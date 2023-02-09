 كيف تفاعل السوريون في ألمانيا مع الزلزال المدمر؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 09.02.2023

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سياسة واقتصاد

كيف تفاعل السوريون في ألمانيا مع الزلزال المدمر؟

لليوم الرابع على التوالي تكافح فرق الإنقاذ لمساعدة منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، في هذه الأثناء سارع سوريون في برلين ومدن ألمانية أخرى إلى جمع التبرعات للمحتاجين وسط تضامن واسع من مواطنين عرب وألمان.

سوريون في برلين يجمعون التبرعات لصالح منكوبي الزلزال المدمر في سوريا

سوريون في برلين يجمعون التبرعات لصالح منكوبي الزلزال المدمر في سوريا

لم تكن صدمة كريم سليمان مألوفة، فقد شاء القدر أن تقع أسرته بين فكي الزلزال في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا. استيقظ كريم الذي يعيش منذ سنوات في ألمانيا من نومه على وابل مرعب من الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية التي جاءت من أصدقائه: "الجميع كان يسأل ماذا يحدث هناك؟ وعندما اتصلت بعائلتي ولم يرد أحد في ذلك الوقت أصبت بالذعر".

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"كنت أقرأ الأخبار ولا أعرف مصير أهلي، هنا "شعور العجز كاد يقتلني"، يقول كريم سليمان، استغرق الأمر أكثر من 7 ساعات حتى وصلته أخبار عن أسرته، إذ تعيش والدته وثلاثة من أشقائه مع أطفالهم في منطقة اسكندرون التي ضربها الزلزال جنوب غرب تركيا، فيما طال الزلزال شقيقه الرابع  بمدينة حلفايا القريبة من حماه.

اطمأن سليمان، على أسرته التي نجت بأعجوبة في اسكندرون وحماه، في الوقت الذي فقد عددا من أبناء عمومته تحت الأنقاض في سوريا. يقول إن أفراد أسرته لايزالون في الشارع خوفا من أي انهيارات أخرى، حيث يقضون ليلهم بين السيارات ويشغلون النار للتدفئة.

هنا شكل كريم مع أصدقائه  غرفة عمليات مصغرة  تعمل من جهة على مساعدة عالقين في سوريا وتركيا لإ يصالهم بفرق الإنقاذ بهدف إيجاد مأوى لهم، ومن جهة أخرى تجمع المساعدات هنا في برلين لإرسالها إلى المنكوبين هناك عن طريق منظمات موثوقة.

على غرار كريم، فقدت سارة الشابة العشرينية، خالها بعد انتشال جثته من تحت انقاض منزله في مدينة أنطاكيا التركية، فيما أنقذت العناية الأهلية جدها وشقيقتيها في اللاذقية السورية، "كنا نعتقد أنها هزة عادية لكن الوضع كان كارثيا دون أن ندري"، تحكي سارة بينما تعمل على تجهيز وتحضير المساعدات في المركز الألماني العربي/ DAZ الذي وجه الثلاثاء، نداء استغاثة للعرب في ألمانيا لجمع التبرعات لإرسالها إلى المنكوبين في الشمال السوري.

لم تستطع سارة الذهاب إلى المدرسة، وعندما علمت بالنداء هرعت وزميلاتها للمساعدة بمقر المركز بحي نويكولن في العاصمة الألمانية برلين، إذ يعملن على فرز المساعدات وتقسيمها وتعبئتها والتدوين عليها سواء للأطفال أو الرجال.

سوريون يتضامنون مع أهاليهم في منطقة الزلزال- برلين في 8 فبراير/ شباط 2023

سوريون يتضامنون مع أهاليهم في منطقة الزلزال من خلال جمع التبرعات وإرسالها إلى المناطق المنكوبة

الجميع يريد المساعدة

اصطف عشرات السوريين والعرب بسياراتهم التي أتت بالأغطية والألبسة والإسعافات الأولية إلى المركز الألماني العربي، حيث تعمل عدد من منظمات المجتمع المدني العربية في ألمانيا بالتعاون مع فريق المتطوعون السوريون في ألمانيا/ SFD والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين IOHR، على

 جمع المساعدات  تمهيدا لإرسالها إلى الشمال الغربي السوري. 

لم يتمكن الشاب السوري خالد وزوجته من تسليم ما أحضراه من أغطية رأس وجوارب للأطفال لاكتفاء المركز بما تلقاه من مساعدات، "ذهبنا إلى مستودعين لتسليم تلك المساعدات لكن الجميع اكتفى". رغم سعادتهم بروح التضامن التي وجدها في كل مكان يذهب إليه، يقول خالد الذي لجأ إلى ألمانيا بعد إصابة خلال الحرب أقعدته 3 سنوات مضيفا: "ما شعرت بالعجز مثل هذه المرة.. إذ لا يمكننا التواجد هناك ولا المساعدة.. لهذا لن استسلم حتى أوصل تلك المساعدات الرمزية إلى هناك".

يقول الأمين العام للمنظمة العراقية لحقوق الإنسان في برلين، هشام عبيد، إننا "قررنا جمع المساعدات على يومين لكن الكميات التي أتت إلينا يوم الأربعاء فاقت طاقتنا". يضيف عبيد لـ DW  عربية: "الأمر ليس مقتصرا على برلين فقط، هناك فريق متطوعين يجمع تبرعات من مناطق شمال وغرب الراين"،

كما يقول أن "الجميع يريد المساعدة من جميع الجنسيات العربية تقريبا، فلسطين ولبنان وسوريا والعراق ومصر سواء عن طريق تقديم الأغراض أو تحضيرها للنقل"، يقول عبيد. تخطط المبادرة إلى جمع 20 إلى 30 طنا من ملابس وأحذية ومستلزمات للأطفال وأخرى طبية وكراسي متحركة لذوي   الاحتياجات الخاصة، لشحنها إلى   منكوبي الزلزال  في شمال سوريا وجنوب تركيا بالتنسيق مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان.

وقفة تضامن بالشموع مع ضحايا الزلزال في سوريا- برلين 8 فبراير/ شباك 2023

وقفة تضامن بالشموع في العاصمة برلين مع ضحايا الزلزال في سوريا

التبرعات إلى أين؟

ورغم روح التضامن التي طغت على المركز إلا أن النقاش حول كيفية وأولوية إيصال المساعدات إلى مستحقيها كان مثار تساؤل من بعض المتطوعين والقائمين على جمع التبرعات. يقول كريم سليمان: " الشمال السوري بأرياف حلب وإدلب التي تسيطر عليها المعارضة لم يصل إليها أي مساعدات بعد ولا تزال عوائل كاملة تحت الأنقاض، وهناك تحاول فرق الدفاع المدني المساعدة لكنها تقف عاجزة بمعدات بسيطة أمام هول الكارثة".

"الناس في الشمال السوري وضعها مأساوي ومحرومون من أي مقومات للحياة منذ 12 عاما بسبب الحرب، حتى أتى الزلزال على ما تبقى منها". وزاد الطين بلة التغيير الديمغرافي الذي حدث في السنوات الأخيرة من خلال نزوح الآلاف وتجمعهم في تلك المناطق التي ضربها الزلزال، "وجود هذا العدد من الناس في تلك المنطقة المحدودة بأبنية متصدعة بفعل القصف والحرب، جعل وقع الكارثة أكبر هناك"، يقول سليمان.

وبحسب الخوذ البيضاء (متطوعو الدفاع المدني) في مناطق خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة بلغت حصيلة القتلى في شمال غرب سوريا 1780 شخصا، وأكثر من 2900 مصاب حتى الآن. ويتوقع أن يرتفع عدد القتلى بشكل كبير إذ ما زال مئات الأشخاص عالقين تحت الأنقاض. وبحسب وكالة رويترز، اتجهت صباح الخميس الخميس أول   قافلة مساعدات  في طريقها إلى الشمال السوري عبر الحدود التركية. 

بدوره يقول أمين المنظمة العراقية لحقوق الإنسان، "نحن نبحث مع الحكومة الألمانية للسماح بهبوط طائرة من سوريا غدا الجمعة لنقل تلك المساعدات إلى شمال سوريا تحت إشراف منظمة شؤون اللاجئين (IOHR)، أما الحل الآخر فهو إرسالها إلى العراق ومن هناك عبر الطريق البري إلى سوريا". ويشدد عبيد على طمأنة بعض الحضور الذي تشكك في إمكانية إيصال المساعدات: "سنبذل ما في وسعنا لإيصالها إلى مستحقيها".

بعد الانتهاء من جمع المساعدات، ذهب كريم وسارة للمشاركة في وقفة بالورود والشموع دعا لها عدد من النشطاء السوريين في وسط العاصمة الألمانية برلين، تضامناً مع ضحايا الزلزال في كافة المناطق المتضررة في سوريا وتركيا. تقول وفاء مصطفى من حماه السورية إحدى المنظمات لـ DW عربية": "من مكاننا البعيد هنا هذا أقل شيء ممكن أن نقدمه.. هذه فرصة لكي يتضامن الأتراك والسوريين والأكراد ويعيشون هذه اللحظات الصعبة معا".

