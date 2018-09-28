 كيف ستنقذ ضريبة حياة آلاف البشر في الفلبين؟ | عالم المنوعات | DW | 05.12.2018

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منوعات

كيف ستنقذ ضريبة حياة آلاف البشر في الفلبين؟

أعلنت الفلبين فرض ضريبة جديدة وفريدة من نوعها على نوع معين من المشروبات. الهدف هو خفض الوفيات الناجمة عن شرب تلك المشروبات. فما هي التفاصيل ولماذا تحاول دول أوروبية استيراد تلك التجربة أيضاً؟

Anuga Kölnmesse 2017 (Koelnmesse GmbH/ Thomas Klerx)

قالت منظمة الصحة العالمية الأربعاء (الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2018) إن الضرائب التي فرضتها الفلبين على المشروبات المحلاة بالسكر ستمكن البلاد من درء 24 ألف حالة وفاة مبكرة لأسباب مرتبطة بأمراض كالسكري والجلطات والأزمات القلبية خلال العشرين عاماً المقبلة.

مختارات

أعلن فريق بحثي أمريكي عن توصله لوحدات استشعار جديدة لقياس المؤشرات الحيوية في الجسم عند مرضى السكر مثلاً. الوحدات الجديدة تعمل بالوقود الحيوي المستخلص من الجلوكوز، وهي طاقة لا تنضب. (30.09.2018)

يبدو أن هذه الدراسة ستُسعد كثيرين من عشاق البن، فحسب نتائج دراستين حديثتين احتساء كوب من القهوة قبل انصرافك إلى عملك يحول دون إصابتك بمرض السكري. (16.11.2018)

وأظهرت دراسة أجرتها المنظمة أن الضرائب، التي فُرضت هذا العام، يمكنها الحد من الاستهلاك ودرء أكثر من ستة آلاف حالة وفاة بسبب أمراض القلب على مدى 20 عاماً.

وقال الباحثون إن "ضريبة المشروبات المحلاة بالسكر قد تساعد في خفض عدد الوفيات المبكرة بسبب البدانة". وأضافوا أن الضرائب، التي تأتي في إطار سلسلة إصلاحات بهدف المساعدة في تمويل البنية التحتية، قد تؤدي إلى توفير نحو 627 مليون دولار من أموال الرعاية الصحية وتحقيق عائدات سنوية بقيمة 813 مليون دولار.

وأقرت دول مثل بريطانيا وبلجيكا وفرنسا والمجر والمكسيك ضرائب مماثلة على المشروبات المحلاة بالسكر أو تعتزم ذلك، في حين تفرض الدول الإسكندنافية هذه الضرائب منذ سنوات.

ر.ض/ ي.أ (رويترز)

  • Symbolbild Zucker und Auswirkung auf Gehirn (Fotolia/Zsolt Biczó)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    اليوم العالمي لمرض السكري

    في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني تحتفل الدول باليوم العالمي لداء السكري. الذكرى ليست فقط للتوعية من مخاطر الداء، وإنما إحياء لذكرى ميلاد فردريك بانتنغ الذي شارك تشارلز بيستفي لاكتشاف مادة الأنسولين عام 1922، وهي المادة التي يستعملها مرضى كثر للبقاء على قيد الحياة.

  • Deutschland Insulinspritze (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    ملايين المصابين في العالم

    أكثر من 425 مليون شخص يتعايشون الآن مع مرض السكري في العالم، حسب منظمة الصحة العالمية. المنظمة ذكرت أيضا أن معظم هؤلاء لديهم النوع الثاني من الداء الذي يمكن الوقاية منه بشكل كبير من خلال الرياضة والنظام الغذائي الصحي المتوازن.

  • Glückliche Menschen Glück Familie Symbolbild (drubig-photo - Fotolia)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    الأسرة.. المُنقِذ!

    اختارت منظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية لداء السكري هذه السنة شعار "الأسرة ومرضى السكري" نظرا لدور الأسرة في حياة الأطفال، خصوصا في السنوات الأولى من عمرهم. فالأسرة هي القادرة على التدخل في عادات الأكل والشراب والرياضة لدى الأطفال.

  • Symbolfoto: Grab und Bestattungskultur (picture-alliance/P. Steuer)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    قاتل!

    تتوقع المنظمة العالمية للصحة أن يحتل داء السكري المرتبة السابعة ضمن قائمة أسباب الوفاة الرئيسية بحلول عام 2030. وقد بلغ عدد الوفيات السنوية بسبب مضاعفاته خمسة ملايين شخص.

  • Japan Medizintourismus (picture-alliance/dpa/E. Kennedy Brown)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    مسبب لأمراض أخرى

    قد يكون مرض السكري سببا رئيسيا في الاصابة بالعمى والفشل الكلوي بالإضافة إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية، فضلا عن بتر الأطراف السفلى، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، التي تؤكد على إمكانية تجنبه باتباع نظام غذائي صحي.

  • Medizin Diabetes Symbolbild Fettleibigkeit Mann mit dickem Bauch und Meßband (Fotolia/aboikis)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    لتجنب الإصابة

    تدعو منظمة الصحة الغذائية إلى اتباع نظام غذائي صحي، كما تنصح بممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم، وتجنب التدخين، من أجل منع الإصابة بالسكري من النوع الثاني أو تأخر ظهوره. الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

يصادف اليوم (14 نوفمبر/ تشرين الثاني) اليوم العالمي لداء السكري. ومع ازدياد عدد المصابين به، اختارت منظمة الصحة العالمية شعار "الأسرة ومرضى السكري" لزيادة الوعي بهذا الداء لمكافحته والقضاء عليه لا سيما بين الأطفال. (14.11.2018)  

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