 كيف سيؤثر مقتل قاسم سليماني على الأوضاع في العراق؟ | سياسة واقتصاد | DW | 03.01.2020

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سياسة واقتصاد

كيف سيؤثر مقتل قاسم سليماني على الأوضاع في العراق؟

منعطف خطير في مسلسل التصعيد بين طهران وواشنطن ذلك الذي يمثله مقتل رجل إيران القوي قاسم سليماني. وبينما يطالب العراقيون بعدم الزج ببلادهم في حرب بالوكالة، يبدو أن العراق بات ساحة مكشوفة لهذه الحرب، فكيف سيتأثر؟

قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، قتلته الولايات المتحدة في غارة بالعراق

الجنرال قاسم سليماني ذراع إيران النافذ في عدد من الدول العربية، خصوصا في العراق، قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد. كيف سيؤثر مقتله على العراق؟

يبدو أن مسلسل التصعيد المتواصل بين واشنطن وطهران في العراق لن يهدأ قريبا، بل تزداد أحداثه إثارة و تكتسي أبعادا وتداعيات أخرى. أحدث حلقات هذا المسلسل الغارة الأمريكية التي استهدفت موكبا للحشد الشعبي قرب مطار بغداد الدولي لتودي بحياة تسعة أشخاص منهم شخصية مهمة: قاسم سليماني قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني. 

ولعل العملية التي صفَّت سليماني تعتبر أول اشتباك أمريكي مباشر مع إيران بعد شهور من مواجهات غير مباشرة وحرب كلامية صاحبتها تأكيدات من الطرفين على أن لا أحد يسعى لحرب مباشرة. لكن مقتل قاسم سليماني الذي يعتبره البعض الرجل الأهم في إيران بعد خامنئي يشكل ضربة قوية لإيران في عقر بلد يعتبر أهم حدائقها الخلفية: العراق.

فكيف سينعكس هذا المنعطف الخطير في التصعيد الأمريكي الإيراني على هذا البلد، الذي يعيش أصلا أوضاعا صعبة؟ وهل يصبح فعليا ابتداءً من اليوم جزءً من مسرح المواجهة المباشرة التي بدأت بين الأمريكان والإيرانيين؟ وأين حراك الشارع من كل هذا؟

العراق على خط النار

الشخصية المهمة الأخرى التي قضت في هذا الهجوم هي أبو مهدي المهندس الذي يشغل رسمياً نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي لكنّه يعتبر على نطاق واسع قائد الحشد الفعلي، وقد أدرجت الولايات المتحدة اسمه على قائمتها السوداء. أما سليماني، الجنرال الإيراني الذائع الصيت، فيقود الجهاز المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، وهو أيضاً رجل إيران الأول في العراق.

مقتل سليماني والمهندس يأتي في أعقاب اقتحام محتجين لمقر السفارة الأمريكية في بغداد بعد ضربات جوية نفذتها واشنطن ضد أهداف للحشد الشعبي ردا على مقتل متعاقد أمريكي حملت واشنطن حلفاء إيران في العراق المسؤولية عنه. وكما هو متوقع تعهدت إيران بالانتقام الشديد لمقتل قاسم سليماني.

Irak Bagdad Airport Luftschlag US-Streitkräfte auf General Qassem Soleimani (AFP/Iraqi Military)

غارة جوية أمريكية تنهي حساة رجل إيران القوي في المنطقة وهي تتوعد بانتقام "ساحق"

وفي أبرز ردود الأفعال من داخل العراق حتى الآن وصف المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الضربة الأمريكية بأنها "اعتداء غاشم" وتمثل "خرقا سافرا للسيادة العراقية وانتهاكا للمواثيق الدولية". من جهته دعا حزب الدعوة الإسلامية في العراق بزعامة نوري المالكي الحكومة العراقية إلى إعادة النظر في العلاقات مع الإدارة الأمريكية بعد اعترافها بقتل قاسم سليماني وأبومهدي المهندس.

أما مواقف الرؤساء الثلاثة فقد بدت خافتة إلى حد ما أمام حجم وأهمية الهجوم، إذ اكتفى رئيس البلاد برهم صالح بالدعوة إلى "ضبط النفس وتغليب صوت العقل" بعد إدانته للهجوم الذي أكد أنه "سوف تترتب عليه آثار وتداعيات أمنية في العراق والمنطقة".

وطالب رئيس البرلمان بأن "لا يتحول العراق إلى ساحة قتال أو طرف في صراع إقليمي أو دولي". أما رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي فقد حذر من أن الضربة الجوية الأميركية التي أدت الى مقتل سليماني والمهندس، تشكل "تصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة" في العراق، ودعا لعقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث الهجوم الذي وصفه بأنه انتهاك للسيادة.

 ويربط المحلل السياسي واثق الهاشمي هذا "الاحشتام" في التصريحات الرسمية "بالضغوط الممارسة على الرؤساء الثلاثة سواء من قبل الولايات المتحدة أو إيران". معتبرا أن نفوذ الدولتين سيستمر في العراق مع تنام في التصعيد بينهما. مضيفا أن الرد الإيراني على الأرض سيكون استهداف مصالح أمريكية داخل العراق وبلدان أخرى لطهران فيها نفوذ، رغم أن الولايات المتحدة طالبت جميع مواطنيها بمغادرة العراق.

ما مصير الحراك وسط هذا التصعيد؟

ويرى مراقبون أن ما بلغه التصعيد الأمريكي الإيراني في العراق سيزيد من احتقان الوضع في بلد يعيش أصلا أزمة سياسية وغليانا شعبيا متواصلا منذ شهور. وحسب واثق الهاشمي فإن الهجوم الأمريكي يعني أن العراق تحول فعليا إلى "ساحة معلنة ومكشوفة للحرب بين طهران وواشنطن". وعلى مستوى الأزمة الحكومية "سيصعب الهجوم بشكل أكبر إمكانية التوصل إلى توافق حول شكل الحكومة الجديدة ومن يترأسها"، حسب الخبير العراقي الذي يشرح ذلك في مقابلة مع DW عربية بالقول: "من كان مَرِنا قبل التصعيد الأخير سيصبح متزمتا الآن أكثر"، والمقصود بذلك السياسيين العراقيين المحسوبين على كل من إيران والولايات المتحدة.

Proteste bei der US-Botschaft in Baghdad (picture-alliance/dpa/AP/K. Mohammed)

التصعيد بين واشنطن وطهران في العراق تزايد مؤخرا ووصل إلى اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد من طرف محتجين.

وفي هذه الحالة يبقى السيناريو الأقرب إلى الواقع، حسب الهاشمي، هو أن يبقى عادل عبد المهدي على رأس حكومة لتصريف الأعمال في ظل صعوبة التوصل إلى توافق، لكن بقاءه سيُواجَه برفض كبير من المرجعية الشيعية والشارع العازم على مواصلة الحراك، كما يقول الخبير العراقي.

وقد دخل الحراك الشعبي في العراق شهره الرابع، ولم تستطع الحصيلة الثقيلة للقتلى ولا الاستهداف المباشر للناشطين، أن يمنعا المتظاهرين من الخروج إلى الشارع والتمسك بمطالبهم. لكن التصعيد الذي اشتد مؤخرا بين واشنطن وطهران داخل العراق حول الأنظار لحد ما عن مظاهرات الحراك، خاصة بعد اقتحام السفارة الأمريكية. والآن بعد مقتل سليماني وانفتاح الوضع على سيناريوهات كثيرة، تطرح التساؤلات حول مصير الحراك ومطالبه.

يقول حسن نواف، أحد نشطاء الحراك في حديث لـ DW عربية إن الحراك سيتواصل ولن يقبل المتظاهرون بالعودة إلى نقطة الصفر بعد "كل الشهداء الذين قدمهم الحراك". ويضيف نواف "ما يحدث بين أمريكا وإيران لا يعنينا. نحن نطالب بحكومة تمثلنا وبإصلاحات وبمحاربة الفساد".

وبخصوص المخاوف التي قد تنتشر في الشارع العراقي في حال انتشار محتمل لقوات الفصائل الموالية لإيران بعد مقتل سليماني والمهندس القيادي البارز في الحشد، يقول الناشط العراقي: "عرفت المظاهرات الكثير من الاغتيالات وواصلنا الخروج، لذا لن يتغير شيء وسنزداد صمودا وإصرارا إلى أن تتحقق المطالب".

