restaurant in Peking (Foto: Reuters)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    في أحد مطاعم بكين في الصين، بإمكان ضيوف المطعم طلب قائمة الطعام المفضلة لديهم من الروبوتات، ومن ثم يقوم المساعدون الرقميون بالبحث عن الطعام المطلوب في المطبخ (في الصورة) وتسليمه إلى النادل الروبوت، الذي يوصله إلى طاولة الزبون. نظام مؤتمت تماماً، كما يحفظ طلبات الزبائن من أجل الزيارة القادمة.

  • Ein Butler-Roboter geht die Treppe hinunter (Foto: Getty Images)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    من لا يحلم بالحصول على خادم شخصي في منزله؟ هناك بالفعل بديل لذلك "الخادم الروبوت" مثل "ووكر" (في الصورة)، الذي يعمل كمساعد وينظم التقويم وحساب البريد الإلكتروني. كما يمكنه أيضاً اللعب مع الأطفال. وهناك أنواع أخرى للخادم الروبوت، حيث يحل محل ساعي البريد ويقوم بتسليم الطرود إلى المنازل. كل شيء ممكن! جينفر فاغنر/ ريم ضوا.


مواضيع ذات صلة

March 13, 2023, India: In this photo illustration, an Open AI logo is seen displayed on a smartphone with a ChatGPT writing in the background. (Credit Image: © Avishek Das/SOPA Images via ZUMA Press Wire

واشنطن تدرس وضع قوانين تنظم أدوات الذكاء الاصطناعي 12.04.2023

أعلنت السلطات الأمريكية عن إطلاق مشاورات رسمية بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح للبيت الأبيض وضع كوابح على التقنيات الجديدة، وذلك وسط مخاوف مما تحمله هذه البرامج من "مخاطر كبيرة على البشرية".

Ein Besucher steht im Kunstmuseum Stuttgart in der Ausstellung mit dem Titel: «SHIFT. KI und eine zukünftige Gemeinschaft» an einem Kunstwerk mit dem Titel: «Probably Chelsea» aus dem Jahr 2017 von Heather Dewey-Hagborg. Gezeigt werden 3D-Drucke von Gesichtern die von einer Software generiert wurden. (zu dpa: «Künstliche Intelligenz in der Kunst - Chance oder Bedrohung?») +++ dpa-Bildfunk +++

قصائد ولوحات بالذكاء الاصطناعي.. خطر داهم على الإبداع الإنساني؟ 09.04.2023

بعد أن اقتحم الذكاء الاصطناعي الكثير من مرافق حياتنا وبات جزءا منها، هل ستكون حلبته القادمة مضمار الأدب والموسيقى والرسم؟ هل سنقرأ يوماً أعمالاً أدبية كتبتها الروبوتات؟ العلماء يجيبون على هذه التساؤلات.

White robot clicking on the display with scale and paragraphs. 3d illustration.

الذكاء الاصطناعي.. تحذيرات من خطرٍ محدق "إذا لم تتم السيطرة"! 01.04.2023

الذكاء الاصطناعي هو حديث العالم، خصوصا تطبيقات الدردشة القادرة على التجاوب معك. لكن ألا تمثل خطرا كبيرا، خصوصا وأن شخصيات معروفة من سيليكون فالي طالبت بوقف كل برامج التطوير لستة أشهر على الأقل؟