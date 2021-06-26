كيف تقاوم علامات التقدم في العمر باستخدام فيتامين سي؟

إلى جانب قدرته على تقوية الجهاز المناعي والوقاية من الإصابة بنزلات البرد وحماية خلايا الجسم من الأكسدة، ينبه خبراء إلى الدور الإضافي الذي يمكن أن يلعبه فيتامين سي في مقاومة علامات التقدم في العمر على البشرة.

وتعدد النسخة الألمانية من موقع "بازار" الفوائد التي يمكن أن تتحقق للجلد من خلال استخدام المستحضرات التي تحتوي على فيتامين سي المخصصة للاستخدام الخارجي على البشرة.

ويمكن للمستحضرات التي تحتوي على هذا الفيتامين أن "تقاوم بفاعلية التقدم الطبيعي في السن وتجديد شبابها بوضوح"، وفقا للموقع المتخصص في أخبار الموضة والجمال، حيث يدخل فيتامين سي في عملية إفراز بروتين الكولاجين ويحفز تجديد خلايا البشرة ويساهم في حمايتها من عوامل الأكسدة.

ولفيتامين سي أيضا القدرة على تنظيم عملية إنتاج صبغة الميلانين، والتي تمنح للجلد والشعر والعيون لونهم، والتخفيف من تأثيرها. كما يستطيع مقاومة التباين الذي يحدث في لون البشرة، والذي يحدث لأسباب متعددة كالإصابة بالبقع أو التلف إثر التعرض لأشعة الشمس.

وبفضل خصائص هذا الفيتامين المهدئة والمقاومة للالتهاب، يمكن له أيضا التخفيف من ظهور البثور الحادة وتنظيف المسام والحد من تلوث البشرة.

ويشير الموقع إلى توفر مجموعة كبيرة من المنتجات المقاومة لعلامات التقدم في السن باستخدام فيتامين سي في الأسواق، ولكن "كلما زاد تركيز الفيتامين في المستحضر زادت فاعليته". ويصنف الموقع الألماني السيروم أو المستحضر السائل الذي يتراوح تركيز فيتامين سي فيه ما بين 15 و20 بالمئة كمُنتَج "فعال بشكل خاص".

ولتحقيق أكبر فائدة من تلك المنتجات، يؤكد الموقع على ضرورة الاستخدام المنتظم لها بشكل صحيح من خلال إضافة بضع قطرات فقط على بشرة نظيفة مع التدليك برفق.

د.ب/ع.ش