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي بومبيو نشر فيديو على صفحته على تويتر يظهر عراقيين يعبرون عن فرحهم بمقتل سليماني. وعلق الناشط العراقي على هذا الأمر قائلا: لم تخرج مسيرات احتفالية كما راج في بعض وسائل الإعلام، ولم تكن احتفالات خاصة بما حدث. "ما في الأمر هو أن بعض المحتجين المتواجدين أصلا في ساحة الاعتصام عند سماعهم الخبر فرحوا، وهذا طبيعي لأنهم يعتبرون سليماني أحد المعارضين لحراكهم. لكن الأمر لم يصل إلى مسيرات احتفالية. ومطالب الحراك واضحة ومازالت كما هي".

مصير التواجد الأمريكي في العراق

مقتل سليماني والمهندس عزز الجدال الدائر حول التواجد الأمريكي في العراق وارتفعت مطالب من جديد بإنهائه. النقاش حول هذا الموضوع طفى إلى السطح مجددا بعد ضربات شنتها الولايات المتحدة ضد أهداف لكتائب حزب الله العراقي. وكرد فعل تم اقتحام السفارة الأمريكية. وفي المقابل وعد من عبد المهدي بـ"العمل الجاد على تشريع قانون لإخراج القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى من البلاد"، كما جاء في بيان للحشد الشعبي.

مختارات

هددت طهران على لسان وزير دفاعها أمير حاتمي بانتقام ساحق لاغتيال الجنرال قاسم سليماني، فيما نشر وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو على تويتر تسجيل فيديو قال إنه لعراقيين "يرقصون في الشارع" احتفالا بمقتله. (03.01.2020)

قالت متحدثة باسم حكومة ميركل إن ألمانيا ستعمل على نزع فتيل التوتر بعد مقتل الجنرال سليماني بغارة أمريكية في بغداد. وتجنبت أولريكه ديمر توجيه نقد مباشر لتصرف الحكومة الأمريكية. وقالت إنه "جاء رداً على استفزازات إيرانية" (03.01.2020)

ويعيش العراق وضعا حساسا بسبب خضوعه لتأثير كبير من جانب الولايات المتحدة منذ غزوها للبلاد في 2003، وإيران التي نجحت في التغلغل في جارها بعد سقوط عدوها صدام حسين مستفيدة من تراجع النفوذ الأمريكي في عهد الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما. وطالما شهد العراق احتكاكا بين المصالح الأمريكية ونفوذ طهران دون أن يصل الأمر يوما إلى مواجهة مباشرة. هذه المواجهة كانت مستبعدة مع رئيس أمريكي بنى حملته الانتخابية على رفضه الخوض في أي حرب، وتأكيده ذلك حتى في عز التصعيد مع إيران بسبب ملفها النووي.

وتتجه الأنظار إلى البرلمان العراقي الذي يفترض أن يشهد غدا السبت جلسة تصويت على مشروع قانون لإخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق. ويعتقد الهاشمي أنه من الصعب أن يحصل مشروع القانون على مصادقة البرلمان. ويشرح ذلك قائلا "أتوقع أن لا يحضر الكثير من النواب، أو في حالة حضر الجميع أن لا يصوتوا لصالح القرار، لأن السنة والأكراد في البرلمان ضد الانسحاب الأمريكي ومعهم جزء من الشيعة أيضا".

وحتى إذا تمت المصادقة على المشروع، يرى الهاشمي أن القانون "لن يكون مُلْزِما للولايات المتحدة لأنه يعارض الاتفاقية الموقعة بينها وبين العراق بهذا الخصوص والتي تضع شرطا لخروجها من العراق موافقة الطرفين على ذلك، وهو ما لن تقبله واشنطن في ظرفية كهذه". حسب اعتقاد الخبير العراقي.

سهام أشطو

  • Irak Qassem Soleimani (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    نهاية مفاجأة

    في ساعة مبكرة من صباح الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020) أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي، أدت لمقتل عدد من الأشخاص على رأسهم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ما يمثل نهاية مفاجأة لشخص كان لاعبا كبيرا في الجزء الشرقي من العالم العربي.