سيدة تدعو إلى مساعدة ضحايا الزلزال في سوريا - برلين في 8 فبراير/ شباط 2023

سيدة في برلين تدعو إلى فتح الحدود ومساعدة ضحايا الزلزال في سوريا

حضّر العشرات من العرب والأجانب للوقفة مساء الأربعاء في أورانين بلاتز- برلين بينهم  ريبيكا وطفلتها، الألمانية التي علمت بالوقفة من إنستغرام. تقول لـDW عربية: "طفلتي لديها كثير من زملائها الأتراك في المدرسة تضررت أسرهم بالزلزال.. ذهبنا إلى المنزل وأحضرنا بعض الشموع لإضاءتها هنا". وتضيف بتأثر: "كأم شعرت بالهلع عندما رأيت صور الأطفال تحت الأنقاض.. هذا مشهد مفجع". وكانت الفرنسية جايدا رينو أيضا عائدة من عملها، قبل أن تتوقف للتضامن مع الضحايا. فيما طالبت ناتيا، من هامبورغ، التي أتت رفقة أصدقائها للوقفة، الحكومة الألمانية بفعل المزيد لإرسال الدعم إلى الضحايا.

بهذا الخصوص نقلت وسائل الإعلام معلومات عن صعوبة إيصال المساعدات وأن الحكومة الألمانية تبذل الجهود لتذليلها. وبصرحت الخارجية الألمانية لـ DW أن "الوضع الكارثي في المنطقة المنكوبة (بسوريا) يُستغل سياسيا وهو أمر يحتوي على قدر من السخرية"، وأضافت الخارجية أن "العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة تستهدف النظام السوري. وهي مفروضة فقط على مواد بعينها ليس من ضمنها المساعدات الإنسانية. لا بل حتى المعدات الثقيلة يمكن إدخالها. في الوقت نفسه، يخفض مستوى التواصل مع النظام السوري إلى الحد الأدنى. وتستمر المساعي في شأن قرار عبور الحدود".

في هذه الأثناء يأمل كريم سليمان وغيره من السوريين، أن تنجح الجهات المعنية في مهمتها وتتعاون جميع الأطراف سواء من حكومة الأسد أو المعارضة أو الأطراف الفاعلة لإيصال تلك المساعدات في أسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

محمد مجدي - برلين

  • زلزال تركيا (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    حجم الكارثة لا يمكن معرفته الآن

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  • زلزال تركيا (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    الزلزال يباغت الناس في نومهم

    وقع الزلزال والناس نياما، عند الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي (01,17 بتوقيت غرنيتش). وكان مركزه في منطقة بازارجيك بمحافظة قهرمان مرعش على بعد 60 كيلومترا من الحدود السورية. وأعقبه عشرات الهزات الارتدادية، ثم ضرب زلزال جديد بقوة 7,5 درجات عند الساعة 10,24 بتوقيت غرينتش جنوب شرق تركيا. وشعر بالزلزال سكان في كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض مناطق مصر .

  • الرئيس أردوغان يزور مركز تنسيق الطوارئ في أنقرة (6/2/2023)

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    أردوغان يعلن الحداد العام

    وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد العام في عموم البلاد لمدة 7 أيام. وجاء في التعميم الذي وقع عليه أردوغان، مساء الاثنين: "نتيجة الزلازل التي ضربت بلدنا في 6 شباط/ فبراير 2023، تقرر الحداد الوطني لمدة 7 أيام، وتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية حتى الأحد 12 فبراير"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

  • زلزال يضرب سرمادا في إدلب السورية (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    "أقوى" زلزال في سوريا منذ نحو 30 عاما

    وفي سوريا المجاورة تسبب الزلزال في سقوط أبنية في محافظات عدة على رؤوس قاطنيها، بينما لا تزال المئات من العائلات تحت الأنقاض. وتعلن الحكومة السورية تباعاً عن عدد الضحايا فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض. ونقل عن مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل رائد أحمد قوله "هذا الزلزال هو الأقوى... منذ العام 1995".

  • البحث عن مفقودين في حلب تحت أنقاض منازل هدمها الزلزال (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    حصيلة ضخمة مؤقتة في سوريا للضحايا

    وفي أنحاء سوريا قتل 1300 شخص على الأقل جراء الزلزال، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة السورية وفرق إغاثة. وأعلنت وزارة الصحة مقتل 593 وإصابة 1411 آخرين في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 700 شخص وإصابة أكثر من ألفين آخرين. فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

  • زردانة في إدلب بشمال سوريا

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    استغاثة الخوذ البيضاء بمناطق المعارضة

    وفي مناطق سيطرة الفصائل المسلحة والمعارضة بشمال وشمال غرب سوريا، رجّحت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني العامل في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق) "ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير لوجود مئات العائلات تحت الأنقاض". ودعت المنظمة وسط ظروف مناخية قاسية "جميع المنظمات الإنسانية الدولية إلى التدخل السريع لإغاثة المنكوبين وتلبية احتياجاتهم".

