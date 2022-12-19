 كيف تفاعل "عرب ألمانيا " مع تألق المغرب بكأس العالم؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

كيف تفاعل "عرب ألمانيا " مع تألق المغرب بكأس العالم؟

شهدت شوارع ألمانيا احتفالات بإنجازات المنتخب المغربي غير المسبوقة في نهائيات كأس العالم المقامة في قطر. الفرحة لم تقتصر على المغاربة فقط، بل شملت مشجعين ومشجعات من دول عربية وأفريقية. فما سر التماهي مع "أسود الأطلس"؟

من احتفالات الجماهير سابقا في ولاية شمال الراين فيستفاليا بفوز المغرب

من احتفالات الجماهير سابقا في ولاية شمال الراين فيستفاليا بفوز المغرب

حكيم، لاجئ سوري يعيش بضواحي مدينة كوبلنز الألمانية، واحد من كثر شجعوا المنتخب المغربي خلال فعاليات كأس العالم لدرجة أثرت على نومه وصحته، كما يقول لـ "مهاجر نيوز": "أنا لست شغوفاً بكرة القدم، لكني شجعت المنتخب المغربي بكل جوارحي، صار انتمائي مغربياً أكثر منه سورياً خلال هذا المونديال". حكيم الذي أجرى عملية جراحية في الآونة الأخيرة، يستعمل نون الجمع في حديثه لأنه كان يتبادل الفرح والتهاني والتبريكات مع العائلة والأصدقاء والجيران طيلة هذه الفترة حسب ما يروي.

ولا يختلف شعور وحماس حكيم عن مثيله عند ياسر محمد حمزة، وهو مهاجر سوداني يقطن بمدينة بون الألمانية: "قدم المنتخب المغربي  مستوى رائعاً وصار مصدر فخر لنا وأظهر قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا للعالم". وكشف ياسر لـ"مهاجر نيوز" أنه لم يتوقع أن يصل  المنتخب المغربي  لنصف النهائي، بيد أنه يستدرك بالقول: "تفاجأت جداً بقدرات أسود الأطلس، وأظهروا أنهم يستحقون الكأس".

آلدو، طالب لجوء من الكاميرون يعيش اليوم في مدينة آيزنهوتنشتات شرق ألمانيا، يؤكد هو الآخر في حديثه لـ"مهاجر نيوز"، أنه لم يتوقعه أن يصل المنتخب المغربي لمراحل متقدمة في المونديال: "شجعت المغرب بعدما تألق وفاجأنا، ولأنه البلد الوحيد الذي بقي لتمثيل القارة الأفريقية، منحنا الكثير من الثقة عندما تأهل لربع النهائي على حساب البرتغال. لقد احتفلت مع أصدقاء أفارقة ومغاربة طيلة الليلة، حيث غمرتنا فرحة لم نعشها من قبل".

تجاوز لـ"عقدة الدونية"

الدكتور جهاد مصاروة، الخبير في التحليل النفسي، يرى أن مرد التضامن هو "الاضطهاد الذي عانت من الشعوب العربية والإفريقية والمسلمة، ما خلق نوع من الشعور بالنقص أمام الأوروبي والأمريكي". ليخلص إلى أن "المنتخب المغربي جاء ليغير كل هذا؛ أعاد المنتخب المغربي لهذه الشعوب جزء من كرامتها، صار هؤلاء الشباب المغاربة رمزاً يتماهى معه المشجعون من كل هذه الأقطاب، أعطوا الأمل بأنه مع الإرادة لا يوجد مستحيل".

حاز أداء المنتخب المغربي على ثناء القريب والبعيد

حاز أداء المنتخب المغربي على ثناء القريب والبعيد

كما يرى الدكتور مصاروة الذي يعيش ويعمل في ألمانيا منذ عقود أن "التماهي جاء بسبب المنطق القبلي الذي يميز الأفارقة والعرب والمسلمين". ويستشهد بالمثال الشعبي "أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب".

وفي تصريح لرويترز، اعتبر محسن بنزاكور أستاذ علم النفس "أن العالم العربي يعيش احباطات تأسست على المستوى الاقتصادي والسياسي، ولكن أيضاً على مستوى كرة القدم، فالعالم العربي كان يُنظر إليه على أن له منتخبات صغرى وأنها لم تحقق أبداً حتى الصعود إلى الدور الأول". وأضاف بنزاكور "هذا الإقصاء النفسي والإعلامي  كان دائماً حاضراً وبالتالي جاء هذا الانتصار لرد الاعتبار بأننا لسنا أقل قدرة أو كفاءة من الآخرين، وتجاوز عقدة الدونية".

مختارات

النساء كن هنا أيضاً!

قوبلت احتفالات لاعبي المنتخب المغربي مع أمهاتهم بعد الفوز في المباريات بتشجيع وفرح وتقدير في بقاع كثيرة من العالم.

وفي المقاهي والشوارع كما في بيوتهن كن النساء في مقدمة المتابعين. كما عبرن عن فرحهن بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً. إيناس، مواطنة تونسية تعيش بمدينة بون الألمانية، وتدرّس اللغة الألمانية للمهاجرات واللاجئات: "كنا نتابع المباريات بفخر وندعو الله أن يوفقهم، ونتبادل التهاني والتبريكات بعد الفوز". وتشرح إيناس أسباب فخرها بالمنتخب الجار بقولها: "التنوع الثقافي في بلدان شمال إفريقيا لم يكن مفهوماً بشكل جيد قبل المونديال، لكن بفضل المنتخب المغربي تم تقديم الثقافة الأمازيغية والعربية والإسلامية والإفريقية  في صورة واحدة وبشكل رائع (...) لقد غيروا صور نمطية سلبية عن عوالمنا".

ولا تختلف لينا، المواطنة السودانية القاطنة في ألمانيا، عن رأي إيناس، إذ قالت "بعد التأهل لربع النهائي، لم يعد لطموحنا سقف، حينها صرنا نرى الكأس مغربية". واعتبرت المتحدثة أن اللاعبين "رفعوا راسنا وبذلوا كل ما استطاعوا من جهد، أمتعونا في المباريات بلعبهم الجماعي. وكانت وسلوكياتهم رائعة حتى بعد الخسارة تمتعوا بروح رياضية عالية. وخلال الانتصارات تشاركوا لحظات الفرح مع أمهاتهم وآبائهم وأفراد أسرهم والجماهير بطريقة جد راقية".

احتفال المنتخب المغربي بمدربه وليد الركراكي

احتفال المنتخب المغربي بمدربه وليد الركراكي

مع الأسود حتى بعد الهزيمة!

عبر كل المشجعين للمنتخب المغربي الذين حاورهم موقع "مهاجر نيوز" عن حزنهم الكبير بعد فوز فرنسا على المغرب في دور نصف النهائي، ومن بينهم لؤي، اللاجئ السوري بألمانيا، الذي قال "المنتخب المغربي زرع بداخلنا أملاً منذ البداية، واستمر بالمونديال بينما خرجت منه منتخبات مرشحة للفوز بالكأس. رغم خسارتهم أمام فرنسا لعب أسود الأطلس  بشكل جميل. وأملنا أن يلعبوا بنفس الطريقة وأفضل منها ليحصلوا في المباراة القادمة على المركز الثالث على حساب أوكرانيا".

أما ياسر محمد حمزة فوجه لهم رسالة عبر "مهاجر نيوز" قائلاً: "لا تحزنوا لقد فعلتم ما عليكم فعله، ورفعتم رأسنا، كلنا فخر بكم وبما حققتم في المونديال".

اختار آلدو، من جانبه، أن يعبر عن أمنية على إثر الهزيمة أمام فرنسا: "الحلم لم يتحقق كروياً، لكن هذا المنتخب حقق تآزراً بين مختلف الشعوب، أتمنى أن يترجم إلى تعاون في ميادين أخرى كالاقتصاد".

ماجدة بوعزة

  • Afrikanische Nationenmeisterschaft 2018 Marokko - Namibia (Imago/Xinhua)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

    فوز بعد طول انتظار

    فاز المنتخب المحلي المغربي لكرة القدم يوم الأحد، 4 شباط/ فبراير 2018، في المباراة النهائية لكأس إفريقيا للاعبين المحليين. تغلبه على نظيره النيجيري برباعية نظيفة مكّنه من الحصول على لقب النسخة الخامسة من المسابقة.

  • Afrikanische Nationenmeisterschaft 2018 Marokko - Nigeria (Getty Images/AFP/F. Senna)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

    جمع المجد من طرفيه: أفضل لاعب وهداف

    توّج مهاجم المنتخب الوطني المغربي المحلي، أيوب الكعبي، بجائزة أفضل لاعب وهداف في نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. إذ تمكن من هز شباك الخصوم في 9 مباريات لعبها. وكان آخرها هدف سجله في المباراة النهائية التي جمعت الفريق المغربي بنظيره النيجيري.

  • Afrikanische Nationenmeisterschaft 2018 Marokko - Nigeria (Getty Images/AFP/F. Senna)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

    رجل المباراة

    استطاع زكرياء حدراف أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. كما توج بلقب "رجل المباراة" بعد تسجيله لهدفين في المباراة النهائية، وكذلك قيادة المنتخب المغربي لحيازة اللقب.

  • Russland Moskau Fußball WM Trophäe (picture-alliance/GES-Sportphoto/A. Golovanov)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

    التحدي القادم: مونديل روسيا

    لأول مرة منذ عام 1998، تأهل "أسود الأطلس" إلى كأس العالم المنظم في روسيا هذه السنة. وجاء المغرب ضمن مجموعة صعبة تضم كل من منتخبات البرتغال وإسبانيا وإيران.

  • Herve Renard Trainer (Picture-Alliance/dpa/EPA/STR)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

    "الثعلب" رينار

    استطاع المنتخب المغربي أن يحقق نجاحات عديدة بقيادة المدرب الفرنسي هيرفيه رينار. إذ كان أول المتأهلين لكأس أمم أفريقيا سنة 2017. كما قاد المغرب إلى التأهل لكأس العالم في روسيا. وكان رينار، الملقب بـ"الثعلب"، قد حصل على لقب كأس أفريقيا سنة 2012 مع منتخب زامبيا، وبعده مع المنتخب ساحل العاج سنة 2015.

  • CAF Champions League Al-Ahly - Wydad Casablanca (Getty Images/AFP/F. Senna)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

    بطولة دوري أبطال أفريقيا 2017

    حقق فريق الوداد البيضاوي المغربي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا. وذلك بعد تغلبه على ضيفه الأهلي المصري بهدف نظيف. ليخطف بفوزه هذا اللقب الثاني في تاريخه، ويتأهل لبطولة كأس العالم للأندية لأول مرة.

  • Africa Cup of Nations 2013 (picture-alliance/dpa/N. Bothma)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

    الجماهير تقول هل من مزيد!

    لم يذق عشاق الساحرة المستديرة بالمغرب الفرحة الغامرة منذ أن توج المنتخب المغربي سنة 1976 بلقب كأس الأمم الأفريقية. ومنذ تلك السنة تتوق الجماهير المغربية إلى الفوز بلقب القارة السمراء، لينضاف بذلك انتصار جديد إلى خزينة انتصارات "أسود الأطلس". إعداد: مريم مرغيش


مواضيع ذات صلة

Football World Cup in Qatar Morocco supporters cheer ahead of the World Cup football third-place playoff against Croatia at Khalifa International Stadium in Doha, Qatar, on Dec. 17, 2022. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY A14AA0001376585P

"نصف حلم ونصف نهائي"... إنجازات العرب في مونديال قطر 2022 19.12.2022

تباينت نتائج المنتخبات العربية في كأس العالم في قطر بين إنجاز مغربي تاريخي سيبقى راسخاً في الأذهان، وفوز تونسي متأخر بعد فوات الآوان، وآخر تاريخي للسعودية لم يكن مجدياً لتكرار إنجاز 1994، وخيبة أمل للبلد المضيف.

Morocco players celebrate after they won on penalty shoot-out the Qatar 2022 World Cup round of 16 football match between Morocco and Spain at the Education City Stadium in Al-Rayyan, west of Doha on December 6, 2022. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

حلم فوق الخيال ـ "أسود الأطلس" في عيون الإعلام العالمي 16.12.2022

يعيش المغرب قصة تفوق الخيال، تابعها العالم بشغف بفضل مشوار استثنائي لـ"أسود الأطلس" في مونديال قطر. حدث أثار اهتمام الإعلام العالمي، بعد تمكن المنتخب المغربي من إسقاط منتخبات أوروبية قوية منها بلجيكا وإسبانيا والبرتغال.

Croatia players celebrate for their third place victory after the World Cup third-place playoff soccer match between Croatia and Morocco at Khalifa International Stadium in Doha, Qatar, Saturday, Dec. 17, 2022. (AP Photo/Andre Penner)

كرواتيا تنتزع المركز الثالث بفوزها على المغرب في مونديال قطر 17.12.2022

حسمت كرواتيا مباراة المركز الثالث في مونديال قطر 2022، وذلك بفوزها على المغرب في مباراة "جائزة الترضية". ورغم الخسارة حقق المغرب مركزا تاريخيا في نهائيات كأس العالم.