  • Irak Bagdad Airport Luftschlag US-Streitkräfte auf General Qassem Soleimani (AFP/Iraqi Military)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    احتراق مركبته مع قادة بالحشد الشعبي

    نُفذت الضربة ليلة الجمعة وقتل فيها معه أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وكان الحشد قد أعلن فجر الجمعة عن مقتل خمسة من أعضائه بقصف استهدف مطار بغداد، وذكرت مصادر الحشد أن بينهم محمد رضا الجابري مسؤول التشريفات. أما خلية الاعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية فقالت: "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد.. قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين.."

  • Iran - General Ghasem Soleimani bei dem Revolutionswächter (FARS)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    عقود في خدمة التمدد الإيراني بالمنطقة

    عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي الجنرال سليماني قائدا لفيلق القدس في عام 1998، وهو منصب ظل فيه خلف الكواليس لسنوات بينما كان يعزز روابط إيران بحزب الله في لبنان وحكومة الأسد والفصائل الشيعية في العراق. وبفضل نجاحات فيلق القدس، أصبح سليماني شخصية محورية في التمدد المطرد لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وهو ما صعّب على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كبح جماحه.

  • Iran General Ghasem Soleimani (khabaronline.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    محاربة الثوار في سوريا وداعش في العراق

    مسؤول عراقي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه قال في مقابلة عام 2014 "سليماني لم يكن رجلا يجلس على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد الجنود ويشهد المعارك". وحشد فيلق القدس الدعم للرئيس السوري الأسد عندما بدا على وشك الهزيمة في الحرب الأهلية المستعرة منذ عام 2011 كما ساعد الفصائل المسلحة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وفي الصورة هنا سلمياني يتحدث إلى جنود سوريين في شمال سوريا، في خريف 2015.

  • Iran Revolutionsgarde Ghasem Soleimani (Mehrnews)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الجنرال ذو الشعر المصفف واللحية المشذبة

    كان سليماني يخلط استراتيجيات الحرب بالسياسة، وكان حاضراً في نشاط إيران "الثوري" بالمنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت شهرته في الوقت الذي كان المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها دوما بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.

  • Iran | Verleihung des ersten militärischen Orden | Soleimani Khamenei Iran (Khamenei.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    خامنئي- "انتقام عنيف ينتظر من قتلوه" !

    قلّده خامنئي وسام ذو الفقار، وهو أعلى تكريم عسكري في إيران. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها قائد عسكري على هذا الوسام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وفي بيان بعد مقتل سليماني، قال خامنئي إن انتقاما عنيفا ينتظر "المجرمين" الذين قتلوه. وأضاف أنه رغم أن مقتل سليماني "يشعرنا بالمرارة" فإنه سيضاعف الحافز لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.

  • Iran Kommandant Ghasem Soleymani (Fararu)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الرجل الثاني بعد المرشد ويتحدى ترامب

    وقال المسؤول العراقي المذكور إنه "لا يسبقه في تسلسل القيادة سوى الزعيم الأعلى. عندما كان يحتاج الأموال كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج الذخيرة كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج العتاد كان يحصل عليه". وتحدى سليماني الرئيس الأمريكي علنا. وقال في مقطع فيديو نشر بالإنترنت "أقول لك يا سيد ترامب المقامر... اعلم أننا قريبون منك في مكان لا يخطر لك أننا فيه". وأضاف "ستبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".

  • Irak Bagdad zerstörter Eingang zur US-Botschaft (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    "عواقب لا يمكن التكهن بها"

    عبّر نواب جمهوريون عن دعمهم لترامب الذي أمر بتنفيذ العملية، فيما حذّر آخرون من تداعياتها. وقال النائب الجمهوري البارز كيفن ماكارثي: "ضربنا قائد هؤلاء الذين يهاجمون أراضينا الأميركية ذات السيادة". في إشارة على ما يبدو لإحراق السفارة الأمريكية في بغداد. لكن الديمقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إنها "تشكل "تصعيدا خطيرا لنزاعنا مع إيران مع عواقب لا يمكن التكهن بها".

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

ساعد الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في بسط نفوذ إيران في دول عربية عديدة، لكن نهايته جاءت مفزعة في ضربة جوية أمريكية بالعراق. كان يعتبر ثاني أقوى رجل في إيران، وفتح مقتله الباب لنتائج غير معلومة العواقب. (03.01.2020)  

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