  • زلزال في إدلب السورية (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    أوضاع كارثية وتصدع آلاف المباني

    سنوات الحرب الطويلة تسببت في تصدّع آلاف الأبنية في محافظات عدة خصوصاً تلك التي شهدت معارك ضارية وقصفاً جوياً. ودفعت موجات النزوح المتكررة والفقر المدقع سوريين كثر إلى السكن في مباني متضررة أو شبه مدمرة. وتشهد مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في إدلب وحلب أوضاعا كارثية وعائلات تنتظر سماع أخبار عن أفرادها، بينما انهمك عمال الإغاثة في نقل المصابين وانتشال الضحايا من تحت ركام الأبنية.

  • الزلزال يدمر أجزاء من قلعة حلب التاريخية (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    قلعة حلب ومواقع آثارية تتعرض للضرر

    وفي حلب، ثاني مدن سوريا، بقيت عشرات العائلات منذ وقوع الزلزال فجرًا في الحدائق العامة رغم تساقط أمطار غزيرة، خشية حصول هزات ارتدادية. وتضرّرت قلعة حلب وعدد من المواقع الأثرية الأخرى، وفقاً للمديرية العامة للآثار والمتاحف.

  • صورة من الأرشيف للرئيس أردوغان والمستشار شولتس في زيارة الأخير لأنقرة.

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    شولتس "مصدوم" ويقدم مساعدات

    وغرّد المستشار الألماني أولاف شولتس (أرشيفية) على تويتر: "نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة .. نحن نحزن مع الأقارب ونقلق مع المدفونين (تحت الأنقاض). وسترسل ألمانيا مساعدة بالطبع". أما وزيرة الخارجية بيربوك فكتبت: "استيقظنا على أخبار مروعة من تركيا و سوريا. خواطري مع أقارب ضحايا هذا الزلزال المرعب.. سنرسل على وجه السرعة مساعدات بالتعاون مع شركائنا".

  • صورة من الأرشيف للقاء بين أردوغان وماكرون في إسطنبول (27/10/2018)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    ماكرون: صور فظيعة من تركيا وسوريا

    وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا "مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان" في تركيا وسوريا. وكتب ماكرون الاثنين في تغريدة "تردنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا". (صورة من الأرشيف)

  • ديار بكر، زلزال تركيا (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    الاتحاد الأوروبي يرسل فرق إنقاذ

    وأرسل الاتحاد الأوروبي فرق إنقاذ إلى تركيا، وكتب المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات يانيش لينارسيتش على تويتر: "إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي (..) وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا" للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدة تأتي بناء على طلب من تركيا.

  • صورة من الأرشيف لأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو. (29/11/2022)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    حلفاء الناتو يحشدون الدعم لتركيا

    وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، عن تضامنه وأعلن الدعم للدولة العضو تركيا بعدما ضربها زلزال مدمر. وكتب ستولتنبرغ على تويتر "التضامن الكامل مع الحليف تركيا عقب هذا الزلزال المريع". وأضاف "يحشد حلفاء الناتو الدعم"، مشيرا إلى أنه تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

  • الأسد وبوتين في سوتشي (أرشيف 20/11/2017)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    بوتين مستعد لمساعدة سوريا وتركيا

    وعرض الرئيس فلاديمير بوتين تقديم مساعدة لسوريا وتركيا. ولروسيا وجود عسكري قوي في سوريا، وبوتين حليف وثيق للأسد وله علاقة قوية مع أردوغان. وذكر بوتين برسالته لأردوغان "تقبلوا خالص عزائنا في الضحايا والدمار واسع النطاق... نحن مستعدون لتوفير المساعدة الضرورية في هذا الشأن". وفي رسالة مماثلة، أبلغ بوتين نظيره السوري أن روسيا تشاطر "من فقدوا أحباءهم الحزن والألم"، مضيفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة.

  • أمين عام الجامعة العربية في اجتماع لوزراء خارجية دول الجامعة في تونس 29.03.2019

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    أبو الغيط يدعو لتقديم الإغاثة بعيدا عن التسيس

    كما دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي إلى تقديم الإغاثة الطارئة للمناطق المنكوبة في الشمال السوري. وقال المتحدث الرسمي باسمه في بيان: إن أبو الغيط أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في سوريا وتركيا. وأضاف أن الجامعة تناشد منظمات الإغاثة الدولية والإنسانية بالتحرك الفوري لمواجهة تداعيات هذه الكارثة من منظور إنساني بعيدا عن أي تسييس. صلاح شرارة


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08.02.2023+++ German Chancellor Olaf Scholz addresses delegates on February 8, 2023 at the Bundestag (lower house of parliament) in Berlin. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

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People stand in front of collapsed buildings following an earthquake in Kahramanmaras, Turkey February 6, 2023. Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY.

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