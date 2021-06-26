كيف تقاوم علامات التقدم في العمر باستخدام فيتامين سي؟

إلى جانب قدرته على تقوية الجهاز المناعي والوقاية من الإصابة بنزلات البرد وحماية خلايا الجسم من الأكسدة، ينبه خبراء إلى الدور الإضافي الذي يمكن أن يلعبه فيتامين سي في مقاومة علامات التقدم في العمر على البشرة.
وتعدد النسخة الألمانية من موقع "بازار" الفوائد التي يمكن أن تتحقق للجلد من خلال استخدام المستحضرات التي تحتوي على فيتامين سي المخصصة للاستخدام الخارجي على البشرة.
ويمكن للمستحضرات التي تحتوي على هذا الفيتامين أن "تقاوم بفاعلية التقدم الطبيعي في السن وتجديد شبابها بوضوح"، وفقا للموقع المتخصص في أخبار الموضة والجمال، حيث يدخل فيتامين سي في عملية إفراز بروتين الكولاجين ويحفز تجديد خلايا البشرة ويساهم في حمايتها من عوامل الأكسدة.
ولفيتامين سي أيضا القدرة على تنظيم عملية إنتاج صبغة الميلانين، والتي تمنح للجلد والشعر والعيون لونهم، والتخفيف من تأثيرها. كما يستطيع مقاومة التباين الذي يحدث في لون البشرة، والذي يحدث لأسباب متعددة كالإصابة بالبقع أو التلف إثر التعرض لأشعة الشمس.
وبفضل خصائص هذا الفيتامين المهدئة والمقاومة للالتهاب، يمكن له أيضا التخفيف من ظهور البثور الحادة وتنظيف المسام والحد من تلوث البشرة.
ويشير الموقع إلى توفر مجموعة كبيرة من المنتجات المقاومة لعلامات التقدم في السن باستخدام فيتامين سي في الأسواق، ولكن "كلما زاد تركيز الفيتامين في المستحضر زادت فاعليته". ويصنف الموقع الألماني السيروم أو المستحضر السائل الذي يتراوح تركيز فيتامين سي فيه ما بين 15 و20 بالمئة كمُنتَج "فعال بشكل خاص".
ولتحقيق أكبر فائدة من تلك المنتجات، يؤكد الموقع على ضرورة الاستخدام المنتظم لها بشكل صحيح من خلال إضافة بضع قطرات فقط على بشرة نظيفة مع التدليك برفق.
د.ب/ع.ش
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الكيوي
معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
كل جسم يحتاجه
أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
مضاد للأكسدة
يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
النشاط الإنزيمي
يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
مكافحة العدوى
يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الوقاية من أمراض خطيرة
النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الجرعة المناسبة
وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك